Кто рулит Россией?

НАБАТ

Просто поразительно: как стремительно меняется русский язык. Ещё пару десятков лет назад, когда произносили слово "виолончелист", то было ясно, что имеется в виду музыкант. Полоний не имел ничего общего с чаем. Произнося "рязанский сахар", подразумевали сахар из Рязани, но никак уж не гексоген из ФСБ. И что "Михал Иваныч" это Владимир Владимирович - тоже никто не знал. Как и что "княгиня Ольга" - всего лишь секретарша Сечина, а также $150-миллионная яхта в её честь…