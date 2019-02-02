"Я слишком доверял Горбачёву"

ВЕХИ

9 января 2019 г. ушёл из жизни 88-летний Анатолий Лукьянов, последний председтель прламента СССР.

В самом фантастическом сне не могло привидеться такое: я сижу в теплой квартире высокопоставленного дома "улучшенной планировки", в стоптанных домашних тапочках, и веду неторопливую беседу о том, о сем с совсем еще недавно вторым (а может, и первым?!) человеком в стране, которого в январе 1991-го, то есть когда он был еще всевластен, журналист назвал: "Слишком "серый кардинал" для Перестройки" ... С самим Лукьяновым Анатолием Ивановичем, бывшим председателем бывшего Верховного Совета бывшего Союза ССР...

Впрочем, сам он себя никаким бывшим не ощущает. По крайней мере, на людях (железная цэковская закваска!) ведет себя так, словно ничего и не было - ни пренебрежительного манипулирования "агрессивно-послушным большинством" депутатов, ни методического подталкивания страны к путчу, а затем оглушительного позора на весь мир в августе 1991-го, ни замечательно сыгранной им роли страдальца за демократию, узника совести в тюрьме "Матросская тишина"... Но куда же нам всем деться от памяти?

Оценка его деяний - за судом (беседа наша проходила в начале 1993-го, через месяц после освобождения Анатолия Ивановича из тюрьмы под подписку о невыезде). Но мы-то отлично помним, чем на самом деле был "директор ВС СССР" и по совместительству лирический поэт А. Осенев - заклятый друг демократов из МДГ (Межрегиональной Депутатской Группы) и родитель группы "Союз", "юрист-государствовед", ярый охранитель знаменитой 6-й статьи Конституции СССР и не менее знаменитой статьи 111 об оскорблении государственных органов, которой хотели обогатить наше законодательство...

- Анатолий Иванович, сейчас, после освобождения из "Матросской тишины", вы нарасхват у журналистов, вам задают много вопросов. Есть ли такой, который вам еще не задали?

- Есть. Никто ни разу как следует не поинтересовался, откуда у меня взялась такая убежденность в том, что события будут развиваться именно так, как сегодня. Почему же именно так?

- Задаю этот вопрос: так почему же?

- Очень просто: на эту огромную евроазиатскую страну хотят натянуть то американские джинсы, то европейский камзол. А она - особенная, не сопоставимая ни с американскими, ни с европейскими мерками. Она - и Европа, и Азия вместе. Что характерно для этой страны? Первое - глубоко вросший в сознание народа коллективизм, противостоящий индивидуализму. Отсюда - общинная собственность на землю, особые отношения государства с личностью, патернализм и гордость гражданина за свою державу. Отсюда - прямой выход на земские соборы, вече, сходы, на Советы как форму государства. Отсюда и выход на главную мысль: такую огромную страну нельзя перевести на новые экономические рельсы за... 500 дней. Вспомните, сколько потребовалось большевикам, чтобы ликвидировать частную собственность? 10-12 лет! А у нас ставят цель - создать частную собственность - всего лишь за год-полтора?! На введение капитализма?! Абсурд.

- Да, о недопустимости возврата к капитализму было сказано много слов с трибуны недавнего II съезда компартии России, где и вы выступали. И еще раз повторили, что вы - за Союз, за возобновление союзных отношений. Но неужели вы верите, что такой обратный процесс возможен, реален? И не явятся ли ваши и других коммунистов призывы к воссозданию Союза сами по себе дестабилизирующим фактором для издерганного нашего населения?

- Хороший вопрос. Если обратно - в тот же Союз, то я против такого Союза. Пути обратно нет. Есть только путь вперед. Я - за такой Союз, который вырастет из экономического сотрудничества, экологического, технического, культурного, постепенно дорастая и до политического. В чем же здесь вы видите опасность дестабилизации? В войне президентов с президентами? Ну, так политических дураков в России всегда было много.

- Но мы говорим не о России с ее президентами, а о новом Союзе, где будут уже и президенты ныне суверенных стран. Как вы мыслите себе их поворот снова к Союзу?

- Так же, как и российских. Разница только в том, что если здесь могут быть прокапиталистические дураки, то там иной раз - профеодальные... Вот и вся история.

- Что, по-вашему, мешает интеграции сегодня?

- Политики. Я думаю, например: изменись линия политического руководства России - будет быстрее двигаться интеграционный процесс. Об этом говорилось немало.

- Кем говорилось?

- Многими, в том числе и руководителями бывших республик.

- Сегодняшними?

- Да, сегодняшними руководителями бывших союзных республик. Потому что ведь распад Союза подтолкнули отнюдь не сами августовские события. Его подтолкнуло прежде всего то, что союзные министерские кресла и союзные силовые министерства в одночасье попали к... россиянам! Вот что испугало республики больше всего. Гавриил Попов пишет, что предполагалось... объединить должности президента Союза и президента России! Это же написано черным по белому! Такой план был совершенно неприемлем для большинства республик. То есть они боялись не столько Союза, он был уже очень слаб, сколько усиления России, имперских российских традиций.

- Кто, если не секрет, вам об этом говорил?

- Несколько руководителей бывших республик. И, судя по публикациям, их мнение и сейчас не изменилось.

- Что вам не удалось?

- Самая большая моя ошибка - не удалось уберечь Союз от развала.

- Что же вам мешало сделать это?

- А это как раз моя главная беда: я слишком доверял Горбачеву.

- Мешал вам только Горбачев?

- Не-ет, если бы Горбачев был один, то, я думаю, Политбюро и ЦК могли бы вести свою линию. Но вокруг Горбачева все время росла группа людей, тянувших его по совершенно иному пути: это Яковлев, Шеварднадзе, Примаков, Медведев... Они давно не были в восторге ни от советской власти, ни от социализма, ни от общественной собственности, ни от нашей федерации.

- Чего вы ждете от предстоящего судебного процесса?

- Думаю, что превратить этот процесс в уголовный не удастся. Это будет политический процесс. Если он, конечно, будет... Будут названы все герои и антигерои. И если кто-то думает, что этот процесс будет направлен только против Горбачева, то он политически наивен. Союз разваливал не только Горбачев. И против так называемых гэкачепистов тоже не удастся его направить: они занимались своими августовскими делами 73 часа, а следующие три месяца развалом Союза занимались другие люди, которые готовили этот развал задолго до августа.

- Как вы восприняли то, что вас выпустили до суда?

- Я все время говорил: "Слушайте, вы же сами делаете из нас героев!" Находясь полтора года в тюрьме, я, как и другие мои товарищи, получал в поддержку многие сотни писем! Ясно же, чем дольше это бы продолжалось, тем более лояльным по, отношению к нам становилось бы общественное мнение. Я говорил прокурору: "Имейте в виду - в тюрьме мы для вас, может быть, опаснее, чем на свободе"...

- Вы говорите: "гэкачеписты", "они". Вы себя от них отделяете?

- Я не входил в ГКЧП. Ни одного документа ГКЧП не подписывал. Не участвовал в его заседаниях. Моя задача была - спасти Верховный Совет. А позиций я своих не менял и менять не буду: полностью разделял и разделяю сегодня тревогу тех, кто входил в состав ГКЧП, за судьбу Союза, понимал и понимаю их стремление к преодолению кризиса, к недопущению разрушения конституционного строя. А то, что для этого нужны были чрезвычайные меры, это ясно каждому. Но я с самого начала говорил, что ЧП должно вводиться в законных рамках, был против введения комендантского часа в Москве, против ввода танков, против задержания народных депутатов.

- Чем вы сейчас больше озабочены: своим добрым именем или своей будущей борьбой за партию, за Союз?..

- Я, видите, уже седой. Мне 62 года. Я считаю, что в основном свою жизнь прожил. И политическую в том числе. Поэтому намечать что-либо на перспективу - трудно. Я хочу одного: чтоб была правда. Чтоб если и уйти из жизни, то со спокойной совестью.

- А если к вам придут и скажут: "Вы нам нужны в качестве лидера. Помогите". Что ответите?

- В течение месяца, пока я на свободе, со мной имели контакты различные партии и движения. Это было и раньше. Монархисты, кадеты, анархисты, коммунисты, социалисты - многие шли на контакты. Но я полтора года провел в тюрьме, из них полгода - в одиночной камере. Многое упустил, многого не знаю, мне надо осмотреться, разобраться. Но одно я могу сказать твердо: я был и остаюсь в коммунистической партии. Их, правда, сейчас пять... Чему сегодня я в состоянии помочь - так это попытаться объединить их, что, по-моему, во многом удалось на II съезде коммунистов России, который состоялся в феврале. Как вы, наверное, знаете, делегаты избрали меня в ЦИК, Центральный исполнительный комитет. Цель моя такая: держать за фалды тех, кто хочет бежать впереди прогресса, а с другой стороны, не давать догматикам тянуть партию назад.

- А еще есть Жириновский...

- Это очередной миф "демократической" прессы! На одном из собраний он подошел ко мне и пожал руку, поздравил с выходом на свободу. Это рукопожатие тут же показали телевизионщики. Но не сказали, что с его выступлением я был далеко не согласен. Например, с тем, что воссозданному Союзу нужна одна Личность, один лидер. Я сказал, что хватит, мы уже "наелись" лидерами, культами и гулагами.

- Все делегаты II съезда коммунистов говорят, что восстанавливают не КПСС, а какую-то новую компартию. Но лидером этой "новой" партии избран Геннадий Зюганов, бывший член Политбюро РКП и давний работник ЦК КПСС. Широко известны его лидирующие позиции в Фронте национального спасения, позиции с явной национал-шовинистической окраской. Да и сама КПСС, как мы все знаем, проводила "особую" национальную кадровую политику... Значит, новая партия коммунистов в этих вопросах не будет отличаться от КПСС. Вас это не смущает?

- Я лично не считаю ФНС национал-шовинистической организацией. Но чем больше определенные силы в нашем обществе будут ориентироваться на Запад, тем сильнее будет Фронт национального спасения. Чем глубже они будут утопать в этом движении - антироссийском, антисоветском, тем сильнее будет ФНС. Как противодействие. Так же, как Горбачев работал на повышение рейтинга Ельцина, критикуя его, так будет и с ФНС. Так будет со всеми, кто начнет выступать против советского патриотизма!

Но! Если эта новая компартия заявит себя каким-то ядром Фронта национального спасения, то это будет опасный, убийственный шаг. А вообще Фронт - это массовая база оппозиции нынешнему режиму. Его пытаются изобразить шовинистическим, антисемитским, радикальным. Это не так. Там, конечно, могут попасться шовинисты, антисемиты, но для настоящего коммуниста шовинизм и антисемитизм - это неприемлемая вещь! Недопустимая ни в коем случае! И потом - где вы нашли шовинизм у КПСС, я тоже не знаю: коммунистическое движение было всегда интернациональным. Коммунисты, если они настоящие, - они интернационалисты. Если он шовинист, националист, сионист - он уже не коммунист! И, кстати, Зюганов никогда, на мой взгляд, не был шовинистом. Он - интернационалист, в ФНС пришел не из-за русской идеи, а из-за идеи державности, из-за патриотизма. И это правильно. Это же патриотизм - советский!/

- Значит, вы считаете, что почвы для подобных опасений нет?

- Почва есть. Попробуйте не замечать того, что сейчас у нас почти полмиллиона русских беженцев, из бывших республик.

- На какие деньги рассчитывает новая компартия?

- "Демократы" же говорят, что номенклатурщики-коммунисты поменяли одежду: перетекли в СП, в коммерческие структуры, стали директорами фирм, акционерных обществ... Что ж, вы думаете, они нам не помогут? Главные же доходы, конечно, как и раньше, будут от взносов и издательской деятельности.

- И на содействие "Гражданского союза" вы тоже надеетесь?

- Там же тоже, как пишет проправительственная пресса, "сплошь бывшие коммунисты".

- Вы как-то сказали, что вы - "шестидесятник". О чем это вы?

- В дни смерти Сталина я уже был заместителем секретаря комитета комсомола МГУ. В этот период я вступил в партию. Это было время крупнейшего перелома, когда были и беглецы из КПСС, а был и прилив в нее. Я - как раз из этого прилива. Тогда и гласность шагнула вперед, и законы первые демократические появились, и борьба с культом... Шестидесятники внесли тогда очень большое оживление в общественную жизнь. Ни от чего этого я не отказался!

- И последний вопрос, Анатолий Иванович: вам, человеку, обладающему определенным чувством юмора, не смешно ли все это - попытки всерьез воссоздать Союз, восстановить компартию?

- Конечно, я иногда с иронией наблюдаю за многими политическими играми российских политиков: "Порезвитесь, ребята, все равно вы повторите то, что уже описано тысячу раз Салтыковым-Щедриным и Сашей Черным"...

А что касается Союза и партии - нет, мне не смешно. Мы же воссоздаем новый Союз и новую партию.

* * *

Что ж, чувство юмора, похоже, покинуло Анатолия Ивановича. Он не считает себя ни смешным, ни бывшим. И не он один. Полтора часа я беседовал с Лукьяновым, а потом, в другой день, еще целый час "визировал" у него текст. "У меня правило: я ни строчки не публикую без визы", - строго пояснил А.И. Целый час он добросовестно "работал" над диктофонным текстом, всячески совершенствуя себя: вычеркнул первоначально названные фамилии республиканских президентов, причесал формулировки, касающиеся нынешних российских политиков и даже кое-где "подправил" мои вопросы...

Нет, он и его соратники-коммунисты не считают себя ни смешными, ни бывшими. Они на полном серьезе готовятся к новой борьбе. За новый Союз Советских Социалистических Республик и за новую компартию ленинского типа. Словом, все грозит начаться "по новой". Будем бдительны.

А что нам еще остается?..

Москва, февраль 1993. Рисунки автора.