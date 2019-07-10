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КругозорБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
июль '19
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Тяжесть в желудке

"Ножницы" российских пациентов

Пациенты нередко жалуются  мне  на  амбулаторном  приёме  на  вздутие  живота  после еды и тяжесть в желудке. Исследования часто  в  таких  случаях  выявляют  наличие   в  желудке  бактерии - хеликобактер пилори. Назначаю  по  поводу  этой  выявленной  инфекции  антибиотики. А  пациента  в  первую  очередь  интересует, может ли эта бактерия вызывать такую реакцию  (вздутие,  тяжесть ) после принятия пищи? И стоит ли  вообще  пить антибиотики, если нет язвы?..

 Пилорическая хеликобактерия (Helicobacter pylori, H. рylori, HP) "спокойно" поживает в глубине очень кислой среды желудка. Порой (при благоприятных условиях) часть бактерий  отселяется в так называемые "кислые островки", расположенные в двенадцатиперстной кишке.  Там в норме должна быть щелочная реакция, а "кислотный прорыв" (избыточная кислотность) может вызывать образование эрозий и язв.

   К появлению  эрозий-язв хеликобактер пилори (НР),  может приводить  и в  самом желудке. Кроме того, этот микроорганизм (как доказали многочисленные исследования) может провоцировать клетки слизистой оболочки к образованию злокачественных опухолей  желудка. Сам по себе микроб не вызывает никаких симптомов, - их нагнетают провоцируемые им заболевания (гастрит, язвенная болезнь, рак желудка и т.д.).

Достоверно доказано, что уничтожение хеликобактера в желудке и полости рта (НР может жить и там) снижает (урежает) частоту обострений язвенной болезни и в несколько раз уменьшает риск образования рака желудка. Бывает, что у  человека внутри есть хеликобактер, но данный индивид ничем  "желудочным" не болеет! То есть, вообще не является пациентом гастроэнтеролога.  Учёные считают, что это происходит потому, что существует несколько видов НР: безобидные и опасные. Проводятся интенсивные исследования по этому вопросу.

   Вздутие живота - не типичный симптом для "хеликобактер-ассоциированных" недугов. Так что сама по себе бактерия (она, кстати, под микроскопом больше похожа на спирохету, так как имеет жгутики) не может вызвать метеоризм (хоть натощак, хоть после еды). Для точной диагностики причин вздутия живота необходимо очное консультирование: подробно расспросить пациента, осмотреть, пощупать   (пропальпировать) его живот, посмотреть анализы и исследования, которые  больной проходил. А затем делать выводы, назначать лечение, вероятно, многокомпонентное и многоэтапное.

    Что касается приёма антибиотиков, уничтожающих НР, - если лечащий врач считает это необходимым, стоит прислушаться к его советам! Международное медицинское сообщество недавно постановило: даже если у некоторых членов семьи в желудке есть пилорический хеликобактер, а показаний к его уничтожению нет (нет никаких заболеваний,  жалоб и наследственной предрасположенности),  то антибиотики в достаточной дозе и необходимое количество дней (10-14) следует принимать всем, инфицированным НР! Это так называемая "семейная терапия". Даже если нет язвы!!! 

В то же время, ряд учёных полагает, что такая стратегия имеет сомнительные рентабельность и эффективность. Пациент свободен как выполнять врачебные назначения, так и отказаться от них. В каждом случае возможны диаметрально противоположные результаты.

    Данные меры позволили значительно сократить число случаев рака желудка на всей планете. Другой вопрос - сами антибиотики (и препараты висмута, применяемые в некоторых схемах, коих существует достаточное количество) в качестве побочного эффекта могут вызывать те же симптомы: вздутие живота, метеоризм, неприятный привкус во рту, диарею. Разработаны сопутствующие препараты (пробиотики и пребиотики), которые позволяют свести побочные эффекты к минимуму.  Их следует принимать и подбирать по назначению компетентного доктора.

     Может статься, что уничтожение (по-научному этот термин звучит как "эрадикация")  Helicobacter pylori  не только не приведёт к уменьшению вздутия живота, но наоборот - приведёт к усилению метеоризма. Это значит, что нужно будет более углубленно искать причину  неприятных ощущений. Иногда могут помочь самые простые народные средства (например, укропная вода, настой травы зверобоя), при  том,  что  самые новейшие лекарства   с неприятной  симптоматикой могут  не справяться. Здесь всё очень индивидуально.

В настоящее время в РФ разработаны жёсткие стандарты лечения. Если врач отступит от них, его может оштрафовать страховая компания. Начальники от здравоохранения не хотят понять, что, у 5% пациентов "стандартные" лекарства не помогут. Опытный врач всегда найдёт выход и поможет больному. А в амбулаторной карте придётся писать "стандартные" препараты. Вот такие "ножницы".

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