Немцы и евреи

ОСТРЫЙ УГОЛ

"Никого не хочу обидеть, но непонятно: немцы веками жили с евреями - врачами, учеными, учителями, торговцами, бизнесменами. И вдруг - при Гитлере - такая ненависть к евреям при поддержке немецкого народа. Как обяснить?" - этим письмом некоей Гали из Житомирщины поделился с "Кругозором" наш давний автор Юрий Магаршак из Нью-Йорка. Письмо прибыло в издаваемый им электронный журнал. Может, и читателей "Кругозора" не оставит оно равнодушным, - предположил Юрий.

"Мне тут подруги дали почитать книжку, - продолжает Галя, - где рассказывается, что если у евреев в доме служанка что-то украла - хоть ложку, хоть грош - то её можно убить и еврею за это никакого наказания не последует. Евреям также можно насиловать детей, и это тоже для них нормально, это часть их религии. И много чего подобного, долго перечислять. И я думаю, что раз так - то никакого другого объяснения антисемитизму Гитлера, который хотел полностю уничтожить еврейский народ, нету. Выходит, Гитлер в своем антисемитизме был прав?!".

Что можно ответить этой украинской тёте? Что возразить?