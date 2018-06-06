Удовольствие от партнёра: Первая ночь и длительность отношений - связаны

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Есть мнение, что наука вообще никогда не сможет раскрыть всех тайн, касающихся отношений между мужчиной и женщиной. Уж слишком сложным выглядит этот вопрос. Да и каждый пример в идеале нужно рассматривать по отдельности.

Впрочем, ученые все же пытаются найти индикаторы, которые могли бы свидетельствовать о таких важных параметрах, как длительность отношений. Сейчас свои выводы представили специалисты из Калифорнийского университета, которые сделали акцент на сравнении краткосрочных и долгосрочных отношений. Вывод можно сформулировать так: яркий и положительный опыт первой интимной близости является залогом долгих отношений. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Psychology: General.

Всего эксперты опросили более 800 человек разного возраста: вопросы, в частности, учитывали длительность отношений. Всего исследование состояло из пяти этапов. На первом участникам предлагали таблицу с описанием 48 событий, которые происходили в отношениях (если происходили): от первой встречи и первого поцелуя до свадьбы или расставания. Люди отмечали время событий, а также их влияние на романтический интерес к партнеру.

Что касается остальных этапов, то они были схожи с первым, однако возраст добровольцев увеличивался. Также доля представителей сильного пола среди опрашиваемых была выше.

Ученые получили весьма любопытные выводы относительно краткосрочных и долгосрочных отношений. Так, и в том, и в другом случае исследователи наблюдали примерно одинаковый рост романтического интереса на начальной стадии. В краткосрочных отношениях он на определенном этапе сходил на нет, в то время как при длительных отношениях наблюдались новые всплески романтического интереса (хотя, безусловно, вечно они продолжаться не могут).

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что краткосрочность или долгосрочность отношений определяется в основном первой интимной близостью. Центральное место психологи отводят удовольствию, полученному во время секса с партнером.

Ранее другая группа ученых выяснила, чем отличается реакция женщин и мужчин на болезненное расставание. Они пришли к выводу, что сразу после разрыва больше страдают женщины - для них показатель был равен 6,84, в то время как мужская часть оценила свои переживания в 6,58 балла. Женщины, впрочем, быстрее оправляются от моральной травмы.