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КругозорВКУСЫ
апрель '18
ВКУСЫ

Вектор красоты

В Украине - красивейшие в мире девушки и дамы, а в Германии - лучшие красавцы

Красота это страшная сила! И уже поэтому требует вдумчивых исследований. К сожалению, социологи, которым сам бог велел изучать общество во всем его многообразии, как правило, люди в возрасте и уже не в теме, а художники заняты своим делом, им не до обобщений. И все же исследования велись. Еще на заре двадцатого века к вопросу женской красоты и ее критериев подошли научно, и жизнь пока подтверждает справедливость сделанных заключений.

Дело в том, что блестящие физики-теоретики двадцатых годов были молодыми мужчинами, их интересовала не только квантовая теория и, разъезжая по университетам с лекциями и в поисках кафедр, они обменивались с коллегами информацией об уровне красоты дам и девиц в посещаемых странах. Проводя широкие, так сказать, и глубокие полевые исследования…

А для объективности оценок создали многобалльную шкалу. За годы, пока они были молоды и пока с приходом фашизма не изменились времена и нравы, смелые ученые набрали вполне репрезентативную статистику, и неожиданно оказалось, что в Западной Европе красавиц удивительно мало! Градиент дамской красы четко направлен на юго-восток: Чехия, Балканы, Украина. Более того, в наше время это последние страны, где дамы еще следят за своей внешностью, тщательно подбирают гардероб и умело пользуются косметикой.

Это я могу подтвердить лично: самые красивые дамы и девушки мира живут именно в Украине! Лишь Венесуэла оспаривает это мнение, но там я не бывал, да и не особо хочу по вполне понятным причинам. И как раз в связи с Венесуэлой, Балканами и Украиной должен с большим сожалением заметить, что градиент богатства и процветания стран направлен строго в обратную сторону. Оставляя Россию в стороне по обоим параметрам…

Но к делу. Не успели мы в 1976 году прибыть в Германию, как уже в поезде Берлин - Галле моя супруга пользовалась огромным вниманием мужчин. Тут надо сказать, что она пользовалась им везде, где ей встречались особи мужеска полу - дама она эффектная и неотразимая. Но в Германии триумф был особенно триумфальным, полным и безоговорочным. Немецкие особи либо впадали в изумленное оцепенение, либо тут же начинали активно оказывать моей спутнице жизни знаки внимания, теряя самообладание и в своем увлечении не обращая внимания на некоторое недовольство ее спутника.

Но почему же именно в Германии случилась самая великолепная серия побед моей беспощадной метательницы стрел любви? А потому, что Сократ был прав. Если помните, когда один из учеников спросил его, жениться ли ему, учитель приободрил: "Конечно! Попадется хорошая - будешь счастлив. Плохая - станешь философом". От этой максимы прямой путь в Германию, каковая известна не только "Мерседесами" и воинственностью, но и повышенным количеством философов - сумрачный, знаете ли, германский гений. Причину сей философичности нетрудно понять, побывав там.

Как-то в августе 1976 года сидели мы с Юргеном, мужем моей кузины, в пивной в Галле и после второй кружки, когда мужская беседа вышла на доверительный уровень, я посетовал на прискорбное отсутствие красавиц в Германии. К тому времени шла уже третья неделя нашего пребывания в ГДР, мы порядком поездили по Саксонии-Тюрингии, но, увы, не то что красавиц, но даже хорошеньких немок практически не попадалось…

Нет, сама по себе Германия была хороша, особенно южные земли, особенно после нищего и дикого, как быстро выяснилось в результате сравнения, СССР. Поэтому родная советская власть и не любила выпускать нас в Европу, даже в страны соцлагеря. Чистенькие, уютные городки с брусчатыми мостовыми и домиками с красными черепичными крышами. Отличные дороги без привычных на родине победившего нас социализма свалок мусора на обочинах. Аккуратная, ухоженная природа, лесные и горные пейзажи, словно сошедшие с романтических картин, кое-где даже замки попадаются, но о них я расскажу позже. Старинные соборы, ратуши, библиотеки, множество бронзовых памятников и прочих красот - одно плохо: красавиц нет. Даже просто симпатичных мало, если не считать польских проституток.

Зато немцы - ребята как на подбор! Сплошь нордические красавцы. Я скрепя сердце вынужден был это признать, а супруга охотно подтвердила мои наблюдения. Так что Берлин не зря регулярно входит в список городов, в которых живут самые привлекательные мужчины. Его составлял портал Travelers Digest, который справедливо считал, что путешественникам интересны всякого рода красоты. И хотя несколько лет назад он почил в бозе, не думаю, что ситуация с красотой с тех пор сильно изменилась, так что и сейчас можно опираться на его данные.

Юрген пытался было отшутиться: мол, все красивые девушки ГДР сбежали на панели Парижа, о чем мечтал, судя по телеантеннам, направленным исключительно в сторону ФРГ, весь немецкий социалистический народ. Но затем задумался, заказал еще по кружке (пивная, кстати, выгодно отличалась от советских забегаловок: дубовые столы и стулья, белоснежные скатерти, улыбчивые официантки в национальных костюмах, отличное, не разведенное водой, что особенно поражало, пиво) и по-немецки обстоятельно изложил результаты раздумий.

Вкратце они свелись к тому, что рыба воды не разумеет. Если у мужчин нет выбора, если сравнивать не с кем, то дурнушки становятся привычным и естественным фоном и даже эталоном, тогда как красавицы будут казаться странными, подозрительными и опасными! Почему их и сжигали на кострах в темные церковные века как ведьм. Усугубляя тем самым ситуацию. Говорят, в стране слепых и кривой - король, но в данном случае как раз наоборот и зрячий там будет самым несчастным…

Понял это Юрген, учась в Воронежском университете. Почему и женился, недолго думая, на моей кузине. Кое о чем говорят также цифры. Так, два главных мировых конкурса девичьей красы, американский Мисс Вселенная и британский Мисс Мира за свою историю насчитывают в сумме более ста двадцати победительниц. Среди них много американок, венесуэлок, финнок, норвежек, шведок - и всего три немки. Да и то победительница 1980 года Габриэлла Брум вынуждена была отказаться от короны спустя сутки после победы. Ну а среди перечисленных в списке Travelers Digest городов с наиболее привлекательными обитательницами ни одного немецкого нет. Этим, судя по всему, и объясняется философичность немцев.

Кстати, удивляет высокое место Нью-Йорка в мужском рейтинге. Я довольно много времени провожу в этом городе и не сказал бы, что он переполнен красавцами или джентльменами. Немцы красивее. Но, раз уж на то пошло, мужчинам давно пора добиваться гендерного равноправия, вводить титул Мистер Вселенная и проводить соответствующие конкурсы. Ау, мистер Трамп, дарю идею!

Хотя еще Алексис де Токвиль предупреждал, что из подобного равенства полов ничего хорошего не выйдет, а приведет всё это к обоюдной деградации, к "слабым мужчинам и неприличным женщинам". Ну а в третьих, отдав сильному полу должное, немного развлекшись и пошутив, вернемся к серьезным вещам. То есть к женщинам. Они, безусловно, красивее мужчин и в этом зачете на первом обычно стоит Киев, в котором, как пишет портал, "безо всякого сомнения, живут самые красивые женщины мира"!

С чем я и поздравляю киевлянок, обеими руками голосуя за них. Нигде больше нет таких красивых, с таким вкусом одетых и столь искусно накрашенных дам. "Они внушают чувство благоговения и трудно поверить, что могут существовать женщины такой красоты. К тому же они не столь скованны, как их русские соперницы. Побывайте в Киеве летом, когда Гидропарк на Днепре блещет украинскими красавицами, принимающими солнечные ванны. Напрасно, кстати, полагают, что красивые женщины недалеки и ограниченны, украинские девушки хорошо образованы и всегда готовы поговорить о литературе и философии" - сообщает портал.

Согласен. Испокон веку киевлянки славились незаурядной красотой, редкой независимостью, высокой культурой - и толикой ведьмовства. Видимо, красота и впрямь как-то связана с чарами. "Из города Киева, из логова змиева я привез не жену, а колдунью" - не-то сетовал, не то гордился своей Ахматовой Гумилев. Да и я привез жену оттуда. И также горжусь ею. Мало того, моя еще и родилась на Ивана Купала!

Столь безоговорочное лидерство Киева резко снижает интерес к иным городам списка, тем более что в отношении правомерности второго места Стокгольма и третьего, занятого Нью-Йорком, меня обуревают большие сомнения. А уж супруга, в чьем безупречном вкусе сомневаться не приходится (она и сама из первых киевских красавиц, да к тому же модельер), и вовсе категорична - эта оценка не заслужена. В отличие от Буэнос-Айреса. Да, если в индивидуальном так сказать плане Венесуэла рекордсменка по числу лауреаток мисс Вселенная, то в городском зачете ей не равняться с Байресом. В южном полушарии у него конкурентов нет! На пятом месте Варна, что достаточно субъективно, за ней Москва, что немудрено - туда летят за счастьем все девушки России, затем Тель-Авив (мало кто будет не согласен), Амстердам, Сеул (гм, надо бы съездить…) и… о счастье! - Монреаль. Который я бы передвинул на несколько ступенек выше.

Портал отмечает европейский шарм моего любимого города, чем-то напоминающего Киев, его колорит и великолепное природное расположение. Важно и наличие множества университетов - и, соответственно, студенток, что благотворно сказывается на предмете нашего исследования. Плюс развитый финансово-экономический сектор (бриллианты - лучшие друзья девушек!), а также бьющая ключом ночная жизнь (мой дом, между прочим, стоит на Сан Катрин и любой монреалец знает, что это означает…) К тому же красота жительниц Монреаля дополняется таким важным штрихом, как самый сексуальный и романтический в мире французский язык! Хотя порой и русский - весной, на вершине Мон Рояль - звучит весьма романтически…

Но почему же, спросите вы, так неожиданно мало красавиц в Германии, да и вообще в Западной Европе? Впрочем, так ли уж неожиданно? Слишком уж усердно испанцы, немцы и французы охотились на ведьм в средние века, когда зашедшая в геополитический и цивилизационный тупик Европа задыхалась от перенаселения, от самой себя и больше всего напоминала сумасшедший дом. И почему-то ведьмами объявляли в первую очередь самых красивых, умных и образованных дам и девушек. Неужели красота и ум противоречат принципам христианства? Почему вообще так мрачна и уродлива средневековая культура? Темные нефы соборов, жуткие химеры и горгульи на их фронтонах, искаженные пропорции тел и лиц, страдания, муки и культ смерти. Обскурантизм. Темнота. Потому что не мир обещал миру Христос, но меч? Судя по всему, он исполнил обещание.

Что ж, за все в жизни приходится платить и теперь даже девиц легкого поведения для западных борделей приходиться импортировать. И не потому, что местным красоткам работать в секс-индустрии не позволяют высокие моральные принципы, нет, с моралью везде и всюду обстоит примерно одинаково. Дело в ином. Охота на ведьм дала печальные результаты и теперь свои Греты, Франсуазы и Алисии попросту не отвечают минимальным требованиям клиентов. Но это уже тема отдельного исследования.

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