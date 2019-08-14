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КругозорНАБАТ
август '19
НАБАТ

Тучи на Кремлём

Российское царство Вельзевула

Милая манящая даль Города Солнца Кампанеллы. Проходит век за веком, а иллюзия безоблачного счастья как-то всё не маячит даже в осязаемой дали. Мощь поднебесного света и разумности организации жизни всё затеняется силами подземной тьмы. Российское царство Вельзевула оказывается мощней блаженства света. Жизнь подталкивает мечтателей не к фантастике соляриев - жителей Города Солнца, - а к подневольности в царстве надуманных запретов.

Есть старая присказка, что не так страшен чёрт, как его малюют. Применительно к мраку подавления выступлений жителей Москвы за свои права, мне представляется, что ещё не найдены определения достаточной силы. чтобы правильно назвать черноту этого выплеска проправительственных действий.

В последние недели в Москве стала обычной напряженность ожидания столкновений людей с силами правопорядка. В противостоянии - армада силы, вышедшая на просторы городских магистралей и скверов, как чёрное пятно насилия и беззащитный житель города, индивидуум. В руках чёрного солдата резиновые дубинки, шокеры. Сила в действии: схватил, скрутил, избил... Силы полиции, нацгвардии, ОМОНа, которые по стране насчитывают много сотен тысяч бойцов, готовы к борьбе и победе.

Что? Зачем? Почему? Кому это надо?.. Остаётся только представить мирных "противников" этой зомбированной. Две стороны, сказал бы, баррикад, но это будет очень искаженно. Баррикада - только со стороны власти, для второй стороны - московские уличные просторы с широкими тротуарами и аллеями бульваров. Увы, эти московские пространства силами "правобеспорядка" превращались в руины баррикад. Я бы назвал это не противостоянием, а "противосидением".

Речь идёт о полустихийных мероприятиях, в которых граждане хотят выразить своё мнение по тому или иному вопросу. Сегодня - относительно подлогов при регистрации кандидатов в Мосгордуму. Не воинственно, без агрессии, стрельбы и поджогов. Всё это разрешено, право на подоьные акции однозначно записано в Конституции РФ.

Солдаты не для декорации держат в руках дубинки. Порой кажется, что несоразмерное применение силы и откровенное насилие доставляют им удовольствие.

Но власти готовы к более масштабным действиям. К давним водомётам прибавляются машины-трансформеры "Стена". Разработчик "Калашников" - тот самый, который весь мир снабдил автоматами, - изготовил монстра, который против непонятного противника на улицах города позволяет "снизить потери среди сотрудников".

Базой для комплекса "Стена" является мощный грузовик КАМАЗ, кабина которого обшита листами металла, а стекла защищены металлическими решетками. Кузов представляет систему, которая трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями для стрельбы. Длина заграждения регулируется по ширине улицы. Несколько машин могут перекрыть любой проспект. Салон автомобиля оснащен несколькими мониторами, на которые выводится сигнал с видеокамер. Это обеспечивает командиру и водителю круговой обзор, а также позволяет маневрировать в городских условиях. Наблюдай, вытесняй, стреляй...

Посланец Вельзевула как-то предрёк будущее, сказав, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут - потому что они даже раскаяться не успеют". Особая прелесть этакого "рая" как отдохновение от сегодняшнего московского дня и быта. Тогда имелся в виду заокеанский противник, на которого направлена вся мощь государства. А сегодня - кто этот ожидаемый противник на улицах столицы? Увы, риторический вопрос...

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