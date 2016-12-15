|ЭПИЦЕНТР
Дональд Трамп, "странный аттрактор"
или "Эффект бабочки" по Лоренцу
ТЕОРИЯ ПОРЯДКА И ХАОСА И "АТТРАКТОР" ДОНАЛЬД ТРАМП
Мировые политические элиты похоронили до сих пор существовавшую политическо-экономическую систему. Все осознают, что старая мертва и ждут нового механизма урегулирования этой системы.
Что будет определять институциональный характер будущего мира, на каких политических, технологических, правовых, финансовых принципах будет построен этот "мировой порядок" - скорее всего не знают и сами политические "элиты". Но идёт ожесточённая борьба за престижное место в этом "новом мировом порядке" и ярким отражением этой борьбы является ворвавшийся в этот политический мир хаоса без случайностей political "greenhorn" (политический "салага") Дональд Трамп. Его победа над истеблишментом США ярко демонстрирует живучесть американских демократических ценностей. Независимо от того, каким будет его президентство это стало новым поворотом в развитии демократии через противостояние двух мировых антитез: "глобализма" и "консерватизма" США. Это является столь судьбеносным в глобальных масштабах, что требует комплексного анализа и прогнозирования.
Ещё в начале XX века математик А. Пуанкаре сделал открытие: "ничтожная причина вызывает непредсказуемые значительные действия, невозможные предусмотреть". В этой непредсказуемости проявляется совместное действие порядка и хаоса. В теорию хаоса прочно вписался термин "эффект бабочки", выражающий понятие предсказуемой случайности. Этот термин ввел впервые в науку учёный математик Эдвард Лоренц в своей лекции на тему: "Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?". Оказалось, что может также, как может вызвать избрание в США political "greenhorn", вопреки противодействия истеблишмента.
Это открытие опровергло существовавшее представление, что хаотическим поведением обладают лишь системы с большим числом степеней свободы. В дальнейшем были открыты другие динамические системы с непредсказуемым поведением. Такие системы получили название странных аттракторов. Эти странные аттракторы по теории динамических систем имеют в пространстве множество состояний, к которым притягиваются ближайшие траектории системы. В описываемом случае таким притягательным "аттрактором" в политическом смысле оказался Дональд Трамп.
Временные парадоксы теории хаоса разделяются на несколько категорий и одну из них именуют - "парадоксом мошенника". С "парадоксом мошенника" можно идентифицировать и лидеров демократической партии США в альянсе с русской клептократией, обманывавших все эти годы американских избирателей "демократическими реформами" в России. И это при всей очевидной чуждости "русскому миру" элементарной формы меритократии изначально.
При этом этот же "русский мир" прилагает максимум усилий, поднимает миллионы своих чекистских кротов зарубежом и всеми доступными и недоступными средствами ведёт борьбу за избрание Трампа, а после избрания своего могильщика (а это бесспорный факт) устраивает национальные торжества, будто исполнилась русская вожделенная мечта и они вместе с полуостровом Крым оккупировали и американскую часть Аляски.
В силу своей духовной ущербности русский мир не понял, что намерения их миллионов жертв, которых, как скот на бойне, забивают в русских концлагерях, в секретных тюрьмах ФСБ, сжигают живьём напалмовыми бомбами по всему миру, их боль, мольбы, кровь и слёзы материализуются и могут уничтожить своих палачей. Эти мольбы и проклятья приобретают измеримую массу и этой "массы" ненависти убиенных "русским миром" народов и племён хватит разрушить и всю планету.
"Когда ребенок в гневе бросает игрушку из своей колыбели, возможно, перестают существовать целые империи", утверждает теория "эффекта бабочки". Может и началась сегодняшняя цепочка краха русского мира с разрушением криминальной спайки лидеров демократической партии США и русской клептократиии ещё тогда в середине 90 - х годов с убиенных более 50тысяча детей Чечни и чуть позже и детей Украины, с замученных и продолжающих подвергать бессудной казни в русских концлагерях и камерах пыток ФСБ миллионов невинных жертв кавказцев и украинцев или умирающих сегодня от русских ковровых бомбардировок сирийских детей Ведь никому сейчас не секрет, что русская авиация в Сирии бомбит в основном детские и медицинские учреждения. По теории хаоса и теологии с этой закономерностью материализации чувств и мыслей жертв, передаваемой от поколения к поколению на генном уровне и связана обречённость на гибель сообщества людей, лишённых ценностей гуманизма.
ИНСИНУАЦИИ И ФОБИИ ОППОНЕНТОВ "СТРАННОГО АТТРАКТОРА"
Участие и лидерство в избирательной кампании президента США не профессионального политика, а харизматичного business gentleman вызвало огромный резонанс во всём мире. Одновременно это стало причиной и поводом для разного рода инсинуаций и прогнозов - от мрачных до радужных. Одним из таких активно раздуваемых политическими оппонентами Трампа инсинуаций была его "связь" с пресловутым "русским миром".
На фоне этих яростных атак лидеров демократической партии стоило бы вспомнить позорный альянс самих обвинителей с русской клептократией.
Все эти десятилетия получившие мировую огласку "демократические реформы" России президентом США от демократической партии - Клинтоном ограничивались исключительно тесными с коррупционной окраской личными отношениями с русской клептократией. Всё началось с того, что в 1993 году, в ходе своей первой встречи с Ельциным президент Клинтон отдал на откуп американо - российские отношения вице-президенту Альберту Гору. Так была создана печально известная российско - американская коррупционная модель - комиссия "Черномырдин - Гор". С тех пор "демократизация" России заключалась в потоке кредитов России с разных зарубежных источников. При этом кредиты эти не доходили даже до России, а оседали на подставных счетах "семьи Ельцина" там же на Западе. Это создало условия и идеологическую базу для тотального грабежа национального богатства оккупированных Россией народов под предлогом "демонтажа советской системы" и "перехода экономики страны на рыночные отношения", а потом уже и под предлогами формирования стабилизационных и иных фондов "национальной безопасности". Особенно омерзительной была финансовая помощь администрации президента Клинтона на продолжение войны в Чечне в 1995г. В разгар широкомасштабного убийства целого этноса русскими фашистами с применением запрещённых международными конвенциями напалмовых, кассетных, вакуумных бомб, стратегических ракет, химического, психотропного и бактериологического оружия, заражения Чечни ядерными отходами (потому и смертность от онкологии в Чечне 16раз выше, чем в другх регионах страны) с официальным визитом в Москву прилетел вицепрезидент США Альберт Гор.
Клинтон и Гор не только не осудили публичный геноцид, назвав это "внутренним делом России", но и профинансировали это убийство. После визита Гора в Москву по его ходатайству МВФ выделило России льготный кредит $4,9 миллиарда в качестве финансовой поддержки кровавой бойни в Чечне.
В 1995г. ЦРУ направило в Белый дом секретный доклад, основанный на собственном обширном досье, в котором излагаются факты по коррумпированности тогдашнего премьер-министра России Черномырдина. Речь шла о похищенных премьером миллиардах долларов. Когда этот секретный доклад попал к Гору, со слов источников ЦРУ, он отправил его назад с красноречивой визой: "Г..но собачье".
Приоритет меркантильных интересов лидеров демократической партии США над государственными и интересами демократии, их коррупционная спайка с клептократией постсоветского пространства окончательно дискредитировало само понятие "демократии" в глазах общественности.
За установление тиранических режимов в постсоветском пространстве, кровавую бойню на всём Кавказе, Украине, Узбекистане, за отчуждение населения от демократических реформ равную ответственность вместе с диктаторами постсоветских республик несут и лидеры демократической партии США.
ТРАМП - ПУТИН - АНТИТЕЗА
Политические оппоненты Трампа подняли истерию по поводу похвалы им русского идола и призыва к хакерской атаке компьютерных серверов штаба демократической партии. Журналисты, эксперты этот факт приводят, как аргумент будущего альянса Трампа и Путина по подобию "Черномырдин-Гор".
На самом ли деле так легко преодолим антагонизм США и России и считает нужным и возможным этот альянс вопреки всему и всем сам Трамп? Чтобы не впасть в субъективные суждения, прочитаем внимательно ещё раз что и как говорит кандидат в президенты Трамп о России.
"Честно говоря, Путин все улучшает и улучшает российскую армию, она стала гораздо сильнее. Он сосредотачивается на атомном оружии, а мы ничего не делаем. Наши ядерные силы уже старые и потасканные, а его - суперские. Ребята, будьте осторожнее, хорошо?..", - говорит Трамп своим избирателям.
Трамп знает это разграбленное до нитки, агонизирующее квазигосударство - Россию не по словам. Он много раз бывал в этой стране, изучал её экономику, пытаясь наладить там бизнес, знакомился и общался долго с политической и бизнес элитой. Он знает, что хвалённую армию России разгромили ополченцы "кукурузоводы" Чечни, которой нет и на карте, что эта армия потеряла в одном Донбассе в несколько раз больше живой силы и техники, чем США в Ираке и Афганистане вместе взятых и сравнение русской армии с американской равнозначно сравнению рогатки с крупнокалиберным пулемётом. Но Трамп, гиперболизируя русского идола и его армию, добавляет "а мы ничего не делаем". Весь смысл его похвалы заключён в последних словах. Каждый избиратель, который слышит его знает что "ничего не делающие" и ставящие их под угрозу русского троглодита с атомной бомбой и есть лидеры демократической партии - оппоненты озабоченного об их безопасности Трампа.
Для пущей острастки Трамп сочуственно добавляет: "Ребята, будьте осторожнее, хорошо? Надо бы поостеречься.". Трамп знает какую струнку их души тронут. Он этим "будьте осторожны" предостерегает своих избирателей от нависшей на них угрозы в лице рвущихся опять к власти Хилари и К?. Я не вижу здесь похвалы Путину, кроме антирекламы. Путин здесь в неглиже со всеми русскими язвами и миазмами милитаризма и агрессии в качестве инструмента в избирательной компании тонкого психолога Трампа.
"Bravisimus, Дональд! Гениально!", - только и хочется воскликнуть.
Естественно Путин тут же отреагировал и назвал Трампа "талантливым".
"Тот факт, что он говорил хорошие вещи обо мне, не означает, что это поможет ему..." - парировал тот в ответ.
Ещё раньше он сказал: "Я думаю, Путин очень сильный лидер для России. Гораздо сильнее, чем наш. (т.е. чем Обама) и далее: - "Я могу назвать много сильных лидеров и много слабых. Я не говорю это в плохом или хорошем ключе", - уточнил он. Эти слова, подчёркивающие слабость Обамы- президента и далеко не позитивные качества самого Путина. Естественно, такая изначально жестокая русская тирания в американском демократическом обществе даже гипотетически для Трампа не приемлема, потому он называет Путина "сильным для России". Весь смысл высказывания Трампа заключается в его последних словах, этим "не говорю это в плохом или хорошем ключе" он дистанцируется от русского диктатора. Да, Путин сильнее Обамы как лидер, но это не значит, что он хороший парень. Трамп использует фактор Путина в своей избирательной компании, оставляя в своих высказываниях о нём многоточия.
Уже после выборов Трамп говорит, что он готовь объединить усилия с Россией и победить ISIS, но не более. Ещё в ходе избирательной компании он сделал заявление, что организатором ISIS является Обама и он готовь очистить эти его Авгиевы конюшни. Вот Трамп и предлагает Путину роль геополитического дворника и пушечного мяса одновременно на Ближнем Востоке. Т.е. предлагает заняться уборкой всей геополитической грязи, оставшейся после его подельников - Клинтонов, Обам и К?.
Трамп неоднократно подчеркивал, что президенту следует быть непредсказуемым, когда речь идет о внешней политике. Он сам это делает успешно. Новоизбранный президент Трамп передумал по поводу визита в Россию. Он узнал о чудовищной военной агрессии России в Сирии….И по кубинскому тирану решил Трамп навести порядок. Новый президент решил отменить сделку Обамы с Кубой. Он написал об этом в Twitter. "Если Куба не стремится заключить более выгодную сделку, для кубинского народа и народа США в целом, я отменю [эту] сделку".
Но надо учесть и ещё один немаловажный фактор - международное сообщество - ЕС и исторический партнёр США Великобритания. Никто по указке Трампа или кого другого бежать в объятия кровавой и жуликоватой русской клептократии не собрался. И вот читаем в Telegraph News: "…Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, обвинил Россию в совершении военных преступлений с гибелью сотен гражданских лиц. Резкий сдвиг в политике США вызвало озабоченность в министерстве иностранных дел, и Великобритания будет использовать ближайшие три месяца, чтобы попытаться убедить Трампа в важности удаления президента Асада. Г-н Джонсон собирается лететь в США, чтобы дать понять, что Великобритания считает, что г-н Асад должен уйти. Дипломатическая напряженность возникла после того, как флотилия российских военных кораблей прошла через Английский канал и прибыла к берегам Сирии... Г-жа мая в понедельник подчеркнула важность глобализации международной безопасности в постоянно меняющемся мире. ..". А тем временем Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с Россией в сфере обороны. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2017 год. Соответствующий документ обнародован на сайте Конгресса. В нём, в частности, прописан запрет на финансирование двустороннего военного сотрудничества с Россией…
Большинство на Западе считают, что пришло время действовать против Москвы за исторические обиды, что слабая, коррумпированная и нестабильная Россия не заслуживает того, чтобы принимать всерьез, тем более в качестве равноправного партнера с США и ЕС.
Сегодняшняя ситуация всеобщего неприятия России напоминает и другие времена - периоды - Крымской и 1-й мировой войн. Россия не могла после изнурительной войны на Кавказе оправиться и потерпела позорные поражения в Крымской и русско-японской войнах. Тогда и написал свои причитания премьер русского монарха Витте: "Это было не из-за нашей культуры и нашей бюрократической церкви или нашего богатства и благосостояния, что мир уважал нас, уважали наши сильные стороны, и когда они видели в преувеличенной степени, что мы не были так сильны, как они думали, что Россия "колосс на глиняных ногах", то картина сразу изменилась, отечественные и зарубежные враги подняли свои головы , и безразличное перестали обращать на нас внимание…". Сегодня тоже ЕС и США не собирается поддаться на блеф этого "колосса на глиняных ногах", пытающегося бомбордировками больниц и детских учреждений Сирии доказать миру свою крутизну, как и тогда во время Крымской и русско- японской войн.
Вернёмся к обвинениям Хилари Клинтон и К? Трампа в русских хакерских атаках и призывах России вмешаться в выборы Президента США. Хакерские атаки были и катайские и прочие и раньше и не только на США, но и на другие страны, но факт, что ни одно из обвинений Трампа не подтвердилось. Даже не подтвердилось, что хакеры, атаковавшие серверы штаба демократической партии российские. А вот подтвердившийся факт: "Российские хакеры атаковали аналитиков Трампа. Об этом агентству Reuters в четверг, 10 ноября, сообщили три компании, занимающиеся кибербезопасностью. По их данным, к атакам причастна группировка Cozy Bear, которая связана с российскими властями …".
У меня вопрос к Клинтон и К?: Трамп попросил русских и себя атаковать?
На фоне этих попыток известной в своей "правдивости" Хиллари Клинтон и К? огульного обвинения Трампа в сомнительных связях с русским мирорм вспоминается и другой пример из истории демократической партии США. В рассекреченных в 1991г. документах КГБ СССР сенатор Тед Кеннеди просит заклятых врагов США руководителей КГБ вмешаться в выборы президента США против Рейгана и помочь лидерам демократической партии выиграть эти выборы. Кеннеди бесстыдно предлагает шефу КГБ СССР, находящейся в состоянии необъявленной войны с США, Андропову встречную услугу - помощь в борьбе с Рейганом. В 1991 году Тим Себастьян, репортер лондонской Times, наткнулся на этот меморандум Кеннеди и опубликовал его...
Другим "жупелом" против обаявщего США business gentleman у его противников были нагоняемые на избирателей страхи экономического краха в случае избрания "неопытного" Трампа. При этом оппоненты Трампа напрочь забыли, что при власти демократов США погрузилась в $20триллионов внешнего долга и этот долг растёт с каждым их новым президентом.
А что получается на самом деле, каким видится уже избранный президент Трамп из его первых шагов и действий?
ДВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРАДОКСА США: ТРАМП И РЕЙГАН
В ходе избирательной компании в СМИ появилось фото молодого Трампа, пожимающего руку Рейгану. Такое ощущение, что встретились два единомышленника и один младший - будущий президент, принимает эстафету от экспрезидента Рейгана, одержавшего победу над планетарным злом - СССР, чтобы довести начатое им дело до конца.
Недавно сын Рональда Рейгана Майкл сказал Newsmax, что Трамп "говорит с такой же страстью, как его отец. Он блестяще его напоминает". Трамп, как и Рейган в своё время, говорит напрямую о наболевшем у американцев, не прячется за политкорректностью. Избиратели поверили за откровенность Рейгану и верят сейчас Трампу.
Мало кто думал, что бывший звезда Голливуда Рональд Рейган мог когда -нибудь стать президентом - пока он не был два раз избран. Мало кто думал, что business gentleman Дональд Трамп может стать серьезным кандидатом в президенты - пока он не стал лидером в избирательной гонке.
Одной из основных факторов победы в избирательных компаниях и Рейгана и Трампа является, что преимущество им обеспечили жители бывших индустриальных центров США, загнанные не сменяющейся властью демократов в состояние глубочайшей безысходности. Кроме Трампа (а ранее кроме Рейгана), этим людям, у которых власть демократической партии отняла и прошлое, и будущее, просто не за кого было голосовать.
И Трамп, и Рейган сперва были демократами, а потом, разочаровавшись, примкнули к республиканцам и оба они были телезвёздами. Дональд Трамп стал одним из самых известных американцев через свои телевизионные шоу, в том числе "The Apprentice" и частых выступлений в средствах массовой информации. Он двукратный номинант премии Эмми.
По утверждению современников Рейгана, он не был последовательным консерватором, как и Трамп.
Рейган также, как и Трамп, обвинялся в радикальных взглядах.
"Я боюсь, что если Рональд Рейган попадает в офис, мы будем видеть больше Ку-клукс-клана и возрождения нацистской партии" - сказала Коретта Скотт Кинг вдова Мартина Лютера Кинга.
Рейган тоже придерживался аналогичных взглядов, как и Трамп на нелегальную иммиграцию и безопасности границ и подписал Закон о реформе и контроле иммиграции в 1986 г.
Похожи Рейган и Трамп и во взглядах на дальнейшее экономическое развитие. Трамп тоже обязуется снять социальную напряжённость. Но Трамп в экономических вопросах идёт дальше Рейгана - он снимает запреты демократической власти на добычу и переработку углеводородов США и тем самым наносит удар по монополии ОПЕК, России и Ирана.
Подобно тому, как Трамп угрожает сократить НАТО и начать торговую войну с Китаем, Рейган атаковал Форда и Генри Киссинджера за их стремление к двухстандартной политике разрядки и китайское взаимодействие. Единственным преимуществом разрядки, сказал Рейган, должно быть дать Америке "право продавать пепси-колу в Сибири". Даже ястребы республиканской партии протестовали против "воинственности" Рейгана, предостерегая, что он может "привести США в открытый военный конфликт".
Будучи свободным от нативизма Трампа, Рейган тоже имел свою расово окрашенную стратегию привлечения на свою сторону недовольных избирателей, считавших, что либералы в правительстве принимают законы в пользу меньшинства за их счет и пользовался некоторыми идеями расовой сегрегации популистских кампаний кандидата в президенты Джорджа Уоллеса.
Избирательный штаб Президента Форда, как Хилари Клинтон считал, что Рейган не может "победить любого кандидата в президенты от демократической партии", потому что его "круг сторонников слишком узок даже внутри Республиканской партии", так как ему не хватает "критического опыта, который приобрёл его противник Президент Форд за 25 лет госслужбы". Потом в своих мемуарах Форд признается, что не воспринял всерьёз Рейгана, потому что он "не считал Рейгана равным себе противником". Но ни Форд, ни его избирательный штаб, а потом и Хиллари Клинтон и К? не заметили один зловещий для них знак: активность избирателей, которые были "не лояльны ни республиканцам, ни демократам, потому что считали обе стороны равнодушными к их проблемам, но для этих избирателей дистанцированность от политической элиты ранее Рейгана, а сегодня Трампа была привлекательна и потому они активно проголосовали против равнодушной к их проблемам элиты. Во время избирательной компании Рейгана популярный обозреватель газеты The New York Times Уильям Сафир с удивлением писал: "речи Киссинджера за Форда и атакующие Рейгана помогали Рейгану, а не Форду..". Такие же последствия будут иметь инсинуации Хилари Клинтон и К? против Трампа уже спустя 40 лет.
Тогда тоже, как и сегодня, считали, что Америка "обеднела" в выборе лидеров и ей приходится выбирать "из двух зол - наименьшее". Кандидата в президенты Рейгана СМИ называли "позор и затруднение для страны". Бывший помощник Рейгана Джеффри Лорд, который близок к кампании Трампа, сказал "The Telegraph": "Рейган был тоже высмеян как киноактер, и его оппоненты сказали, что он никогда не сможет выиграть". Но некоторые СМИ, анализируя процесс избирательной компании стали замечать, что многих избирателей не волнует отсутствие у Рейгана, а потом и у Трампа политического опыта и то что они пришли - один из Голливуда, а другой с бизнеса, даже эпатажность их заявлений и несоответствие действительности их аргументов воспринимались ими, не как негатив, а наоборот. Главное, что они не из них - не из потерявшей их доверия политической элиты. Как потом заметит Элизабет Дрю из "The New Yorker": "Рейган позволяет людям излить свой гнев и своё разочарование на правительство за их непомерные налоги, за свою бедность и слабость".
Добавлю от себя: Рейган, а потом и Трамп давали возможность этим "бедным и слабым" хоть как- то компенсировать вину правительства за свою неудавшуюся жизнь. Это давало избирателям Рейгана и Трампа ощущение собственной значимости и востребованности.
КОМАНДА В КОНТЕКСТЕ США - РОССИЯ
С момента окончания холодной войны, приход каждой новой администрации Демократической партии в Вашингтоне начинался с инсценировки "демократических реформ" в России. При этом с США Россия взаимодействовала только по политическим вопросам, если не считать "ножек Буша" - импорт бройлерного мяса из США в таких больших количествах, что от них начинало уже тошнит. Российско-американские отношения базировались на использовании России в роли жандарма третьих стран.
"Приученное жить по вертикали титульное быдло покорно становилось под ярмо следующего самодержца. Безысходное хождение по одному и тому же кругу бед и несчастий: от голода до голода, от войны до войны. Всё, что строится позитивного, существует недолго, быстро разрушается. В любом случае побеждает примитивная рабская организация отношений. ….Постоянная обреченность на войну, как единственно возможный выход из очередного создавшегося положения …." - это о России пишет русский исследователь Юрий Кузнецов.
И какие могли быть "перегрузки" с этой "постоянно обречённой на войну" биомассой все эти десятилетия у лидеров демократической партии, кроме очередных коррупционных схем и обмана избирателей "надеждой на улучшение в американо - российских отношениях"? И какие могут быть "совместные действия" по борьбе с терроризмом и "улучшения отношений", как заявил Трамп, с общепризнанныи центром международного терроризма и агрессии у нового Президента США? Можно представить, чтобы президент США Франклин Рузвельт и его администрация предлагали немецкому фюреру Гитлеру "перегрузку" отношений с США или "совместное партнёрство" в борьбе с фашизмом? Какие могут быть "перегрузки" или совместные действия по борьбе с терроризмом с общепризнанным планетарным центром терроризма и агрессии? Разве мы с Вами не решили: "с террористами не договариваются"? На самом ли деле обвинения Хилари Клинтон и К? в симпатиях Трампа к России и к её клептократии имеют под собой основание и он тоже собирается продолжить соглашательскую политику демократов с Россией?
Есть крылатое выражение: "короля делает свита". Наблюдая за комплектованием команды Трампом невольно вспоминается и другое крылатое выражение главарей ЦК КПСС: "Кадры решают всё". Кто же в кадрах у объявленного "русофилом" и "путинофилом" Трампа?
Возьмём ключевые должности в администрации нового президента. Трамп одобрил госсекретарём Митта Ромни.
"Россия - не дружественная фигура..." - говорит Ромни, называя Путина "тираном, мечтающим восстановить империю", и "угрозой стабильности и миру на планете". - "То, что Обама добивается большей гибкости в отношениях с РФ притом, ничего не говоря об этом своему народу, является очень тревожным знаком. Я очень, очень обеспокоен этим. Россия - вне всяких сомнений наш геополитический враг номер один", - обоснованно критикует он всякую попытку компромисса с Россией.
Или другой пример. Трамп одобрил директором ЦРУ Майка Помпео, который известен своей обоснованной "русофобией". Так, весной 2014 года, конгрессмен Помпео призывал США сильнее давить на Москву на экономическом фронте, обвиняя Россию в военном конфликте на Украине. Он предлагал переместить военные силы НАТО ближе к Украине, для того чтобы увеличить риски для русских оккупантов. Конгрессмен подчеркивал, что "русские планировали подчинить себе Украину и именно с этой целью пытался дестабилизировать ситуацию в стране". Помпео вполне обоснованно настаивает на более жестких вплоть до военного вмешательства мерах.
Майк Помпео по его жёсткой позиции в отношении России напоминает Уильяма Кейси, бывшего шефа ЦРУ при Рейгане и подсказавшего ему, как "закрыть" этот дъявольский проект "русского мира" - СССР?
Дональд Трамп определился и с кандидатом на пост министра обороны. Им стал настоящий "ястреб" - ветеран морской пехоты Джеймс Мэттис, который считает, что администрация Барака Обамы мало уделяла внимания ситуации на Украине, а также недостаточно поддерживала союзников по НАТО. Трамп предложил 66-летнему отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису пост главы Пентагона, сообщил ABC News. Телеканал называет его "ярым противником Путина и другом Украины". Мэттис называет Россию "хищным" государством и убежден, что "на Украине идет война". Выступая в прошлом году в Вашингтоне, он заявил: "Есть ощущение, что мы (США) отступаем от своих обязательств по отношению к союзникам и партнерам, бросая их на произвол судьбы в переменчивом мире.".
И, наконец, избранный Вице-президент Майк Пенс. Он не раз заявлял, что в случае победы на президентских выборах администрация Дональда Трампа намерен противостоять "российской агрессии". Выразил мнение об обоснованности военных действий с целью оказания помощи осажденному сирийскому городу Алеппо, заявив, что Россия опасная страна и что США надо действовать по отношению к ней агрессивно.
Бывший посол США в Украине Джон Хербст говорил: "хотя Трамп и сделал несколько "довольно наивных" заявлений в период избирательной кампании, его позицию в отношении Путина или Украины еще только предстоит услышать". В контексте сегодняшнего подбора команды Трампом по особому начинаешь воспринимать это заявление.
Для сегодняшней команды Трампа очевидным является тот факт, что при любом гипотетичном финале "перегрузки" Россия не перестанет быть реальной угрозой №1 для Америки. Мировое господство - это неизменная от Ваньки Грозного до Володи Путина геополитическая доктрина России. Но в отношении США эта доктрина носит особый характер по своей сатанинской изощрённости. Об этом свидетельствуют даже сами высокопоставленные русские чекисты. Так, ещё при Андропове КГБ разработала доктрину управляемого международного терроризма - операции КГБ по управлению и распространению международного терроризма под кодовым названием СИГ - "Сионистские государства". КГБ/ФСБ создавали и создают сейчас шпионскую сеть по всему миру. Заданием высшего руководства КГБ/ФСБ для этой шпионской паутины по всему миру остаётся "экспортировать слепую яростную ненависть к американскому сионизму путем манипуляции давней неприязни к евреям среди обителей этого региона. …По приблизительной оценке разведки всего социалистического блока направили в страны исламского мира около 4 тысяч агентов, не считая десятки тысяча, направленных ФСБ в постсоветский период. Генерал-лейтенант КГБ Ион Михай Пацепа в своей книге вспоминает: "… Генерал Александр Сахаровский, создавший структуру румынской разведки, а затем возглавивший всю внешнюю разведку советской России, часто внушал мне "В современном мире, когда ядерное оружие сделало использование военной силы устаревшим методом, терроризм должен стать нашим основным оружием". А по мнению Андропова, исламский мир был готовой чашкой Петри для разведения вирулентного штамма ненависти к Америке, выращенного из бактерии марксизма-ленинизма…Нам надо было только повторять заученные темы: что США и Израиль - это "фашистские империалистические сионистские государства", управляемые богатыми евреями...". Это ровно то, что делает и сегодня Россия. Здесь у Трампа, объявившего о своём желании консенсуса с Россией и её наследственным главой альтернативы в данном вопросе ровно столько, сколько было при поиске консенсуса с этим монстром на глиняных ногах у Рейгана, да и не будет и нет у Трампа другого пути урегулирования отношений с Россией, кроме избранного Рейганом в отношении СССР, правоприемницей которой объявила себя современная Россия.
Но есть и ещё одна главная причина, по которой и происходит противостояние России и остального мира - это коррупционные деньги русской клептократии в европейских и США банках и оффшорах. Как раз к формированию новой модели отношений Трамп - Путин подошла очередь приведение в соответствие международных норм оффшорного мошенничества. Имеется ввиду изъятие коррупционных денег, похищенных у удерживаемых в рабстве народов диктаторскими режимами в России и СНГ главным образом нелегальным путем. В докладе "Морган Стенли менеджмент" было прямо заявлено, что нужно конфисковать состояния кровососов, вздувающих цены на "черное золото", биржевых спекулянтов и тех, кто нажил капиталы воровским образом. Впервые озвучена справедливая необходимость конфискации "коррупционных денег". Речь идет о суммах до $34 триллионов. Последним этапом уничтожения остатков старой оффшорной системы можно считать подписание большинством стран мира Конвенции о взаимопомощи по налоговым вопросам (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), которая предполагает автоматический обмен данными, необходимыми для налогообложения между странами-подписантами. Все оффшорные центры, за исключением Палау и Вануату, согласились следовать новым правилам. Здесь никакое "кумовство" с коллегами других стран и даже США России не поможет.
А что с оккупированными Крымом и Украиной? Трамп назвал Путина "сильным лидером" и это означает, что Украину отдали русскому агрессору на растерзание? Вот первые ласточки и по этому поводу: Перед тем как Дональд Трамп принимает присягу, сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм возглавят делегацию Конгресса в Украине, Грузии и Эстонии, чтобы успокоить этих европейских партнеров, что Вашингтон по-прежнему привержена противостоять российской агрессии. Начиная с января, пара проведет серию слушаний по России. Кроме того, Грэм сказал, что он хочет использовать свое председательство в подкомиссии внешних ассигнованиям Сената направить новые средства для европейских союзников на борьбу с Москвой. Там также новое законодательство в палате увеличить санкции в отношении России. (Washington Post, 11.20.16). США - это не московский улус, здесь не вертикаль ордынской власти, где все косточки подчиняются одному позвонку - тирану.
РЕЙГАНОМИКА, ТРАМПОНОМИКА...
Одним из страшилок в избирательной компании политических оппонентов Трампа были прогнозы неминуемой "экономической катастрофы в случае избрания Трампа". На самом ли деле это так? И в чём отличие и сходство Рейганомики, явившейся следствием и причиной краха СССР и Трампаномики?
Рейганомика (Reaganomics) - это экономическая политика при президенте США Рейгане, при которой жесткий денежно-кредитный курс, нацеленный на подавление инфляции, сочетается с гибким в области государственного финансирования для стимулирования реального роста. В результате образовались дефициты в государственном бюджете США и платежном балансе по текущим счетам. А какие контуры вырисовываются уже сегодня из Трампономики и какие они таят угрозы для планетарному концлагерю - России?
По статистике в новейшей истории экономические спады в мире, в т.ч. и США наблюдаются через каждые 5-6 лет. После спада идёт процесс восстановления экономики и её дальнейший подъём.
В США после тяжёлого кризиса 2008-2009 годов по настоящее время длится процесс восстановления экономики и в дальнейшем пойдёт процесс её подъёма и этот период подъёма как раз выходит на время президентства Трампа. Как отмечают эксперты, влияние Президента и его команды на экономическую ситуацию минимизировано: даже если новая администрация будет проводить неудовлетворительную финансовую политику, экономика США выдержит при более даже глубоком мировом кризисе. Дело в том, что внешняя торговля для США в отличие от европейских стран, не является экономическим приоритетом. Американская экономика самодостаточна и равнозначна по объему экономике всего ЕС в целом. Это самодостаточность основана на том, что у США внутренний рынок с огромным спросом. Но совершенно иная ситуация в России, где экономика полностью зависит от цен на углеводороды.
Новый Президент США только гладит по шерсти, а бить собрался больно и с летальным для России исходом. Дело в том, что для этого сырьевого придатка и его клептократии хуже лошадиной дозы мышьяка озвученная Трампом энергетическая программа, в т.ч. и реализация проекта трубопровода TransCanada. Так, уже в ходе избирательной компании крупнейшая частная угольная компания в мире - Peabody Energy - в один день увеличила рыночную стоимость своих акций в два раза. И это при том, что эта компания полгода назад подала заявление о банкротстве. И все это происходит потому, что по энергетической программе нового американского президента - business gentleman энергетическая промышленность США освобождается от "демократических" оков. Имеется ввиду снятие ограничения бывших президентов США от демократической партии на добычу углеводородов американскими производителями, а также избавление от многих подобного рода запретов на развитие американской энергетики. Business gentleman Трамп в отличие от своих "демократических" предшественников стимулирует развитие энергетики страны и параллельно создаёт ситуацию предельного снижения цен на углеводороды на мировом рынке. Энергетическая программа нового президента США Трампа и есть реквием по "русскому миру".
Не случайно, что Трамп собирается встретиться с руководством компании TransCanada, чей проект трансконтинентального нефтепровода из Канады в Мексиканском заливе Клинтон и Обама заморозили. Реализация только этого проекта хватит устранить ситуацию мировой монополии на углеводороды России, Ирана и ОПЕК. Параллельно с перечисленным Трамп планирует отменить и запрет на бурение в Арктическом заповеднике Аляски, где огромные запасы нефти и сенатор от Аляски Лиза Мурковски, председатель энергетического комитета Сената высказывает по этому поводу вполне обоснованные надежды. Если при этой и так катастрофической для России ситуации на мировой рынок хлынут дополнительные объемы сырой нефти США, цены на "черное золото" снизятся ещё на несколько порядков и в России добыча нефти с их допотопной совковой технологией станет нецелесообразным и ущербным. Запасы нефти в Америке выросли на более чем 14 миллионов баррелей в конце октября, наибольший прирост в одну неделю связан с большим производства сланцевой нефти и природного газа. Если американские нефтяные компании продолжат увеличивать производство, они рискуют отменить любые сокращения производства ОПЕК в этом месяце и толкать вниз цены по собственному желанию. "Очевидно, что если мы тянем назад до $ 25 за баррель, что окажет влияние на наше инвестирование," сказал Аль Уокер, генеральный директор Anadarko Petroleum.Тем не менее, спрос на легкую малосернистую нефть, добываемую в разных американских сланцевых месторождениях продолжает расти во всем мире. США N экспорт сырой нефти достиг рекордно высокого уровня в сентябре.
Это освобождение от демократического рабства энергетики США Трампом сравнимо разве что с принятием Закона об отмене рабства президентом США Авраамом Линкольном.
После выборов произошло ещё одно событие, приближающее крах традиционной монополии на углеводороды на мировом рынке: " 17 ноября 2016, В США обнаружено крупнейшее нефтегазовое месторождение Технически извлекаемые запасы нефти на Wolfcamp составляют 20 миллиардов баррелей, природного газа - 16 триллионов кубических футов, газового конденсата - 1,6 миллиарда баррелей, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на USGS. Эти ресурсы в три раза больше обнаруженных службой в 2013 году запасов на месторождении Bakken-Three Forks..."
Закончу словами самого нового Президента США Трампа. На днях он заявил: "Утопим мир американской нефтью и покончим с Россией и Ираном".
Авторы пишут: "… В планах Трампа - "энергетическая революция" с весьма амбициозной целью избавить США от необходимости импортировать энергоресурсы и стать экспортером топлива. Это приведет к повышенному предложению и обвалит цены, что больнее всего ударит по России ….
"Мы можем покончить с агрессорами, не сделав ни единого выстрела!" - подчеркивает Трамп. Как известно, в 80-е годы прошлого столетия именно искусственный обвал цен на нефть, организованный американцами совместно с Саудовской Аравией, привел к коллапсу экономики СССР…. Причем в марте 2016 года заявил в интервью New York Times, что, возможно, перестанет покупать нефть у саудовцев и других арабских стран, если они не бросят свои сухопутные войска на борьбу с ИГИЛ или не выплатят США компенсацию за средства, потраченные на эти цели…
И на самом деле прав учёный математик Эдвард Лоренц: "взмах крыльев бабочки в Бразилии" может вызвать торнадо в Техасе, как может вызвать избрание в США political "greenhorn" крах планетарного центра терроризма и агрессии - России..