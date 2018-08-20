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КругозорНАБАТ
август '18
НАБАТ

Кто рулит Россией?

О кремлёвской мафии

Просто поразительно: как стремительно меняется русский язык. Ещё пару десятков лет назад, когда произносили слово "виолончелист", то было ясно, что имеется в виду музыкант. Полоний не имел ничего общего с чаем. Произнося "рязанский сахар", подразумевали сахар из Рязани, но никак уж не гексоген из ФСБ. И что "Михал Иваныч" это  Владимир Владимирович - тоже никто не знал. Как и что "княгиня Ольга" - всего лишь секретарша Сечина, а также $150-миллионная яхта в её честь…

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