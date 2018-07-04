Россия и госдолг США

ФИНАНСЫ И ПОЛИТИКА

Хочу продолжить разовор, начатый мной в "Кругозоре" недавно. Вот нам сообщили, что Россия почти вдвое сократила вложения в американские ценные бумаги, и это было вызвано введением новых санкций США против России. Россия распродала в апреле половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на $47,5 млрд, оставив долговых обязательств на $48,7 млрд. В марте России принадлежали ценные бумаги казначейства США на общую сумму в $96,1 млрд. Объем владения американскими госбумагами по итогам апреля оказался самым низким для России с марта 2008 года, когда в США начался финансовый кризис.

Вложения РФ в госдолг США ныне достигали максимальной отметки в октябре 2010 год, составив $176,3 млрд. и в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг Россия опустилась с 16-й строчки на 22-ю. Главными держателями по-прежнему остаются Китай (1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона долларов). Такое сокращение вложений в американские бумаги произошло на фоне новых санкций США против России, введенных в апреле. Тогда же активно обсуждалась возможность США ввести санкции и против российского госдолга. В конгрессе США были предложения введения санкций против российских финансовых институтов, предлагалось в течение 6 месяцев запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом. Тем не менее это не было сделано, так как американские экономисты посчитали, что это негативно скажется не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях. В целом иностранные государства владели в апреле 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,169 трлн, тогда как в апреле 2017 года эта же цифра составляла $6,061 трлн.

Объем международных резервов РФ на 8 июня 2018 года увеличился до $461 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. В состав международных резервов включена и часть Фонда национального благосостояния, номинированная в иностранной валюте и размещенная правительством РФ на счетах в Банке России, которая инвестируется ЦБ РФ в иностранные финансовые активы. Согласно опубликованной разбивке по вложениям ЦБ на начало этого года, больше всего активов Банк России вкладывает в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов. На 1 января 2018 года они составили 51,3%, говорится в годовом отчете Банка России за 2017 год, размещенном на сайте ЦБ. При этом активнее всего ЦБ в прошлом году покупал долговые обязательства казначейства США. За 2017 год они выросли с 26,7% до 29,9% от активов ЦБ. Также ЦБ вкладывал в государственные долговые обязательства Франции, Германии, Соединенного Королевства, Канады. При этом вложения в долговые обязательства Германии снизились с 16% до 13,6%, Франции - с 15,6% до 10,1%. Меньше активов ЦБ теперь размещено и в межгосударственных организациях. В прошлом году они составляли 4,3%, на 1 января 2018 года - 3,9%. За прошедший год ЦБ нарастил вложения в бумаги Соединенного Королевства (с 5,2% до 7,2%) и Канады (с 2,3 до 2,8%). В итоге оказалось, что активы ЦБ в долларах США составили 45,8%, в евро - 21,7%, в фунтах стерлингах - 8,3%, в прочих валютах - 7%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила отказ России от вложений в госдолг США. По ее словам, таким образом регулятор старается снизить риски для российских валютных резервов, диверсифицируя вложения. Об этом 19 июня передал "Интерфакс". "Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски - финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутата Госдумы о том, почему регулятор предпочитает российской экономике казначейские облигации США.

В связи с сокращением доли вложений России в гособлигации США, неизбежно возник вопрос - куда были вложены выведенные из США деньги. Однако госпожа Набиуллина отвечать на этот вопрос отказалась, заметив, что регулятор сообщает о вложениях резервов раз в полгода. "Куда мы вкладываем деньги - мы даем с шагом в шесть месяцев. Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные - будет видна новая структура", - подчеркнула глава Банка России. Скорее всего, деньги "ушли" в ЕС, который, между тем, также совсем недавно продлил ограничительные меры Евросоюза по Крыму еще на год. В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС, комитет постпредов стран-членов Евросоюза. Вкладывать в развитие экономики России ЦБ России не торопится!

В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтверждала намерение ЕС сохранить санкции в отношении РФ из-за Крыма. Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.