обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорАНОМАЛИЯ
декабрь '19
АНОМАЛИЯ

Северное сияние... над Бостоном

«Аврора бореалис» поразило американцев

Вечером 29 сентября в штате Массачусетс,  в районе Бостона людей поразило северное сияние или «Аврора бореалис». Название происходит от имен римской богини утренней зари Авроры и греческого бога ветра Борея.

Мерцающие потоки и целые полотна света, возникающие на высоте от 60 до 250 миль, еще с доисторических времен вдохновляли людей на множество красивых легенд. За короткое время полярного сияния выделяется огромное количество энергии, иногда превышающее энергию во время землятресения. Грандиозное событие чаще всего наблюдают в осенне-весенний период, а именно - с октября месяца до

начала следующего года. Пиком частотности является время, наиболее приближенное к осеннему и весеннему равноденствию и в период наибольшей активности Солнца. Солнце — это раскаленный газовый шар, состоящий из атомов водорода и гелия. В ядре этих атомов находятся частицы, которые называются протонами. Вокруг протонов вращаются другие частицы. Они называются электронами. Протоны несут единичный положительный заряд, электроны — отрицательный. Облако сверх горячего газа, окутывающее Солнце (солнечная корона), постоянно выбрасывает в пространство во всех направлениях частицы и осколки атомов.

Сияния могут принимать разные формы, и самые распространенные из них различали еще со времен римского философа Сенеки. Сегодня, изучив сияния с помощью искусственных спутников, воздушных шаров, ученые знают, что они объясняются наличием заряженных частиц, испускаемых солнцем, отловленных магнитным полем Земли и притянутых к полюсу как воронкой. Так, в верхних слоях атмосферы, эти частицы сталкиваются с молекулами разряженного газа, возбуждают их до высшего энергетического уровня и принимают характерные цвета: ярко-красный, синий и фиолетовый вызывает азот, зеленый и розовый – кислород. Самыми интенсивными являются линии излучения атомарного кислорода и ионизированных молекул азота. Возбуждённые атомы успокаиваются и начинают излучать световой фотофон.

Если азот (N), столкнувшись с солнечными частичками, теряет электроны, то его молекулы преобразуются в синий и фиолетовый цвета;

Если электрон никуда не пропадает, то появляются красные лучи;

Когда солнечный ветер взаимодействует с кислородом (O), электрон не исчезает, но начинает выпускать лучи зелёного и красных цветов.

Северное сияние - это тысячи разноцветных огоньков, зажигающихся на небе в темные ночи. Огни бывают самых разных форм и цветов: синие, желтые, красные, зеленые. За секунду темное небо окрашивается в яркие цвета и становится видно вокруг на многие километры как будто днем.

Однако каждое явление обладает своей неповторимой гаммой в силу непостоянства химического состава атмосферы и погодных факторов.

Всего известно два типа полярных сияний – диффузное и дискретное (или точечное). Первый характеризуется достаточно скромным свечением, его сложно разглядеть на темном небе. Второй тип явления не заметить невозможно, однако оно прекрасно различимо лишь на ночном небосводе.

Солнечная активность, при которой ударные волны проходят через слой заряженных частиц, вносит помехи в магнитное поле Земли и может растянуть эти сияния на многие сотни миль.

Чем агрессивнее ведёт себя Солнце, чем больше взрывов на нём происходит, тем дольше длится полярное сияние. Наиболее красивые сполохи можно увидеть раз в 11 лет (такова цикличность Солнца). Электрические огни городов создают световое загрязнение, поэтому рядом с ними ночное небо менее контрастно, и полярное сияние видно намного хуже или не видно вообще.

Несмотря на то, что природа возникновения полярного сияния давно объяснена научно, люди не перестают верить в то, что в этом явлении есть что-то магическое. Человек, хоть раз ставший свидетелем этого незабываемого зрелища, получит впечатления на всю оставшуюся жизнь.

Читайте также

ДАТА

Не родись красивой

Не родись красивой

ЛИЧНОСТЬ

Король рассказа

Король рассказа

РЕПЛИКА

Илларионов, Сахаров, Гайдар

Илларионов, Сахаров, Гайдар

ТЕАТР

Бостон: зрители благодарны

Бостон: зрители благодарны

ГОСТЬ НОМЕРА

Вот так Рапопорт!

Вот так Рапопорт!

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
Политика конфиденциальности
фото

мария семенова (USA)   07.12.2019 21:36

Аврора Бореалис - поразилА, удивилА!
Это звезда - женского рода.

  - 0   - 0
фото

мария семенова (USA)   07.12.2019 21:50

Северная Аврора - это уникальное природное явление севера, т.е редкое северное сияние. А.С.Пушкин имел ввиду богиню утренней зари Аврору (на севере), когда писал:
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

  - 1   - 0
фото

Дмитрий Воробьевский (Россия)   16.12.2019 16:30

Добрый вечер! Это -- конечно, очень красиво, однако вроде бы вполне объяснимо с научной, так сказать, точки зрения. То есть, причины появления северного сияния вроде бы вполне изучены... А вот у нас под Воронежем -- даже фактически чуть ли не на его окраинах -- почти столь же красивые, хотя и явно другие по своей природе явления на данный момент никакого научного объяснения, насколько мне известно, не имеют...

Прилагаю по данной теме пару ссылок (в Фейсбук и в Одноклассники) на один свой "пост" почти годовой давности, а также и сам его текст. Правда, главное там -- не текст, а фотографии. Их можно посмотреть по этим прилагаемым ссылкам -- https://www.facebook.com/dimvds/posts/2090705057642551 , https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=69310614525207&_prevCmd=userStatuses&tkn=4842&_aid=topicTextMore&fbclid=IwAR3rUrrbPrezqrOeu6jD1Qh6s7vQse_Ah2rTyxkZijkGyC72IuHw0tKYFag#cmntfrm :


"11 января
·
Здравствуйте! Этот мой "пост" -- для тех, кто хотел бы чуть-чуть отдохнуть от политики... Вчера по телеканалу "Рен-ТВ" в передаче Игоря Прокопенко говорилось про три так называемые "аномальные зоны", одна из которых расположена в Пермской области недалеко от села Молебка, а две другие -- в Норвегии и в США. Как было сказано в этой телепередаче, среди разнообразных "аномальных явлений", регулярно наблюдающихся в этих "зонах", -- некий "светящийся оранжевый туман" и белые "светящиеся шары"...

Очень возможно, что подобная "аномальная зона" имеется и совсем рядом с Воронежем (вероятно, даже в черте города) -- в лесу, расположенном поблизости от пригородных посёлков Тепличный и Тенистый (впрочем, фактически это -- один и тот же посёлок). Прилагаю несколько своих фотографий, снятых на протяжении 5-ти лет -- с декабря 2013 года по декабрь прошлого года включительно. Помимо вышеупомянутых "аномальных явлений" (т.е. многочисленных "светящихся шаров" и так называемого "оранжевого тумана"), на этих фотографиях можно увидеть и несколько полупрозрачных как бы "привидений" совершенно разной формы (иногда похожих на расположенные совсем рядом с поверхностью земли облака,, которые видны лишь на фото, а "невооружённым глазом" -- почему-то не видны).

Добавлю, что ни закатом, ни восходом Солнца запечатлённые на некоторых из этих фотографий зарева (похожие на "оранжевый туман") быть не могут, -- исходя и из времени (нередко чуть ли не в середине ночи), и из направлений фотосъёмок... Впрочем, я, разумеется, вовсе не настаиваю на какой-либо "сверхъестественной" сущности всех этих "аномальных явлений". Наоборот, я был бы благодарен за попытки уважаемых читателей объяснить их какими-либо рациональными (т.е. научными) причинами...

Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж."

… показать больше
  - 0   - 0

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Реально ли осуществление лозунга «Россия — без Путина!» до 2023 года?

Самые обсуждаемые

за последнее время

5
Антисемитизм
3
Усилится или ослабнет конфронтация между Россией и США в 2020 году?
3
Украина стареет и мельчает
2
Катастрофы - результат климатического кризиса
2
Звенья одной цепи
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

07 Февраля 2020

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

ЧЕМ КУМУШЕК СЧИТАТЬ ТРУДИТЬСЯ…

Путин руководит страной по принципу: «Есть два мнения – моё и неправильное!

1

31 Января 2020

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

ВЕНЯ, ИБРЯШКА и ЩЕЛБАН ТРАМПА

Что за всеми этими псевдополитическими метаморфозами кроется и кто заказывает музыку в этой 6-й палате, именуемой РФ? Это можно узнать, если внимательнее изучить не только то, что происходит в Кремле, но и то, что происходит вокруг основных активов т. н.…

8

29 Января 2020

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Путин и Зеленский. Парный портрет

1
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center