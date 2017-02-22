Два спектакля в Метрополитен-опера в сезоне 2016-2017

ТЕАТР

Два спектакля из Метрополитен-опера "Набукко" Дж. Верди и "Ромео и Джульетта" Ш. Гуно были транслированы на очень близком расстоянии друг от друга. При всем отличии по принадлежности к композиторам разных стран, по сюжету, по форме музыкальных творений они вызвали размышления общего характера о том, какой должна или не должна быть в 21 -ом веке постановка оперы. Мировой оперный театр охвачен стремлением сделать оперный жанр более живым, менее статичным. Всегда ли это уместно? До какой степени можно вторгаться в условность этого жанра? И есть ли правда в том, чтобы непременно насыщать сценическим действием эпизоды, где властвует исключительно пение? Как определить границу уместности режиссерских решений? И, наконец, что подталкивает режиссеров переносить в старых операх время действия в современность? Ведь именно эти переносы обнаруживают несоответствия в мотивировках поступков героев…Мораль прежних времен абсолютно не совместима с психологией нынешних понятий.

Втиснув героев из прошлого в настоящее, посадив Герцога Мантуанского на мотоцикл, или поместив Джильду в лифт гостиницы в Лас-Вегасе, а Маргариту из "Фауста" - в биохимическую лабораторию,привлечь молодежь к оперному искусству может быть и легче, но объяснить, почему герои опер выбирают ради чести смерть, почему готовы ради любви принести себя в жертву, почему ради своей репутации ставят жизнь на карту, почему бросаются с высокой башни, принимают яд, или уходят по своей воле сгореть в скиту, невозможно. У людей прежних эпох- другие понятия.

"НАБУККО " Дж. ВЕРДИ НА СЦЕНЕ МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА

Существует легенда, согласно которой, в руки молодого Джузеппе Верди попадает текст либретто Т. Солера по пьесе Анисет Буржуа об ассирийском царе Навуходоносоре, и случайно раскрывается именно на странице повествования о диком агрессивном воителе, познавшем страдание и боль потери, смягчившие его сердце, совершившие в нем нравственный переворот.

В сюжете соединились борьба за власть, ужас войны, соперничество, предательство, безумие, раскаяние, отчаяние, вера, любовь… Все это вдохновило Верди.

Так возникла третья по счету опера великого композитора. Время ее создания совпало с его лчными тяжелыми переживаниями: смертью первой жены и детей. Очевидно, обостренность чувств композитора сказалась в его новом творении. Между тем, страсти героев и их запутанные отношения сегодня кажутся чрезмерно тяжеловесными. Оперу к постановке принимают не часто. Широкой известностью пользуется исключительно хор еврейских восставших рабов из этой оперы. На волнах мелодии этого хора хочется оставаться, забывая о времени. Этот хор звучал на похоронах самого Верди. Он уникален в мировой оперном искусстве. Близким к нему по духу можно назвать лишь хор из оперы "Моисей в Египте" Россини. Оба обращены в зал, и оба в моменты общественного подъема и воодушевления зал поет с хором на сцене…

Постановка "Набукко" в Мет была осуществлена примерно пятнадцать лет назад режиссером Элиа Мошински. Собственно, в этом статичном монументальном произведении, называемом

"хоровая фреска", режиссура заключается в том, чтобы" развести" персонажей по мизансценам и предоставить им заниматься главным своим делом: пением. В экспрессии и нюансах вокала может быть выражена вся красота и наполненность оперного искусства. Несомненно, что в ряде случаев совершенно не нужно пытаться гальванизировать застывшее оперное творение, вкладывая в него излишние для действующих лиц физические действия. Опера остается условным театральным искусством, для нее не опираться на правдоподобные реалии. В мире котурнов и корон, античных тог и языческих богов, там, где жизнь не ценится как дар, и где яды, жертвоприношения и пролитая кровь - постоянные атрибуты, не стоит опасаться преувеличенных жестов, пафоса и скорбного величия.

События "Набукко" в названии - на итальянский лад имя царя Вавилона - Навуходоносора, правившего в 6 -ом веке до н.э., относятся к осаде вавилонянами во главе с ним, - Иерусалима.

И как бывает при военных столкновениях чуждых народов, представители каждого оказываются в плену чувств друг у друга. Так дочь Набукко Фенена(Джами Бартон), взятая в заложники иудеями, страстно и давно любит их полководца Измаила(Рассел Томас). Другая (приемная) дочь Набукко Абигайль (Людмила Монастырская)тоже питает к нему страстные чувства. Но первая дочь - нежная и кроткая, вторая - деспотичная и демоническая. Другой контраст составляют мужские представители противоположных сторон: со стороны иудеев - первосвященник Захария (Дмитрий Белосельский), со стороны ассирийцев - Набукко (Пласидо Доминго).

И все-же, хочется начать с главного и самого сильного впечатления от этого произведения на сцене Мет. Оно относится к оркестру и неповторимому дирижеру Джемсу Левайну. Ему- 73. Этот выдающийся и героический музыкант из-за болезни вынужден был в апреле прошлого года уйти с поста главного дирижера, но рядом спектаклей он продолжает дирижировать. Были трансляции спектаклей из Метрополитен-опера в кинотеатры, когда камера оператора выхватывала моменты, от которых сжималось сердце: каким-то домкратом инвалидное кресло с Левайном поднималось из партера и спускалось в оркестровую яму. Маэстро после краткого пребывания в полете, приземлившись, открывал партитуру.

На этот раз публике дирижера показали уже занявшим свою позицию. Поразительно! Есть представление о волевом подчиняющем жесте дирижера, властности строгого лица, дистанции ежду ним и оркестрантами. Ничего подобного не наблюдается при управлении партитурами Левайном. Его лицо, показанное крупным планом, его голубые глаза светятся любовью к музыке, предощущением следующих каденций, их развитием. Только взглядом обращается он то к одному, то к другому солирующему инструменту, и ответом становится мгновенный отклик в той интонации и с той градацией звучания, которую не только жестом, но всем существом своим подготовлял Левайн. Нет, не было в нем жесткой повелительности, а была осиянная его растворенностью в музыке Верди, ведущая за собой энергия добра, света и счастья… И музыканты не по приказу, а по этому внутреннему зову шли за ним, дышали вместе с ним, воплощали в звуке им предсказываемое и желаемое. Чудо искусства творил маэстро, не позволяющий себя победить болезням. Вот, когда можно говорить о победе духа!

Другой акт героизма явил Пласидо Доминго в партии Набукко. В свои 75 он выглядит статным и крепким. Но и он страдает тяжелыми недугами. К счастью, сегодня в Америке диагнозы обоих - не приговоры. Но их тяжело переносить, они требуют преодолений. Совершенно очевидно, что эти титаны искусства творчеством раздвигают рамки своих жизней. Для партии Набукко Пласидо Доминго перестроил свой голос из тенора в баритоны. Это уже шестая баритональная партия, которую исполняет непревзойденный певец. И все-же, особой красотой звучат его верхи, его природой определяемый диапазон тенора…

Для Джеймса Левайна и Пласидо Доминго это было совместное на сцене Мет 329- ое представление. Вместе они выступают в течении 45 -ти лет. Знаменательно!

Появление на сцене Набукко - Доминго - в каких-то звериных шкурах на полуобнаженном торсе, с всклокоченными жгуче- черными волосами, возбужденного только, что одержанной победой,- сожженным храмом иудеев,- демонстрирует торжество победителя. Ослепленный успехом, он сообщает, что он отныне Бог. С этого момента начинается его безумие. Артист передает сценическими средствами ужас заблуждения героя. Голос Доминго звучит со всейприсущей ему силой, окрашенный богатыми покоряющими вокальными красками. Интонационно он передает и гордую властность его героя после победы, и трагическую растерянность при настигшем безумии…Оно передано певцом как ослепление, как великое несчастье, которое в итоге влечет осознание героем своих ошибок, своей вины…

В сюжете есть два поворота, знаменующие собой гуманность создателей оперы. Фенена - дочь Набукко из любви к иудею Измаилу принимает иудаизм. Набукко из любви к Фенене, обрекаемой Абигайль на жертвоприношение, во имя спасения дочери молится богу иудеев Яхве. Только, что он был губителем и палачом иудеев, но познав на себе страдания тех, кто невинен, он берет на свои плечи их бремя и готов разделить участь. (Во времена австрийского владычества над Италией библейская ситуация проецировалась на беды Италии.) Именно этим тяжким моментом пользуется его приемная дочь Абигайль, чтобы заточить отца в темницу. Рожденная рабыней, она жаждет власти и короны, упавшей с головы Набукко. Партия Абигайль вокально необычайно трудна. Она написана для драматического сопрано и требует при высокой тесситуре колоратурной подвижности. По еще одной легенде, связанной с этой оперой, Верди писал партию Абигайль для знаменитой певицы, его возлюбленной , а впоследствии жены Джузеппины Стреппони, которая потеряла голос из-за вокальных ее трудностей.

В нынешнем спектакле Абигайль поет молодая обладающая великолепным мощным и отшлифованным голосом Людмила Монастырская. Ее арии требуют широкого дыхания, плавного

голосоведения при скачках на большие интервалы, насыщенности тембра. В нем не предполагается теплоты, но ожидается мощь посыла. У певицы из Украины есть все, о чем можно мечтать для партии Абигайль. Ее vibrato и rubato виртуозны. Противостояние Абигайль Фенене, Измаилу, Захарии, наконец, Набукко, над которым она стремится одержать верх, выражают ее арии, исполненные Л. Монастырской с огромной самоотдачей. Надо сказать, что петь в предложенных мизансценах, тоже нелегко. Художник Джон Напьер выстроил монументальную высокую поворачивающуюся стену с уступами. С одной стороны стена представляет собой мир Иерусалима: он сложен из отливающих коричневым камней, с другой стороны: это царство Вавилона, отмеченное чернотой гранита и бронзой, обилием лестниц, по-видимому, напоминающих о подвесных садах и воротах города, украшенных крылатыми быками…

Абигайль зачастую восходит, стоит, сидит на колоссальной высоте над сценой.

Но в таких же сценических условиях поют и остальные персонажи длинные прекрасные арии. Да, спектакль кажется статичным, похожим на концерт в костюмах. И что же? Разве опера о библейских персонажах не может быть царством музыки исключительно? Думаю, может. И вовсе не обязательно наполнять ее задачами действенного характера. Они, как раз, могут вносить наивную искусственность.

Поющие статично солисты Мет в "Набукко" полностью раскрывают содержание переплетений сюжета. И, слава Богу, их не перемещали ни в какую другую эпоху. А в своей - эти образы оставались экзотическими, архаичными и замечательно театральными. Звучание хора рабов(хормеймстер - Доналд Палумбо), бисируемое в конце, -"Лети, крылатая мысль" полетное, легкое, и по мере распева становящееся все шире, мощней, вызывает от века к веку волнение и трепет.

НОВАЯ ПОСТАНОВКА "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ" ШАРЛЯ ГУНО В МЕТ (СЕЗОН 2016-2017 )

Предыдущая постановка этой оперы на сцене Метрополитен-опера соотносила по замыслу режиссера и художника координаты эпохи раннего Возрождения, поставив в центре декорационной установки изображение глобуса и гелиоцентрической системы, открытой Коперником. Нынешняя постановка показывает, что углубляясь в классику, всегда можно находить новое в хорошо знакомом. Премьеру осуществил режиссер Бартлетт Шер. И его по-видимому занимала не светлая сторона Возрождения с его прорывом в будущее, в научные открытия, а темная - возникшая из мрачного средневековья, губительная человеческим подчинением, несвободой, обреченностью- всем тем, что убивает юных героев, ощутивших себя независимыми личностями новой эпохи.

Вероятно поэтому на сцене отсутствуют яркие краски, свет. Персонажей окутывает мрак, темнота идет и из-за колонн замка- дворца Капулетти, и с неба словно в тучах в сцене на площади, во время драки Тибальда и Меркуцио, а потом Тибальта и Ромео, и в часовне патера Лоренцо, и уже закономерно в усыпальнице Капулетти. Даже сцена у балкона , а потом в спальне Джульетты не осенена сиянием все освещающих звезд…И дневной свет солнечной Вероны не порадовал контрастом праздника жизни по отношению к участи бессмертных любовников, воспетых Шекспиром. Таково видение художника Майкла Еаргана.

Еще до начала увертюры звучит хоровой пролог. На сцену из дверных проемов и балконов замка Капулетти выходит хор и по аналогии с ролью античного хора в трагедии поет-повествует о предстоящих событиях. Хоровое пение словно обрамляет оперу. Красота звучания хора a capella сразу задает завораживающее настроение, звук плотен и прозрачен. Хормейстер- Доналд Палумбо.

Дирижер Джинандреа Носеда, признанный в Италии, дирижирует французской оперой так, как будто создание Гуно тоже принадлежит родине бельканто. Роль оркестра в аккомпанировании певцам проведена так, что вокал может взлетать над ним…Нюансы подчинены пению, а инструменты представлены в богатстве своих тембров…

Как вновь оживает сценически опера Гуно, написанная в 1865 году по либретто Жюля Барбье и

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Мишеля Карре? Бартлетт Шер переносит действие из 14- го века в 18-ый, что уводит решение к некой размытой обобщенности. Идея показать власть мрачного средневековья растворяется.

Жестокая воля родителей, коверкающих судьбы детей, существовала и в других эпохах, и в других произведениях искусства. Зримо этот перенос отразился лишь в костюмах персонажей. На дамах - платья с удлиненным лифом - мысом, спускающимся по юбке, с фижмами и глубоким декольте, не имеющие ничего общего с платьями с высокой талией эпохи Возрождения. На мужчинах- традиционные камзолы и панталоны в обтяжку. Такие приложимы к любому времени, включая 19-й век. Историзму не следуют. Власть средневековья не подчеркивают. Платья Джульетты эффектны шлейфами, в обращении с которыми солистке в этой партии нужно быть осторожной, чтобы не оступиться, ведь хореографом Чейзом Броком для нее продумана дансантность движений. Солистке нужно петь, танцевать и помнить об опасности волочащегося позади подола, перемещающегося вперед в движении, чтобы не зацепиться за него носком туфли… Художник по костюмам - Кэтрин Зубер об удобстве туалетов для певицы в партии Джульетты не беспокоилась. И тут следует отдать должное Диане Дамрау. Она справляется со сценическими задачами также легко, как и с вокальными. Ее Джульетта грациозна, и звучит даже в высокой тесситуре безо всякого напряжения. Хотя, как ни странно, первая ария, точнее, ариетта, - знаменитый по концертным исполнениям блестящий колоратурный вальс - не становится для нее немедленной победой. Красота ее голоса и владение им проявится позже, и главным образом, в дуэтах с Ромео, в арии с ядом, и в финальной арии в склепе.

В партии Джульетты в 19 -ом веке выступала знаменитая Аделина Патти. Начатая ею эстафета оказалась продолжена выдающимися певицами в 20-ом и уже в 21 -ом веке… Д. Дамрау на сцене Мет оказывается светлокудрой Джульеттой с чистыми колоратурными верхами, звучащими необыкновенно печально. Можно говорить о сценическом и вокальном соответствии ее с Витторио Григоло в партии Ромео. Импульсивность этого солиста и красота его тенора покоряли с первого выхода.

Пока другу Ромео Меркуцио нравится подразнивать его влюбленностью в Розалину (ее на сцене нет), в Ромео уже разгорается пламенная любовь к Джульетте… И голос певца передает эти пылкость и томление и в арии- нежной песне, и в страстной каватине 2-го акта, и в дуэтах ночи

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любви, и в финале. Мотивировки возникновения роковой драки на площади в опере представлены по-иному, чем врезалось в память всем видевшим непревзойденную постановку балета Прокофьева "Ромео и Джульетта" М. Лавровского. В либретто оперы появляется персонаж, которого нет у

Шекспира - паж Ромео Стефано. Эта партия написана для меццо-сопрано, ее поет высокая темноглазая Вирджини Верреж. Для церемонной эпохи 18 века этот паж в напудренном парике слишком задорен. Именно Стефано провоцирует ссору на площади, насмехаясь над слугой Капулетти. Тогда и появляется исступленно- мрачный Тибальд(Диего Силва), готовый обнажить клинок своей шпаги. Только отзвучала в исполнении Меркуцио( Элиота Мадоре) ария о королеве Мэб, навевающей фантастические сновидения, только он успел покорить зал темпераментом и жаждой жизни, как шквал ненависти в лице жестокого кузена Джульетты уже обрушивается….

Ромео, как все помнят, готов прекратить стычку, но его неудачное движение в попытке остановить фехтовальщиков оборачивается смертельной раной Меркуцио и его последней фразой: "Чума на ваши оба дома"… Сцена решена стремительно и детально, показывая, что Ромео отступиться не может, его поединок с Тибальдом теперь неизбежен. После нарастающего напряжения и ритма оркестр стихает в скорбных звуках предвестья неминуемого.

Только отец Лоренцо может спасти влюбленных… Глубокий бас Михаила Петренко вносит умиротворение и надежду. Сценически он спокоен и благороден в желании помочь юным влюбленным. Увы, рассчитав все в действии обманного снадобья для Джульетты, этот персонаж не учел пылкую натуру Ромео, поверившего в реальность сна- подобия смерти Джульетты…

Остальные персонажи оперы репрезентативны: это отец Капулетти(Лоран Наоури), и герцог Веронский (Орен Градус), это кормилица( Диана Монтагью),это Бенволио(Тони Стивензон) и Парис (Дэвид Кроуфорд)… Почему-то леди Капулетти- нечуткая мать Джульетта, что могла бы

пополнить вышеприведенный список, в опере, как и в либретто, не появляется…

Выразительно выстроена мизансцена для ночи любви. Слуги выносят на сцену огромное шелковое покрывало, застилая им большой подиум. Влюбленные будут петь, растворяясь в порыве пронзившего их чувства, а ближе к рассвету с тревогой пытаться отличить голос ночного соловья от утреннего жаворонка…

Но они еще не ведают о вечной разлуке. Прощаясь с Ромео, Джульетта встает и постепенно стягивает с пола шаг за шагом на шею покрывало, теперь становящееся ее плащом, или смертной петлей, превращая ее, еще живую, в статую - окаменевшее надгробие.