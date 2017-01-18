Обыкновенный гений и его "Волшебная флейта"

Одна из последних вещей Моцарта - опера "Волшебная флейта". Это самая таинственная опера на свете. Вагнер называл её вершиной оперной мировой музыки. В этой , на первый взгляд , милой сказочке Моцарт с помощью музыки сумел пройти , как Данте, сквозь ад.

Он сумел описать при помощи звуков могильный холод, заглянул в лицо Ангелу Смерти, ощутил явственно на себе его дыхание и ужас пустых глазниц. .. Вольфганг , что Иаков , боролся с ним , но одолел. В музыке - одолел... Царица Ночь уступила царице Субботе...

Меня сечёт Господня плеть,

И под ярмом горбится плоть.

И ночи не преодолеть,

И ноши не перебороть.

Я причинял беду и боль,

И от меня отпрянул Б-г,

И раздавил меня, как моль,

Чтоб я взывать к нему не мог...

Моцарт преодолел и превозмог.

Сопротивление смерти и , в итоге, победа над ней - вот суть этой чудесной и очень страшной оперы.

Все языческие массонские тайные знаки Моцарт развесил на деревах и кустах своего волшебного леса. Временами сумрачного, такого, что заблудишься в трех соснах в три счёта.

Временами освещенного Солнцем или факелами ....А на залитой золотыми лучами поляне птицелов с дудочкой, милый Папагено - странный ангел Божий и очень земной человечек. Он ведёт нас за собой, как мальчик из Гаммельна.

Силы тьмы, звери,птицы, змеи,мудрецы, ученики мудрецов - все переплетается причудливой вязью, очень гармоничной. Г-дь ведёт за собой Моцарта от первой до последней ноты оперы.. А Вольфганг внимает ему, и не перестает удивлять С-здателя, хотя, вроде бы, ничем удивить Его невозможно....

Есть моменты, когда смертная тоска заполняет собой все - и слишком ясен итог. Это когда Тамино ищет свою Памину, не может найти - и ему поют откуда-то из-под земли голоса. Хор мрачной пещеры.

У Федерико Феллини в последнем фильме "Голоса Луны" есть сцена, когда безумный музыкант играет на флейте пассаж - и жалуется, что когда он его исполняет именно ТАК - начинают двигаться шкафы и сквозь стены являются духи ада.

"Духи ада любят слушать эти царственные звуки"

И это ровно то, что происходит во время сцены с подземным хором.

После этого жить дальше невозможно.

Но гений Моцарта в одну секунду воскрешает вас и возвращает к жизни - и последующий калейдоскоп гениальных мелодий, фейерверк фей, юмора, мальчишества, дуракаваляния - но и какой-то необыкновенной тайны - вновь открывает небеса и проливается на нас свет Жизни. Свет Превечного.

И звенят волшебные колокольцы. И поёт флейта.

И плачет, и смеётся Вольфганг Амадей Моцарт.

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На картине: Моцарт в юности.