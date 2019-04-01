Свидание с Красоткой Несси

КО ДНЮ СМЕХА

Тёплым зимним вечером (у нас в южной Калифорнии вечера довольно тёплые в любое время года) на моём ай-фоне высветилось приложение "Фейс-тайм". Я тронул экран и на нём появилась бородатая физиономия моего приятеля Камерона из Нью-Лондона, что в штате Коннектикут. Имя это ему подходило как нельзя лучше, поскольку ещё в детстве в какой-то драке Камерону сломали нос, и на всю жизнь он у него остался несколько скособоченным.

Если не знаете, на галльском языке слово "камерон" как раз и означает "кривой нос". Мой приятель был родом из Шотландии, из какого-то маленького городка на севере; сначала он учился в университете Эдинбурга, а затем получил докторскую степень в MIT. Вот уже лет двадцать, как Камерон работает на верфи Нью-Лондона, где строят атомные подводные лодки. Он там занимается сонарами, то есть приборами для акустических обнаружений подводных объектов.

Мы с ним познакомились довольно давно, на конференции по датчикам, и с тех пор изредка обмениваемся электронными письмами и телефонными звонками, посылаем друг другу интересную информацию: не только техническую, но порой и политическую. Через "Фейс-тайм" он мне звонил впервые, что меня несколько удивило.

- Как дела, старина? - закричал он с телефонного экрана, - ты совсем не изменился с нашей прошлой встречи. В отпуск когда собираешься? Есть какие-то планы на лето?

Я ответил, что пока мы с женой ничего не планировали, и если у него возникли интересные идеи, то мы их готовы выслушать. Он обрадовался, стал шарить по карманам, вытащил оттуда мятую бумажку и стал крутить ею перед камерой своего смартфона:

- Вот погляди на этот снимок! Наверняка ты его видел раньше, он очень популярный, хотя, я уверен, что фейк. Это фотография Несси, таинственного чудища из озера Лох-Несс на севере Шотландии. Какой-то шутник её сфабриковал много лет назад, и теперь этот дурацкий снимок везде перепечатывают, но не в этом дело. Снимок может и фальшивый, однако у меня нет сомнений, что чудище в озере действительно живёт. Эту Несси до сих пор никто толком сфотографировать не смог, хотя видели не раз. Даже сейчас, когда почти у всех при себе есть смартфоны с камерой, заснять не получается. Как Несси голову из воды высунет, пока телефон достанешь, её и след простыл.

- Ну так какая у тебя идея? Ты что, хочешь установить на берегу автоматическую фотокамеру, которая эту ископаемую зверюгу сама снимет, без человека?

- Нет, - ответил Камерон, - это несерьёзно. Озеро Лох-Несс длиннющее, как сосиска, миль двадцать в длину, а то и больше. Тут одной камерой не обойтись, даже и сотни камер будет маловато. У меня вот какая идея: хочу с лодки опустить сонар, проплыть вдоль всего озера и просмотреть обстановку под водой. Я говорил с начальством у нас на верфи. Они для такой научной цели могут на время дать мне оборудование, снятое с подводной лодки при её модернизации. В отличном состоянии и главное, с современной программой, которая восстанавливает реальное изображение. Если в озере действительно кто-то живёт, мы это наверняка увидим на экране морского сонара.

Я думаю, читатель слышал о таинственном чудовище по имени Несси, которое якобы живёт в шотландском озере Лох-Несс. Фольклорные истории об этом животном ходят с шестого века нашей эры, но стали особенно популярны лет восемьдесят назад, когда появились плохонькие снимки некоего чудища, похожего на плезиозавра, чья длинная шея изредка появлялась из воды. До сих пор скелеты этих вымерших плавающих динозавров из Мезозойского периода находили только в виде окаменелостей. Одни скептики уверяли, что это не шея, а просто коряга, плывущая по воде; другие настаивали, что все снимки - это или подделки, или ошибки. Тем не мене, почти ежегодно находится очевидец, который заявляет, что самолично это чудище видел на озере или даже на суше, и оно не просто плыло по воде, как коряга, а по-живому двигалось и ныряло, а на берегу даже резво ползало.

Я спросил: - А что, разве до тебя никто не пытался найти Несси с помощью сонара?

- Ну, разумеется, пытались и не раз, - ответил Камерон, - однако дело в том, что качество этих сонаров было довольно низкое, и на глазок невозможно понять, что там под водой плавает. Не могли разобрать картинки на экране - не то коряги, не то бобры, не то рыбьи стаи. Как хочешь, так и понимай. Однако, военные сонары с подлодок, да ещё с современным софтвер, способного убирать шумы, восстанавливать изображение и распознавать объекты, были раньше недоступны, а у меня теперь такая возможность появилась. Хочу этим летом поехать на Лох-Несс и посмотреть, что там под водой делается. Поедешь со мной? Мне нужен помощник, а ты в датчиках человек грамотный, поработаем вместе. Будет интересно. Поехали!

Я обещал подумать и дать ответ через пару дней.

Что там было долго думать? Не каждый день приглашают в такие занятные экспедиции. Я посоветовался с женой и назавтра перезвонил Камерону, сказал, что мы согласны, но перед поездкой надо как следует проработать план наших поисков. Я засел за компьютер и стал искать нужную информацию, не столько по истории озера Лох-Несс, сколько по методам обнаружения живых подводных существ, вроде китов и акул. Где-то через неделю у меня в голове созрел довольно необычный план, и я позвонил Камерону.

- Слушай, приятель, - сказал я, - сдаётся мне, что пассивный поиск динозавра Несси, даже военным сонаром, имеет мало шансов на успех. Подводные животные довольно пугливы, и, если мы будем кататься на моторной лодке по озеру, это чудище (положим, что оно действительно там живёт), увидев или услышав нашу лодку, скорее всего затаиться на дне, спрячется под какую-то корягу или камень, и даже твой сонар с подлодки чёрта-с-два его обнаружит. Мы проваландаемся месяц и ничего не найдём. Надо сделать так, чтобы Несси не пряталась от нас, а как-то принудить её к активным действиям, чтобы она сама себя обнаружила.

- Вот чудная мысль! Ты хочешь её попросить: "Эй, красотка Несси, мы так по тебе стосковались, выйди к нам, покажи своё личико"?

- Да, близко к этому, - сказал я, - только хочу с ней поговорить не вежливо, а скорее грубовато, чтобы она психанула и засуетилась. Ты не ёрничай, а послушай, что я предлагаю. Знаешь ведь, что многих наземных тварей, ну там собак, мышей, тараканов, даже комаров можно отпугивать ультразвуковыми пищалками. Такой для них неприятный звук действует им на нервы, и они разбегаются, кто куда может. У человека неосознанный ужас вызывает инфразвук с частотой около 8-10 герц, что близко к альфа-ритму головного мозга. Подводные животные тоже к звукам неравнодушны. Вот, к примеру, акулу можно пугануть если в воду поместить звуковой генератор на частоте около 10 килогерц, да ещё с модуляцией. Такие звуки издают касатки, то есть киты-убийцы, и акулы их страшно боятся. Я полагаю, что твоя Несси тоже должна хорошо слышать звук на каких-то частотах, и этим можно её напугать и заставить себя обнаружить. Вот я и думаю, а что если нам сделать мощный звуковой генератор, опустить его в воду и создать в озере такую шумовую какофонию на разных частотах, что Несси от этого ошалеет, засуетится - вот тогда мы её твоим сонаром сможем засечь. Иными словами, надо сделать подводное акустическое пугало. Звук в воде распространяется быстро и на большие расстояния; опустим наш подводный динамик где-то у берега - и загудим страшными звуками на пол-озера. Кто-бы там ни жил, от этой музыки просто очумеет и на дне спокойно лежать не будет. Ты бы точно очумел. Сделать такую машину весьма реально. Я посчитал: для оглушительного звука под водой всего каких-то пары сотен ватт хватит, а частоту и модуляцию подберём на месте экспериментально. Можно даже прокрутить записи криков кита-касатки. Как тебе эта идея?

Камерону идея понравилась, мы обсудили кое-какие детали и решили, что он займётся сонаром, а я построю звуковое "пугало". На всё-про-всё должно уйти не более пары месяцев. Как решили, так и сделали. Почти все детали "пугала" можно было просто купить и даже недорого: генератор частот, широкополосный усилитель, трансформатор, кабеля, и прочие вещи легко нашились через интернет. Реально строить надо было лишь подводный динамик, то есть звуковой излучатель. Для этой цели я решил использовать пьезо-электрическую полимерную плёнку, так как у неё акустическое сопротивление близко к этой характеристике воды, а значит КПД излучателя будет высоким. Плёнку я натянул на квадратные подрамники, подключил её через трансформатор к усилителю, и - voila: "пугало" было готово. А тут ещё Камерон прислал мне файл с целой коллекцией звуков подводных животных.

Для испытания "пугала" я на машине привёз его на городской пляж недалеко от университетского пирса в Сан Диего, города где я живу, опустил рамки в воду и включил звук. Стал крутить ручки настройки и вдруг на какой-то частоте увидел, как из воды выскочили два ныряльщика, с ужасом оглядываясь по сторонам и не понимая, что их так напугало. Значит работает и можно ехать в Шотландию.

Камерон приехал на Лох-Несс где-то за неделю до нас и нанял там одного рыбака по имени Питер, у которого была большая моторная лодка. Погрузил он на неё свой сонар - штуку в трёх больших чемоданах, да ещё батарею, и стали они с Питером по озеру кататься и готовиться к поискам красотки Несси. Мы с женой приехали и поселились на берегу озера в гостинице Loch Ness Inn, той же, что и Камерон. Все приборы для моего "пугала" вместились в один небольшой ящик, только рамки с плёнкой были упакованы отдельно. Камерон для электропитания где-то достал удлинитель метров на 100, и мы его протянули от гостиницы на берег, где был пирс. Я подключил все кабеля к приборам, мы с пирса опустили рамки с грузилами в воду и включили "пугало". Загудело хорошо, по воде пошла рябь, но никаких признаков не только Несси, но и вообще других животных пока не обнаружили. Надо подбирать частоты, модуляцию, громкость - вообще все параметры.

На следующий день Камерон и Питер отправились на лодке с сонаром в поход по озеру, а я запустил программу сканирования разных частот и стал наблюдать за водой. Переговаривались мы с лодкой через портативную рацию, так как мобильный телефон на озере работал ненадёжно. Так продолжалось несколько дней без особого результата. Камерон и Питер катались с сонаром вдоль всего длинного озера, я гудел в воду с пирса, а моя жена скучала на берегу с фотоаппаратом в руках - её задача была снять, если возникнет что-то интересное.

На пятый день удача повернулась лицом в нашу сторону. То есть, повернулась она лицом буквально, и лицо это оказалось прелестным! Вот, что произошло. Сперва всё шло, как обычно. Я с берега прокручивал записи криков касатки, а Камерон со своим сонаром, как назло, был где-то далеко.

Вдруг я заметил, что из воды стали выскакивать небольшие рыбёшки. Через некоторое время мы с женой увидели на поверхности быстрое движение каких-то тёмных пятен, и тут - о чудо и радость! Из воды выхлестнулась вверх большая лягушачья голова на длинной, метра четыре, змеиной шее, покрытой крупной золотистой чешуёй. Голова раскачивалась в разные стороны, из открытого рта лилась вода, а маленькие подслеповатые глазки чудища пытались высмотреть, откуда взялся этот ужасный шум? Да, это была красотка Несси собственной персоной! Ирина вскочила на ноги и стала щёлкать фотоаппаратом, а я от возбуждения не мог найти рацию, чтобы связаться с Камероном.

Электронное "пугало" было запрограммировано включаться и выключаться каждые 8 секунд. Когда звук исчезал, голова Несси с плеском опускалась в воду, но при включении звука она опять появлялась над поверхностью озера. Видимо, на воздухе зверюга не слышала страшных звуков и так ей было спокойнее. Так продолжалось минуты три или четыре. Мы сделали несколько снимков, я нашёл рацию и связался с Камероном. Он и Питер приплыли где-то через полчаса, но, к сожалению, Несси уже не было. Мы включали "пугало" много раз до позднего вечера, однако чудовище больше не появлялось и на сонаре его не обнаружилось ни у берега, ни вдали. Не видели мы Несси и в последующие дни. Вероятно, она напугалась и уплыла в какой-то дальний конец озера, куда звуки нашей музыки не доходили - а куда именно уплыла? Ищи ветра в поле…

© Jacob Fraden, 1 апреля 2019.

На фото: автор (слева) и Несси на озере Лох-Несс (фото Irenа Fraden).