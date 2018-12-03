Художественный фильм "Подъём с глубины"

КИНОЗАЛ

Cемь лет для человека - не пустяковый срок жизни. А если всё произошедшее за эти годы осталось в неизвестности и абсолютно ничего не отложилось в памяти?.. Вот так и с Верой Соловьёвой после комы, вызванной несчастным случаем при занятиях дайвингом. Оказалось, что за эти семь лет муж её женился на другой, её ребёнок считает мамой другую, а сестра мужа вовсе сошла с ума, став небезопасной для окружающих Вера должна, что называется, начинать жизнь с начала. Кто же виноват о всём этом?..