Нет, это не гестапо...

Продолжаем записки адвоката, опубликованные ранее в этом же номере "Кругозора"

НОЧЬ БУНТОВА

В течение всех выходных мы с Ириной Бунтовой (жена зключённого - РЕД.) пытались определить место нахождения Виталия Маратовича. И только воскресным вечером Ирина узнала, что Бунтова доставили сегодня в СИЗО-3 Пермского края, г. Кизел. Откуда - неизвестно, но данный СИЗО находится в 98 километрах от г. Соликамска, куда, предположительно, этапировали Виталия Бунтова по горному бездорожью в автозаке и в 71, 8 километра от города Гремячинска, куда в Изолятор временного содержания (ИВС) завтра доставят Бунтова. Словом, покатушки человека, у которого высокие кровяное давление и температура, и больные почки специально растягивают так, чтобы они проходили ежедневно.

Но продолжение "Ночи Бунтова" я стал писать не за потому. Я хочу рассказать ниже об ИВС "Чусовское" в г. Гремячинске.

Из записки Бунтова В.М. его жене:

"В ИВС условия ужасающие. Я такого с 2002 г. [год осуждения Бунтова - здесь и далее прим. моё] не видел: полы бетонные; окно наглухо заварено, не открывается и без форточки, с улицы глухо закрыто щитом так, что света не проходит вообще; стены и потолок в грибке и плесени, краска и штукатурка облупились, грязные, прокуренные, исчерченные окурками; напольная чаша [параша] не огорожена, просматривается в дверной глазок и в видеокамеру; напольная чаша и раковина не имеют водных замков (колен) и вонь из них беспрепятственно попадает в камеру; освещение плохое; разделения искусственного освещения на дневное и ночное нет; телефонные переговоры не предоставляют; лекарств у фельдшера нет никаких; душ рассчитан на три минуты горячей воды, потом домываешься холодной; влажность, затхлый заплесневелый воздух; в камерах и следственных кабинетах холодно; водопроводный кран был сломан, только сейчас починили; естественной вентиляции нет, дезинфекции не проводится (сам своими средствами дезинфицировал камеру); вещкаптерки, следственные кабинеты и все помещения в плохом состоянии; ремонт ИВС давно не проводился. Передаю судебное решение по ИВС от 2010 г., и с тех пор ничего не поменялось, только хуже стало (в частности, даже деревянные полы убрали, хотя в ИВС г. Губахи они есть)".

Вот, собственно, в таких условиях провел шесть дней Бунтов В.М. перед тем, как его температура дотигла 38,9, давление подскочило до 170/110 и начались приступы боли в почках.



ТРЕТИЙ ДЕНЬ БУНТОВА



За это самое видео ( https://youtu.be/P9ZPC5GbRdU ) судья ПСП Губахинского городского суда Пермского края в г. Гремячинске Волкова вынесла сегодня в отношение меня второе частное постановление по Делу Бунтова.

Судья Волкова пишет: "21.12.2016 от старшего конвоя полицейского ИВС прапорщика полиции А.Н. Габайдуллина поступила докладная записка о том, что защитник обвиняемого Бунтова В.М. адвокат Сотников Д.В. снимал на свой сотовый телефон видео, как НА НОСИЛКАХ ЗАНОСЯТ В ЗАЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОТКАЗЫВАЮЩЕГОСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ БУНТОВА В.М. На замечания сотрудников полиции адвокат Сотников Д.В. не реагировал".

Тут я немного поясню: Бунтов, благодаря манипуляциям, - и судьи Волковой в том числе - с госпитализациями, длительными перевозками и неоказанием медицинской помощи, занижением диагнозов, дошел вот до такого "овощного" состояния. Судебное заседание еще не началось, его никто не открыл, а судья подошла через минут 10. Но сотрудники конвоя, выполняя свой ратный долг, решили как мебель, шкаф, как бы незаметно пронести Бунтова В.М., привести его в сидячее положение, и, когда судья зайдет в зал, чтобы как будто так и было.

А адвокат - помешал, видите ли, говно московское! Припёрся, понимаешь, в Пермский край, и мешает жить как раньше!

Продолжаем вчитываться в постановление: "Адвокат Сотников Д.В. не отрицал, что снимал видеосъемку на свой сотовый телефон, чтобы впоследствии приложить снятое к своей жалобе в Европейский Суд".

Дальше идет бла-бла-бла, ссылки на все, что я нарушил, хотя вот кто мне скажет, разве до открытия судебного заседания судьей, у нее нужно разрешение на съемку получать? Это чем установлено?

И апогей: "ДЕЙСТВИЯ АДВОКАТА СОТНИКОВА Д.В. НА ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕДОПУСТИМЫМИ И ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ, ПОДРЫВАЮТ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ УСТОИ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ"

Но Бунтова судья все же госпитализировала повторно. Я задал ей конкретный вопрос, могу ли я в Гремячинской больнице присутствовать при его освидетельствовании. Волкова подтвердила это, но конвой не пустил меня в отделение, сообщив, что в больнице нет пока специалистов для соответствующего освидетельствования.

У Бунтова В.М. до сих пор нет медицинского полиса. Я предложил на этом основании судье Волковой вынести частное постановление и в отношении генерал-лейтинанта Желудова Г.В. - начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю, но судья проигнорировала мое предложение. Видимо здесь все "частники" для адвокатов!

Заседание отложено на завтра на 11-00. В это время предположительно появится и информация о здоровье Бунтова В.М.

