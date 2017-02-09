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ЭПИЦЕНТР
февраль '17
ЭПИЦЕНТР

Время принимать решения

Обстрелы Авдеевки, Мариуполя, эскалация агрессии в Украине как расчёт Кремля на малодушие Запада

Марк Эпельзафт

Существует  такое понятие: праведая нависть. В 1941-1945 во время нацистского нашествия люди испытывали праведную ненависть к фашистам. Ровно то же самое сейчас испытывают в Украине: праведную ненависть. А как иначе?! 

Многострадальная Украина испытала зверства советской власти. Миллионы уничтоженных целенаправленно в советском геноциде украинцев. Высланных из родных сёл и городов. Обескровленный Донбасс, заселенный советскими люмпенами и уголовниками .

Потом зверства гитлеровцев и их приспешников. Казалось бы, все это давно позади. Позади советская власть, нацисты уничтожены. Но так лишь казалось. Нынешние российские (считай, советские) оккупанты применяют старые методы: бьют по мирным жителям. Нет, людей еще не сжигают живьем в сараях. Сегодня рашисты оставляют донбассцев в зимние морозы без света и тепла. При помощи танков. Жизнь десятков тысяч мирных жителей Украины под угрозой . И это 21-ом веке. В послевоенной Европе.

 Пишут в Фэйсбуке люди из Донецка :

  "Сейчас в Донецке не умолкают российские Грады, лупят из разных районов, преимущественно из жилых кварталов, чтобы потом, если придет ответка с украинских позиций, кричать на рашаТВ как укры стреляют по мирным жителям Донбасса".

 Что ж, тактика кремлевских террористов не нова, известна.  Их ученики и подшефные из организации ХАМАС с успехом применяют ее в Израиле - обстреливют  еврейское государство ракетами из жилых кварталов,  прикрываясь мирными жителями. Это тактика не только ХАМАСа - брать в заложники мирных жителей. ИГИЛ использует те же методы. Одна школа.Один почерк. Столетие советского терроризма, начиная с октябрьского переворота 1917 года.

Обстреливая Авдеевку и Мариуполь, продолжая эскалацию агрессии в Украине, Кремль расчитывает на малодушное поведение Запада, на то,что господа за океаном побоятся рисковать собственным хорошим пищеварением и вновь разворачивать против Москвы холодную войну.

Кремль демонстрирует силу, вседозволенность, уповая на безнаказанность.  Дежурные слова озабоченности Западных политиков? Да плевали чекисты на них. С санкциями сложней - но и на такие младенческие санкции образца 2014-2016 по большому счету плевали, потому как плевали на собственное население.

Кремль вспоминает историю с Чехословакией образца 1938-го. Власти РФ надеются, что с Украиной этот фокус может повторится.  Для того, чтобы он не повторился, властям на Западе необходимо помнить Чехословакию 1968 года. Помнить  рэйгановский этический императив, взятый из Талмуда - "империя зла". Пропускать происходящее через сердца, а не через кошельки. Невозможно стоять на месте. Время принимать решения.

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