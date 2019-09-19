Гаджеты и общество

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В настоящее время в мире стремительно идёт процесс формирования глобального информационного общества, основой для которого стала сеть Интернет. К концу первого десятилетия XXI века она уже объединила несколько миллиардов пользователей, и с каждым годом их количество постоянно растет..

Вопросы компьютеризации приобрели большое значение и стали определяющими в развитии общества. Это обусловлено, в первую очередь, ускоренным увеличением объемов получаемой и функционирующей информации, так называемым "информационным взрывом". В современном мире, где электронные технологии развиваются стремительными темпами, получили своё развитие гаджеты. Гаджет - в переводе с английского языка - приспособление, устройство, техническая новинка, выполняющая ограниченный круг задач. Гаджеты - это смарт-телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, и другие электронные устройства, которые исполняют различные функции.

Человечество постоянно стремится к новому и более совершенному, к тому, что могло бы облегчить ему жизнь, тем самым, двигая вперед новые технологии. Телефон открывает широкие возможности коммуникации, ту же функцию обеспечивают смартфон и планшет.

Компьютер и дети - это тесная связь, которая с каждым годом становится все прочнее, а детки все раньше осваивают современную технику. Если говорить про влияние компьютера на детей, то оно как негативное, так и положительное. Из негатива - проблемы со зрением, осанкой, может появиться лишний вес, из-за мало подвижного образа жизни и зависимость от компьютера. Но с другой стороны, компьютер в современном мире - незаменимый помощник в учебе. Да и много интересного и полезного можно узнать посредством интернета.

Многие родители, замечая тот факт, что ребенок все больше и больше интересуется гаджетами, начинают волноваться, что у их чада зависимость. А когда нужно все-таки бить тревогу? Волноваться нужно, если ребенок перестает интересоваться реальностью и на все вопросы и просьбы родителей не реагирует или отвечает односложно: "Угу, ага, да". В таком случае очень важно пойти на контакт с ребенком, поинтересоваться, чем он занимается, во что играет.

Думаю, вред или польза от гаджетов - зависит от "дозировки", т.е. от количества времени, которое ребенок проводит с гаджетом и от того, что ребенок с ним делает - во что играет, что смотрит. Все-таки мы живем в век технологий, и знания в этой области очень пригодятся в будущем.

Проблема в том, что наши дети знаний-то как раз никаких и не приобретают. Включить планшет или ноут и загрузить игру или интернет-браузер - это не есть знания и не надо себя обманывать.

Учителя в школах наблюдают тревожное явление: дети медленнее учатся писать, да и вообще не испытывают такой потребности, а все чаще и вовсе не способны от руки записать тест. Кроме того, активное использование цифровых технологий и Интернета приводит к нарушениям внимания у детей. Обилие доступных источников информации в Сети рассеивает внимание и препятствует развитию способности к концентрации внимания, что может стать одной из важнейших причин дальнейших сложностей с учебой.

Учёные из Канадского университета Калгари исследовали 2,5 тысячи детей от двух лет до пяти, которые сидели за планшетами и смартфонами более 17 часов в неделю, при рекомендуемых - семи. После многолетних наблюдений и проведения специальных тестов выяснилось: у детей, которые с раннего возраста проводят много времени перед экраном, менее развиты умственные способности, нежели у их ровесников, не так увлечённых гаджетами.

В любой очереди, в метро, на лавочках парка, за столиками в кафе мы можем видеть одну и ту же картину. Молодые люди сидят, уставившись в экран телефона, планшета, ноутбука. Они что-то просматривают, кому-то отвечают. Иногда вид у них сильно занятой и сосредоточенный, иногда - откровенно скучающий. Но, к сожалению, очень грустно наблюдать за тем, как компания друзей дружно "клацает" свои телефоны вместо того, чтобы общаться друг с другом вживую.

Плюсы использования гаджетов:

1. Быстрый и легкий доступ к нужной информации. Раньше для того, чтобы изучить тот или иной вопрос нужно было идти в библиотеку или, в крайнем случае, домой к компьютеру, теперь же интернет всегда под рукой;

2. Экономия времени. Одно дело планировать какое-то действие, а потом тратить силы и время, чтобы осуществить его, а другое - сделать это здесь и сейчас. С помощью гаджетов;

3. Возможность развиваться и совершенствоваться. Включить обучающую лекцию, просмотреть урок на youtube, прочитать книгу можно везде и в любой момент. Это удобно для тех, кто по несколько часов в день тратит на дорогу или что еще хуже, постоянно стоит в пробках. В этом случае влияние гаджетов на человека явно положительное и это сложно переоценить. Вот только пользуются ли люди этой возможностью?

Минусы использования гаджетов:

1. Уход от реальности. В современном мире людей окутывает такое множество страхов, внутренних комплексов и тревог, что они буквально не могут оставаться наедине с самим собой. Чувство страха заставляет их бежать от реальности, отвлекаясь с помощью гаджетов. Музыка, игры, постоянный просмотр социальных сетей помогает заглушить свой внутренний голос и создать самому себе иллюзию того, что в их жизни все в порядке;



2. Зависимость. Да, зависимость от использования гаджетов прослеживается у большинства их пользователей. Проверить в сотый раз почту, пролистнуть новостную ленту социальных сетей, просмотреть фотографии в Инстаграмме, поставить лайки, написать комментарии. Или же наоборот, выставить очередную фотографию себя в машине, в кафе, на работе, а потом заходить через каждую минуту и смотреть, не появился ли к ней новый комментарий. Если собрать все время, которое бесцельно тратится на подобные дела, то выходит, что несколько часов в день у людей просто сгорает. Сгорает в их зависимости. А жизнь то идет…

3. Жизнь в виртуальном мире. Пообщаться с друзьями не при личной встрече, а по скайпу. Перекинуться смс-ками по Viber, познакомиться на сайте знакомств. Поддерживать статус своей страницы в социальных сетях, редактировать новые и новые фотографии для своего профиля. Участвовать в интернет-обсуждениях, вести свой блог… Виртуальный мир полностью захватил все наше время. И если раньше мы посвящали этому хотя бы время после работы/учебы, то сейчас мы в нем каждую минуту. Благодаря гаджетам и интернету;

4. Гонка за новинками. Создатели гаджетов извлекают из такого массового помешательства свою выгоду, выпуская все новые и новые модели. Более удобные, совершенные, функциональные.

5. Деградация личности. Очень многие игры созданы не для развития логики или обогащения интеллекта, а для сжигания времени. В сети их называют "убивалки" времени. И ими пользуются, в них играют. Проходят уровень за уровнем вместо того, чтобы познавать этот мир, заниматься спортом, духовно развиваться, в конце концов. Замкнутый круг из ежедневных "лайков" фотографий в социальных сетях, бесполезных игр, переписки с друзьями "ни о чем".

Увлечения гаджетами сопровождаются определенным набором болезней.

Заболевания: Боли в спине и шее. Заболеваемость остеохондрозом и другими болезнями позвоночника возрастает. Большая часть активных пользователей из числа молодых людей и подростков страдает болями в спине и шее, вследствие того, что приходится наклонять голову при пользовании смартфоном, планшетом или ноутбуком. Шея из-за этого находится в непривычном положении, полусогнутая спина провоцирует давление на межпозвонковые диски с превышением в два раза, чем в обычном положении.

Понижение активности мозга. Исследования ученых Университета Карнеги-Меллона показали, что у водителей, ведущих разговор по смартфону, на 37% понижается активность мозга. А профессор психологии Марсель Жюст заявляет, что разговор по гаджету, во время управления машиной, вынуждает водителя делать те же ошибки, что делают люди под воздействием алкоголя. У пешеходов пользование смартфоном также может привести к ДТП, поскольку есть вероятность, что при пользовании гаджетом человек просто не заметит приближающийся транспорт.

Снижение уровня физической активности. Следствием снижения уровня физической активности является ожирение, которое стоит на четвертом месте в мировом списке, как причина смерти. И к тому же превышение нормального веса увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение уровня концентрации. По исследованиям ученых из ассоциации психологов Америки известно, что смартфоны существенно ослабляют внимание человека. Просто присутствие смартфона рядом с человеком может сильно уменьшить его концентрированность на выполняемой работе. В частности, задачи на внимание вместе с рядом лежащим телефоном решаются труднее. Человек постоянно отвлекается и смотрит, не пришло ли сообщения.

Все гаджеты - это источники излучения. Электромагнитные волны негативно действуют на работу всего организма и могут вызвать головную боль, бессонницу и даже расстройства иммунной системы. Если отдельно говорить о нарушениях сна, то излучение не единственная причина бессонницы. Таким же виновником неспокойного сна является искусственный свет от экрана, подавляющий производство в нашем организме мелатонина - гормона, отвечающего за сон.

В подростковом возрасте гаджеты несут в себе опасность появления интернет-зависимости. Интернет-зависимость - это расстройство психического характера, при котором человек очень навязчиво желает войти в глобальную сеть, социальные сети и не способен выйти из нее вовремя. Большую роль в развитии этой зависимости играет фактор анонимности. Дети получают возможность жить в Интернете двойной или тройной жизнью. В результате происходит раздвоение личности, размывание представлений о самом себе.

Влияние гаджетов на нашу жизнь глубокое и неоспоримое. Вот только хорошее это влияние или плохое? Зависит только от нас самих. Только мы можем решать, будут они способствовать нашему развитию или деградации. Выбор за каждым из нас - родителей и учителей.

Справедлива теория о том, что регулярное использование гаджетов с детства влияет на способность к концентрации: она становится значительно ниже, и это может мешать качеству работы, особенно в тех случаях, когда требуются усидчивость и сосредоточенность. Но есть и обратная сторона медали: человеку нужно уметь адаптироваться к современной среде, а в сегодняшнем мире мы живем на высокой скорости: очень быстро происходит обмен информацией, очень быстро происходят изменения во многих областях. И как раз использование гаджетов и компьютеров позволяет лучше развивать зоны, позволяющие быстро переключаться между задачами и различными коммуникациями.

У детей формируется такой паттерн мышления, что если перед тобой оказалась сложная задача и ее не хочется решать, можно просто переключиться на что-то другое. Или, например, надо сделать домашнее задание - написать эссе или сочинение, но ты пропустил последнее занятие и не знаешь, что и как надо делать, и поэтому просто находишь готовое сочинение, меняешь в нем какие-то слова, запятые - и все. Таким образом, подростки избегают ситуации, когда им тяжело и нужно преодолевать трудности. Мне кажется, на этом отчасти основываются продажи современных гаджетов: они становятся все удобнее, все комфортнее, все меньше по размеру. Не нужно запоминать номера телефонов: они все записаны. Не нужно помнить пароль: телефон разблокируется по отпечатку пальца. Все это нацелено на то, чтобы человек, который пользуется этим продуктом, испытывал все меньше напряжения и раздражения от его использования и у него формировалась все более сильная привычка, привязанность к этой технике.

Подсадка на "электронную иглу"

Детский и семейный психолог Наталия Простун привела несколько примеров отставания в развитии из-за гаджетов: ей встречались дети, которые к 15 годам так и не научились вырезать из бумаги или дерева, лепить из пластилина и даже завязывать шнурки. В своей статье о дофаминовой зависимости детей Наталия также напоминает, что ради получения очередной дозы "гормона радости" они, как наркоманы, готовы на всё.

В реальной жизни невозможно получить такую дозу дофамина. Когда дети живут онлайн от трёх до пяти часов, доза становится настолько сильной, что пропадает интерес к жизни, к хобби, к кружкам, обучению и даже к самому себе. Были случаи, когда ребёнок шантажировал родителей суицидом, чтобы получить телефон. Другой малыш ждал, когда мама с папой уснут и до утра играл неделями (родители про это даже не знали), позже психика дала серьёзный сбой, пришлось вмешиваться психиатрам.

Медэксперты главную причину развития умственной отсталости у детей видят в педагогической запущенности, а не в самих гаджетах. То есть если вам безразлично будущее ваших детей, и вы хотите сделать из своего ребёнка зависимого от гаджетов социопата, то можете продолжать пичкать детей с двух лет мобильниками и планшетами.

Педагоги и врачи предупреждают: если не заниматься развитием ребёнка, а оставлять это на усмотрение электронных помощников, задержка в развитии и снижение умственных способностей неминуемы. У ребёнка формируется дофаминовая зависимость и предрасположенность к ранней наркомании и алкоголизму, умственная отсталость и слабоумие - всё это может развиться у маленьких любителей гаджетов ещё до школы и у подростков.

У человеческого общества богатый опыт колебаний - от непонимания нового до почти влюбленности в него, а затем обратно. Однако рано или поздно устанавливается шаткое, но, видимо, справедливое равновесие, которое позволяет технологиям развиваться, а социуму - не распадаться на части. Так, без сомнения, произойдет и с мобильными гаджетами, и с соцсетями. Тем более, что на подходе уже следующие потрясения: беспилотные автомобили, дополненная реальность, искусственный интеллект.