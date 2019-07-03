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июль '19
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"Голос Америки" о "Кругозоре"

Как Роскомнадзор опозорился

Бурный резонанс вызвал недавний "кругозорский" фельетон "Весенний рецидив", поведавший о, мягко говоря, неадекватной реакции "Роскомнадзора", усмотревшего в данной публикации - известном патриотическом стихотворении Андрея Дементьева "Уезжают россияне из России" - признаки "информации, распространение которой на территории РФ запрещено". Читатели в своих электронных письмах недоумевали: может, в фельетоне - художественный домысел, а в действительности не было этого абсурда? Ситуацией заинтересовалась и радиостанция "Голос Америки". Вот её интервью с "Кругозором".

"Я должен выразить Роскомнадзору благодарность"
Ксения Туркова
 

Американский литературно-художественный журнал на русском языке оказался в "черном списке" Роскомнадзора из-за публикации стихотворения известного российского поэта Андрея Дементьева

Главный редактор выходящего в США журнала "Кругозор" Александр Болясный рассказал в интервью "Голосу Америки" о том, как запрет стихотворения Андрея Дементьева "Уезжают россияне из России" сказался на посещаемости сайта.

- Как вы узнали, что запрещен какой-то контент?

- В конце мая я получил официальный имейл от Роскомнадзора, в котором было сказано, что на нашем сайте содержится информация, распространение которой на территории России запрещено, и была дана ссылка на публикацию. Я сначала не понял, в чем дело, прошел по этой ссылке и выяснил, что речь идет о публикации девятилетней давности, это февраль 2010 года, рубрика "Строфы", поэтическая подборка Андрея Дементьева, заголовок был "Уезжают россияне из России". Это строчка из его стихотворения:

Уезжают россияне из России,
Сердце закрывают на засов,
Провожают их дожди косые
И косые взгляды земляков

И заканчивается это стихотворение такими словами:

…Будь благословен отъезд, -
Когда он к счастью.
Будь благословенна жизнь
Для тех, кто смел...
Лишь бы нам с собой не разлучаться, -
Дома иль за тридевять земель...

Как видите, ни экстремизма, ни порнографии, ничего другого запрещенного здесь нет! Роскомнадзор - это всего лишь исполнитель, он самостоятельно не принимает решений о блокировке, за исключением порнографии. Должно быть какое-то решение суда. На каком основании этот текст был отнесен к запрещенной информации? Какие российские законы мы нарушили? Об этом ничего в письме не было сказано.

- Может, это просто ошибка?

Это не может быть ошибкой. Помня, что против лома нет приема, я удалил эту публикацию. И буквально через несколько дней получил новое письмо от Роскомнадзора: в нем официально говорится, что, учитывая то, что я убрал с сайта информацию, они меня удаляют из этого реестра запрещенных материалов. То есть они все отследили и подтвердили, что я стал хорошим.
 

Обложки номеров "Кругозора" за 2018 год.

- Вы пытались узнать у Роскомнадзора, на каком основании это было сделано?

- Нет, не пытался, это не мое дело. Я в связи с этой историей вспомнил слова Ильфа и Петрова о "головотяпстве со взломом". Вот это все иначе и не назовешь! Я должен выразить Роскомнадзору огромную признательность и благодарность за то, что они значительно повысили посещаемость моего сайта. Все эти дни каждый день я просто не могу работать - я пишу ответы на многочисленные письма. Я написал фельетон об этом.

- Кто ваши читатели, какая аудитория у вашего журнала?

- Наша аудитория - на всех континентах! "Кругозор" - это независимый международный интернет-журнал. Он издается с сентября 2006 года. Я профессиональный журналист, в середине 90-х переехал в Америку из Киева и решил осуществить свою давнюю мечту: создать журнал, который был бы абсолютно независимым и в котором мысли не делились бы на правильные и неправильные. Основная аудитория - это выходцы из постсоветских стран и те, кто в этих странах живет, то есть русскоговорящая аудитория. Журнал совершенно независимый. И у нас много публикаций, к которым мог бы придраться Роскомнадзор.
 

Российский поэт Андрей Дементьев

Но почему-то он обратил внимание именно на стихотворение Дементьева! Хотя оно было опубликовано у нас также много лет назад. И в прошлом году, когда Андрей Дементьев скончался, мы снова его публиковали. И это я говорю только о "Кругозоре" - а он же читал его сотни раз перед аудиторией, публиковал в сборниках.

Это просто нонсенс, в здравом уме запретить это стихотворение невозможно! Наверное, это сработала компьютерная программа, которая просто среагировала на заголовок.

Ксения Туркова

Журналист, теле- и радиоведущая, филолог. Начинала как корреспондент и ведущая на НТВ под руководством Евгения Киселева, работала на каналах ТВ6, ТВС, РЕН ТВ, радиостанциях "Эхо Москвы", "Сити FM", "Коммерсантъ FM". С 2013 по 2017 годы жила и работала в Киеве, участвовала в создании информационной радиостанции "Радио Вести", руководила русскоязычным вещанием украинского канала Hromadske TV, была ведущей и исполнительным продюсером. С 2017 работает на "Голосе Америки" в Вашингтоне.

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