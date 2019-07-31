обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорОСТРЫЙ УГОЛ
август '19
ОСТРЫЙ УГОЛ

Немцы и евреи

Антисемитизм Гитлера

"Никого не хочу обидеть, но непонятно: немцы веками жили с евреями - врачами, учеными, учителями, торговцами, бизнесменами. И вдруг - при Гитлере - такая ненависть к евреям при поддержке немецкого народа. Как обяснить?" - этим письмом некоей Гали из Житомирщины поделился с "Кругозором" наш давний автор Юрий Магаршак из Нью-Йорка. Письмо прибыло в издаваемый им электронный журнал. Может, и читателей "Кругозора" не оставит оно равнодушным, - предположил Юрий.

"Мне тут подруги дали почитать книжку, - продолжает Галя, - где рассказывается, что если у евреев в доме служанка что-то украла - хоть ложку, хоть грош - то её можно убить и еврею за это никакого наказания не последует. Евреям также можно насиловать детей, и это тоже для них нормально, это часть их религии. И много чего подобного, долго перечислять. И я думаю, что раз так - то никакого другого объяснения антисемитизму Гитлера, который хотел полностю уничтожить еврейский народ, нету. Выходит, Гитлер в своем антисемитизме был прав?!".

Что можно ответить этой украинской тёте? Что возразить?

Читайте также

ЛИЧНОСТЬ

Классиком признан при жизни

Классиком признан при жизни

ГОСТЬ НОМЕРА

Удивительный Казиник

Удивительный Казиник

ОТОВСЮДУ

Для диабетиков

Для диабетиков

ТВОЙ КОД

Когда б вы знали, из какого сора…

Когда б вы знали, из какого сора…

ПРОЗА

Остров "Быть"

Остров "Быть"

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
Политика конфиденциальности

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Насколько опасен пример Украины для путинского режима?

Самые обсуждаемые

за последнее время

5
Убийства без следов
3
Осуществляет ли, по-вашему, Роскомнадзор политическую цензуру?
2
Совесть поколений
2
Родительский дом
2
Не заблуждайтесь!
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

01 Августа 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Санчо Пансы нового времени. Разбор украинских "полетов"

Вот ведь как полезно обращаться к классике! Ничто не ново под Луной, и поэтому не следует каждый раз изобретать велосипед или даже колесо вместо того, чтобы почитать внимательно старые "инженерные источники". Эта историко-литературная реминисценция родилась в голове недавно.…

31 Июля 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

СОН и ПОВАР

Осваивать рынок школьного питания Пригожин начал в 2007 году в Санкт-Петербурге, его фирма выиграла конкурс на обеспечение «бортовыми обедами» 85 школ Северной столицы, не имеющих своих столовых. На открытии первого комбината школьного питания прибыл сам Путин. Однако родителям деятельность бизнесмена не понравилось: цена обеда была высокой, а вкус и качество еды оказались сомнительным.…

28 Июля 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

НАШЕ БЕГСТВО ИЗ РУССКОГО АДА В АМЕРИКУ /Рассказ. Перевод с чеченского А. Полякова/

Нас было три школьных друга: Ваха Мааев, Саид-Ахмед и я. Мы учились /если это так можно назвать/ в школе №18 Соьлжа – гала (г. Джохар, бывшая крепость Грозная).…

6
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center