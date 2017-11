Теория распада государства Российского

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

У австрийца Райнера Рильке, известного в своё время поэта-модерниста и прозаика, есть коротенький рассказик под названием "Как на Руси появилась измена", где можно прочесть следующее:

- А с чем граничит вверху и внизу Россия?

Вдруг он взглянул на меня совсем как мальчишка.

- Да вы знаете это! - воскликнул я.

- Наверное, с Богом?

- Конечно, - подтвердил я, - с Богом"…

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Не думал, что работа получится столь объёмной, поэтому предупреждаю тех, у кого мысли разбегаются, когда "буковов много" - не читайте, не надо! Оставшимся обещаю если не увлекательное чтение, то прелюбопытное - точн, Много чего узнаете. Как и я.

"…крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века".

Прошу не путать "крушение" с революцией. В статье "Маёвка революционного пролетариата" Владимир Ильич Ленин писАл: "Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как прежде". В последующих работах "самый человечный человек" конкретизировал тему и вывел три причины, что неизбежно приведут к смене социально-экономического строя. С революциями всё стало ясно. Но!

По не известным мне причинам, никто до сих пор не удосужился выяснить, отчего-вдруг меняется направление развития государства и нашего прежде всего, почему вдруг происходят события эпохальные по значению, кровавые по сути, затяжные по времени и продолжительные по последствиям. Никто не знает, а я знаю. Здесь и сейчас я с математической точностью обосную Теорию Распада России.

Итак.

Россию можно попробовать развалить:

- из вне;

- снизу;

- сверху;

Однако гарантированное крушение государства российского инициируется только…

Но прежде, чем выстроить систему доказательств, определяемся с терминологией:

1) Нынешняя Российская Федерация - правопреемник не только СССР, но и Российской империи, и государства Московского, и киевской Руси. "Почему одна Россия"? - спросите вы. Чтобы не показаться невежливым, отвечу словами классика: "Иных уж нет, а те далече, Как Сади некогда сказал".

2) "ИЗВНЕ" означает ВООРУЖЁННОЕ ВНЕШНЕЕ вторжение на территорию России, Московии, Руси.

3) "СНИЗУ" - гражданская война, либо восстание, что могло свергнуть, либо свергло существовавшую на тот момент верховную власть.

4) "СВЕРХУ" - это совокупность поступков/действий/бездействий главы верховной власти: великого князя/царя/императора/генерального секретаря/президента, повлёкшие за собой распад/развал/крушение нашего государства.

1. ИЗВНЕ

Обойдёмся без спиритических сеансов, не станем вызывать из небытия души Гогов-Магогов, не потревожим и прах ариев, а начнём с периода, когда наши предки, расположенные ниже в алфавитном порядке:

Адыги

Аланы

Булгары

Коми

Мадьяры

Мордва

Славяне

Татары

Финны

Чуваши

и остальные тринадцать народов современной Европейской части России (не упомянутые исключительно по причине экономии бумажного пространства!) окончательно осели на землях от Карпат до Урала и от Белого моря до Чёрного. Пропустим времена готов-хазаров, печенегов-половцев и перейдём к операции "Принуждение к миру", блестяще осуществлённой великим полководцем и просто ханом Батом Джучиевичем Чингисхановым.

Так называемое "Монголо-татарское нашествие".

Вторжение кипчаков ли, татар ли, монголов… на территории уже к тому времени раздробленных русских княжеств - факт исторически подтверждённый. "Монголо-татарское иго" на сотни лет превратило Русь в один из улусов Золотой Орды, а ярлык на княжение низводил того или иного великого князя до уровня заурядного даруг-бека. Именно поэтому не станем разбирать походы сарайских и бахчисарайских властелинов, кои были: либо карательными походами сюзерена против вассалов, либо участием в междоусобицах, либо банальные грабительские набеги соседей... Но главное здесь то, что и первое, и второе, да и третье с пятым происходило ВНУТРИ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА! Вот почему так схож бандитский "почерк" разноплеменных "шишей": "… и два дня грабили весь город, Подол и Гору, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу, и не было помилования никому и ниоткуда. Церкви горели, христиан убивали, других вязали, жен вели в плен, разлучая силою с мужьями, младенцы рыдали, смотря на матерей своих. Взяли множество богатства, церкви обнажили, сорвали с них иконы, и ризы, и колокола, взяли книги, все вынесли…".

И, кто бы вы думали, были вышеописанные злодеи? Половцы? Монголо-татары? Хуже! "…смольняне, и суздальцы, и черниговцы и Олегова дружина" [там же далее]. Описания зверств идентичны не только по форме, но и по сути: мирных убивали, церкви грабили, всё ценное обдирали.

Так может Киев в 1240 штурмовали не "злы татаров'я", а всё те же "смольняне, и суздальцы, и черниговцы и Олегова дружина"? Не исключено, что и они тоже!

Нечестно будет не сообщить о бесчинствах в Киеве воинов и самого Бат кана: "Горожане же построили новую стену около церкви Богородицы Десятинной. На другой же день татары пошли приступом на них, и был между ними сильный бой. Люди же взбежали на церковь и на церковные своды со своим имуществом, и церковные стены от тяжести рухнули. И взят был город воинам". И хотя Ипатьевская летопись не упоминает о массовой гибели киян, Суздальская конкретизирует: "а люди от мала до велика вся убиша мечем, си же злоба приключися до Рождества Господня на Николин день". В завершении приведу свидетельство брата ордена миноритов, посланника папы Иннокентия IV Джиованни дель Плано Карпини, побывавшего в Киеве через шесть лет после учинённого погрома: "...убили жителей города; отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Руссию". Уточню, что под местоимением "они" Карпини имел в виду "татар/монгалов".

Худо-бедно, плохо-хорошо, но раздробленный русские княжества сохранились и просуществовали под внешним ордынским управлением/контролем двести шестьдесят лет. 15 июня 1502 года Крымский хан Менгли I Герай разгромил остатки войск Шейх-Ахмеда, огнём и мечом прошёлся по землям Большой Орды и завершил поход отнюдь не символическим сожжением очередного сарая. Шейх-Ахмед с небольшим отрядом бежал в Хаджи-Тархан (совр. Астрахань), а крымские ханы начали называть себя "повелителями Великого улуса".

Зато князю московскому Ивану, добросовестно пребывавшему "ратаем и холопом большеордынского Хана", понадобилось целых шестнадцать лет(!), чтобы набраться смелости осознать, что он более не наместник административно-территориальной единицы некоей орды, а Иоанн Васильевич III "Божьей милостью государь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Югорский и Болгарский и иных", а может быть немножко и царь, ведь с падением Казани титул оставался бесхозным, в прямом смысле этого слова! "Завоевав царство Казанское, уничтожив все его привилегии и заселив его множеством московитов, великий князь Иван Васильевич увеличил свой титул, присвоив себе звание царя … тогда как прежде (до взятия Казани) его звали просто Velici Cnees, т.е. великим князе".

Вывод. Татаро-монгольское нашествие не привело к распаду Руси, поскольку Русь была развалена загодя!

Отечественная Война 1812 г.

Любопытен факт, что "Grande Armee" корсиканца Буонапарте заняла Москву ровно через двести лет после бравых жолнежей гетмана Ходкевича. И снова в Кремле - литовцы, поляки... и прочие иноземные мародёры. В этот раз, правда, захватчики трупы не кушали. Бог миловал.

Jozef Budzilo, один из участников того первого, кремлёвского "сидения", королевский полковник белорусского происхождения записал: "Когда уже травы, корешков, мышей, собак, кошек, пАдали не стало, они и узников съели и трупы, из земли выкопанные, съели; пехотинцы друг друга ели и людей хватали и съедали. … Трушковский, поручик пехоты, двух сыновей своих съел, один гайдук также съел сына, другой - мать".

Но и французская жизнь на пожарище оказалась не слаще, а там подоспели ранние заморозки, потом - Тарутино, Малоярославец, Вязьма, Ляхово, село Красное, Березина…

Вывод. Отечественная Война 1812 года Россию не сокрушила.

Крымская Война 1853-56 гг.

Тогда жили не спеша, также и воевали. В ответ на отказ Николая I вывести войска из Валахии и Молдавии, которые находились там по условиям подписанного ранее Адрианопольского договора, Османская империя 4 (16) октября 1853 года объявила войну России.

Великобритания и Франция собрались поддержать Блистательную Порту только весной следующего года, а Россия ответила аналогичным демаршем… ровно через пол месяца - 30 марта (11 апреля) 1854.

Тем не менее всё было абсолютно по-взрослому, кроме суши сражения разворачивались на акватории четырёх морей и двух океанов. В боевых действиях приняли участие четыре империи и одно королевство (Сардиния). От Петропавловска на Камчатке до Соловецкого монастыря; от Аландских островов-Свеаборга до Варны-Добруджи; от Одессы-Николаева до Евпатории-Севастополя; от Керчи-Таганрога до Сухума-Батума и Баязета-Карса грохотали пушки, высаживались десанты и умирали люди. И как умирали! Чего только стоит Оборона Севастополя! А атака английской легкой кавалерии под Балаклавой и стойкость, там же, шотландских стрелков!

После более чем годичной осады коалиционные войска (Да, да! И тогда уже англосаксы баловались созданием антироссийских коалиций!) овладели Севастополем. Зато на территории самой Турции дела обстояли из рук вон плохо. Русские войска при поддержке армянских и грузинских ополченцев нанесли серьёзные поражения анатолийской армии и захватили крепость Баязет и город Карс. Пытаясь спасти агонизирующую восточную деспотию, к антироссийской коалиции собрались было присоединиться Швеция и Австрия. Однако дополнительное вмешательство не потребовалось. 18(30) марта 1856 года в городе Париже был подписан мирный договор, по которому Россия уступила Турции, ранее занятые Бессарабию и устье Дуная. Победившие коалиционеры объявили Чёрное море открытым для коммерческих судов всех стран, то бишь для своих, а России, впрочем, как и Турции запретили иметь там флот и арсеналы.

Вывод… А можно ничего не придумывать, а привести цитату из учебника по Истории для 8-го класса?! "Война показала необходимость немедленного жизни российского общества, без чего страна могла терпеть все новые и новые поражения от ушедшей вперед Европы".

Русско-японскую Войну 1904-05 разбирать не станем, поскольку она не соответствует выставленным условиям, так как боевые действия велись на территории не России, а Китая и в водах Японского и Жёлтого морей. Российская Империя войну проиграла, не помог даже союз с Черногорией. Может оттого, что балканское княжество тогда ещё не было членом НАТО? Но! Даже поражение не привело Россию к распаду.

Чего не скажешь о последовавшей Германской (Империалистической) Войне 1914 - 18 гг.

2 (15) марта 1917 года Николай II отрёкся от престола за себя и за своего сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича. История завершила очередной круг. С Михаила началось царствование Романовых, Михаилом и заканчивалась, но вместо того, чтобы возглавить уже тяжело больную, но ещё не умирающую страну, младший брат Николая II самоустранился и убыл в Гатчину, наблюдать за стремительно развивающимися событиями.

Однако ещё в начале XX века Николай II мог не только отменить свой будущий расстрел, но изменить будущее всей Европы. На полях "Записок об анархистах", поданной министром иностранных дел Владимиром Ламздорфом, российский император собственноручно начертал: "Следует приступить к переговорам безотлагательно. Вполне разделяю высказанные мысли. Царское село, 3 января 1906 г.".

С кем "переговоры"? С двоюродным братом Николая германским кайзером Фридрихом Вильгельмом!

Кроме прочего, Ламздорф писАл: "По всем вышеуказанным соображениям едва ли подлежит сомнению, что доверительный и откровенный обмен мнений с нашей стороны с правящими сферами как в Берлине, так и в Риме, представлялся бы в высшей степени необходимым. Он мог бы положить начало весьма полезному международному взаимодействию, во-первых, в смысле организации бдительного надзора, а затем - и деятельной совместной борьбы с общим врагом христианского и монархического строя в Европе".

Докладные записки о желательном сближении с Германией писали и премьер-министр П. А. Столыпин всё в том же 1906, и министр внутренних дел П. Н. Дурново перед первой мировой войной. А теперь представьте, как бы легла карта, политическая, да и географическая, войдя Россия в Первую Мировую Войну союзником Германии!

Однако вернёмся из мира сослагательного в мир императива. Каждый лист "отречения" императора обошёлся стране всего в 6 копеек, но тлеющая Февральская революция, которую возглавили и провели вовсе не большевики, сдетонировала Красным Октябрём. Всего за десять месяцев российская государственность трансформировалась из абсолютной монархии - в невиданный доселе Союз Советских Социалистических Республик.

Не появись советская Россия как бы выглядела Турция по Севрскому мирному договору, подписанному султанатом 10 августа 1920? Однако не сложилось. Ни у Курдистана, ни у Великой Армении. А возвращаясь к Турции, отмечу, что именно Октябрьский переворот в Петрограде сохранил турецкую государственность, при одном… Нет! При двух "но", поскольку кроме не исполненного севрского, имеются ещё два договора - Московский (между РСФСР и кемалистской Турцией) и Карский (между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, и всё той же Турцией). В победном сорок пятом СССР затеял пересмотр двух последних, предъявив территориальные претензии к Турции, однако не был поддержан ни США, ни Великобританией. В 1953, уже после смерти Сталина, Вячеслав Молотов, вновь назначенный министром иностранных дел, заявил, что "СССР не имеет территориальных претензий к Турции". Зато Армения имела и имеет, не ратифицировав до сих пор Карский договор, не признав линию армяно-турецкой границы. Но и это ещё не всё! В феврале 2016 года депутаты от КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин внесли президенту Российской Федерации предложение об, как сейчас модно говорить, "актуализации" Московского договора от 16 марта 1921 года. Что ответил депутатам Президент России, не знаю, но если тема будет реально поднята, то Турция точно "одними помидорами" не отделается, ведь Московский договор является нелегитимным, поскольку:

1. Противоречит и нарушает ранее подписанный международный Севрский договор.

2. Подписан при живом, а главное - ПРАВЯЩЕМ султане Мехмеде VI Вахетдине и не с уполномоченными Османской Империи - единственно законого на тот момент турецкого государства, а с представителями незаконного "Правительства Великого Национального Собрания Турции".

3. Границы между Турцией и советскими закавказскими республиками были определены Российской Федерацией БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРМЯНСКОЙ, ГРУЗИНСКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ Советских Социалистических Республик как единственно правовых сторон, имевших законодательное право распоряжаться собственными суверенными территориями. Ни по Конституции РСФСР, ни по каким иным своим законам, Российская Федерация не имела ни юридических, ни иных прав самостоятельно изменять территории других равноправных и независимых друг от друга советских республик. Вспомним, что СССР появился только в декабре 1922!

Представьте на минуту, что, уже существовавшая тогда Белорусская ССР, взяла бы да заключила договор, ну, скажем, с Эстонией о пересмотре границы между Эстонией и-и-и-и… всё той же РСФСР, указав, что Белоруссия "обязуется предпринять в отношении РСФСР шаги, необходимые для обязательного признания этой республикой в договоре, который впоследствии будет заключен с Эстонией, статей настоящего договора, непосредственно Российской Федерации касающихся".

Вывод. После отречения Никола II, в результате деятельности Керенского и Совнаркома в период с 1917 по 1938 годы Россия потеряла: Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, прихватившую, возможно в качестве компенсации за предыдущие разделы, изрядный ломоть отнюдь не "посполитых" земель.

Вторая Мировая Война 1939 - 45 гг.

Здесь перейдём сразу к выводу: после победы во Второй Мировой войне СССР практически вернулся в границы бывшей российской империи. Более того! Москва не только контролировала пол Европы, но и распространила влияние на все континенты (кроме Австралии).

II. СНИЗУ

Смутное Время - прекрасный исторический пример того, как, начавшийся было СВЕРХУ распад государства, решительно пресекли СНИЗУ.

Восстание Болотникова 1606-07 гг. фактически переросло в Первую гражданскую войну и представляет собой явление вполне самодостаточное, ставшее составной частью иных социально-политических процессов, охвативших Московское государство к началу XVII века. Так поход повстанцев Болотникова на Москву "наложился" и на смертельную, отнюдь не под ковёрную схватку боярских родов за освободившийся царский престол, и на попытку воцарения двух из четырёх само названных димитриев.

Крестьянская война Болотникова - классический пример революции, когда "верхи не могли править по-новому, а низы не хотели жить по-старому". Впрочем, в отличие от революции семнадцатого года, экономические причины которой во многом проистекали из затянувшейся войны, в истоках Восстания Болотникова лежали, прежде всего, природно-климатические катаклизмы. Именно извержение вулкана Уайнапутина в Испанском Перу (19 февраля 1600 года) привело к Великому Голоду 1601-1603 гг. в Европе и в Российском Царстве. Судите сами!

"В 1601 и 1602 гг. Лифляндию и Эстляндию охватил столь большой голод, что это почти невозможно описать. Некоторые считают, что не более десятой части крестьян выжило. Они пытались утолить голод, поедая мертвых лошадей, собак, кошек, крыс и других подобных неестественных для поедания существ. Если они видели собаку, которая грызла мертвое тело человека, то убивали ее и съедали. Нищие пытались утолить голод, стаскивая казненных преступников с виселиц и колес и поедая их мясо.

Путешественник, заходивший в деревни, видел их в большинстве своем опустевшими, а в крестьянских домах повсюду валялись в куче человеческие кости, с которых собаки и прочие звери обгладывали мясо. Там же бегали собаки большими стаями и нападали на путешественников, так что почти никто не смел путешествовать в одиночку. Подобную нищету усиливало в немалой мере польское войско, которое вместо того, чтобы защищать землю, вело себя так дико, что ни один турок и ни один татарин не смог бы натворить большего зла".

А вот что творилось в России: "…весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать; а 15 Августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым". "...в два года и четыре месяца было схоронено 127000 трупов, кроме погребенных людьми христолюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500000 человек, а в селах и в других областях еще несравненно более, от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах". Очевидцы Великого Голода считали, что в 1601-1603 гг. вымерла треть царства Московского".

"В то время, по воле божией, по всей московской земле наступили такая дороговизна и голод, что подобного не приходилось описывать ни одному историку… - свидетельствует голландский купец Исаак Масса. - Так что даже матери ели своих детей… ели также мякину, кошек и собак… И на всех дорогах лежали люди, помершие от голода, и тела их пожирали волки и лисицы…".

По приказу Бориса Годунова казнили столичных пекарей, для выявления укрываемых хлебных запасов ""Царь снарядил розыск по всей стране, не найдется ли запасов хлеба, - пишет Конрад Буссов, - и тогда обнаружили несказанно много скирд зерна в 100 и больше сажень длиной, которые 50 и больше лет простояли не вымолоченные в полях, так что сквозь них росли деревья". Авраамий Палицын говорит, что и после голода в полях стояли старые скирды хлеба". Так что продотряды - отнюдь не большевистская задумка.

Вернёмся всё же в год 1606.

Боярин Шуйский, к тому времени ставший царём Василием IV, снарядил против Болотникова воевод Ю. Н. Трубецкого и М. И. Воротынского. Главнокомандующий повстанцев, путивльский воевода-князь Григорий Шаховской разгромил Трубецкого под Кромами, Воротынского - под Ельцом. В сентябре восставшие одержали вверх под Калугой, в октябре осадили Москву. Но! Посулы золота и пожалований, рассылка агитационных грамот восстановленного патриарха Гормогена, привели к цепочке предательств и переходу отдельных подразделений мятежников на сторону "царя Васьки". Ослабленные бунтари потерпели поражение и отступили к Туле. По предложению сына боярского Ивана Кровкова царские стрельцы запрудили реку Упа. Вода залила тульские погреба и подвалы, затопила припасы для огневого боя, зерно, соль. Среди осаждённых начался голод.

Болотникову предложили капитуляцию, он согласился. Василий Шуйский, пообещав "не проливать крови" пленных, царское слово, сдержал. Обошлось без зловещего палача с огромным топором и окровавленной плахи. Военного начальника мятежников, Шаховского заключили в Спасо-Каменный монастырь; руководителя политического, Болотникова увезли в Каргополь, где ослепили и утопили; Илейка Муромца-Ивана Коровина-царя Петра Фёдоровича повесили.

Вывод. Восстание Болотникова не привело к территориальному распаду России.

Но Смутное Время было уже не остановить! Оставшиеся в живых революционеры примкнули к наступающей из Стародуба армии Лжедмитрия II (он же - Андрей Нагой, он же - Матвей Верёвкин, он же - Богданко Шкловский) и влились в состав Тушинского лагеря самозванца. "Воры" на удивление проявили себя государственниками и патриотами, приняв активнейшее участие в Первом Ополчении Прокопия Ляпунова и Втором Минина с Пожарским. Есть мнени, что Шаховской, после заточения в монастыре послуживший Дмитрию II, а после примкнувший к лагерю князю Пожарскому, здОрово рассорил оба ополчения.

И тут на авансцене российской Истории появился очередной претендент на московский трон по имени Владислав и странной для русского уха фамилией Ваза. И, хотя пятнадцатилетний польский королевич, православие не принял и шапку Мономаха не примерял, бояре, духовенство и люд московский заочно, а главное добровольно ему присягнули, признав законным царём. Семь знатнейших бояр быстренько организовали про-польское правительство, принявшись от имени "Владислава Жигимонтовича" чеканить монеты, полагая, что правят Россией.

Кстати! Для тех, кто не знал или забыл: "Польско-литовские оккупанты" - вовсе даже не "оккупанты", а гарнизон, размещённый в Кремле С СОГЛАСИЯ и ПО ПРИГЛАШЕНИЮ всё той же "семибоярщины", то бишь московского правительства вышеупомянутого Владислава IV. И вот здесь я имею несколько вопросов к одному из авторов оперы "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"). Нет, не к Михаилу Глинке, какой спрос с композитора? А к автору первого либретто борону Егору фон Розену.

Напомню, что действие оперы определено зимой 1612-13 гг. Польский отряд направляется в Ипатьевский монастырь, где под присмотром постриженной в монахини, мамы, пребывает отрок Михаил. Цель поляков - убить 16-летнего Романова, но "случилась незадача", иноземцы заплутали. Но Мир не без добрых людей, и показать дорогу в монастырь вызвался тамошний крестьянин Иван Сусанин, который завёл всех в болото, где погиб заодно с неудавшимися душегубами.

Вопрос первый: где, фон-барон, видел зимой в Костроме незамерзающие болота? Но если таковые имеются, либо имелись прежде, и Сусанин знал расположение ближайшего, то вопрос номер два: зачем полякам в 1612 году следовало убивать Михаила Романова, на тот момент просто племянника одного из членов "ЦК", в смысле - "семибоярщины", правившей опять же от имени ПОЛЬСКОГО королевича? Далее…

После свержения семибоярского "ГКЧП" с 4 ноября по новому стилю (сейчас это День народного единства!) всё того же 1612 года и вплоть до Деулинского перемирия, по январь 1619, захватчики тем более не могли совершить поход в костромской уезд, поскольку те из гарнизона канцлера великого коронного Жолкевского, кто не погиб во время осады и, кого не съели в Кремле, пребывали в плену в верхневолжских городах. К тому же суть интриги выборов царя, начала вырисовываться только к началу января 1613 года. Но и к концу января Романова младшего ещё не рассматривали, как лидера царской гонки, в коей участвовали аж четырнадцать кандидатов, даже "ворёнок" Ивашка, двухлетний сын Марины Мишек и, то ли Дмитрия II, то ли казацкого атамана Заруцкого.

В силу глубины политических дрязг и яркости последовавших событий, не могу пропустить Земский Собор 1613 года, где на осиротевший московский трон избрали не Якова I, короля Англии и Шотландии, ни иного кого из знатных родов, а Михаила Фёдоровича Романова, потомка боярина Андрея, имевшего, что ни на есть русское прозвище "Кобыла".

Из письма новгородцев ещё одному кандидату на должность русского царя, шведскому королевичу Карлу-Филиппу: "… казаки без согласия бояр, воевод, дворян и лучших людей всех чинов своим воровством поставили государем московского государства Михаила Романова".

Вы не находите, что будь выборы в Господине Великом Новгороде, изменилась бы судьба не только России, но и незадачливого герцога Сёдерманландского Карла-Филиппа, умершего в двадцать лет от жестокой простуды?

Схоже выразился и канцлер великий княжества Литовского Лев Иванович Сапега, обращаясь к митрополиту Филарету, отцу Михаила Романова: "Посадили сына твоего на Московское государство одни казаки донцы". Полагаю, не вызовет возражений моё утверждение, что, информация, подтверждённая независимыми источниками (в нашем случае лазутчиками) является истинной!?

А, почему и вдруг казаки оказали столь высокую честь какому-то Мишке Романову?

Есть мнение, что, выбирая сына, казаки думали об его отце. Насильно постриженный Годуновым в монахи и сосланный в Антониево-Сийский монастырь, "по-родственному" освобождённый Дмитрием I и возведённый в сан митрополита Ростовского, Филарет сохранил свой пост при Шуйском и семибоярщине. При тушинском дворе очередного "родственника", Лже-Димитрия II Филарет стал "наречённым патриархом", личностью весьма популярной среди казачьей вольницы. Любопытен факт, что во время выборов "воровской патриарх" пребывал в Польше, где утрясал условия воцарения королевича Владислава!

Вернёмся всё же к выборам царя в описании "свидетеля", доктора исторических наук Николая Лысенко: "Утром 21 февраля должен был начаться после перерыва, новый этап работы Земского собора. В этот день вооруженные до зубов ватаги казаков ворвались в Кремль. Другие отряды взяли в плотное кольцо дворец князя Пожарского, а затем и дворец князя Дмитрия Трубецкого. Сопротивляться лидеры русского дворянского ополчения не имели ни малейшей возможности: на всех выездах из Москвы дежурили конные казацкие разъезды.

В Кремле, по приказу донских атаманов, всех бояр, ответственных за процедуру избрания нового царя Московии, сволокли вместе. Атаманы, без дальних околичностей, задали им простой вопрос: кого они собрались избрать государем Руси? Ответ бояр, судя по свидетельству автора "Повести о Земском соборе 1613 года" был самым что ни на есть низкопоклонным: "Боляра же глаголеху: "Царские роды минушася [казаки это прекрасно знали и этому очень способствовали], но на Бога живаго упование возложим [это было очень актуально для бояр именно в ту минуту], и по вашей мысли, атаманы и все войско казачье, кому быти подобает царем [т.е. мнение казаков уже было признано определяющим], но толико из вельмож боярских, каков князь Федор Иванович Мстиславский, каков князь Иван Михайлович Воротынский, каков князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. И так всех по имени и восьмаго Пронскаго".

Уповать на Бога казаки не пожелали, заявив боярам, что "князь Федор Иванович всея Руссии", последний сын Ивана Грозного благословил "державствовать князя Федора Никитича Романова" (Филарета - Г. Е.)… А коль скоро он "ныне в Литве полонен, то от благодобраго корене и отрасль добрая и честь есть, сын его князь Михайло Федорович".

В подтверждении версии голосования в пользу Романова-старшего добавлю, что Филарет, "будучи родителем государя, до конца жизни официально был его соправителем. Использовал титул "Великий государь" и совершенно необычное сочетание монашеского имени "Филарет" с отчеством "Никитич"; фактически руководил московской политикой".

И вновь обратимся к работе Н. Н. Лысенко: "В отличие от всех прочих, казаки были очень довольны, особенно на первых порах, своим выбором. Новый государь вновь щедро наградил донцов, ввел для казаков Войска Донского право беспошлинной торговли во всех русских городах, выслал на Дон богатый "государев отпуск" и личное "жалованное" знамя. Кроме того, в Москве для оперативного решения всех возникающих проблем с казачеством учредили особое министерство - Казачий приказ".

Смутное Время, последовавшие вторая гражданская война Степана Разина, казачий бунт Кондратия Булавина, многочисленные башкирские восстания, влившиеся в Третью гражданскую войну Емельяна Пугачёва, продемонстрировали, что сословия в России были расколоты. Сословия, но не страна! А взамен вывода приведу слова первого канцлера Германской Империи Отто Эдуарда Леопольда графа фон Бисмарк: "Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если они впоследствии международных договоров будут разъедены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь к друг-другу разъединённые капельки ртути.".

III. СВЕРХУ

Владимир I Святославович. Святой Равноапостольный Великий князь

Не открою ничего нового, сообщив, что распад древнерусского государства начался при Владимире Великом, причиной того был он сам, предварительно рассадив по удельным княжествам разросшееся потомство. Есть мнение, что любвеобильный Владимир предполагал наследником сына Бориса, князя ростовского, но! Если полагал, почему не озвучил заранее? И потом. Если бы озвучил, куда бы дел остальных двенадцать сыновей? Все, как на подбор Рюриковичи сидели на удельных "столах" уверенно, и вряд ли отказались от личной власти по какому-то там завещанию, будь оно даже написано. Немаловажно, что разросшейся местной знати, куда выгоднее было иметь удельного князя под боком, чем даже великого, но в Киеве.

Напомню, что подобный подход "региональных элит" прослеживается и в СССР, когда партийно-советская номенклатура легко, а главное быстро "разбежалась" по "национальным квартирам", узурпировав власть, и разделив с "бандюками", бывшую нашей с вами, социалистическую собственность! Но "Всему свое время и место".

Смерть Владимира Великого завершила процесс распада Руси. Титмар (Thietmar) епископ Мерзебургский из рода фон Вальбеков удостоверяет: "Сыновья его разделили между собой государство и во всём подтвердилось слово Христово. Ведь я опасаюсь, что последует то, исполнение чего предвещает голос истины; ведь говорит он: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет", и прочее. Пусть молится всё христианство, дабы Бог изменил этот приговор в тех землях!".

Странно из уст иноземца слышать скорбь о будущем Руссии, но или "всё христианство" молилось не ревностно, или, что вероятней всего, не молились вовсе, потому что "Бог приговор" не отменил. Страна погрязла в междоусобной войне, из которой живыми вышли только два Владимировича и то потому, что княжили на окраинах, Ярослав - в Новгороде Великом, Мстислав - в Тмутаракани.

Вывод очевиден и приведён в первой фразе второго абзаца.

Иоанн Васильевич IV. Государь, Царь и Великий князь всея Руси

Внешность реального царя разительно отличается от симпатичного образа, созданного актёром Юрием Яковлевым в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", снятого по одноимённой пьесе Мастера Михаила Булгакова.

"Царь Иван был ликом некрасив, Очи имея серы, Пронзительны и беспокойны, Нос протягновенен и покляп. Ростом велик, а телом сух, Грудь широка и туги мышцы. Муж чудных рассуждений, Многоречив зело, В науке книжной опытен и дерзок, А на рабы, от бога данные, Жестокосерд, В пролитьи крови - Неумолим. Жен и девиц сквернил он блудом много. И множество народа немилостивой смертью погубил. Таков был царь Иван".

Нас интересует не весь период правления, а "Опричнина" и "Земщина", когда Иван IV разделил государство на две части. В одной прАвил сам под личиной "Иванца Васильева", князя московского (даже не великого); а в другой - царь, с осени 1575 Саин-Булат хан (Симеон Бекбулатович в крещении), чингизид и правнук последнего Хана Большой Орды!

Есть мнение, что до Бекбулатовича был ещё один соправитель, тоже Симеон в крещении, но Касаевич, сын убитого черкесами астраханского царя Касима, последний, девятнадцатый правитель Булгарии - Едигер-Магомет (Ядыгар-Мухаммед). Бывший царевич астраханский и царь казанский с 1555 года и до самой смерти участвовал в военных походах Московии против крымцев, Ливонии и Польши. Умер в 1565 году и похоронен в Чудовом монастыре. Любопытно, что имена детей Симеона Касаевича от княгини Марии Андреевны Клеопиной-Кутузовой полностью совпадают с именами детей царя Ивана IV Грозного - Фёдор, Дмитрий, Иван, Евдокия, Мария и Анастасия. Считается, что дети бывшего царя московского Симеона I не дожили до зрелых лет!?

И плохое, и хорошее рано или поздно заканчивается. "Писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие. "В пусте" лежит не только больше половины, но порой до 90 процентов земли, иногда в течение многих лет. Даже в центральном Московском уезде обрабатывалось всего около 16 процентов пашни. Часты упоминания "пашни-перелога", которая уже "кустарем поросла", "лесом-рощей поросла" и даже "лесом поросла в бревно, в кол и в жердь": строевой лес успел вырасти на бывшей пашне. Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне, и превратились в нищих - "волочились меж двор.".

Вывод. Иван IV Грозный, как в своё время и Владимир Великий, собственноручно развалил страну, но, в отличие от Владимира, сам же обратно и собрал.

Александр I Павлович. Император и Самодержец Всероссийский, протектор Мальтийского ордена, Великий князь Финляндский, Царь Польский

На то время Сандвичевы (Гавайские) острова были поделены между двумя канакскими правителями. 31 января 1815 года судно, принадлежавшее российской американской компании (РАК), зашло на остров Кауаи для пополнения запасов провизии и воды. Местный царёк объявил о конфискации корабля и груза. Может быть 210-ти тонный "Беринг" вёз нечто по ценнее каланьих шкур, а может Главный Правитель Российских Владений в Америке Александр Андреевич Баранов взял за правило не спускать местным вождям самоуправство, только выручать, купленный в Америке парусник, отправили вооружённую экспедицию во главе с Георгом Антоном бароном фон Шеффером.

Перед отплытием глава Российско-Американской Компании А. А. Баранов рекомендовал командиру корабля "Открытие" лейтенанту Я. А. Подушкину "и остров тот Атувай взять именем государя нашего имп. всероссийского во владение под державу его".

Видимо не зря натуралист и доктор медицины фон Шеффер числился ещё и магистром за орденом Вольных каменщиков, потому что русские пошли вовсе не на Кауаи, где был задержан "Беринг", а на остров Оаху, резиденцию второго "короля" Гавайев. Что там происходило доподлинно неизвестно, только первый полинезийский "король" Каумулали неожиданно изъявил желание не только вернуть захваченные ранее груз и корабль, но и обратился через Шеффера с просьбой о российском покровительстве. Создание промежуточной базы между Аляской и калифорнийской губернией отвечало интересам Российско-Американской компании. Шеффер согласился передать по инстанции просьбу туземного правителя и получил в задаток реку Ханапепе и долину Ханалеи, что на севере острова Кауаи, с тридцатью проживавшими там семьями. Немец на русской службе поступил весьма патриотично, переименовав реку в Дон, но не совсем скромно, назвав долину Шефферталем, Усердием "доктора медицины" русские возвели три форта: "Елизавета", "Александр" и "Барклай". В марте 1817 года стремительную русскую колонизацию остановил высадившийся американо-гавайский десант. Фактории, православная церковь и плантации были разгромлены, российские подданные депортированы.

Неугомонный Шеффер вернулся в Санкт-Петербург, где предложил правительству план оккупации одного из Гавайских островов. Российско-американская компания полностью поддержала идею "доктора", но! Официальную ответ изложил последний канцлер Российской империи, родившийся в Португалии немецкий граф, откровенный симпатик Австрии и Пруссии Карл Нессельроде: "Государь император изволит полагать, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами".

Дело Шеффера продолжил капитан, торговец и предприниматель, американец ирландского происхождения Peter Dobell. Корабль Петра Васильевича Добелля, к тому времени русского консула в Маниле, зашёл на Гавайи для ремонта. Воспользовавшись подвернувшейся оказией, очередной туземный монарх Камеамеа II вновь обратился с просьбой о российском покровительстве, на что официальный Петербург даже не удосужился ответить. Зато не преминул поумничать новый управитель РАК генерал-майор флота Матвей Иванович Муравьев, чьим именем названа гора на острове Баранова: "Я, право, не знаю, чем Сандвичевы острова нам могут быть полезны, а паче при нынешних обстоятельствах. Шеффер сыграл смешную комедию, за которую компания очень дорого заплатила, и я не думаю, чтобы можно было возобновить ее; иметь же просто пристанище на пути и там запастись свежей провизией никакого препятствия нет и не будет". Воистину слова не мальчика, но государственного мужа.

Зато в США никогда не стеснялись и не стесняются разыгрывать драмы, комедии и фарсы. Белый Дом всегда понимал свою выгоду и тщательно подбирал ближние, и дальние "бесхозные" земли. Аннексировав в 1900 году все 24 гавайских острова и атолла, через 59 лет их сделали отдельным штатом. Любопытно, что первым председателем Сената Гавайских островов стал русский революционер Николай Судзиловский-Руссель.

Николай I Павлович. Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский

31 марта 1839 года Главное правление Российско-Американской компании обратилось к правительству с ходатайством о ликвидации русского поселения Росс в Калифорнийской губернии: "Даже в политическом отношении обладание Россом сопряжено с неудобствами. Оно не подкрепляется никаким актом, ни признанием других держав. селение Росс, не доставляя никакой существенной пользы Компании, обращается напротив ей в тягость". Однако, главными причинами были названы экономические: "…селение Росс, не доставляя никакой существенной пользы Компании, обращается напротив ей в тягость. Сначала значительные расходы на содержание селения частью покрывались случайными, но довольно выгодными промыслами морских бобров в соседстве Росса и по берегам Калифорнии. Впоследствии, когда эти промысла почти изсякли, Главное правление питало надежду на разширение владения и на занятие мест, удобных для разведения хлебопашества и скотоводства в таком объеме, чтобы, сверх содержания гарнизона, снабжать бы было можно и прочие отделы пшеницей, солониной и маслом. При настоящих же обстоятельствах надежда сия совершенно рушилась, и Главное правление не находит никакого основания и не усматривает уважительной цели для дальнейшаго занятия селения Росс".

Процедура упразднение Калифорнийской губернии растянулась на несколько лет. В 1840 году вывезли 120 служащих компании и бОльшую часть движимого имущества, даже скот забили и отправили в Ново-Архангельск. В сентябре 1841 года заключили договор о продаже недвижимого имущества Джону Саттеру/Иоганну Зуттеру (Johann Augustus Sutter), уроженцу Базеля, по прозвищу "император Калифорнии", организовавшему неподалёку колонию - Новая Гельвеция.

Напомню, что золотая лихорадка в Калифорнии началась как раз возле лесопилки Саттера, где нашли первые самородки.

Есть мнение, что Саттер/Суттер/Зуттер не выплатил РАК всю сумму, но это не правда, ибо "От рассрочки и вообще медленности уплаты этого долга компания не может понести никаких убытков, потому что, по силе, заключенного с Суттером контракта, он обязан уплачивать не только проценты, но и часть расходов, которые компания имела при посылке своих судов по этому делу в Калифорнию, а колониальному начальству предписано, при взыскании долга с Суттера руководствоваться без отступления условиями контракта".

В 1850 году колониальное начальство отправило в Калифорнию помощника правителя Ново-Архангельской конторы В. И. Иванова. Ему было поручено взыскать с Суттера оставшуюся часть долга. Иванову удалось взыскать 7 тыс. пиастров. Оставшуюся сумму в размере 7 997 рублей 72 копейки (или около 5,6 тыс. пиастров) должен был получить назначенный в Сан-Франциско русский вице-консул Стюарт.

В последующих отчетах компании ничего не говорится о долге Суттера. СтОит, правда, заметить, что из краткого баланса компании за 1851 год исчезла отдельная графа под названием "долг за селение Росс", которая неизменно присутствовала во всех предыдущих балансах".

Читателям с богатым воображением предлагаю пофантазировать на тему - "что было, если бы Россия сейчас владела":

- о. Тобаго (Южная Америка) и о. Святого Андрея (о. Джеймса, Африка) заморские владения, присоединённой к России, Курляндии.

- Сагалло, территория современной Джибути, где пензенский мещанин по происхождению и авантюрист по натуре Николай Иванович Ашинов, этакая реинкарнация Ермака Тимофеевича, архимандрит Паисий и 150 терских казаков построили станицу Новая Москва, объявив, что "пятьдесят вёрст по берегу и сто вглубь - русская земля". Казачья выходка не прошла незамеченной. К берегу Русского Сомали подошли французские боевые корабли. Ашинову предъявили ультиматум. Вместо того, чтобы принять ультиматум или, хотя бы, соответствующие меры, Ашинов, почему-то уверенный в своей безнаказанности, сел обедать.

За 15 минут французские корабли выпустили 11 снарядов из 140-мм орудий и сделали 52 выстрела из скорострельных пушек Гочкиса. Под артиллерийским огнём и в завалах погибли шестеро: Дарья Марченко, Мария Мартынова (бывшая на последнем сроке беременности), её шестилетний сын Роман, четырехлетняя Матрена и двухлетний Степан Рубцовы, 22 человека получили ранения.

Беспечность Ашинова становится объяснимой, если предположить, что его деятельность в Абиссинии не была самоуправством одинокого авантюриста. "В организации экспедиции Н. И. Ашинова принимали активное участие обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев, морской министр И. А. Шестаков, начальник Главной царской квартиры, генерал О. Б. Рихтер и сам Александр III". Видимо Александр III Александрович, оценив невзрачные перспективы в Африке, "слил" Ашинова, подписав франко-русский союз, плавно переросший в Антанту.

- Открытый новгородским поморами Грумант (Шпицберген) и Новая Гвинея, с подачи Миклухо-Маклая, ставшая германским протекторатом.

- Отпущенная на волю большевиками и непризнанная никем кроме РСФСР Монгольская народная республика.

- Антарктида, открытая кругосветной экспедицией под командованием Михаила Лазарева. Обращаю внимание, материк был найден не в результате ошибки в навигационных расчётах либо случайности. Неугомонные русские на двух ДЕРЕВЯННЫХ шлюпах осознанно и целеустремлённо шли на юг, мимо айсбергов и торосов, непрерывно обкалывая стоячий и бегучий такелаж от, с невообразимой скоростью образующегося, льда. Не спорю, были смелые моряки и среди англичан, но те предпочитали регулярно обходить широты, где могла лежать terra incognita. А русские только в XIX веке совершили около 20 кругосветок, больше, чем французы и британцы вместе взятые! Но в отличие от той же Британии, Россия не стала империей, над которой "никогда не заходит солнце" по одной простой причине: Ей это было не нужно! "Не нужно", ибо захапать можно много, а вот защитить… Крымская война, да и Русско-Японская убедительно подтверждают столь нехитрый тезис. Может по этой причине Россия так легко рассталась с Аляской!?

Александр II Николаевич. Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский

Его политика в Западном полушарии явилась логическим продолжением деятельности/бездеятельности предыдущих российских императоров и представляет собой классический пример разбазаривания "кемских волостей".

Продажа Аляски

18 марта 1867 года семнадцатый президент Северо-Американских Соединённых Штатов Эндрю Джонсон (Andrew Johnson) подписал официальные полномочия государственному секретарю Уильяму Сьюарду (William Henry Seward). Вскорости состоялись переговоры с русским посланником в Вашингтоне Эдуардом Андреевичем Стеклем, где был согласован договор о покупке русских владений в Америке за 7,2 миллионов долларов.

Именно с денег начинается самое интересное! Наиболее популярна версия, что Аляску не продали, а сдали в аренду! Пишущие так, не удосуживаются прочитать хотя бы начало Договора. Несмотря на то, что соглашение написано на английском и французском в Том 42 Второго Собрания "Полного собрания законов Российской Империи" оно вошло на языке русском под термином "Конвенцiя", где в преамбуле сказано: "…заключили и подписали в Вашингтоне 18/30 марта 1867 года договор об уступке наших Северо-Американских колоний". Яснее ясного! Русский император уступил Аляску за деньги, то бишь продал. "Чего ж вам больше"?

Вторая по популярности тема о том, что деньги так в Россию и не поступили, но! Есть мнение, что деньги были якобы получены и якобы потрачены. На одном из российских телеканалов даже сняли фильм, где самом конце, с 1 ч. 05 мин. 22 сек. демонстрируется записка, якобы "составленная" анонимным служащим российского Министерства финансов. Текст записки гласит: "За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами".

Вышеприведённый "документ" был обнаружен г-ном Петровым А. Ю. лично [38] ЯКОБЫ в Российском государственном историческом архиве по адресу: Фонд 565. Опись 3. Дело 17843. Лист 9. Почему так много "якобы"? А потому, что!

В РГИ в третьей описи фонда 565 дела № 17843 нет! То есть абсолютно! Желающие могут убедиться в этом лично и прямо сейчас http://rgia.su/old/showObject.do?object=27813383&viewMode=H_10700&link=1

В третьей описи пятьсот шестьдесят пятого фонда в наличии только два дела с пятизначными номерами - 10437 и 10778; остальные восемь - с четырёхзначными: 8051, 8100, 8670, 8992, 9089, 9262, 9558, 9867.

А дело за номером 17843 всё-таки есть, но хранится оно в описи под номером не 3, а 5 всё того же 565 фонда, где в указанном г-ном Петровым девятом листе идут записи за год 1912 http://rgia.su/old/showObject.do?object=27813383&viewMode=H_10700&link=1

А расходы за искомый нами 1868 год можно найти далее, на листе 14 в подразделе "IV отдел 3 стол". Только там нет ни единого слова ни о Русской Америке, ни о деньгах, ни о "железных дорогах". И ещё!

Заморские территории ОФИЦИАЛЬНО назывались "Российские Северо-Американские Колонии" и никогда "Российские владения в Северной Америке". Более того, пресловутая "записка" о покупке принадлежностей для железных дорог выполнена в виде написанного в строчку текста, в то время, как ВСЕ РОСПИСИ Департамента Государственного Казначейства за этот, все предыдущие и последующие годы представляют собой таблицы, размещённые на ПРОНУМЕРОВАННЫХ (в правом верхнем углу) и бывших прошитыми листах!

Дело ясное, что дело тёмное. Впрочем, в России с деньгами всегда так... было, есть и будет!

Что до причин продажи Аляски, то три самых первых изложил великий Князь Константин Николаевич в письме канцлеру А. М. Горчакову. Прелюбопытно, что нынешние исследователи насчитывают их уже до 18.

Да хоть сто! Как можно не понимать, что самодержец российский руководствовался только современными ему аргументами? Интересна пометка на письме самого императора Александра II: "Эту мысль стОит сообразить".

Аляску "сообразили" со всем движимым и недвижимым имуществом: архипелагами, реками, золотом, нефтью, лососем, крабами, арктическим шельфом и индейцами-тлинкитами, на чьём острове Ситxа русские срубили столицу Ново-Архангельск. Правительственный уполномоченный США по приёму Аляски бригадный генерал Ловелл Руссо (Lovell Harrison Rousseau) привёл сердитое замечание индейского вождя: "True, we allowed the Russians to possess the island, but we did not intend to give it to any and every fellow that came along". (русс "Мы в самом деле разрешили русским владеть островом [Ситxа - Г. Е.], но не собирались передавать его кому ни попадя".

Вывод по Аляске настолько очевиден, что и писАть нечего!

Кроме России ещё одна страна - наполеоновская Франция добровольно и практически аром продала всё тем же США Луизиану.

Американцы как истинные негоцианты планировали покупать только Новый Орлеан с окрестностями. Именно Новый Орлеан контролировал навигацию на всей Миссисипи, являвшейся "столбовой" дорогой для Штатов, не имевших выход к Атлантическому океану. Город был перевалочным пунктом между западными и восточными штатами, а через порт осуществлялся экспорт американских товаров. Короче! Янки желали зафиксировать, сложившийся к тому времени status quo, то бишь права, которыми они обладали при испанцах, предыдущих хозяевах Луизианы. Именно поэтому американская делегация получила от президента Джефферсона указание не шантажировать Бонапарта войной в случае отказа, а на покупку потратить не более 10 млн. американских долларов, но!

У стремившегося в императоры корсиканца были совсем иные планы, потому что:

- у Наполеона не хватало войск для контроля американских владений на материке, более того военные силы Франции терпели унизительные поражения на островах Карибского моря от восставших рабов и жёлтой лихорадки. Поэтому в Париже понимали, что возвращённую Луизину вполне могли "прихватить" если не опять испанские идальго, связанные секретными разделами сан-ильдефонсовского договора, то вполне себе беспринципные англичане либо их не менее шустрые родственники с Восточного побережья.

- Революционная Франция намеревалась завершить войну за мировое господство. Австрия была повержена, отсталую Россию в расчёт не принимали, оставалась только Британия, но! Для победоносной войны не хватало денег!

11 марта Наполеон отдал приказ готовить флот для вторжения в Туманный Альбион, а 10 апреля проинформировал американскую делегацию о готовности продать не какой-то там Нью Орлеан, а ВСЮ Луизиану оптом по 3 цента за акр.

Следует понимать, что тогдашняя Луизиана - это были земли, раскинувшиеся от Канады до Мексиканского залива.

В итоге, за 15 миллионов долларов США получили территории современных штатов: Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска; практически всю Южную Дакоту; южную часть Миннесоты; бОльшую часть штатов Монтана и Северная Дакота; северо-восток Нью-Мексико; часть штата Вайоминг; весь северный Техас; восточную половину Колорадо; весь восток теперешнего штата Луизиана и, наконец, город Новый Орлеан. Миссисипи, бывшая пограничной рекой, стала внутренней.

Александр Фёдорович Керенский. Министр-председатель Временного правительства России

Перед Первой Мировой Войной "призрак коммунизма" бродил по Европе, что вовсе не означало непременную его материализацию тем более в России. А слово "призрак" было не более чем фигурой речи, этакой данью "сумрачному германскому гению" всё того же Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Тем паче, что привидение было вполне осязаемо, многолико и представлено вполне себе респектабельными господами, сплошь лидерами партий II Социалистического Интернационала, вступившими в Первую Мировую Войну законченными ура-патриотами. Европейские социал-демократы в один миг мимикрировали из "красных" в "жёлтые", отказались от классовой борьбы и поддержали "войну до победного конца". В отличие от не принятых в Социнтерн и нерукопожатых немногочисленных русских анархистов и большевиков, которые открыто желали поражения своему правительству и призывали превратить "мировую войну в войну гражданскую".

Повторяю, привидение бродило по Европе, отнюдь не по России, хотя классик марксизма ещё в апреле 1853 в письме своему другу спрогнозировал, что "дворянско-буржуазная революция в Петербурге с последующей гражданской войной внутри страны вполне возможна". Как в воду глядел Фридрих Энгельс!

Но вернёмся в пост революционную Россию. Именно при Керенском начался распад России, но! Страна "забеременела" революцией при и от правления Николая II. И даже мученическая смерть Николая Александровича Романова и членов семьи не нивелировала, прежде всего, его личную отнесенность за судьбу вверенной ему страны. А страдания явились закономерной расплатой за неверность долгу и нарушение соборной клятвы.

Итак, с февраля по ноябрь семнадцатого Временное правительство так или иначе потеряло: Украину, Белоруссию, Башкортостан, Крым, территорию Войска Донского и Кубань, оккупированные немцами Латвию, Литву и Польшу. Весьма опосредовано контролировали часть Сибири, Закавказье, Среднюю Азию и косвенно Финляндию.

Владимир Ильич Ульянов/Ленин. Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР

Несмотря на обвинения в виновности развала России, большевистское правительство де-юре зафиксировало ситуацию, де-факто сложившуюся и развившуюся при Керенском. А признание независимости Финляндии было, пожалуй, единственным случаем, когда Совет Народных Комиссаров хоть кого-то по доброй воле выпустил из уже бывшей российской империи. Что до отказа от Украины, то к подписанию Брест-Литовского договора, бОльшая часть Украины уже была оккупирована германскими войсками. К тому же в Смольном не очень-то заморачивались территориальными потерями, не сомневаясь в неизбежной победе Мировой Социалистической революции, и в грядущем приращении земель за счёт присоединения вновь образованных государств. Вот, кстати почему, при образовании СССР победила идея Владимира Ленина о Союзе "равноправных" суверенных советских республик, а не Иосифа Сталина о вхождении бывших национальных окраин в состав РСФСР на правах бесправных автономий!

Интересно, как бы выглядела встреча в Беловежской пуще, будь Ельцин президентом РСФСР, в которую входили бы Белоруссия и Украина на правах автономий?

Ленин не без оснований полагал, что СССР - как раз та форма нового государственного образования, что позволит присоединять к Союзу вновь образующиеся советские страны, и у Владимира Ильича были на то серьёзные причины.

Ниже я привёл далеко не полный перечень советских республик, образовавшихся с 1917 по 1920 годы в Европе: Лабинская республика (п-в Истрия, бывш. Италия совр. Хорватия), Эльзасская, Баварская и Бременская советские республики в Германии, Венгерская советская республика, Лимерикский Совет (юго-запад Ирландии), республика Банат (впоследствии оккупирована Сербией, вместе с Румынией).

Заслуживает внимание и Гилянская социалистическая республика, созданная на северо-западе Ирана.

А это уже - в России: Украинская советская республика, Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика, Советская социалистическая республика Тавриды, Донская советская республика, Кубано-Черноморская советская республика, Республика Исколата (тер. Латгалии и Видземе, Латвия), Польская Советская Республика, Финляндская социалистическая рабочая республика, Эстляндская трудовая коммуна...

Вывод: Рассматривая советскую власть в развитии, можно утверждать, что территориальные потери, в том числе и не по "вине" коммунистов-большевиков, были ими компенсированы слихвой, а после Второй мировой войны за счёт стран-союзников и сателлитов, удалось превратить СССР в мировую сверхдержаву.

Не будь большевистской контрреволюции, то-бишь революции - против революции буржуазной февральской, то ещё задолго до Горбачёва разорвали бы Россию на части родственнички Романовых - союзнички. От Мурманска до Архангельска, от Бессарабии до Крыма, от Закавказья до Средней Азии, от Сибири и до Дальнего Востока. Поделили бы между собой страну англичане, американцы, французы, итальянцы, японцы и румыны. И неизвестно, как бы мы выстояли в сорок первом... Когда у них снова ничего не вышло, потому что за двенадцать предыдущих лет единая держава совершила невообразимый индустриальный скачок из лошадно-лапотной в самолётно-танковую! Какой ценой? Какой ценой!..

Да и люди! Советские люди! Сейчас таких уже не делают. Я не представляю, чтобы жители, скажем Нью-Йорка три года сражались бы за родной город, питаясь гнилой картошкой и тремястами граммами хлеба в сутки. Мука пополам с целлюлозой…Что ими двигало? Одни скажут: "Убеждённость", другие - "фанатизм"…

Михаил Сергеевич Горбачёв. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР. Президент СССР

Много чего можно наговорить про Горбачёва, а вот реально зацепиться не за что. Пока не за что, "ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным". Уверен рано или поздно вылезет всё: о чём говорилось на встречах "один на один"; куда подевался золотой запас СССР; почему-вдруг всезнающий Госплан разучился планировать поставки товаров, да так, что пришлось вводить талоны на сахар, колбасу-мясо, моющие средства и мыло; кто до сих пор финансирует "горби фонд" и прочая, прочая, прочая...

Вывод: Горбачёв и иже с ним развалили СССР сверху и не в августе 1991. Первыми 1988-89 годах отошли республики Балтии, а до конца девяностого года объявили о независимости и все остальные.

Борис Николаевич Ельцин. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС, секретарь ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома КПСС, первый президент Российской Федерации

После пресловутой фразы ЕБэНа: "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить". "Парад суверенитетов" продолжили российские автономии… И только уже при Путине удалось отменить институт районных президентов и вправить мозги политическим националистам.

…Итак, в законченном виде Теория Распада России выглядит так:

Россию можно попробовать развалить:

ИЗВНЕ.

СНИЗУ.

СВЕРХУ.

Однако гарантированное крушение государства российского инициируется только СВЕРХУ.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Несмотря на то, что мою теорию нельзя проверить простым экспериментом, она является верной, поскольку построена по законам логики. В то же время её (Теорию Распада России) нельзя применить к другим странам, потому что:

- "Нельзя объять необъятное"

- "Что русскому здОрово, то "немцу" смерть". "Немец" взят в кавычки, так как имеется в виду национальность не конкретная, а собирательная.

- "Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно вообще существует". - Фраза приписываемая фельдмаршалу Х. А. Миниху (der graf Burkhard Christoph von Mnnich).