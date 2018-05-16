Полигамия: кто больше склонен изменять и что делать верным жёнам

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Психологи Пекинского педагогического университета провели экспериментальное исследование, в ходе которого выяснили, что состоятельные мужчины более склонны к изменам, чем мужчины со средними доходами. Суть эксперимента китайских ученых заключалась в том, что испытуемым раздали разное количество монет, и в зависимости от этого поделили их на группы - состоятельные и бедные. Затем участников эксперимента попросили оценить уровень их доходов (удовлетворенность числом монет) и сексуальную привлекательность своего партнера. В результате выяснилось, что мужчины с бОльшим числом монет на руках были более заинтересованы в краткосрочных сексуальных связях и не были полностью удовлетворены сексуальной привлекательностью своей пары.

Врач-сексолог Александр Полеев в интервью рассказал о том, с чем действительно связаны частые смены сексуальных партнеров у состоятельных мужчин, а также о том, как быть женщинам, которым изменяют.

- Вы согласны с выводами исследования?

- В целом это никакое не открытие. Давно известно, что люди более обеспеченные имеют больше внесупружеских связей, чем люди менее обеспеченные - это статистика. Высший слой среднего класса обладает большим количеством сексуальных связей и партнерш, чем люди с меньшими доходами. Вообще это объясняется не столько деньгами - для заведения связи не нужно так уж много денег, сколько более высокой самооценкой, большей решительностью. И такие люди лучше выглядят в глазах женщин - они ведь воспринимают успешное материальное положение мужчины как достоинство.

- А как сами мужчины к этому относятся?

- Несколько по-другому. Они понимают, что можно быть обеспеченным, но при этом не очень хорошим и достойным человеком. Или что эта обеспеченность может быть случайной. В мужском сообществе прямой оценки человека по его доходам нет, а в женском такое есть.

- Существует ли прямая зависимость между доходами и количеством сексуальных связей?

- У мужчины с доходом выше среднего - выше самооценка. А в общении с женщинами это играет очень важную роль. Мужчина как бы транслирует эту самооценку - решительность, принятие себя - женщине.

- А что же делать женщинам?

- В наше время, во времена интернета требовать абсолютной верности, когда роман можно вести из дома и встречаться только для секса, конечно, можно, но я бы посоветовал смириться с некоторой долей неверности в браке. Моногамия, как и моноандрия ("одномужство" ), для среднего класса осталась в прошлом. Нужно быть более терпимыми. Всё, что можно сделать - это уменьшить число сексуальных неверностей. Термином "измена" мы стараемся не пользоваться, чтобы не путать женщину с родиной. Это явление неприятное, но оно очень редко ведет к распаду семьи. Как правило, семьи распадаются по более серьезным причинам, чем три половых акта на стороне.

- А как все-таки избежать измен?

- Нужно хорошо функционировать сексуально. Чтобы для мужчины секс с другой женщиной был скучнее, чем с женой. Женщинам, которые хорошо функционируют сексуально, мужчины, конечно, тоже изменяют - ради новизны, но это ненадолго. Получив эту новизну, убедившись, что его жена лучше, и доставляет ему больше радостей, мужчина этот роман прекращает. Я и не говорю о том, что важны психологические факторы - совместные интересы, психологический климат в семье. Но вообще сексуальная неверность - это следствие характера мужчины. Она очень мало имеет отношения к реальным обстоятельствам отношений супружеской пары. Мужчины полигамны, это их свойство. Чем он более энергичен и успешен, тем он более полигамен. И если женщина хочет абсолютной верности, то ей следует выходить замуж за скромного мужчину. А если брак заключен с ярким, успешным мужчиной, то наивно ожидать, что его успешность распространяется только на сферу работы, а во всем остальном он ангелочек - дома сидит дома, а по вечерам нянчит детей.

- К вам много обращаются пар, в которых мужчина изменяет женщине? Или такой процент небольшой?

- Большой. Ко мне обращаются женщины, которые болезненно это переживают, - у них нарушается работоспособность, сексуальная функция. Но женщины обращаются и к психотерапевтам, и к психологам. Какая бы интеллигентная ни была женщина, каких бы широких взглядов она ни придерживалась, - тот факт, что мужчина, с которым ты живешь много лет, которому отдаешь тепло и с которым связана эмоционально, занимается сексом с другой женщиной тайком от тебя, обладает травмирующим действием. Это больно, тяжело и неприятно для почти абсолютного большинства женщин. И они обращаются за помощью, стремясь, в том числе, улучшить и своё сексуальное функционирование.

- Повлиял ли кризис на измены? Стало их больше или, наоборот, меньше?

- Кризис всегда порождает больше сексуальной нервности. Чтобы снять тревогу, беспокойство, неуверенность в завтрашнем дне, люди заводят романы. Кризис и семьи укрепляет, и ведет к романам на стороне. Любая новая сексуальная партнерша придает мужчине уверенности.