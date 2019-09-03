Кровавые дни сентября

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Сентябрь. "Унылая пора! Очей очарованье!.. Люблю я пышное природы увяданье…", - восхищался Пушкин. А в XX - XXI веках сия пора была насыщена трагическиеми событиями - гибелью людей, крушением домов, по земле текла кровь. Кроме Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года, 900-дневной блокады Ленинграда, описанные ниже страшные события были совершены фашистами и их пособниками, предателями, террористами, сотрудниками НКВД-КГБ, военными начальниками и руководителями советской империи.

Трагедии XX века - их сотни... Горы трупов, кровь, боль и страдания - вот что принесли с собой революции, мировые войны, политические перевороты и чудовищные происшествия.

1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.

Провокация была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым - начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера. На следующий день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что Польша осуществила нападение на германскую территорию, и что с этого момента Германия находится в состоянии войны с Польшей. Газеты вышли с кричащими заголовками.

1 сентября 2004 года произошел террористический акт в средней школе №1 в городе Беслане



Портреты погибших в Беслане

1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате террористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В этот день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватил здание средней общеобразовательной школы №1. Во время праздничной линейки во дворе школы вооруженные люди, открыв стрельбу поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим. В результате террористической акции погибли дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Был убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии приговорён к пожизненному заключению - Нурпаша Кулаев. 17 сентября 2004 года чеченский террорист Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане.

Печальные итоги: в Беслане говорят, что спаслось около шестисот человек. Никто уже не отрицает, что заложников было не меньше тысячи - так что общая цифра жертв крутится около 400 человек. Точных данных до сих пор нет - многие пропали без вести…

3 сентября 1939 года Правительства Великобритании и Франции выступили с заявлением об объявлении войны фашистской Германии. Великобритания участвовала во Второй мировой войне с самого её начала, когда объявила войну Германии, и до самого её конца,...

5 сентября 1972 г., 47 лет назад

Захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля

Теракт на мюнхенской Олимпиаде был совершён членами радикальной палестинской организации. 5 сентября 1972 года в 4:10 восемь боевиков группы "Чёрный сентябрь" ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а ещё девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины - заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голды Меир отказалось выполнить эти условия.

Полиция попыталась провести спасательную операцию, но с самого начала она была обречена из-за некомпетентности лиц, ответственных за переговоры и освобождение. В операции были задействованы обычные патрульные полиции Мюнхена, так как на тот момент не было специальных отрядов, подготовленных для действий в подобных чрезвычайных ситуациях.

В результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей). Боевики потеряли в перестрелке 5 человек, остальные 3 были арестованы полицией. На следующее утро после трагедии состоялась панихида в память погибших израильтян. А Игры хоть и продолжались, но досрочно их покинули ряд спортсменов из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США. Из Мюнхена уехала и делегация Египта, ссылаясь на страх возможной мести. Израильская разведка "Моссад", выполняя специальное задание своего премьер-министра, начала поиск организаторов мюнхенского теракта - операцию "Гнев Божий". Было принято решение о физическом уничтожении 13 лиц, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его - уничтожены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался постоянный обстрел города.

9 сентября 1999 г. (20 лет назад) В результате теракта в Москве разрушен жилой дом по улице Гурьянова, погибли 106 человек.



Трагические события сентября - боль и горе многих москвичей

В ночь на 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в 9-этажном жилом доме номер 19 по улице Гурьянова (юго-восток Москвы) прогремел взрыв, в результате которого обрушились 2 подъезда дома, а от взрывной волны произошла деформация конструкции соседнего дома номер 17.

В результате теракта пострадали 370 семей - 933 человека, в том числе 257 детей. Погибли 106 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте.

В Москве готовились взрывы по нескольким адресам - на улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. За трагедией на улице Гурьянова последовал еще один взрыв. 13 сентября в 5 часов утра на Каширском шоссе был взорван 8-этажный жилой дом, погибло 124 человекa. Мощность взрыва была равна 300 килограммам в тротиловом эквиваленте. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен.

Из-за того, что дом был кирпичный, погибли почти все жители, находившиеся в нем во время взрыва...

В тот же день, 13 сентября, в районе Марьино были найдены запасы взрывчатки в мешках из-под сахара, достаточные для уничтожения ещё нескольких жилых домов. Чрезвычайное положение не вводилось, но были приняты беспрецедентные меры безопасности в Москве и других городах, проверены все чердаки и подвалы. Жителями жилых домов в течение нескольких месяцев были стихийно организованы круглосуточные дежурства…

Книга Фельштинского "ФСБ взрывает Россию" однозначно указывает на спецслужбы России, творившие эти зверства по отношению к собственному народу.

11 сентября 2001 г., 18 лет назад

ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ.

Такой трагедии Америка не знала никогда...

В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт

Террористический акт 11 сентября 2001 года - серия координированных самоубийственных террористических атак, произошедших в Соединенных Штатах Америки. По официальной версии, ответственность за эти атаки лежит на исламистской террористической организации "Аль-Каида".

В 8:45 первый самолет-камикадзе врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. На кадре видно, как подлетает второй, направляющийся к Южной башне....

В результате попадания самолётов в день атаки разрушились три здания ВТЦ. Южная башня (ВТЦ-2) обрушилась приблизительно в 9:56 после пожара, длившегося 56 минут. Северная башня (ВТЦ-1) обрушилась в 10:28 после пожара, который продолжался 102 минуты. Третье здание, башня WTC 7 разрушилась в 17:20 в результате серии взрывов газа и последовавшего пожара.

В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3000 человек, около 6000 было ранено, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

Происходящие события вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США. Все коммерческие авиарейсы были отменены, посадка самолётов на территории США была запрещена (кроме внутренних рейсов, уже находившихся в воздухе).

14 сентября 1954 года на Тоцком военном полигоне в Оренбургской области прошли первые в Советском Союзе войсковые учения в условиях реального ядерного взрыва, которые обернулись драматическими последствиями для тысяч людей. Правда об этом событии много лет тщательно скрывалась. Все участники дали подписку о неразглашении государственной и военной тайны сроком на 25 лет. Основная масса материалов об учениях начала появляться лишь после распада СССР, когда подписка потеряла силу действия.

В ходе учений с высоты 13 км была сброшена ядерная бомба с тротиловым эквивалентом 40 килотонн, и осуществлён воздушный взрыв на высоте 350 метров. Также были подорваны и 2 имитатора ядерных зарядов. В учениях приняло участие 45 тысяч военнослужащих. Сразу после взрыва через эпицентр зоны поражения были проведены войска. В то время основным поражающим фактором атомного взрыва командование считало ударную волну. Солдаты же и офицеры в натурных условиях испытали на себе поражающее действие другого - радиационного - фактора атомного взрыва.

"14 сентября 1954 г. государство провело над своими гражданами чудовищный эксперимент, равного которому нет в мировой истории - испытание атомного оружия на собственном народе - в центре густонаселенного района Оренбургской области. Из 45 тыс. военных, участвовавших в испытаниях, в живых осталось менее тысячи".

23 сентября 1943 года День памяти жертв геноцида в Литве - день, когда фашистские оккупанты начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе. С 17 века Вильнюс был известным центром еврейской культуры и учености в Европе, он даже назывался северным Иерусалимом. Евреи играли большую роль в экономической и культурной жизни государства. До Второй мировой войны евреи в Литве составляли значительное большинство.



Жертвы бойни в Каунасе 25-27 июня 1941

27 сентября 1938 г. Приговорен к 10 годам заключения Сергей Павлович Королев

Летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации...

По прибытии на Лубянку он был помещен во Внутреннюю тюрьму НКВД - для содержания под стражей самых важных "контриков", которых необходимо было изолировать от внешнего мира. Утром 28 июня начался первый допрос, о чем свидетельствует копия протокола, приведенная в книге дочери Сергея Павловича - Наталии Королёвой. Его вел оперуполномоченный, сержант госбезопасности Быков. На первый вопрос, знает ли арестованный о причине ареста, Сергей Павлович сказал просто: "Нет, не знаю". Ответом кроме мата стал смачный плевок в лицо, затем последовал удар сапогом в пах. Потеряв сознание, Королёв извивался какое-то время на полу, потом утих. Очнувшись, он увидел человека в белом халате. Проверив пульс, тот помог ему встать и сказал: "Страшного ничего нет".

Сергей Королев - особо секретный узник ГУЛАГа, заключенный под номером 1442…

Ни в СССР, ни за рубежом никто не знал, что рождением своим первый в мире искусственный спутник Земли и первый космический корабль с человеком на борту обязаны особо секретному узнику ГУЛАГа.

28 сентября 1922 г. Из Петрограда вышел "Философский пароход"

В 1921 - 1922 гг. обычным делом были аресты, высылки, расстрелы, которые выносились революционными трибуналами и коснулись всех политических противников РКП(б) - меньшевиков, эсеров, кадетов, священнослужителей.

В мае 1922 года великодушный В.И. Ленин предложил заменить применение смертной казни для активно выступающих против советской власти высылкой за границу. 195 человек, среди которых были врачи, профессора, экономисты, литераторы, юристы 95 лет назад были выдворены из страны. "Почти все философы - законнейшие кандидаты на высылку за границу, явные контрреволюционеры", - писал он Л. Д. Троцкому.



Пароход "Обер-бургомистр Хакен"

29 сентября 1941 г. Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны. В этот день было расстреляно 33 тысячи евреев. Вторая мировая война - мировая трагедия 20 столетия, и особое место в её рамках занимает противостояние Германии и Советского Союза, известное в нашей истории как Великая Отечественная война. Одной из трагических страниц Второй мировой войны было уничтожение 6 млн евреев....

Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: "С этого места я видел, что прибывавших евреев - мужчин, женщин и детей - встречали также украинцы и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье. В определенном месте евреи должны были складывать и свои драгоценности. Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глубиной. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей"



Будапешт, Венгрия. Памятник на берегу Дуная

в память о расстрелянных в этих местах

евреях в 1944-45 гг.

30 сентября 1938 г. Подписано Мюнхенское соглашение 1938 года, также известное как "Мюнхенский сговор". Мюнхенский сговор - соглашение, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное на следующий день - 30 сентября - премьер-министрами Великобритании - Невиллом Чемберленом, Франции - Эдуардом Даладье, Италии - Бенито Муссолини и рейхсканцлером Гитлером...



Подписание Мюнхенского соглашения. Слева направо:

Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано

30 сентября 1941 г. Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны

30 сентября 1941 года началось наступление немецкой армии на Москву. Операция под названием "Тайфун" должна была пройти молниеносно, и столица должна была быть взята до наступления холодов. Однако планы немецкого командования провалились - советская армия и москвичи дали неожиданный отпор противнику. Одна из решающих битв Великой отечественной войны.

30 сентября 1941 года началось наступление немецкой армии на Москву. Операция под названием "Тайфун" должна была пройти молниеносно, и столица должна была быть взята до наступления холодов. Однако планы немецкого командования провалились - советская армия и москвичи дали неожиданный отпор противнику. Одна из решающих битв Великой отечественной войны - в фотогалерее "Ъ".



6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива

немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы,

которая носила название "Тайфун". Согласно планам немецкого командования,

Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев.

Фото: Фотоархив журнала "Огонек".

6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название "Тайфун". Согласно планам немецкого командования, Одним из самых громких и жестоких терактов случился в Мюнхене в дни Олимпиады 1972 года.

В 4:30 утра 5 сентября 1972 года восемь боевиков палестинской организации "Черный Сентябрь" в спортивных костюмах с рюкзаками приблизились в олимпийской деревне в Мюнхене, легко преодолели проволочное заграждение высотой в 6 футов, где не было даже колючей проволоки. Руководитель палестинских террористов знал, что именно в этом месте подгулявшие спортсмены пробираются в деревню и их никто не останавливает. Атмосфера царила настолько безмятежная, что несколько спортсменов, которые увидели людей, перелезающих через забор, помогли им перетащить поклажу. Двое из группы террористов предварительно разведали территорию - работали в деревне в качестве подсобных рабочих. Они знали, где разместилась израильская команда.



Во вторник, 5 сентября 1972 года в 4.30 утра

Боевиков сопровождал один их тех, кто подготовил и придумал эту операцию, его псевдоним Абу Дауд, а финансировал операцию Махмуд Аббас. Абу не рисковал жизнью, оставшись за оградой, его работа была в том, чтобы отправлять на смерть других. Восемь палестинцев спешили добраться до двухэтажного дома №31 на Коннонлиштрассе, где разместилась израильская команда. Этот дом стоял в отдалении от всей деревни и был хорошей мишенью. По дороге бандиты переоделись, достали из рюкзаков оружие и устремились к первым шести комнатам, которые занимала израильская команда. У террористов были новенькие 8 автоматов Калашникова, 900 патронов к ним и 24 ручные гранаты. Автомат Калашникова способен выбрасывать в минуту по сотне пуль, каждая из которых вылетает из короткого ствола со скоростью около 1600 миль в час. Первым услышал подозрительный шум Иосиф Гудфройнд, судья по боксу, гигант весом в 275 фунтов. Различив шепот арабов, он мгновенно понял, что им грозит опасность и громко закричал: "тревога!". В течение следующих нескольких минут восемь арабов пытались открыть дверь, но один Гудфройнд стоил этих восьмерых. Арабы толкали дверь, а Гудфройд держал ее. Напор по обе стороны был так велик, что металлические петли и дверной косяк деформировались. Услышав шум, Тувиа Соколовский, тренер и штангист из команды Иосифа, разбил окно и выскочил на улицу. Четверо остальных спортсменов из квартиры №1 сбежать не успели. Девятерых спортсменов террористы захватили спящими. Еще двоих, которые проснулись и оказали сопротивление, убили. Среди погибших израильтян было двое бывших советских спортсменов. 24-летний Элиэзер Халфин из Риги занимался вольной борьбой и уроженец Минска Марк Славин, 18 лет, чемпион по греко-римской борьбе. Банда не просто убивала - они наслаждались страданиями израильтян, которым отрезали части тела как на скотобойне. Палестинцы не ожидали отпора со стороны безоружных людей и поэтому не стали искать других спортсменов. Вот почему эти несколько израильтян выжили. Описывать детально издевательства и изуверства, которые совершали озлобленные нелюди над израильтянами, невозможно. Все немыслимые подробности убийств можно прочитать в книгах и в многочисленных кинофильмах, одним из которых является фильм Спилберга "Мюнхен".

Спецслужба ФРГ оказалась абсолютно бездарной, беспомощной, которая могла легко предотвратить нападение палестинских боевиков на израильскую спортивную команду. Трагедия оказалась неожиданностью только по причине непрофессиональности западногерманских спецслужб и полиции, тем более что власти ФРГ получили предупреждение от палестинского информатора в Бейруте о намерении палестинцев провести "инцидент" на Олимпийских играх. Они приложили немало усилий, чтобы все замолчать, скрыли и уничтожили документы и потому остались на свободе соучастники и помощники террористов. Немцы старались спрятать концы в воду, что помогло террористам превратиться в серийных убийц. Спустя 40 лет оставшиеся документы были рассекречены, и нападение в Мюнхене представлено в другом свете. На следующий день состоялась траурная церемония, где было 80.000 человек и 3000 спортсменов Память убитых спортсменов-олимпийцев почтили минутой молчания и митингом на центральном стадионе.

Делегация из Советского Союза не принимала участия в данном мероприятие, поскольку СССР не признавал Израиль независимым суверенным государством.

На ней отсутствовали некоторые арабские страны и, естественно, СССР. На открытом заседание федеративного правительства было сказано: никаких взаимных обвинений и никакой самокритики нет места, так как немецкие власти и полиция все сделали правильно. Но немецкие чиновники сделали все, чтобы скрыть все следы своего позорного провала. Были установлены все подробности, как развивались события в тот роковой день. Немцы предлагали палестинцам неограниченные денежные суммы за освобождение атлетов и предлагали в заложники высокопоставленных лиц вместо израильтян, однако террористы отвергли оба предложения.

Олимпийские игры проводились с большим размахом. Мир должен был увидеть новую, преображенную Германию, не имеющую ничего общего с мрачным тоталитарным фашизмом. Приезд израильской команды был еще одним успехом расчета с прошлым. В Мюнхен прибыла самая большая команда Израиля за все время участия еврейского государства в Олимпийских играх. Приехали и бывшие узники концлагерей. Израильские спортсмены гордились тем, что евреи смогли вернуться в Германию на Олимпийские игры под собственным флагом. Присутствие Израиля означало, что нацисты, убив 6 миллионов евреев, не убили дух еврейского народа. Но некоторым из них было не по себе - они не могли забыть страшное время, тем более, что концентрационный лагерь Дахау находился совсем рядом с Мюнхеном.

Предполагалось, что спортсмены и гости 20 летней Олимпиады будут наслаждаться каждым днем. Так и было первые 10 дней, пока не разразилась катастрофа. Немцы подумали обо всем и все, казалось, предусмотрели, кроме возможности теракта. Организаторы решили, что служба безопасности не должна быть заметна, ее главной заботой были пьяные и безбилетные. Израильские специалисты в области безопасности хотели сопровождать команду, но хозяева сказали, что обо всем позаботятся сами.

Спортивные делегации Египта, ГДР и Советского Союза, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, все-таки включили в состав своих делегаций офицеров безопасности. Почему же израильские власти оказались такими законопослушными? Руководителей контрразведки наказали, хотя об этом в стране мало кто знал.

Террористы выкинули на улицу мертвое изуродованное тело израильского спортсмена и потребовали освободить 234 палестинцев из израильских тюрем. Это были осужденные террористы и еще 16 европейских террористов, которые отбывали разные сроки в других тюрьмах. Бандиты предупредили, если до 9 часов утра следующего дня их требования не будут выполнены, они начнут убивать заложников одного за другим. Террористы настаивали также на предоставление им трех самолетов, которые должны доставить их в "безопасное место" и обещали, если будет достигнута договоренность, освободить израильских спортсменов. По имеющимся сведениям, канцлер Вилли Брандт в течение десяти минут разговаривал с Голдой Мейер - но позиция Израиля по отношению к террористам была известна. Никаких сделок. Никогда. Ни при каких обстоятельствах! Игры приостановились на один день. Большинство возмущалось: мы 4 года доводили до совершенства свое мастерство, чтобы достойно выступить, а теперь выясняется, что все усилия напрасны. Лишь немногие думали о заложниках, что в любую минуту их могут убить. О каких играх можно говорить в такой момент?

Голда Меир (5-ый Премьер-министр Израиля) попросила немецкое правительство принять израильский спецназ и профессионально провести операцию по освобождению заложников. Баварские власти высказались против приезда израильтян: нельзя позволить иностранцам стрелять на нашей земле. Да и Вилли Брандт не хотел выглядеть слабым руководителем правительства, не способным справиться с горсткой террористов. Соображения престижа взяли вверх над доводами разума. Израиль отказался освобождать преступников - и это принципиально. Стоит один раз согласиться и в заложники начнут брать израильских граждан по всему миру. Палестинцы столкнулись с твердой волей и решимостью израильтян.

Охрана Олимпийской деревни в это время получала лишь невразумительные сигналы о том, что в районе дома №31 происходят какие-то беспорядки. Была ночь, и не только спортсмены, но и официальные представители власти спали. Примерно в 4 часа 55 минут у здания появилась одинокая фигура западногерманского полицейского из охраны деревни. Полицейский не был вооружен! Увидев человека в капюшоне, стоящего перед домом №31, он пробурчал:"Was soll das heissen?" - "Что все это значит?", но ответа не получил. Террорист предпочел скрыться. Даже этот эпизод показывает абсолютное разгильдяйство стража немецкого порядка.

А тем временем банда террористов заложников связала, были одеты повязки на глаза, продолжались пытки и издевательства, затем их уничтожили, а весь мир в это время был занят игрой в волейбол. Играли духовые оркестры. Пылали Олимпийские факелы. И все это тогда, когда евреи были погружены в глубокий траур. Олимпийский комитет распорядился приспустить флаги стран, участвовавших в Олимпиаде. Делегации десяти арабских стран немедленно заявили протест. Немцы подчинились, и флаги этих стран были подняты на вершины флагштоков. Евреи одиноки в этом мире. И так было всегда. В лучшем случае мир откликается на горе евреев несколькими словами сочувствия. Никто за них не вступался. Защищать себя евреи должны сами. Израиль был единственной страной, которая не применяла смертную казнь даже к террористам, саботажникам и шпионам. Но в этот раз Голда Меир приказала главе Моссада и его команде найти всех террористов и осуществить правосудие. Это было трудное задание, сложное и кропотливое, но почти все преступники получили по заслугам. Надо было найти, идентифицировать 13 террористов, скрывавшихся в разных странах, объявить приговор в лицо и обезвредить. Агенты Моссада выполнили задание своего премьер-министра, хотя на осуществление этого возмездия ушли годы.

МЫ ПОМНИМ!

Не забыть и не простить.

Никому, в том числе и благообразному Международному олимпийскому комитету, почти 47 лет отказывавшемуся провести на открытии следующих Игр церемонию памяти 11 израильских участников, зверски убитых арабскими террористами, не пришло в голову упомянуть о страшной трагедии в Мюнхене.

47 лет минуло со дня гибели невинных безоружных спортсменов во время олимпиады, когда по закону Международного комитета забываются и усмиряются всякие разногласия и на две недели устанавливается мир и благоденствие. Издревле соблюдалось такое перемирие. Только безумцы с идеей джихада, для которых смерть является праздником, смогли осуществить такое злодейство. Но они просчитались: евреи сейчас - самая сильная, организованная, мобильная и смелая армия мира, с сильнейшей разведкой и спецназом, способная защитить свои завоевания! Для солдат спецназа выработали установки, согласно которым они должны были быть изобретательны и неутомимы, уметь хорошо ориентироваться и внимательно вести наблюдение за местностью, быть незаметными в чужой, непривычной для них среде. Со дня образования государства Израиль постоянно ведет войну за свое существование и всегда выигрывает. Это должны знать и помнить враги этого маленького, но великого государства!