Северное сияние... над Бостоном

АНОМАЛИЯ

Вечером 29 сентября в штате Массачусетс, в районе Бостона людей поразило северное сияние или «Аврора бореалис». Название происходит от имен римской богини утренней зари Авроры и греческого бога ветра Борея.

Мерцающие потоки и целые полотна света, возникающие на высоте от 60 до 250 миль, еще с доисторических времен вдохновляли людей на множество красивых легенд. За короткое время полярного сияния выделяется огромное количество энергии, иногда превышающее энергию во время землятресения. Грандиозное событие чаще всего наблюдают в осенне-весенний период, а именно - с октября месяца до

начала следующего года. Пиком частотности является время, наиболее приближенное к осеннему и весеннему равноденствию и в период наибольшей активности Солнца. Солнце — это раскаленный газовый шар, состоящий из атомов водорода и гелия. В ядре этих атомов находятся частицы, которые называются протонами. Вокруг протонов вращаются другие частицы. Они называются электронами. Протоны несут единичный положительный заряд, электроны — отрицательный. Облако сверх горячего газа, окутывающее Солнце (солнечная корона), постоянно выбрасывает в пространство во всех направлениях частицы и осколки атомов.

Сияния могут принимать разные формы, и самые распространенные из них различали еще со времен римского философа Сенеки. Сегодня, изучив сияния с помощью искусственных спутников, воздушных шаров, ученые знают, что они объясняются наличием заряженных частиц, испускаемых солнцем, отловленных магнитным полем Земли и притянутых к полюсу как воронкой. Так, в верхних слоях атмосферы, эти частицы сталкиваются с молекулами разряженного газа, возбуждают их до высшего энергетического уровня и принимают характерные цвета: ярко-красный, синий и фиолетовый вызывает азот, зеленый и розовый – кислород. Самыми интенсивными являются линии излучения атомарного кислорода и ионизированных молекул азота. Возбуждённые атомы успокаиваются и начинают излучать световой фотофон.

Если азот (N), столкнувшись с солнечными частичками, теряет электроны, то его молекулы преобразуются в синий и фиолетовый цвета;

Если электрон никуда не пропадает, то появляются красные лучи;

Когда солнечный ветер взаимодействует с кислородом (O), электрон не исчезает, но начинает выпускать лучи зелёного и красных цветов.

Северное сияние - это тысячи разноцветных огоньков, зажигающихся на небе в темные ночи. Огни бывают самых разных форм и цветов: синие, желтые, красные, зеленые. За секунду темное небо окрашивается в яркие цвета и становится видно вокруг на многие километры как будто днем.

Однако каждое явление обладает своей неповторимой гаммой в силу непостоянства химического состава атмосферы и погодных факторов.

Всего известно два типа полярных сияний – диффузное и дискретное (или точечное). Первый характеризуется достаточно скромным свечением, его сложно разглядеть на темном небе. Второй тип явления не заметить невозможно, однако оно прекрасно различимо лишь на ночном небосводе.

Солнечная активность, при которой ударные волны проходят через слой заряженных частиц, вносит помехи в магнитное поле Земли и может растянуть эти сияния на многие сотни миль.

Чем агрессивнее ведёт себя Солнце, чем больше взрывов на нём происходит, тем дольше длится полярное сияние. Наиболее красивые сполохи можно увидеть раз в 11 лет (такова цикличность Солнца). Электрические огни городов создают световое загрязнение, поэтому рядом с ними ночное небо менее контрастно, и полярное сияние видно намного хуже или не видно вообще.

Несмотря на то, что природа возникновения полярного сияния давно объяснена научно, люди не перестают верить в то, что в этом явлении есть что-то магическое. Человек, хоть раз ставший свидетелем этого незабываемого зрелища, получит впечатления на всю оставшуюся жизнь.