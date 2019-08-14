"Расчеловечивние"

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Для войск Юго-Западного фронта война началась, выражаясь языком газеты "Правда", освобождением от панского гнета земли Западной Украины. Порядки, которые завели там "освободители" из НКВД, вызвали у местного населения сначала крайнее изумление, затем - смертный ужас, а потом - желание мести. Массовые расстрелы заключенных, произведенные в тюрьмах Западной Украины в первые дни войны, ещё более подлили "масла в огонь" разгоревшейся кровавой смуты. Особенно сильно полыхнуло в Галичине".

Марк Солонин "22 июня Окончательный диагноз" Москва 2019 год.

Точно такая же картина наблюдалась и во всех Республиках Прибалтики, Западной Беларуси, Молдове - всех тех регионах, которые были в результате начавшейся 1 сентября 1939 года 2 мировой войны присоединены к СССР.

Автор.

Предлагаемая тема сложная и скорбная. Нервным, наверное, лучше в неё не погружаться. Да, человечество постепенно шаг за шагом, идет по пути прогресса, и, несмотря на постоянное техническое совершенствование орудий уничтожения себя, старается выживать именно благодаря гуманистическими идеям, пытающимся воспитывать и сохранить в человеке Человеческое. Политические, идеологические течения, получившие большую популярность в ХХ веке, активно этому сопротивлялись и пытались и продолжают пытаться расчеловечить человека.

С одним, национал-социализмом - человечеству удалось разобраться. Нюрнбергский процесс однозначно постановил и подробно объяснил, почему национал-социализм вне законов человеческого общества. Конечно, этот приговор не остановил и не может остановить тех, для кого человеконенавистническая теория превосходства одного государства, одной нации (расы, религиозной или социальной группы) над другими является единственно возможной системой существования. Однако даже они вынуждены в повседневной жизни учитывать приговор и поставленный диагноз. С опередившей национал-социализм советской теорией и практикой - аналогичного процесса не произошло. Оно продолжает оставаться привлекательным для многих не наученных, не умеющих понять, не знающих в силу ограничения в знании исторического или современного процесса, что такое хорошо и что такое плохо. С сожалением приходится констатировать: новая субстанция - "советский человек" (по точному определению И.Сталина), воспитанный и созданный советской властью, продолжает своё существование в новых генерациях. Под воздействием благотворных для него лучей агитации и пропаганды с голубых и цветных экранов и прочих средств массовой информации (дезинформации) он, пресмыкаясь, процветает и продолжает уверять, что его советский подход к ценностям жизни является единственным светлым путём для человечества - на тот свет. Попробую ниже по тексту слегка развеять туман этой пропаганды.

Итак, начнём. Коротко о более старых временах. На дворе конец XVIII века, в революционной Франции рождается "лучшее лекарство от насморка" - гильотина, в Российской Империи своеобразное революционное движение - "Пугачевский бунт" заканчивается приговором к четвертованию! Может быть, я и не прав, но мне кажется, что некоторая разница видна невооруженным глазом. Ну, да Бог с ним, с преданьем старины глубокой. Тем более что в 1861 году огромная империя официально отказывается от своего эквивалента рабства - крепостного права. (В столице другой империи - Британской, это год появления метро). С выстрелами с Петропавловской крепости и с крейсера "Аврора" начинается новая эпоха. Эпоха создания, воспитания и царствования советского человека. Чуть позже в кинематографе появляется образ Франкенштейна. Возможно, кинематографистам, таким образом, удается выразить своё предупреждение человечеству о грядущем, появляющемся в мире.

Советская Республика объявляет огромные группы населения вне закона и начинает с ними упорную борьбу - массово уничтожая, и не менее массово перевоспитывая. Дворяне, капиталисты, купцы (бизнесмены), религиозные деятели, мещане, кулаки, середняки, объявляются чуждыми, а, следовательно, подлежащими изживанию классами, или группами населения. "Кто не с нами, тот против нас" - "Приговор окончательный и обжалованию не подлежит" - это не крылатые фразы из советских фильмов, это идеологические лозунги. Они соответствуют социалистической законности, сформулированной в не менее крылатой фразе - "То, что вы на свободе - это не ваша заслуга, это наша недоработка". Для десятков миллионов сограждан и граждан сопредельных стран это был тот самый - окончательный приговор. Мне скажут, что таких цифр нет. Соглашусь, конечно, нет. Это ведь в Рейхе существовал "Ordnung - (орднунг) - порядок", а в СССР учтены уроки Нюрнберга. Достаточно вспомнить записку руководителя КГБ А.Шелепина в Президиум ЦК с предложением уничтожить документы по Катынскому делу. Ситуация происходит в послесталинскую эпоху! Конечно, псевдопатриоты из военно-истерического общества будут всё отрицать. Не было ни Катынского дела, ни попытки замести следы. Однако мировое сообщество, в отличие от советского и постсоветского, верного заветам Ленина общества, всё давно знает. Всё доказало. И чёрное - никогда не назовёт белым. Те, кто пытаются отрицать вину, продолжают преступления тех, кто писал доносы, тех, кто арестовывал, тех, кто пытал и расстреливал или доводил до смерти нечеловеческими условиями содержания в местах заключения.

Учитывая климатические условия большинства регионов СССР с массовым расположением лагерей, создавать специальные технические средства уничтожения не имело смысла. Климат работал не хуже техники. Про затопленные баржи после революционных, 30-ых - 40-ых годов, про не доехавших до места назначения в столыпинских вагонах и выбрасываемых в степь или зарываемых в насыпь депортированных по социальному или национальному признаку - не учтённых ни в каких документах, спорить бессмысленно. Это наш общий исторический опыт, для одних скорбный, для других всё ещё славный. Они - совершавшие это и их потомки не только не стыдятся того опыта, они пользуются с удовольствием плодами этого преступного перед человечеством труда, ценностями, квартирами, дачами. Они, их потомки гордятся орденами, полученными за преступления. В этом и есть трагедия - не только тех, кто проходил через советские круги ада. Да, многих там расчеловечивали и в прямом и в переносном смысле. Не все могли это выдержать, не у всех получалось оставаться Людьми. Но этот процесс происходил и с теми, кто это совершал. С теми, кто это одобрял, и даже с теми, кто намеренно не замечал "чёрные воронки", пропадающих соседей, кто вымарывал лица на фотографиях и уничтожал книги "ненужных" авторов в библиотеках. Теми, кто верил фальсификации пропагандистской и образовательной советской машины, деформирующей человека, отучающего его анализировать происходящее и получать реальную, а не фальсифицированную информацию.

Сегодня мы пожинаем плоды той работы. Очень большое количество сограждан, или бывших сограждан, попадает под новый, уже не только всё загоняющий под асфальт "каток силового давления". Круглосуточный каток дезинформации и расчеловечивания, ежедневно происходящего в российских, действующих по кремлевским указаниям СМИ, успешно делает то же дело. Именно поэтому под сомнение регулярно ставится трагедия и преступления в Катыни, Левашово, Карельских лесах, системе лагерей ГУЛАГа. Именно поэтому человечность становится невиданной "синей птицей". Про человечность забывается даже по отношению к мертвым, которые даже в старые века переставали быть врагами, а все превращались в жертв войны. Жертвы и 1 и 2 мировых войн, самых кровавых в Европе, лежат на охраняемых кладбищах и в большинстве стран на них поддерживают порядок. До сих пор идет розыск и восстановление по возможности имен этих жертв. У нас же намертво забыли, что розыск жертв Мясного бора, Ржевского и Вяземских котлов до середины 80-ых вообще не вели. Только та самая, проклинаемая послушными СМИ, Свободная Россия, скинувшая с себя советское ярмо, занялась реабилитацией, возвращением имен. Захоронением и перезахоронением жертв, своих и чужих. Жертв государственных, человеческих и исторических как минимум ошибок, а порой и преступлений. Хочется верить, что война, репрессии - это страшная человеческая ошибка, приумноженная и превратившаяся в ошибку государственного и мирового масштаба. Ошибка, свидетельствующая о расчеловечивании Человека, о превращении его из Свободного, Мыслящего, Разумного в раба, не важно - человека или системы. Процесс очеловечивания в России - увы, слишком быстро оборвался…

Вурдалаки, гордо заявляющие, что они убивали, и желают убивать, всего этого не понимают, и, видимо, не в силах понять. Их пониманию не учили. Те, кто свято верил в передовицы газет и учебники с фальсифицированной историей страны и мира, увы, не в силах поверить в крылатую фразу поэта Андрея Вознесенского:

Не те вы учили алфавиты,

не те вас кимвалы манили,

иными их быть не заставите

- ищите иные!

1961 год.

Будем продолжать это расчеловечивание - обрекаем и себя, и своих потомков, увы, скорее всего не только своих…. Об этом стоит хотя бы задуматься.