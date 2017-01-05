Марочка и её издевательский спич Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин

По поводу выступления Марочки Захаровой возникает и такой вопрос: работает ли Трамп на Путина?

Судя по всему, да. Своим советником по национальной безопасности он назначил Майкла Флинна, сотрудн ичающего с гэбэшным Russia Today, его заместителем стала Кэтлин Макфарленд, призывавшая (в 2013 году, аккурат перед нападением России на Украину!) дать Путину Нобелевскую премию мира. Госсекретарем может стать Рекс Тиллерсон, известный многолетними связями с "Газпромом" и орденом, полученным из рук Путина. Вот и сейчас Трамп против введения новых антироссийских санкций в наказание за вмешательство в американские выборы.

А тут еще и Конгресс республиканский - эти твердолобые ребята, зацикленные на свободной экономике и минимизации регуляторных функций государства, едва ли не каждое своё правление оканчивали кризисом. Именно в этой сфере Трамп и сам способен наломать дров, а уж поддержанный партией…

Поэтому, боюсь, эйфория от Трампа скоро пройдёт не только в России, но даже на Брайтон Бич, и русскоязычным евреям, судя по недавнему выступлению Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел РФ, пора задуматься: не ошиблись ли они, удивительно дружно (примерно 86%) голосуя за мужественного правдоруба Дональда. Вспомните, сколь согласованно начался процесс шельмования Клинтон в почти всех местных русских СМИ, как удивительно синхронно пошёл вал однотипных сетевых рассылок: лживая Хиллари, продажная Хиллари и даже кровавая Хиллари! Не удивительно, что ещё тогда появились подозрения в отличной организованности ярости масс и впору согласиться с Юрием Фельштинским, который считает операцию "Трамп" большой удачей ФСБ!

Нет, я не думаю, что Путин всех переиграл и провёл своего ставленника в президенты, но в том, что он обыграл "наших", в том, что за промыванием мозгов русскоязычной диаспоры (и в Израиле тоже) стоит Кремль, ни секунды не сомневаюсь. Ибо издевательский спич Захаровой на "Воскресном вечере" у Соловьева лишнее тому подтверждение.

Это, господа, не глупая отсебятина в стиле Поклонской, хотя между сими дамами много общего. Захарова не такая дура, как кажется, и всегда говорит то и в той форме, что и как хочет донести до мира Путин. И если в этот раз выбрала телеэфир, значит, солнце нации очень веселится и приглашает посмеяться всех. Путин демонстративно смеется над людьми, которых все, а особенно они сами, считают самыми умными в мире, но которые так и не изжили совок в себе, отчего он так легко использовал их втёмную. А многих просто купил.

В этот же ряд укладываются демонстративные российские пощечины Израилю при голосованиях в ООН - напрасно, получается, Нетаниягу так часто ездил в Москву. Но сурово отказать ей в визитах он почему-то не способен и срывает злость на Украине. Которую, кстати, Израиль не поддержал в ООН роковой весной 2014 года…