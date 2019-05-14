Украинская бюрократия

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не допускать коррупционеров к святому причастию и гнать ко всем чертям!

В Украине еще лет восемь назад насчитывалось 294 тысячи чиновников. Все эти люди, понятное дело, содержатся из государственного бюджета и местных бюджетов. В названную выше цифру не вошли чиновники высшего ранга, уровня министров и руководителей центральных органов власти. О них разговор особый. Но в итоге, десять лет назад 300 тысяч бюрократов управляли 46 миллионами украинских граждан. Многовато. Эмпирически, если представить еще количество силовиков и армию, и судей с прокурорами, то для бедного украинского налогоплательщика это аж более чем до фига (пардон за не парламентское выражение). Но мы по большому счету даже не представляем - насколько это реально и пропорционально много!

Сегодня политологи и экономисты говорят уже о 400 тысячах чиновников (при уменьшении народонаселения страны до 42 млн.). Их бюрократический клан - главная опора коррупции. Далее попробую наглядно этот тезис подтвердить.

Согласно официальным отчетам, зарплаты и иные доходы (надбавки и премии - ведь бизнесом чиновник заниматься не может) довольно ничтожны. Кто-то подсчитал, что для того, чтобы украинский чиновник купил новенький айфон, ему надо трудиться два месяца - и это мы имеем в виду самых крупных чиновником. На уровне некоторых министров… А коллега украинца из американского правительства заработает на такой же смартфон за 2 дня.

В конце 2010 года Виктор Янукович провел административную реформу, имевшую целью сократить чиновничий аппарат. Вышло же наоборот. Сократили одни госучреждения и органы, но были созданы новые. Численность чиновников не уменьшилась, а выросла.

В официальных сводках продолжают ходить при этом странные цифры, которые якобы иллюстрируют малую статью расходов на этот невроятный бюрократический апарат. Например, Ровно три года назад, в 2016-м премьер Гройсман получил в месяц "чистой зарплаты" около восемнадцати тысяч грн. (после уплаты налогов).

Зарплата Гройсмана начислялась следующим образом: должностной оклад - 7 863,16 грн, надбавка за выслугу лет - 1572, 63 грн, надбавка за особый характер работы - 9 435,79 грн, зарплата за время командировки - 1 067,14 грн. Еще была месячная премия в размере 25% от должностного оклада в сумме 1 965,79 грн. Негусто. На самом деле скромно! Всего-то в исчислении в долларах едва более 600 "зеленых"… Предшественник Гройсмана в кресле главы правительства Арсений Яценюк получал также около 20 000 грн. Прямо хоть святых выноси! Такие убогие наши высшего разряда чиновники…

Но! Есть одно важное "но". В скромные строчки доходов наших министров и их аппаратчиков входят только официальные выплаты (см. ниже). Вот какие доходы декларировал тот же Гройсман недавно, всего лишь пару лет назад.

Общая сумма годового дохода премьера Гройсмана составила около 9,4 млн гривен ($344 тыс). Это официально. Из пресс-службы кабинета министров Украины.

Согласно поданной декларации, доход Гройсмана в 2018 году состоял из зарплаты премьер-министра ($16 тысяч - заметим, что по сравнению с годом 2016-м, эта цифра возросла вдвое), доходов от предоставления недвижимого имущества в аренду ($191 тыс.) и доходов от размещения средств на банковских счетах ($173 тыс.).

В 2017 году доход, задекларированный премьер-министром, составил даже более $627 тыс. Но тогда часть дохода была получена от отчуждения коммерческой недвижимости. В прошлом году Гройсман уже не задекларировал изменений в перечне принадлежащего имущества.

Что там еще было в "загашнике" у господина премьера в прежние года (от бизнесовых предприятий) и каким образом высшим чиновникам государства удается при месячном доходе - ну, пускай и 20 тысяч долларов - отдыхать с семьями на Мальдивах и тратить там в неделю по 50 тысяч евро (как семья генпрокурора Луценко, например) - это остается наибольшей загадкой украинской экономики. И политики тоже. Попробуем лишь приподнять завесу тайны.

Вот он, список окладов, а точнее, задекларированных годовых доходов ведущих чиновников генпрокуратуры в 2013-м году (напомню, украинский один млн. гривен был равен где-то почти 150 тыс. долларов тогда): Генпрокурор Виктор Пшонка - 934,7 тыс. грн., его первый зам. Ренат Кузьмин - 1,5 млн., второй, Евгений Блажиевский - 1 млн., и даже третий, и четвертый, и пятый - по 150 тысяч "зелеными"! Для такой убогой по уровню жизни страны как Украина такие оклады и такой раздутый аппарат управленцев - роскошь немыслимая!

Для сравнения. Премьер-министр Великобритании зарабатывает 143,462 фунтов стерлингов в год (11,955 фунтов в месяц, или 15 688 долларов).

Это его, английского премьера чистый доход, и если бы он (она) был бы уличен (- на) в дополнительных "приработках", то этим фактом серьезно заинтересовались соответствующие службы…

Замечу еще такое. После всех реформ и пертурбаций бюрократический аппарат наш не стал лучше работать, и кадровая революция тоже не произошла, скорее даже наоборот. В Украине даже министром стать легко человеку без образования. Лишь бы была где-то повыше волосатая рука, либо кто-то спонсировал "своего человечка". Вполне совковый подход к делу.

Люстрацию в чиновной среде ни после одной из украинских революций не провели. И даже опять же наоборот: совковый подход абсолютно ясно сочетается с лоббированием "своих людей у власти олигархами. Большими деньгами, то есть. Вот откуда у скромного пятого заместителя киевского прокурора такой доход, что почти как у британского премьера!

Люстрация как очистка государственного аппарата хороша была бы в том случае, если есть люди, готовые завтра занять освободившийся сегодня пост. При том, они должны быть профессионально лучше того, кто был уволен. Увы, ни Порошенко, ни его "попередники" (предшественники) не то что не позаботились - об этом и не подумали даже! В итоге на протяжении многих лет в коридорах власти меняются фамилии на табличках кабинетов и визитки, а сама система и подходы к работе - нет.

В итоге за десятилетия украинская бюрократия умножила традиции мздоимства бюрократии советских времен. В итоге проблема коррупции стала настолько актуальной, что ее многие эксперты ставят на ранг выше по значимости, чем проблему с военной агрессией России.

В итоге неслучайно к новой команде президента Зеленского обратился сам Патриарх Киевский и всей Руси-Украины. Филарет заявил, что избиратели, которые на выборах президента отдали свои голоса за Владимира Зеленского, "голосовали прежде за реформы и борьбу с коррупцией" (из недавнего интервью Радио Свобода). Также Патриарх отметил, что во время нынешних выборов Украина "всему миру продемонстрировала демократию".

Патриарх также отметил, что поскольку "за Зеленского" было 70% голосов электората, то именно это убеждает, что нового президента люди выбрали сознательно. "Они выбирали президента, который должен сделать в Украине реформы... а что имеется в виду под реформами? Уничтожить коррупцию ", - сказал почетный Патриарх Православной церкви Украины.

Сейчас конечно же, не только связанному напрямую с Богом Патриарху, но и наипроницательнейшему из экпсртов-политологов трудно заявлять и предполагать, удастся ли "новоизбранному" это сделать. Украинцы сами должны включиться в процесс борьбы с коррупцией.

Кстати говоря: если уже мы под конец упомянули слова Патриарха, то стоит еще заметить, что украинская церковь приняла решение "не допускать коррупционеров к святому причастию".

Новая президентская команда уже разработала "принципиальную схему" борьбы с коррупцией. Но об этом расскажу подробней в следующем репортаже из Украины.