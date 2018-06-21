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КругозорКИНОЗАЛ
июнь '18
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Не будите спящую собаку"

Комедия, авантюра, криминал

Один из лучших советских фильмов об аферистах. Очутившись на свободе, рецидивист Чибис не долго ходит без "дела". Жертвой хорошо продуманной аферы становится бывший расхититель социалистической госсобственности (Павлов), нахапавший в свое время миллион и теперь наслаждающийся прелестями Перестройки. Изъять у него деньги задумал его друг и коллега по воровству (Этуш). Алексей Жарков сыграл непосредственного исполнителя задуманного, уголовника Чибиса, явно не лишенного актерских способностей…

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"Письмо"

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