Город на Марсе

БЛОГИ

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Надежный способ голосования В России (СССР) никогда выборы не влияли на политику в стране. Политика менялась двумя путями ─ смертью лидера или заговором узкого круга верховной власти. Насильственные способы смены власти в России исключены: Статья 280.…

Виталий Цебрий: Охлократы* на марше: станет ли Украина при Зеленском такой же, как Афины при Перикле? Недавно известный и одновременно имеющий репутацию независимого (не замечен в связях с олигархическими кланами) журналист Виталий Портников сделал важное заявление в СМИ. Он сказал, что в Украине произошел «охлократический переворот» (по его собственному оригинальному выражению). То есть, страной овладела власть толпы.