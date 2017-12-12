Спонсор творчества

СОЦИУМ

Одно из неоспоримых преимуществ писателя перед другими тружениками заключается в том, что в творчестве он может делать то, что считает нужным, и не спрашивать у кого-то совета. Речь идет об ответственном писателе. Это впрочем, относится и к художнику, и к композитору, к творцу, словом. Однако какую же выбрать тему? Можно заклеймить мошенника и проходимца и обратиться к обществу с призывом - доколе!?. Ату, бей их! А можно и наоборот - показать достойного человека и также напомнить обществу - вот пример для подражания! Конечно, это не значит, что общество кинется исполнять указания творческой личности, но семена, брошенные на благодатную почву, обязательно дадут всходы. Будет над чем задуматься, хотя бы и мимоходом.

Итак. Что же выбрать? Клеймить плесень? Но я уже достаточно прошелся по этой теме. Сколько можно повторять - труженик, вставай с колен! Забери свои деньги у проходимца, накажи наглеца! Да и время разговоров закончилось. Другие времена на пороге. Неинтересно. А вот о порядочных людях можно говорить долго, тема-то благодатная!

Кстати, а что является мерилом порядочности? И кто определяет этот критерий? Ответ простой. Общество и определяет, с подачи творческой личности в частности. Итак! Сколько раз я сталкивался в жизни с порядочными людьми - не сосчитать! В трудную минуту незнакомые люди подставляли плечо, приходили на помощь. А наградой им служил лишь взмах руки - спасибо! Да и то не всегда. Я не знал их имен, лишь образы остались в памяти, да и те стерлись со временем. Я говорю про себя, но это относится, пожалуй, к любому человеку, каждому найдется что вспомнить.

А потому не лишне акцентировать внимание на конкретном случае, на конкретном человеке. И вспомнить спустя время - да, было такое! Вопрос. Где взять деньги, когда возникает срочная необходимость? Вот надо, и срочно и все тут. Где? Помимо репетиторства, грабежа на большой дороге, продажи квартиры и взятия кредита? Где? Знакомые давно разуверились в творческой личности. Обратиться за помощью к обществу? Так я обращался уже через социальные сети. Безрезультатно. Иди, работай! - угадывался ответ. Впрочем, это не ново. Один поэт уже пытался доказать на суде - так я и работаю, стихи пишу! Нет, не поняли! Выслали за сто первый километр. Оно и понятно. Нет такой профессии в России - писатель. Есть артист, есть депутат, а писателя - нет! Впрочем, Союз писателей в стороне не остался. Четыре месяца удалось проработать там по договору. Плохо, разве? Хорошо, но мало! Вариантов оставалось немного.

Разве, что…. В нашем подъезде жила со своим мужем преподавательница из МГУ - Наташа. Просто знакомая женщина. Как она выглядела? Посмотрите на любого преподавателя МГУ и составите впечатление. Скромная интеллигентная женщина, в двух словах если. Попросить? Но я брал взаймы у нее уже дважды, долг так и не вернул, а она не напоминала. Сколько можно напрягать человека! Но напрягать больше оказалось некого.

В нашем подъезде жил еще солидный такой мужчина, полковник ФСБ - если не генерал уже. Здоровались, делились впечатлениями. Но обращаться к нему с подобной просьбой? Нет, уж. Между нами пропасть. Доцент из МГУ как-то понятнее, что ли.

Не хотелось к ней обращаться, поскольку худо-бедно перебивался на деньги жилички, да и из старых вещей удавалось что-то продать изредка. Не стал бы, если б не обстоятельства. Впрочем, подобные обстоятельства всегда возникают в таких случаях. Как говорится…. Много чего говорится по этому поводу. Но кому это интересно? Значит, вновь придется побеспокоить её?

Делать нечего. Нехотя я потянулся за телефоном. Опять звонить, опять объясняться! Ну да голод не тетка. Наташечка, кроме тебя и обратиться-то не к кому! - объявил я ей, не мудрствуя лукаво, едва услышав ее голос. Говори уже - сколько тебе? - вздохнув, ответила она. Ей все давно стало понятно с творческой личностью. Вздохнул и я - утомляю людей со своими проблемами! Надоел уже! Даже совестно стало. Но это быстро прошло. Немного! - поспешил я озвучить цифру. Тысячу всего, а хорошо бы и две! - Тебе срочно? - Не то чтобы срочно, но желательно сегодня к вечеру. Это я поторопил события, пока она не передумала. - Хорошо! Наличных под рукой нет, придется снять с карты. Когда соберусь в магазин, позвоню тебе, - объявила благодетельница. - Договорились! Ура! От тоски и сомнений не осталось и следа. Напротив - эйфория! Деньги появились на горизонте! Поживу еще!

Часа через три она позвонила - выходи! Дважды повторять не потребовалось. Собравшись за минуту как солдат по тревоге, я поспешил на желанную встречу. Наташа уже сидела в своей маленькой серебристого цвета опрятной машине. Садись! - кивнула она. Я охотно устроился рядом, и машина плавно тронулась с места.

Что у тебя нового, как сын, как дела в институте? - принялся расспрашивать я свою знакомую. Интересно! Давно не виделись. Сам ведь, мог бы работать преподавателем. Теоретически, конечно. - Сын в порядке, работает! У тебя как дочь? - Никакого почтения к папочке! - Возраст такой!

Дальше Наташа принялась было растерянно объяснять, что ее аспирантка собралась рожать, а отчет о проделанной за три года работе так и не предоставила. Нехорошо! Удивительно было слышать такое. - Я ей говорю - материалы предоставьте, а она смотрит на меня вот такими, глазами! Это было непонятно. Как же так можно не предоставить материалы по работе? Тем более за три года? А чем она занималась. К родам готовилась? На мгновение в памяти всплыла промышленная лаборатория в Мытищах, где я проводил дни напролет и предоставлял материалы, разумеется, вкупе с образцами. Были люди в наше время! Публикаций у меня много! - вставил я реплику. Давеча даже редакторов перепутал. Названия журналов похожие. "Северо-Муйские огни" и "Огни над Бией". Посмеялись.

Мы быстро доехали до метро, и других тем обсудить не успели. Спустились к банкомату, встали в очередь. Краем глаза я заметил, как стоящая впереди полная кавказская женщина взяла из банкомата пачку пятитысячных купюр и, переваливаясь с ноги на ногу, направилась к выходу. Ну-ну! Не уточняя, сколько снимать - тысячу или две, Наташа сняла две тысячи и решительно протянула их мне. - Бери! Слава тебе господи, с деньгами! И на хлеб хватит, и на ботинки еще останется! - Спасибо, Наташа! О сроках возврата разговора не было. Жив буду - верну! Поднялись на поверхность и остановились у ее машины. - Жив буду - верну! - повторил я уже вслух. Садись, подброшу тебя до дома, все равно мимо поеду, - предложила она. - Это охотно! Я вновь оказался в теплом и уютном салоне. Впереди на дороге образовалась небольшая пробка, и обратный путь занял больше времени.

Волгу я выставил на продажу, - объявил я ей запоздало. Продам - верну деньги. Ты думаешь, что ее кто-нибудь купит? - усмехнулась она. Почему нет? - пожал я плечами. Цену запросил по-божески. Звонков, правда, еще не было. Я заикнулся было еще и про Амазон, напомнил, что книг там моих немерено и вроде как продаются, и цена подходящая, да только самому эта тема показалась неинтересной. Соловья баснями не кормят. Наташа была в курсе моих приключений. Оставь! - только махнула рукой она. Денег же нет! Налоговое интервью прошел недавно еще раз по их требованию, - добавил я все-таки. Помолчали.

Ты бы работу себе нашел постоянную! - посоветовала она. - Не получится! - отмахнулся я от предложения. Это все равно как профессиональному спортсмену предлагать поработать сначала, а потом тренироваться.

Пробка рассосалась, и мы поехали быстрее. Ты-то собираешься докторскую диссертацию защищать? - сменил я тему. Зачем? - ответила она устало. Все равно по деньгам это будут копейки! - Это да! Но, все-таки….

Да, кстати, пока не забыл - я пришлю тебе запрос, добавь меня в друзья на Фейсбуке, - попросил я спутницу. Так проще быть в курсе текущих событий. Да нет меня на Фейсбуке, - ответила она. - А, где ты есть? - Да нигде меня нет! - Ладно! Разберусь как-нибудь. Однако захотелось узнать - чем живет моя благодетельница помимо преподавания. Наташа притормозила у дома и, попрощавшись, я вышел из маленькой машины серебристого цвета.

Тем же вечером, сделав необходимые продуктовые покупки, я приобрел-таки и новые ботинки. Будет теперь, в чем осенью пощеголять! Однако, про Наташу? Лишняя информация не помешает! Устроившись за компьютером, я набрал ее имя в поисковой системе и решительно стукнул по клавише ввода - найти! Но вместо милого Наташиного лица выскочила гламурная физиономия эстрадной шлюшки - смотри, наслаждайся! Биография до седьмого колена. Свят-свят! Я чуть было не перекрестился. А где же Наташечка? Пролистав до седьмой страницы Гугла, я остановился. Ее там не было. Ну и дела! Про доцента МГУ - ни слова! Ничего, зато теперь информация о ней точно появится! - усмехнулся я про себя, скромно отметив творческий потенциал писателя. Да напишу теперь обязательно!

Однако на следующий день краски стерлись и впечатление поблекло. Внутренний голос нашептывал. А, стоит ли увековечивать событие? Ну, помогла маленько с деньгами по-соседски, и ладно! Уже не считается. Да и денег-то кот наплакал, не осталось уже ни копейки! Правда с предыдущими деньгами оно больше получается. Так ведь, не одолжит еще, пока не верну долг полностью. В конце концов, не только ведь она выручает! Есть и другие источники дохода. То кассирши в магазинах доплатят немного, то администраторы в театрах выделяют билеты, за что я им весьма признателен, то святая Матрена подбросит копеечку в виде купюры на асфальте. А еще за городом живет одна благодарная читательница…. С миру по нитке. Даже подумалось, что на Руси давно сложилось отношение к писателю как к блаженному, потому и отзываются люди, наверное. Так, стоит ли? С редакторами переписываться.… Да ладно! - усмехнулся я про себя. Раз владеешь ситуацией - так владей ею с пользой!

И, то. Еще одна заслуга писателя в том, что его произведение останется надолго. Как говорится, что написано пером…. Пройдет время, многое забудется, очередная денежная реформа введет новую единицу измерения, и что там какие-то две тысячи! А потому, я давно уже не спрашиваю ни у кого совета - как быть и как действовать дальше? Я и сам знаю как. Действовать твердо и целенаправленно.

Пройдет время…. Не исключено, что дотошный читатель поинтересуется. - А как же Вам удавалось держаться все это время? - Как! А так вот, и продвигался понемногу, как по кочкам в гнилом болоте! Шаг за шагом, верста за верстой. И еще добавлю, улыбнувшись, - спонсоры выручали! А в этом рассказе я поведал про Наташу, доцента МГУ, соседке по подъезду, о которой к удивлению не нашлось ни строки в интернете. Теперь найдется.