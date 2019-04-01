Яркое и тёмное

БОЛЬ ДНЯ

ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕН

Особое отношение к рыжим не случайно, это повелось еще издревле. Во всех человеческих сообществах подобная редкая пигментация фокусировала на её обладателях внимание сородичей, и не всегда доброжелательное. В более поздние времена люди избавились от большинства предрассудков, однако не перестали преследовать (пусть и менее кровожадно) своих красноволосых собратьев. Так что эти последние остаются чемпионами мира по популярности по сегодняшний день.

Интересно, что такая особенность редко передается по наследству, и этот факт позволяет рыжим появляться в любом уголке планеты, даже у австралийских аборигенов. С другой стороны, если в масштабе всего человечества рыжие составляют около полутора, наибольшая их концентрация отмечается у таких северных народов, как удмурты (до 15 %), шотланцы (до 13 %) и скандинавы (11 %). Разумеется, в горах Кавказа также есть этот тип; например, у меня - кузен из их племени… Однако, в этой статье речь пойдет о темах более сложных и тяжелых, чем общие рассуждения о рыжеволосом феномене.

Я перехожу непосредственно к своим героям.

***

СЫНОВЬЯ ВОЙНЫ

Итак, первый рыжий во всем своем гламурном великолепии - Ханзала Магомадов. Я наткнулся на этого смешного, пусть и не по годам серьезного малыша в Ютубе в прошлом месяце. Ему 4 года, и у него более 200 тысяч подписчиков. Ханзала живет в просторной, богато обставленной квартире в центре Грозного с видом на "Сити", и он - настоящая звезда: с ним встречается сам глава Чечни Рамзан Кадыров, и мальчонка уже умеет выражать в своем блоге благодарность сильным мира сего. Вот так.

Второй рыжий - одетый в обноски хмурый мальчуган - совершенно не смешон. Его зовут Хадис, ему на вид 6-7 лет, и он находится где-то в раздираемой гражданской войной Сирии. Если первого я нашел потому, что Ютуб выдал его к просмотру как одного из самых трендовых блоггеров, то ролик про второго мне пришел на Ватсапп от одного из моих сердобольных друзей. Друг просил перевести его с арабского, полагая, что мальчик - чеченец...

На видео - испуганный до смерти, но крепящийся из последних сил герой стоит в открытом поле на допросе, отвечая на арабском (очевидно, вооруженным асадовским боевикам), куда и зачем он шел, и в конце допроса, повинуясь вопрощающему, произносит фразу на русском. На сегодняшний день всё еще непонятно, является ли этот Хадис чеченцем по крови, но уже неплохо то, что стараниями чеченцев он спасен, находится в безопасном месте, и скоро будет перевезен к его матери по имени Нурьяна, находящейся в Дагестане...

Между тем, эти два рыжих мальчугана напомнили мне черную трагедию, в которой наш народ находится уже четверть века с тех пор, как он поднял знамя Свободы и Независимости… И я поймал себя на мысли о том, что эти два ребенка символизируют два полюса, между которыми сплющен наш народ, и это уж точно не смешно.

Присмотримся к каждому из них. И тот, и другой - дети "военного поколения" чеченцев, сыновья отцов, угодивших прямо в жернова русско-чеченской войны, развязанной Кремлем ради сохранения целостности своей затрещавшей по швам на исходе тысячелетия колониальной империи.

У обоих - очень непривычные для чеченского уха звучные арабские имена с явным религиозным подтекстом, эдакие пост-военные новоделы ("Ханзала" - очевидно, в честь знаменитого юноши, сподвижника Пророка Мохаммеда, героически павшего в битве при Ухуде; "Хадис" - с арабского "рассказ, событие", краткое сведение о высказываниях или поступках Пророка).

***

В ЛУБЯНСКОЙ МАТРИЦЕ

Сходство двух наших героев прерывается по мере того, как мы следуем траектории их судеб, траектории, поместившей первого в самый центр недавно восставшей из руин цветущей столицы оккупированной Россией, но развивающейся быстрыми темпами Чечни, и бросившей второго в самое пекло ада на земле - в Сирию, где сегодня, движимые религиозным фанатизмом, соседи вырезают семьи друг друга "во имя Аллаха"...

Я не знаю, жив ли отец Ханзалы, но Гугл сообщает, что отец Хадиса погиб в Сирии. Из имеющихся сведений можно сделать вывод о том, что семья первого входит в близкий к новым властям в Чечне круг, в то время как родня второго - на самом дне социальной пирамиды, вынужденная впредь постоянно каяться по поводу отъезда в Сирию на Джихад и гибели в этой далекой стране их родича… Можно было бы продолжить эти сопоставления, отметив, что Ханзала-де "родился с серебряной ложкой во рту", а вот Хадису - как сыну исламского радикала и "врага народа" - путь к успеху в жизни заказан.

Но я скажу по другому: и Ханзала, и Хадис имеют в жизни совершенно равные, приближенные к нулю шансы преуспеть… Дело в том, что и первый, и второй олицетворяют полный контроль Кремля как над социально-политическими процессами в нашем народе, так и и над его психологическим состоянием. И Ханзала, и Хадис - суть продукты жизнедеятельности проглотившей нас империи и, в этом качестве, судьбы каждого из этих мальчиков могут быть в любой момент переиграны демиургами с Лубянки.

И того, и другого, находящихся в "матрице" вражеских разработок, ожидает будущее самое печальное, вследствии которого они, скорее всего, исчезнут, едва ли оставив потомство (для новых нужд "Русской Матрицы").

***

УЧАСТЬ ВАССАЛА

Чтобы осознать вышесказанное, не нужно обладать учеными степенями; достаточно просто приглядеться к настоящему чеченского народа и сравнить это настоящее с прошлым иных народов, живших в разные исторические эпохи. Сравнить, и обнаружить, что НИКОГДА метрополия не давала своим вассалам - недавним смертельным врагам - жить спокойно и умереть своей смертью.

Участь любого маленького воинственного народа, великодушно оставленного торжествующим победителем жить, - быть тараном в новых войнах своего вчерашнего врага, уменьшая потери среди собственно сыновей метрополии. И, в этом плане, начиная с года 2007-го, ВСЕ чеченские фракции и партии оказались за закрытыми дверями лаборатории ФСБ. Для того и был, собственно, продвинут в незадачливые головы потерявшего за 8 лет жесточайшей войны всю интеллектуальную элиту Чеченского Сопротивления проект "Имарат Кавказ", закономерно объявивший "Чеченскую Республику Ичкерия" низложенной...

Через несколько лет после этого покушения на нашу государственность, когда "Имарат Кавказ", объявивший войну всему международному сообществу, нашел свое место в официальном списке "Врагов Америки", некоторые чеченцы удивлялись тому, что бойцы нашего сильно ослабевшего Сопротивления стали вдруг появляться в Сирии, организуя там целые отряды. Но наступило лето 2014-го, и случилась форменная "зачистка" Чечни: сотни наших партизан были переправлены "подкупленными" ими агентами ФСБ на Ближний Восток, ибо там "чище Джихад". И только после того, как остатки Кавказского Сопротивления стали массово присягать на верность "Исламскому Халифату", уже открыто объявившему Северный Кавказ своей Провинцией, всплыл конечный план ФСБ.

***

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИХТОМИЯ

План всплыл, когда уже ничего нельзя было изменить… Поэтому, положивший свою жизнь на плаху во имя справедливости, несчастный отец Хадиса работал на врага, находясь в разработке ФСБ, в той же степени, как и отец/дядя Ханзалы, состоящий в российских военных структурах официально… И отец Ханзалы, совершающий наверняка каждую утреннюю молитву в "Сердце Чечни" и гордо носящий российские награды на лацкане мундира, является в глазах Кремля таким же расходным материалом, каким был и отец Хадиса.

Именно для этого и "исламизирует" Путин оккупированную Чечню: в час "икс" и Европа, и Америка будут только приветствовать уничтожение этого опасного варварского анклава, прославившегося официальной миллионной манифестацией - единственной в мире - "Анти-Шарли". Это, увы, не праздная игра воображения: стоит только сопоставить все темные дела, в которые с 2008-го года была замешана теперешняя - уже российская - Чечня, как холодеет душа: Кремль явно припас для нашего народа участь громоотвода.

В сказанном выше и находится ответ некоторым из религиозных чеченцев (и не только в Чечне, но и в России, и за её пределами),воздающим сегодня хвалу Кадырову денно и нощно - часто под объективами российских камер, - спасающему детей убитых в Ираке/Сирии чеченцев/дагестанцев...

Кадыров привык к тому, что объявляя Чечню "личной пехотой Путина, готовой выполнить приказ главнокомандующего в любой точке планеты", он, фактически, мало чем рисковал до сих пор, не считая пару сотен своих людей, погибших в Украине и в Сирии. С одной стороны, родственникам убитых выплачивалась щедрая компенсация, с другой - был строжайший запрет на публичные похороны (в итоге оккупированный народ, у которого еще свежи могилы сотен тысяч сыновей, смолчал).

Нет, дорогие мои земляки, одевшие российские мундиры: Кремль не сошел с ума, и каждый вложенный в вас рубль предстоит выхаркивать кровью всему нашему народу!

Сейчас, когда наступили трудные для путинской России времена, и под тяжестью доказанных преступлений Путина всё человечество осознало необходимость уничтожения криминального государственного образования под именем Российская Федерация, чеченскому народу грозит смертельная опасность, и поэтому ему жизненно необходим маневр.

Если не сегодня, то завтра, наблюдая, как его империя слабеет час от часу, Путин пойдет на какой-нибудь безумный бросок, будь то в Украине, в Прибалтике, на Ближнем Востоке или на Севере Казахстана...

Нашей задачей должно стать если не миновать, то, хотя бы минимизировать страшные человеческие потери, могущие поставить наш дезориентированный кремлевской инъекцией "исламизма" народ на грань исчезновения, когда произойдет классическое "варвары идут впереди имперских легионов"!

Времени уже не остается, и чеченцам необходимо во что бы то ни стало выйти из выстроенной оккупировавшим нас врагом дихтомии "Ханзала-Хадис", чтобы и тот, и другой могли дожить до правнуков, принося пользу своему народу и неся в мир добро и свет.

***

P.S. В горах Кавказа живет древняя легенда… В начале Времен, когда был сотворен Мир и отделен Свет от Тьмы, Солнце выпросило у Творца особую милость… С тех самых пор в каждом народе и племени на земле появляются особые дети, которых выдают огненно-рыжие волосы, и чья миссия - напоминать людям об их истинной "солнечной" сути… Эти дети небесного светила могут прожить жизнь даже не догадываясь о своем предназначении, но всё равно пройдут свой жизненный путь верными изначальному Договору: сеять на своем пути свет - дар от Солнца-Mатери.