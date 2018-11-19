ПРОГНОЗ

Россия: к чему мы пришли и что будет Результаты научного прогноза для РФ на 2018 год и научный прогноз для РФ на 2019 год

Результаты научного прогноза для России на 2018 год

Давайте прежде всего сравним то, что есть сегодня, с предыдущим прогнозом.

Риски современной российской экономики по-прежнему ясны и понятны: сырьевая модель никуда не делась, санкции только усугубились и дополнились, неопределенность экономической политики, а также высокие налоги и низкий внутренний спрос продолжаются. Секторальные санкции США и ЕС в отношении РФ привели к заморозке свыше 10 шельфовых нефтяных проектов и приостановке работ на нескольких сланцевых участках. Совет ЕС продлил санкции против отдельных секторов российской экономики. Нерезиденты продолжают выводить средства с российского финансового рынка, они боятся новых санкций против России, которыми грозят США. Кроме того, выводу средств способствует крепкий доллар и рост доходности американских активов.

"Надувание пузырей" на российских финансовых рынках, связанных с ожиданием ввода новых западных санкций, приводило к формированию спекулятивных цен. В России наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США, хотя по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль продолжил резко ослабляться. Проходила спекулятивная скупка иностранной валюты, в основном евро и доллара. При этом нынешнее падение рубля эксперты объясняют главным образом спекуляциями.

Вложения России в госдолг Соединенных Штатов сократились до минимума с 2007 года и составили $14,9 млрд, следует из данных американского министерства финансов. В период с апреля по май нынешнего года объем вложений сократился почти втрое. Банк России распродал со своего баланса более 85% американских долговых бумаг. В марте, для сравнения, Россия имела ценных бумаг на $96 млрд. Последняя крупная распродажа произошла в мае, когда им было продано американских treasuries на 31,8 млрд долларов. В результате Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей американских казначейских обязательств (Treasury securities). Скорость, с которой ЦБ РФ выводит средства из американского долга является абсолютным рекордом для всего периода, охватываемого официальной статистикой (около 20 лет). До этого ни одна из стран-владельцев treasuries не распродавала американские облигации в таких масштабах. Несмотря на сложные политические отношения с США (это касается не только России, но и многих других стран), американский долг остается наиболее предпочтительным и надежным вложением резервов. А в нынешней ситуации, возможно даже и единственно верным, учитывая грядущие перемены в мировой экономике. Очевидно, что средства, поспешно выведенные Центробанком из treasuries, на сегодняшний день "пристроены" довольно ненадежно и нерационально. По данным самого ЦБ, большая их часть - 47 млрд долларов размещена в виде наличной валюты на депозитах за рубежом. 25,2 млрд находятся на счетах в иностранных центральных банках, МВФ и Банке международных расчетов, 21,6 млрд - на депозиты в коммерческих банках. Оставшиеся средства инвестированы в ценные бумаги других зарубежных государств.

Алексей Кудрин, ставший главой Счётной палаты, заявил, что рост ВВП на 3,5% позволит в течении 6 лет снизить бедность только на 30% при поставленной президентом цели в 50%. Об этом сообщает ТАСС 10 октября. Соответствующее заявление Кудрин сделал на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Мы увидели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднимутся до 3,5%, мы с учетом большего перераспределения на бедные семьи ресурсов, то нам удастся за шесть лет на 30% снизить бедность", - отметил Кудрин. Ранее, 1 октября, сообщалось, что кабинет министров внес в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов в соответствии с майским указом Путина. Все проекты планируется реализовать до 2024 года. Согласно указу президента, бедность должна снизиться в 2 раза, продолжительность жизни увеличиться до 78 лет, жилищные условия должны улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, а число малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.

Негативно сказались на инфляции снижение цен на нефть и неустойчивость курса рубля к основным валютам. Для дедолларизации российской экономики эксперты предлагают создать факторинговую спецкомпанию, которая бы скупала обязательства внешних покупателей российский товаров, поскольку они не могут оплатить, например, через банки какие-то поставки. Также диверсифицировать вложения средств Фонда национального благосостояния и застраховать средства граждан на металлических счетах. Также рассматривается возможность рассрочки таможенных платежей и снижения пошлин по всем экспортным товарам, а не только по нефти.

Центр стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным наконец-то обнародовал стратегию развития России до 2024 года. Вместо Алексея Кудрина Центр стратегических разработок (ЦСР) будет возглавлять глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Для начала был поставлен диагноз: страна живет хуже, чем могла бы. А все потому, что недостаточно инвестируем "в главное богатство страны - людей". В их здоровье, образование, уровень жизни, творческую инициативу и возможности для самореализации. Стимулировать творческую инициативу, как основу экономического рывка, Кудрин предлагает по 7 направлениям. Первое из них называется так: "Важен каждый". Стратегию можно будет считать реализованной, если к 2014 году "ожидаемая продолжительность полноценной жизни россиян вырастет на пять лет". При этом уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, мечтают авторы стратегии. "Средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении", - обещает Кудрин. Но он предлагает в обязательном порядке повышать планку выхода на пенсию. За 16 лет пенсионный возраст доложен будет составить 63 года у женщин и 65 лет у мужчин. А если поработал на 5 лет дольше - "получи пенсию на треть выше". Второе направление усилий называется "Страна возможностей". Кудрин исходит из того, что у каждого гражданина должна быть возможность проявлять общественную, гражданскую и предпринимательскую инициативу, "которая будет не наказываться, а поощряться". К 2024 году количество россиян, планирующих открыть свое дело, должно увеличится вдвое. "Бизнес избавится от избыточных проверок со стороны государства за счет двукратного снижения числа контрольных функций", - говорится в документе. По мнению Кудрина, к 2030 году доля малого и среднего бизнеса должна вырасти вдвое и создавать 40% ВВП страны. Госсектор в экономике при этом сократится до 25%. В течение первого года работы для нового бизнеса будут действовать налоговые каникулы. Будет введен трехлетний мораторий на любые законодательные изменения, которые могут осложнить положение бизнеса. Третий пункт стратегии обосновывает проведение "Технологической революции". У России не будет шанса войти в число глобальных лидеров, если ее экономика не получит новый двигатель - передовые технологии. Частные российские компании станут активными экспортерами - выручка 75 крупнейших из них составит 250 млрд рублей. Пятый пункт - "Государство для граждан". Оно должно в конце концов повернуться к гражданам лицом, а не другой частью тела. "Государство должно существовать для своих граждан и быть, в первую очередь, партнером и помощником, которому можно доверять в любой жизненной ситуации", - пишут кудринские эксперты. Шестой раздел посвящен "Развитию городов и регионов". Эксперты ЦСР исходят из того, что ощущение комфорта на своей малой родине "дает возможность строить жизненную траекторию и усиливает уверенность в завтрашнем дне". В этом разделе содержатся совсем уж фантастические нормы, которые могут быть достигнуты. "Время в пути из пригорода до центра крупного города сократится до одного часа", - говорится в стратегии. Вид транспорта не указан. Но, судя по скорости, подразумевается лимузин с мигалкой или вертолет. На ключевых транспортных маршрутах будут построены высокоскоростные автомобильные и железные дороги: Москва - Владимир - Саранск - Ульяновск - Самара - Оренбург, Санкт-Петербург - Вологда - Киров - Екатеринбург. Наконец, седьмой раздел - "Защита и справедливость" - посвящен проблемам правоохранительной, судебной системам. В экономических преступлениях приоритетом должно стать возмещение ущерба, а не срок за решеткой.

Госдума на пленарном заседании 26 сентября приняла во втором ключевом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 326 депутатов, против - 59, один воздержался. Третье, окончательное техническое чтение документа состоялось 27 сентября. Во втором чтении документ был принят с поправками, внесенными президентом Владимиром Путиным. 24 сентября комитет Госдумы по труду все президентские поправки рекомендовал к принятию. В частности, депутаты проголосовали за его предложение о снижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин - 65 лет. В таком виде законопроект о пенсионной реформе принят во втором чтении. Также одобрен досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и сокращен стаж по досрочному выходу на пенсию. Не проводить пенсионную реформу невозможно, говорят в правительстве.

Спад реальных доходов населения продолжался последние 4 года. По данным Росстата, в 2014 году речь шла о снижении на 0,7%, в 2015 - на 3,2%, в 2016 - на 5,8%, а в 2017 - на 1,7%. Темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля - в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, а в июне - на 0,2%, сообщил Росстат. Правительством были проиндексированы до целевого уровня оплата труда работников социальной сферы, МРОТ был поднят до прожиточного минимума.

Вот в таких общих направлениях и развивалась Россия в 2018 году.

Научный прогноз для России на 2019 год

Из-за новых американских санкций Россия может снова погрузиться в рецессию, а цели национального развития, поставленные президентом, будут не выполнены. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей 10 октября. Он также подчеркнул, что больше половины показателей нацпрограмм, подготовленных правительством, не наблюдаются официальной статистикой. Поэтому отследить их выполнение будет проблематично. Кудрин считает, что ужесточение санкций сделает практически недостижимыми цели, поставленные президентом России в майском указе этого года.

Ранее Банк России опубликовал рисковый сценарий, в котором заложены "предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов международной торговли".

К ухудшению внешних условий относятся, в частности, "риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России", а также падение цен на нефть до $35 за баррель в следующем году. При одновременном сочетании всех негативных факторов регулятор допускает "выход темпов прироста ВВП в отрицательную область". Возможные масштабы этого "выхода" не обозначены. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в прогнозном сценарии "альтернативный + финансовый стресс" допустило падение ВВП на 2,5% в следующем году. Официальный прогноз правительства, который готовило Минэкономразвития, предполагает, что в этом году экономика вырастет на 1,8%, а в следующем рост замедлится до 1,3%. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял это повышением НДС с 18% до 20% с 1 января следующего года. По его словам, в первом квартале следующего года темпы роста могут оказаться ниже 1%, а инфляция поднимется до 5%. Прогноз по росту цен на конец этого года - 3,4%, на конец следующего года - 4,3%.

Особый скепсис у экспертов вызывает задача снизить уровень бедности в два раза к 2024 году. Но Кудрин говорит, что даже ускорение темпов роста экономики не поможет решить эту задачу. "Снижение бедности - действительно, бедность в стране очень большая. Президент ставит (задачу снижения) 50%, мы увидели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднимутся до 3,5%, мы с учетом большего перераспределения на бедные семьи ресурсов, то нам удастся за шесть лет на 30% снизить", - сказал Кудрин.

Текущих мер недостаточно для того, чтобы существенно снизить бедность, говорила и вице-премьер по социалке Татьяна Голикова. "Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза", - отмечала она. В следующем году правительство представит дополнительные предложения для снижения уровня бедности в России вдвое, заявила Голикова. "В настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту "Демография", так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза", - сказала вице-премьер. В работе над проектом задействован не только социальный блок правительства, подчеркнула она.

Потенциальное повышение цен на лекарства может быть связано с исчерпанием запасов фармацевтической продукции и ростом курса валют. Цены на лекарства в России могут вырасти в среднем на 10 % с начала 2019 года. Предстоящее возможное повышение цен связано с разными факторами: производители лекарств могут включить в стоимость препаратов свои будущие затраты на оборудование, необходимое для маркировки продукции. Кроме того, потенциальное повышение цен может быть связано с исчерпанием запасов фармацевтической продукции. Также влияние оказывает прогноз на рост курса валют. Однако не исключено, что рубль укрепится, и производители успеют заполнить склады.

Ухудшить материальное положение россиян может и новая порция санкций со стороны США. Если будут остановлены поставки в Россию технологий и оборудования, это негативно отразится на обрабатывающей промышленности. Пострадают и металлургические предприятия. Снижение доходов населения - падение спроса - ухудшение финансовых показателей компаний, которые начнут больше экономить и меньше платить зарплаты.

Ныне идет целенаправленная политика сокращения расходов, консервации экономики, основная цель - наполнение фонда национального благосостояния. Вполне вероятно, что экономика намеренно слегка замораживается на тот случай, если будут введены еще более жесткие санкции. Необходимо поэтому готовится к худшему варианту, однако правительство продолжает политику снижения налогов для бизнеса, которое помогло бы развить экономику. Потенциал для этого имеется, бюджет исполняется с профицитом.

Сотни миллиардов рублей на мотивационные выплаты планируется аккумулировать в специальном финансовом резервном фонде. Такой резерв создается в соответствии с указом президента "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016?2018 годы" от 2016 года. Траты бюджета России на "материальную мотивацию" чиновников в 2019-2020 годах вырастут почти вдвое. В 2019-2020 годах на увеличение зарплат госслужащих, их пенсионное обеспечение и "материальное стимулирование" должны быть выделены 347,5 миллиарда рублей, что на 42,5% превышает сумму, предусмотренную на это ныне действующим законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Кроме того, в 2021-м на ту же цель могут быть выделены еще 284,4 миллиарда. Сегодня проект бюджета будет рассмотрен на заседании правительства.

В следующем году россияне будут больше сберегать, а не тратить и откладывать все крупные покупки на более благоприятный момент. Официальная инфляция может достичь от 4,3 до 4,6%, если появятся "дополнительные" к повышению НДС негативные факторы - например, "увеличится волатильность рубля".

Банковские операции на базе блокчейна появятся в России в следующем году, после того, как ЦБ узаконит использование цифровых аккредитивов и смарт-контрактов, расходы финансовых организаций упадут на 20%.

Структурно слабая экономика России столкнется со множеством трудностей в ближайшие 4 года, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Standard & Poor's. Компания оценила платежеспособность России как заемщика в иностранной валюте низшей ступенью категории В - ВВВ-. В S&P отметили, что большие резервы, низкий госдолг и увеличивающаяся стоимость нефти лишь частично нивелируют эффект от санкций Запада, так как российская экономика по-прежнему является сырьевой, сильно зависит от государства, а инвестклимат и регуляторная среда неблагоприятны, что делает ее "структурно слабой". В связи с этим агентство спрогнозировало, что в течение четырех лет экономике России грозит падение иностранных вложений в ее реальный сектор из-за санкций, сохранение вдвое меньших по сравнению со среднемировыми темпов роста, а также продолжение падения курса рубля.

По прогнозам большинства аналитиков, в 2019 году реальные доходы, как и предыдущие 4 года, скорее всего, вновь будут снижаться. Повышение НДС в следующем году облегчит кошельки россиян на 500 млрд рублей, подсчитал центр макроэкономического анализа Альфа-банка. Кроме того, порядка 2 млн будущих пенсионеров не получат своих пенсий, что эквивалентно примерно 300 млрд рублей. "Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового потребления домохозяйств", - говорится в прогнозе центра. Болезненный удар по доходам граждан рикошетом заденет потребительский спрос. Банк прогнозирует, что рост потребления, и без того достаточно скромный, замедлится вдвое - с 3% в этом году до 1,5% в 2019-м. Вялая активность покупателей, в свою очередь, заставит компании повременить с индексацией зарплат и набором новых сотрудников.

Прибавку НДС назвать позитивным фактором никак нельзя: дополнительная налоговая нагрузка негативно влияет на доходы россиян и темпы экономического роста. Но отрицательный эффект будет заметен только в первые месяцы года, предсказывает эксперт, а затем он будет частично компенсирован увеличением бюджетных расходов, на те же пенсии и по другим направлениям.