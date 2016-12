Главная страница → декабрь '16 ЭПИЦЕНТР Дональд Трамп, "странный аттрактор" или "Эффект бабочки" по Лоренцу

Мустафа Эдильбиев ТЕОРИЯ ПОРЯДКА И ХАОСА И "АТТРАКТОР" ДОНАЛЬД ТРАМП Мировые политические элиты похоронили до сих пор существовавшую политическо-экономическую систему. Все осознают, что старая мертва и ждут нового механизма урегулирования этой системы. Что будет определять институциональный характер будущего мира, на каких политических, технологических, правовых, финансовых принципах будет построен этот "мировой порядок" - скорее всего не знают и сами политические "элиты". Но идёт ожесточённая борьба за престижное место в этом "новом мировом порядке" и ярким отражением этой борьбы является ворвавшийся в этот политический мир хаоса без случайностей political "greenhorn" (политический "салага") Дональд Трамп. Его победа над истеблишментом США ярко демонстрирует живучесть американских демократических ценностей. Независимо от того, каким будет его президентство это стало новым поворотом в развитии демократии через противостояние двух мировых антитез: "глобализма" и "консерватизма" США. Это является столь судьбеносным в глобальных масштабах, что требует комплексного анализа и прогнозирования. Ещё в начале XX века математик А. Пуанкаре сделал открытие: "ничтожная причина вызывает непредсказуемые значительные действия, невозможные предусмотреть". В этой непредсказуемости проявляется совместное действие порядка и хаоса. В теорию хаоса прочно вписался термин "эффект бабочки", выражающий понятие предсказуемой случайности. Этот термин ввел впервые в науку учёный математик Эдвард Лоренц в своей лекции на тему: "Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?". Оказалось, что может также, как может вызвать избрание в США political "greenhorn", вопреки противодействия истеблишмента. Это открытие опровергло существовавшее представление, что хаотическим поведением обладают лишь системы с большим числом степеней свободы. В дальнейшем были открыты другие динамические системы с непредсказуемым поведением. Такие системы получили название странных аттракторов. Эти странные аттракторы по теории динамических систем имеют в пространстве множество состояний, к которым притягиваются ближайшие траектории системы. В описываемом случае таким притягательным "аттрактором" в политическом смысле оказался Дональд Трамп. Временные парадоксы теории хаоса разделяются на несколько категорий и одну из них именуют - "парадоксом мошенника". С "парадоксом мошенника" можно идентифицировать и лидеров демократической партии США в альянсе с русской клептократией, обманывавших все эти годы американских избирателей "демократическими реформами" в России. И это при всей очевидной чуждости "русскому миру" элементарной формы меритократии изначально. При этом этот же "русский мир" прилагает максимум усилий, поднимает миллионы своих чекистских кротов зарубежом и всеми доступными и недоступными средствами ведёт борьбу за избрание Трампа, а после избрания своего могильщика (а это бесспорный факт) устраивает национальные торжества, будто исполнилась русская вожделенная мечта и они вместе с полуостровом Крым оккупировали и американскую часть Аляски. В силу своей духовной ущербности русский мир не понял, что намерения их миллионов жертв, которых, как скот на бойне, забивают в русских концлагерях, в секретных тюрьмах ФСБ, сжигают живьём напалмовыми бомбами по всему миру, их боль, мольбы, кровь и слёзы материализуются и могут уничтожить своих палачей. Эти мольбы и проклятья приобретают измеримую массу и этой "массы" ненависти убиенных "русским миром" народов и племён хватит разрушить и всю планету. "Когда ребенок в гневе бросает игрушку из своей колыбели, возможно, перестают существовать целые империи", утверждает теория "эффекта бабочки". Может и началась сегодняшняя цепочка краха русского мира с разрушением криминальной спайки лидеров демократической партии США и русской клептократиии ещё тогда в середине 90 - х годов с убиенных более 50тысяча детей Чечни и чуть позже и детей Украины, с замученных и продолжающих подвергать бессудной казни в русских концлагерях и камерах пыток ФСБ миллионов невинных жертв кавказцев и украинцев или умирающих сегодня от русских ковровых бомбардировок сирийских детей Ведь никому сейчас не секрет, что русская авиация в Сирии бомбит в основном детские и медицинские учреждения. По теории хаоса и теологии с этой закономерностью материализации чувств и мыслей жертв, передаваемой от поколения к поколению на генном уровне и связана обречённость на гибель сообщества людей, лишённых ценностей гуманизма. ИНСИНУАЦИИ И ФОБИИ ОППОНЕНТОВ "СТРАННОГО АТТРАКТОРА" Участие и лидерство в избирательной кампании президента США не профессионального политика, а харизматичного business gentleman вызвало огромный резонанс во всём мире. Одновременно это стало причиной и поводом для разного рода инсинуаций и прогнозов - от мрачных до радужных. Одним из таких активно раздуваемых политическими оппонентами Трампа инсинуаций была его "связь" с пресловутым "русским миром". На фоне этих яростных атак лидеров демократической партии стоило бы вспомнить позорный альянс самих обвинителей с русской клептократией. Все эти десятилетия получившие мировую огласку "демократические реформы" России президентом США от демократической партии - Клинтоном ограничивались исключительно тесными с коррупционной окраской личными отношениями с русской клептократией. Всё началось с того, что в 1993 году, в ходе своей первой встречи с Ельциным президент Клинтон отдал на откуп американо - российские отношения вице-президенту Альберту Гору. Так была создана печально известная российско - американская коррупционная модель - комиссия "Черномырдин - Гор". С тех пор "демократизация" России заключалась в потоке кредитов России с разных зарубежных источников. При этом кредиты эти не доходили даже до России, а оседали на подставных счетах "семьи Ельцина" там же на Западе. Это создало условия и идеологическую базу для тотального грабежа национального богатства оккупированных Россией народов под предлогом "демонтажа советской системы" и "перехода экономики страны на рыночные отношения", а потом уже и под предлогами формирования стабилизационных и иных фондов "национальной безопасности". Особенно омерзительной была финансовая помощь администрации президента Клинтона на продолжение войны в Чечне в 1995г. В разгар широкомасштабного убийства целого этноса русскими фашистами с применением запрещённых международными конвенциями напалмовых, кассетных, вакуумных бомб, стратегических ракет, химического, психотропного и бактериологического оружия, заражения Чечни ядерными отходами (потому и смертность от онкологии в Чечне 16раз выше, чем в другх регионах страны) с официальным визитом в Москву прилетел вицепрезидент США Альберт Гор. Клинтон и Гор не только не осудили публичный геноцид, назвав это "внутренним делом России", но и профинансировали это убийство. После визита Гора в Москву по его ходатайству МВФ выделило России льготный кредит $4,9 миллиарда в качестве финансовой поддержки кровавой бойни в Чечне . В 1995г. ЦРУ направило в Белый дом секретный доклад, основанный на собственном обширном досье, в котором излагаются факты по коррумпированности тогдашнего премьер-министра России Черномырдина. Речь шла о похищенных премьером миллиардах долларов. Когда этот секретный доклад попал к Гору, со слов источников ЦРУ, он отправил его назад с красноречивой визой: "Г..но собачье". Приоритет меркантильных интересов лидеров демократической партии США над государственными и интересами демократии, их коррупционная спайка с клептократией постсоветского пространства окончательно дискредитировало само понятие "демократии" в глазах общественности. За установление тиранических режимов в постсоветском пространстве, кровавую бойню на всём Кавказе, Украине, Узбекистане, за отчуждение населения от демократических реформ равную ответственность вместе с диктаторами постсоветских республик несут и лидеры демократической партии США . ТРАМП - ПУТИН - АНТИТЕЗА Политические оппоненты Трампа подняли истерию по поводу похвалы им русского идола и призыва к хакерской атаке компьютерных серверов штаба демократической партии. Журналисты, эксперты этот факт приводят, как аргумент будущего альянса Трампа и Путина по подобию "Черномырдин-Гор". На самом ли деле так легко преодолим антагонизм США и России и считает нужным и возможным этот альянс вопреки всему и всем сам Трамп? Чтобы не впасть в субъективные суждения, прочитаем внимательно ещё раз что и как говорит кандидат в президенты Трамп о России. "Честно говоря, Путин все улучшает и улучшает российскую армию, она стала гораздо сильнее. Он сосредотачивается на атомном оружии, а мы ничего не делаем. Наши ядерные силы уже старые и потасканные, а его - суперские. Ребята, будьте осторожнее, хорошо?..", - говорит Трамп своим избирателям. Трамп знает это разграбленное до нитки, агонизирующее квазигосударство - Россию не по словам. Он много раз бывал в этой стране, изучал её экономику, пытаясь наладить там бизнес, знакомился и общался долго с политической и бизнес элитой. Он знает, что хвалённую армию России разгромили ополченцы "кукурузоводы" Чечни, которой нет и на карте, что эта армия потеряла в одном Донбассе в несколько раз больше живой силы и техники, чем США в Ираке и Афганистане вместе взятых и сравнение русской армии с американской равнозначно сравнению рогатки с крупнокалиберным пулемётом. Но Трамп, гиперболизируя русского идола и его армию, добавляет "а мы ничего не делаем". Весь смысл его похвалы заключён в последних словах. Каждый избиратель, который слышит его знает что "ничего не делающие" и ставящие их под угрозу русского троглодита с атомной бомбой и есть лидеры демократической партии - оппоненты озабоченного об их безопасности Трампа. Для пущей острастки Трамп сочуственно добавляет: "Ребята, будьте осторожнее, хорошо? Надо бы поостеречься.". Трамп знает какую струнку их души тронут. Он этим "будьте осторожны" предостерегает своих избирателей от нависшей на них угрозы в лице рвущихся опять к власти Хилари и К?. Я не вижу здесь похвалы Путину, кроме антирекламы. Путин здесь в неглиже со всеми русскими язвами и миазмами милитаризма и агрессии в качестве инструмента в избирательной компании тонкого психолога Трампа. "Bravisimus, Дональд! Гениально!", - только и хочется воскликнуть. Естественно Путин тут же отреагировал и назвал Трампа "талантливым". "Тот факт, что он говорил хорошие вещи обо мне, не означает, что это поможет ему..." - парировал тот в ответ. Ещё раньше он сказал: "Я думаю, Путин очень сильный лидер для России. Гораздо сильнее, чем наш. (т.е. чем Обама) и далее: - "Я могу назвать много сильных лидеров и много слабых. Я не говорю это в плохом или хорошем ключе", - уточнил он. Эти слова, подчёркивающие слабость Обамы- президента и далеко не позитивные качества самого Путина. Естественно, такая изначально жестокая русская тирания в американском демократическом обществе даже гипотетически для Трампа не приемлема, потому он называет Путина "сильным для России". Весь смысл высказывания Трампа заключается в его последних словах, этим "не говорю это в плохом или хорошем ключе" он дистанцируется от русского диктатора. Да, Путин сильнее Обамы как лидер, но это не значит, что он хороший парень. Трамп использует фактор Путина в своей избирательной компании, оставляя в своих высказываниях о нём многоточия. Уже после выборов Трамп говорит, что он готовь объединить усилия с Россией и победить ISIS, но не более. Ещё в ходе избирательной компании он сделал заявление, что организатором ISIS является Обама и он готовь очистить эти его Авгиевы конюшни. Вот Трамп и предлагает Путину роль геополитического дворника и пушечного мяса одновременно на Ближнем Востоке. Т.е. предлагает заняться уборкой всей геополитической грязи, оставшейся после его подельников - Клинтонов, Обам и К?. Трамп неоднократно подчеркивал, что президенту следует быть непредсказуемым, когда речь идет о внешней политике. Он сам это делает успешно. Новоизбранный президент Трамп передумал по поводу визита в Россию. Он узнал о чудовищной военной агрессии России в Сирии ….И по кубинскому тирану решил Трамп навести порядок. Новый президент решил отменить сделку Обамы с Кубой. Он написал об этом в Twitter. "Если Куба не стремится заключить более выгодную сделку, для кубинского народа и народа США в целом, я отменю [эту] сделку". Но надо учесть и ещё один немаловажный фактор - международное сообщество - ЕС и исторический партнёр США Великобритания. Никто по указке Трампа или кого другого бежать в объятия кровавой и жуликоватой русской клептократии не собрался. И вот читаем в Telegraph News: "…Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, обвинил Россию в совершении военных преступлений с гибелью сотен гражданских лиц. Резкий сдвиг в политике США вызвало озабоченность в министерстве иностранных дел, и Великобритания будет использовать ближайшие три месяца, чтобы попытаться убедить Трампа в важности удаления президента Асада. Г-н Джонсон собирается лететь в США, чтобы дать понять, что Великобритания считает, что г-н Асад должен уйти. Дипломатическая напряженность возникла после того, как флотилия российских военных кораблей прошла через Английский канал и прибыла к берегам Сирии... Г-жа мая в понедельник подчеркнула важность глобализации международной безопасности в постоянно меняющемся мире. ..". А тем временем Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с Россией в сфере обороны. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2017 год. Соответствующий документ обнародован на сайте Конгресса. В нём, в частности, прописан запрет на финансирование двустороннего военного сотрудничества с Россией … Большинство на Западе считают, что пришло время действовать против Москвы за исторические обиды, что слабая, коррумпированная и нестабильная Россия не заслуживает того, чтобы принимать всерьез, тем более в качестве равноправного партнера с США и ЕС. Сегодняшняя ситуация всеобщего неприятия России напоминает и другие времена - периоды - Крымской и 1-й мировой войн. Россия не могла после изнурительной войны на Кавказе оправиться и потерпела позорные поражения в Крымской и русско-японской войнах. Тогда и написал свои причитания премьер русского монарха Витте: "Это было не из-за нашей культуры и нашей бюрократической церкви или нашего богатства и благосостояния, что мир уважал нас, уважали наши сильные стороны, и когда они видели в преувеличенной степени, что мы не были так сильны, как они думали, что Россия "колосс на глиняных ногах", то картина сразу изменилась, отечественные и зарубежные враги подняли свои головы , и безразличное перестали обращать на нас внимание…". Сегодня тоже ЕС и США не собирается поддаться на блеф этого "колосса на глиняных ногах", пытающегося бомбордировками больниц и детских учреждений Сирии доказать миру свою крутизну, как и тогда во время Крымской и русско- японской войн. Вернёмся к обвинениям Хилари Клинтон и К? Трампа в русских хакерских атаках и призывах России вмешаться в выборы Президента США. Хакерские атаки были и катайские и прочие и раньше и не только на США, но и на другие страны, но факт, что ни одно из обвинений Трампа не подтвердилось. Даже не подтвердилось, что хакеры, атаковавшие серверы штаба демократической партии российские. А вот подтвердившийся факт: "Российские хакеры атаковали аналитиков Трампа. Об этом агентству Reuters в четверг, 10 ноября, сообщили три компании, занимающиеся кибербезопасностью. По их данным, к атакам причастна группировка Cozy Bear , которая связана с российскими властями …". У меня вопрос к Клинтон и К?: Трамп попросил русских и себя атаковать? На фоне этих попыток известной в своей "правдивости" Хиллари Клинтон и К? огульного обвинения Трампа в сомнительных связях с русским мирорм вспоминается и другой пример из истории демократической партии США. В рассекреченных в 1991г. документах КГБ СССР сенатор Тед Кеннеди просит заклятых врагов США руководителей КГБ вмешаться в выборы президента США против Рейгана и помочь лидерам демократической партии выиграть эти выборы. Кеннеди бесстыдно предлагает шефу КГБ СССР, находящейся в состоянии необъявленной войны с США, Андропову встречную услугу - помощь в борьбе с Рейганом. В 1991 году Тим Себастьян, репортер лондонской Times, наткнулся на этот меморандум Кеннеди и опубликовал его ... Другим "жупелом" против обаявщего США business gentleman у его противников были нагоняемые на избирателей страхи экономического краха в случае избрания "неопытного" Трампа. При этом оппоненты Трампа напрочь забыли, что при власти демократов США погрузилась в $20триллионов внешнего долга и этот долг растёт с каждым их новым президентом. А что получается на самом деле, каким видится уже избранный президент Трамп из его первых шагов и действий? ДВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРАДОКСА США: ТРАМП И РЕЙГАН В ходе избирательной компании в СМИ появилось фото молодого Трампа, пожимающего руку Рейгану. Такое ощущение, что встретились два единомышленника и один младший - будущий президент, принимает эстафету от экспрезидента Рейгана, одержавшего победу над планетарным злом - СССР, чтобы довести начатое им дело до конца. Недавно сын Рональда Рейгана Майкл сказал Newsmax, что Трамп "говорит с такой же страстью, как его отец. Он блестяще его напоминает". Трамп, как и Рейган в своё время, говорит напрямую о наболевшем у американцев, не прячется за политкорректностью. Избиратели поверили за откровенность Рейгану и верят сейчас Трампу. Мало кто думал, что бывший звезда Голливуда Рональд Рейган мог когда -нибудь стать президентом - пока он не был два раз избран. Мало кто думал, что business gentleman Дональд Трамп может стать серьезным кандидатом в президенты - пока он не стал лидером в избирательной гонке. Одной из основных факторов победы в избирательных компаниях и Рейгана и Трампа является, что преимущество им обеспечили жители бывших индустриальных центров США, загнанные не сменяющейся властью демократов в состояние глубочайшей безысходности. Кроме Трампа (а ранее кроме Рейгана), этим людям, у которых власть демократической партии отняла и прошлое, и будущее, просто не за кого было голосовать. И Трамп, и Рейган сперва были демократами, а потом, разочаровавшись, примкнули к республиканцам и оба они были телезвёздами. Дональд Трамп стал одним из самых известных американцев через свои телевизионные шоу, в том числе "The Apprentice" и частых выступлений в средствах массовой информации. Он двукратный номинант премии Эмми. По утверждению современников Рейгана, он не был последовательным консерватором, как и Трамп. Рейган также, как и Трамп, обвинялся в радикальных взглядах. "Я боюсь, что если Рональд Рейган попадает в офис, мы будем видеть больше Ку-клукс-клана и возрождения нацистской партии" - сказала Коретта Скотт Кинг вдова Мартина Лютера Кинга. Рейган тоже придерживался аналогичных взглядов, как и Трамп на нелегальную иммиграцию и безопасности границ и подписал Закон о реформе и контроле иммиграции в 1986 г. Похожи Рейган и Трамп и во взглядах на дальнейшее экономическое развитие. Трамп тоже обязуется снять социальную напряжённость. Но Трамп в экономических вопросах идёт дальше Рейгана - он снимает запреты демократической власти на добычу и переработку углеводородов США и тем самым наносит удар по монополии ОПЕК, России и Ирана. Подобно тому, как Трамп угрожает сократить НАТО и начать торговую войну с Китаем, Рейган атаковал Форда и Генри Киссинджера за их стремление к двухстандартной политике разрядки и китайское взаимодействие. Единственным преимуществом разрядки, сказал Рейган, должно быть дать Америке "право продавать пепси-колу в Сибири". Даже ястребы республиканской партии протестовали против "воинственности" Рейгана, предостерегая, что он может "привести США в открытый военный конфликт". Будучи свободным от нативизма Трампа, Рейган тоже имел свою расово окрашенную стратегию привлечения на свою сторону недовольных избирателей, считавших, что либералы в правительстве принимают законы в пользу меньшинства за их счет и пользовался некоторыми идеями расовой сегрегации популистских кампаний кандидата в президенты Джорджа Уоллеса. Избирательный штаб Президента Форда, как Хилари Клинтон считал, что Рейган не может "победить любого кандидата в президенты от демократической партии", потому что его "круг сторонников слишком узок даже внутри Республиканской партии", так как ему не хватает "критического опыта, который приобрёл его противник Президент Форд за 25 лет госслужбы". Потом в своих мемуарах Форд признается, что не воспринял всерьёз Рейгана, потому что он "не считал Рейгана равным себе противником". Но ни Форд, ни его избирательный штаб, а потом и Хиллари Клинтон и К? не заметили один зловещий для них знак: активность избирателей, которые были "не лояльны ни республиканцам, ни демократам, потому что считали обе стороны равнодушными к их проблемам, но для этих избирателей дистанцированность от политической элиты ранее Рейгана, а сегодня Трампа была привлекательна и потому они активно проголосовали против равнодушной к их проблемам элиты. Во время избирательной компании Рейгана популярный обозреватель газеты The New York Times Уильям Сафир с удивлением писал: "речи Киссинджера за Форда и атакующие Рейгана помогали Рейгану, а не Форду..". Такие же последствия будут иметь инсинуации Хилари Клинтон и К? против Трампа уже спустя 40 лет. Тогда тоже, как и сегодня, считали, что Америка "обеднела" в выборе лидеров и ей приходится выбирать "из двух зол - наименьшее". Кандидата в президенты Рейгана СМИ называли "позор и затруднение для страны". Бывший помощник Рейгана Джеффри Лорд, который близок к кампании Трампа, сказал "The Telegraph": "Рейган был тоже высмеян как киноактер, и его оппоненты сказали, что он никогда не сможет выиграть". Но некоторые СМИ, анализируя процесс избирательной компании стали замечать, что многих избирателей не волнует отсутствие у Рейгана, а потом и у Трампа политического опыта и то что они пришли - один из Голливуда, а другой с бизнеса, даже эпатажность их заявлений и несоответствие действительности их аргументов воспринимались ими, не как негатив, а наоборот. Главное, что они не из них - не из потерявшей их доверия политической элиты. Как потом заметит Элизабет Дрю из "The New Yorker": "Рейган позволяет людям излить свой гнев и своё разочарование на правительство за их непомерные налоги, за свою бедность и слабость". Добавлю от себя: Рейган, а потом и Трамп давали возможность этим "бедным и слабым" хоть как- то компенсировать вину правительства за свою неудавшуюся жизнь. Это давало избирателям Рейгана и Трампа ощущение собственной значимости и востребованности. КОМАНДА В КОНТЕКСТЕ США - РОССИЯ С момента окончания холодной войны, приход каждой новой администрации Демократической партии в Вашингтоне начинался с инсценировки "демократических реформ" в России. При этом с США Россия взаимодействовала только по политическим вопросам, если не считать "ножек Буша" - импорт бройлерного мяса из США в таких больших количествах, что от них начинало уже тошнит. Российско-американские отношения базировались на использовании России в роли жандарма третьих стран. "Приученное жить по вертикали титульное быдло покорно становилось под ярмо следующего самодержца. Безысходное хождение по одному и тому же кругу бед и несчастий: от голода до голода, от войны до войны. Всё, что строится позитивного, существует недолго, быстро разрушается. В любом случае побеждает примитивная рабская организация отношений. ….Постоянная обреченность на войну, как единственно возможный выход из очередного создавшегося положения …." - это о России пишет русский исследователь Юрий Кузнецов . И какие могли быть "перегрузки" с этой "постоянно обречённой на войну" биомассой все эти десятилетия у лидеров демократической партии, кроме очередных коррупционных схем и обмана избирателей "надеждой на улучшение в американо - российских отношениях"? И какие могут быть "совместные действия" по борьбе с терроризмом и "улучшения отношений", как заявил Трамп, с общепризнанныи центром международного терроризма и агрессии у нового Президента США? Можно представить, чтобы президент США Франклин Рузвельт и его администрация предлагали немецкому фюреру Гитлеру "перегрузку" отношений с США или "совместное партнёрство" в борьбе с фашизмом? Какие могут быть "перегрузки" или совместные действия по борьбе с терроризмом с общепризнанным планетарным центром терроризма и агрессии? Разве мы с Вами не решили: "с террористами не договариваются"? На самом ли деле обвинения Хилари Клинтон и К? в симпатиях Трампа к России и к её клептократии имеют под собой основание и он тоже собирается продолжить соглашательскую политику демократов с Россией? Есть крылатое выражение: "короля делает свита". Наблюдая за комплектованием команды Трампом невольно вспоминается и другое крылатое выражение главарей ЦК КПСС: "Кадры решают всё". Кто же в кадрах у объявленного "русофилом" и "путинофилом" Трампа? Возьмём ключевые должности в администрации нового президента. Трамп одобрил госсекретарём Митта Ромни. "Россия - не дружественная фигура..." - говорит Ромни, называя Путина "тираном, мечтающим восстановить империю", и "угрозой стабильности и миру на планете". - "То, что Обама добивается большей гибкости в отношениях с РФ притом, ничего не говоря об этом своему народу, является очень тревожным знаком. Я очень, очень обеспокоен этим. Россия - вне всяких сомнений наш геополитический враг номер один", - обоснованно критикует он всякую попытку компромисса с Россией. Или другой пример. Трамп одобрил директором ЦРУ Майка Помпео, который известен своей обоснованной "русофобией". Так, весной 2014 года, конгрессмен Помпео призывал США сильнее давить на Москву на экономическом фронте, обвиняя Россию в военном конфликте на Украине. Он предлагал переместить военные силы НАТО ближе к Украине, для того чтобы увеличить риски для русских оккупантов. Конгрессмен подчеркивал, что "русские планировали подчинить себе Украину и именно с этой целью пытался дестабилизировать ситуацию в стране". Помпео вполне обоснованно настаивает на более жестких вплоть до военного вмешательства мерах. Майк Помпео по его жёсткой позиции в отношении России напоминает Уильяма Кейси, бывшего шефа ЦРУ при Рейгане и подсказавшего ему, как "закрыть" этот дъявольский проект "русского мира" - СССР? Дональд Трамп определился и с кандидатом на пост министра обороны. Им стал настоящий "ястреб" - ветеран морской пехоты Джеймс Мэттис, который считает, что администрация Барака Обамы мало уделяла внимания ситуации на Украине, а также недостаточно поддерживала союзников по НАТО. Трамп предложил 66-летнему отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису пост главы Пентагона, сообщил ABC News. Телеканал называет его "ярым противником Путина и другом Украины". Мэттис называет Россию "хищным" государством и убежден, что "на Украине идет война". Выступая в прошлом году в Вашингтоне, он заявил: "Есть ощущение, что мы (США) отступаем от своих обязательств по отношению к союзникам и партнерам, бросая их на произвол судьбы в переменчивом мире.". И, наконец, избранный Вице-президент Майк Пенс. Он не раз заявлял, что в случае победы на президентских выборах администрация Дональда Трампа намерен противостоять "российской агрессии". Выразил мнение об обоснованности военных действий с целью оказания помощи осажденному сирийскому городу Алеппо, заявив, что Россия опасная страна и что США надо действовать по отношению к ней агрессивно. Бывший посол США в Украине Джон Хербст говорил: "хотя Трамп и сделал несколько "довольно наивных" заявлений в период избирательной кампании, его позицию в отношении Путина или Украины еще только предстоит услышать". В контексте сегодняшнего подбора команды Трампом по особому начинаешь воспринимать это заявление. Для сегодняшней команды Трампа очевидным является тот факт, что при любом гипотетичном финале "перегрузки" Россия не перестанет быть реальной угрозой №1 для Америки. Мировое господство - это неизменная от Ваньки Грозного до Володи Путина геополитическая доктрина России. Но в отношении США эта доктрина носит особый характер по своей сатанинской изощрённости. Об этом свидетельствуют даже сами высокопоставленные русские чекисты. Так, ещё при Андропове КГБ разработала доктрину управляемого международного терроризма - операции КГБ по управлению и распространению международного терроризма под кодовым названием СИГ - "Сионистские государства". КГБ/ФСБ создавали и создают сейчас шпионскую сеть по всему миру. Заданием высшего руководства КГБ/ФСБ для этой шпионской паутины по всему миру остаётся "экспортировать слепую яростную ненависть к американскому сионизму путем манипуляции давней неприязни к евреям среди обителей этого региона. …По приблизительной оценке разведки всего социалистического блока направили в страны исламского мира около 4 тысяч агентов, не считая десятки тысяча, направленных ФСБ в постсоветский период. Генерал-лейтенант КГБ Ион Михай Пацепа в своей книге вспоминает: "… Генерал Александр Сахаровский, создавший структуру румынской разведки, а затем возглавивший всю внешнюю разведку советской России, часто внушал мне "В современном мире, когда ядерное оружие сделало использование военной силы устаревшим методом, терроризм должен стать нашим основным оружием". А по мнению Андропова, исламский мир был готовой чашкой Петри для разведения вирулентного штамма ненависти к Америке, выращенного из бактерии марксизма-ленинизма…Нам надо было только повторять заученные темы: что США и Израиль - это "фашистские империалистические сионистские государства", управляемые богатыми евреями ...". Это ровно то, что делает и сегодня Россия. Здесь у Трампа, объявившего о своём желании консенсуса с Россией и её наследственным главой альтернативы в данном вопросе ровно столько, сколько было при поиске консенсуса с этим монстром на глиняных ногах у Рейгана, да и не будет и нет у Трампа другого пути урегулирования отношений с Россией, кроме избранного Рейганом в отношении СССР, правоприемницей которой объявила себя современная Россия. Но есть и ещё одна главная причина, по которой и происходит противостояние России и остального мира - это коррупционные деньги русской клептократии в европейских и США банках и оффшорах. Как раз к формированию новой модели отношений Трамп - Путин подошла очередь приведение в соответствие международных норм оффшорного мошенничества. Имеется ввиду изъятие коррупционных денег, похищенных у удерживаемых в рабстве народов диктаторскими режимами в России и СНГ главным образом нелегальным путем. В докладе "Морган Стенли менеджмент" было прямо заявлено, что нужно конфисковать состояния кровососов, вздувающих цены на "черное золото", биржевых спекулянтов и тех, кто нажил капиталы воровским образом. Впервые озвучена справедливая необходимость конфискации "коррупционных денег". Речь идет о суммах до $34 триллионов. Последним этапом уничтожения остатков старой оффшорной системы можно считать подписание большинством стран мира Конвенции о взаимопомощи по налоговым вопросам (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), которая предполагает автоматический обмен данными, необходимыми для налогообложения между странами-подписантами. Все оффшорные центры, за исключением Палау и Вануату, согласились следовать новым правилам. Здесь никакое "кумовство" с коллегами других стран и даже США России не поможет. А что с оккупированными Крымом и Украиной? Трамп назвал Путина "сильным лидером" и это означает, что Украину отдали русскому агрессору на растерзание? Вот первые ласточки и по этому поводу: Перед тем как Дональд Трамп принимает присягу, сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм возглавят делегацию Конгресса в Украине, Грузии и Эстонии, чтобы успокоить этих европейских партнеров, что Вашингтон по-прежнему привержена противостоять российской агрессии. Начиная с января, пара проведет серию слушаний по России. Кроме того, Грэм сказал, что он хочет использовать свое председательство в подкомиссии внешних ассигнованиям Сената направить новые средства для европейских союзников на борьбу с Москвой. Там также новое законодательство в палате увеличить санкции в отношении России. (Washington Post, 11.20.16). США - это не московский улус, здесь не вертикаль ордынской власти, где все косточки подчиняются одному позвонку - тирану. РЕЙГАНОМИКА, ТРАМПОНОМИКА... Одним из страшилок в избирательной компании политических оппонентов Трампа были прогнозы неминуемой "экономической катастрофы в случае избрания Трампа". На самом ли деле это так? И в чём отличие и сходство Рейганомики, явившейся следствием и причиной краха СССР и Трампаномики? Рейганомика (Reaganomics) - это экономическая политика при президенте США Рейгане, при которой жесткий денежно-кредитный курс, нацеленный на подавление инфляции, сочетается с гибким в области государственного финансирования для стимулирования реального роста. В результате образовались дефициты в государственном бюджете США и платежном балансе по текущим счетам. А какие контуры вырисовываются уже сегодня из Трампономики и какие они таят угрозы для планетарному концлагерю - России? По статистике в новейшей истории экономические спады в мире, в т.ч. и США наблюдаются через каждые 5-6 лет. После спада идёт процесс восстановления экономики и её дальнейший подъём. В США после тяжёлого кризиса 2008-2009 годов по настоящее время длится процесс восстановления экономики и в дальнейшем пойдёт процесс её подъёма и этот период подъёма как раз выходит на время президентства Трампа. Как отмечают эксперты, влияние Президента и его команды на экономическую ситуацию минимизировано: даже если новая администрация будет проводить неудовлетворительную финансовую политику, экономика США выдержит при более даже глубоком мировом кризисе. Дело в том, что внешняя торговля для США в отличие от европейских стран, не является экономическим приоритетом. Американская экономика самодостаточна и равнозначна по объему экономике всего ЕС в целом. Это самодостаточность основана на том, что у США внутренний рынок с огромным спросом. Но совершенно иная ситуация в России, где экономика полностью зависит от цен на углеводороды. Новый Президент США только гладит по шерсти, а бить собрался больно и с летальным для России исходом. Дело в том, что для этого сырьевого придатка и его клептократии хуже лошадиной дозы мышьяка озвученная Трампом энергетическая программа, в т.ч. и реализация проекта трубопровода TransCanada. Так, уже в ходе избирательной компании крупнейшая частная угольная компания в мире - Peabody Energy - в один день увеличила рыночную стоимость своих акций в два раза. И это при том, что эта компания полгода назад подала заявление о банкротстве. И все это происходит потому, что по энергетической программе нового американского президента - business gentleman энергетическая промышленность США освобождается от "демократических" оков. Имеется ввиду снятие ограничения бывших президентов США от демократической партии на добычу углеводородов американскими производителями, а также избавление от многих подобного рода запретов на развитие американской энергетики. Business gentleman Трамп в отличие от своих "демократических" предшественников стимулирует развитие энергетики страны и параллельно создаёт ситуацию предельного снижения цен на углеводороды на мировом рынке. Энергетическая программа нового президента США Трампа и есть реквием по "русскому миру". Не случайно, что Трамп собирается встретиться с руководством компании TransCanada, чей проект трансконтинентального нефтепровода из Канады в Мексиканском заливе Клинтон и Обама заморозили. Реализация только этого проекта хватит устранить ситуацию мировой монополии на углеводороды России, Ирана и ОПЕК. Параллельно с перечисленным Трамп планирует отменить и запрет на бурение в Арктическом заповеднике Аляски, где огромные запасы нефти и сенатор от Аляски Лиза Мурковски, председатель энергетического комитета Сената высказывает по этому поводу вполне обоснованные надежды. Если при этой и так катастрофической для России ситуации на мировой рынок хлынут дополнительные объемы сырой нефти США, цены на "черное золото" снизятся ещё на несколько порядков и в России добыча нефти с их допотопной совковой технологией станет нецелесообразным и ущербным. Запасы нефти в Америке выросли на более чем 14 миллионов баррелей в конце октября, наибольший прирост в одну неделю связан с большим производства сланцевой нефти и природного газа. Если американские нефтяные компании продолжат увеличивать производство, они рискуют отменить любые сокращения производства ОПЕК в этом месяце и толкать вниз цены по собственному желанию. "Очевидно, что если мы тянем назад до $ 25 за баррель, что окажет влияние на наше инвестирование," сказал Аль Уокер, генеральный директор Anadarko Petroleum.Тем не менее, спрос на легкую малосернистую нефть, добываемую в разных американских сланцевых месторождениях продолжает расти во всем мире. США N экспорт сырой нефти достиг рекордно высокого уровня в сентябре. Это освобождение от демократического рабства энергетики США Трампом сравнимо разве что с принятием Закона об отмене рабства президентом США Авраамом Линкольном. После выборов произошло ещё одно событие, приближающее крах традиционной монополии на углеводороды на мировом рынке: " 17 ноября 2016, В США обнаружено крупнейшее нефтегазовое месторождение Технически извлекаемые запасы нефти на Wolfcamp составляют 20 миллиардов баррелей, природного газа - 16 триллионов кубических футов, газового конденсата - 1,6 миллиарда баррелей, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на USGS. Эти ресурсы в три раза больше обнаруженных службой в 2013 году запасов на месторождении Bakken-Three Forks ..." Закончу словами самого нового Президента США Трампа. На днях он заявил: "Утопим мир американской нефтью и покончим с Россией и Ираном ". Авторы пишут: "… В планах Трампа - "энергетическая революция" с весьма амбициозной целью избавить США от необходимости импортировать энергоресурсы и стать экспортером топлива. Это приведет к повышенному предложению и обвалит цены, что больнее всего ударит по России …. "Мы можем покончить с агрессорами, не сделав ни единого выстрела!" - подчеркивает Трамп. Как известно, в 80-е годы прошлого столетия именно искусственный обвал цен на нефть, организованный американцами совместно с Саудовской Аравией, привел к коллапсу экономики СССР…. Причем в марте 2016 года заявил в интервью New York Times, что, возможно, перестанет покупать нефть у саудовцев и других арабских стран, если они не бросят свои сухопутные войска на борьбу с ИГИЛ или не выплатят США компенсацию за средства, потраченные на эти цели… И на самом деле прав учёный математик Эдвард Лоренц: "взмах крыльев бабочки в Бразилии" может вызвать торнадо в Техасе, как может вызвать избрание в США political "greenhorn" крах планетарного центра терроризма и агрессии - России.. Мустафа Эдильбиев ЭПИЦЕНТР Читайте также Владимир Высоцкий. Правда о смерти Трамп - агент Путина? Украине опасаться радикального пересмотра политики США к ней? Неопределённость или опасность внесёт Трамп в миропорядок?.. Кто будет Президентом Америки? Что случится, если Трамп станет президентом Мастер Любимов. Блажен изгнанный правды ради Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: Кругозор в Facebook Добавить рекламное обьявление Alina (Deutschland) 21.12.2016 08:35 Сепгодняшняя повторная победа Трампа на голосовании выборщиков свидетельствует правоту автора статьи. Чувствуется, что автор глубоко изучил тему своего анализа. Такое ощущение, что без внимания автора не остались ни один факт и ни одно явление. Интересны параллели поведения лидеров оппонентов нового президента США лидеров демократической партии в прошлом и в настоящем. Очень кстати вспомнил автор преступный альянс "Черномырдин - Гор" и про "горовские" 4,9 миллиарда долларов США на уничтожение Чечни. В таких явлениях и фактах скрыт ответ на волнующий многих вопрос: "почему такое живучее этого планетарное зло - "русский мир"? Именно коррумпированные лидеры демократической партии США под предлогом "демократических реформ" поддерживали все эти годы кровавый режим московского кремля. Сегодня Обама оделся в тогу борца с тираническим режимом Москвы, но где он был все годы своего президентства, почему даже после русской агрессии на Украину не принял действенных мер, а продолжал играть инсценировки их принятия? Я вполне согласна с автором в том, что новый президент своей энергетической програсммой приведёт Россию к окончательному краху Сепгодняшняя повторная победа Трампа на голосовании выборщиков свидетельствует правоту автора статьи. Чувствуется, что автор глубоко изучил тему своего анализа. Такое ощущение, что без внимания автора не остались ни один факт и ни одно явление. Интересны параллели поведения лидеров оппонентов нового президента США лидеров демократической партии в прошлом и в настоящем. Очень кстати вспомнил автор преступный альянс "Черномырдин - Гор" и про "горовские" 4,9 миллиарда долларов США на уничтожение Чечни. В таких явлениях и фактах скрыт ответ на волнующий многих вопрос: "почему такое живучее этого планетарное зло - "русский мир"? Именно коррумпированные лидеры демократической партии США под предлогом "демократических реформ" поддерживали все эти годы кровавый режим московского кремля. Сегодня Обама оделся в тогу борца с тираническим режимом Москвы, но где он был все годы своего президентства, почему даже после русской агрессии на Украину не принял действенных мер, а продолжал играть инсценировки их принятия? Я вполне согласна с автором в том, что новый президент своей энергетической програсммой приведёт Россию к окончательному краху - 0 - 0 Elina (London) 21.12.2016 07:48 Пока многие считали, что при повторном голосовании Трамп проиграет, потому его не впускают и в Белый дом, он выиграл второй раз Хиллари Клинтон с подавляющим большинством голосов выборщиков. Правда, я тоже считала, что Мустафа поспешил "короновать" Дональда, но к счастью оказалась неправа. И так "взмах крыльев бабочки по Лоренцу" произошёл второй раз и я теперь точно верю в оптимизм автора - Трамп окажется явлением позитивным для самой Америки, но фактором ускоряющим крах "оси зла" "русского мира". На самом деле, и у меня ощущение перенятия эстафеты борьбы с мировым злом "ФСБ/КГБ фашизмом Трампом от Рейгана, когда я смотрю в упомянутое автором статьи фото, на котором молодой и обворожительный Трамп пожимает руку старому Рейгану, отправившему в небытие "ось зла" - СССР Пока многие считали, что при повторном голосовании Трамп проиграет, потому его не впускают и в Белый дом, он выиграл второй раз Хиллари Клинтон с подавляющим большинством голосов выборщиков. Правда, я тоже считала, что Мустафа поспешил "короновать" Дональда, но к счастью оказалась неправа. И так "взмах крыльев бабочки по Лоренцу" произошёл второй раз и я теперь точно верю в оптимизм автора - Трамп окажется явлением позитивным для самой Америки, но фактором ускоряющим крах "оси зла" "русского мира". На самом деле, и у меня ощущение перенятия эстафеты борьбы с мировым злом "ФСБ/КГБ фашизмом Трампом от Рейгана, когда я смотрю в упомянутое автором статьи фото, на котором молодой и обворожительный Трамп пожимает руку старому Рейгану, отправившему в небытие "ось зла" - СССР - 0 - 0 GALINA VOLODINA (England) 20.12.2016 13:42 «Его победа над истеблишментом США ярко демонстрирует живучесть американских демократических ценностей. Независимо от того, каким будет его президентство это стало новым поворотом в развитии демократии через противостояние двух мировых антитез: "глобализма" и "консерватизма" США…» - это мнение автора. Но я не спешила бы американские «глобализм» и «консерватизм» назвать антитезами. Скорее антитезой является русизм и весь остальной мир, хотя с русизмом охотно сотрудничают сейчас все радикальные политические силы.Так было и в начальный период гитлеровского рейха в Германии. Немецкие фашисты охотно вошли в альянс с русскими фашистами, прикрывавшимися фиговым листико социализма и коммунизма.Так в альянсе они начали 2 – ю мировую войну. Вспомните совместный парад русских и немецких войск в захваченной ими Варшаве.. Так что, Мустафа, я не совсем согласна с твоей трактовкой антитез в современном мировом противостоянии. «Его победа над истеблишментом США ярко демонстрирует живучесть американских демократических ценностей. Независимо от того, каким будет его президентство это стало новым поворотом в развитии демократии через противостояние двух мировых антитез: "глобализма" и "консерватизма" США…» - это мнение автора. Но я не спешила бы американские «глобализм» и «консерватизм» назвать антитезами. Скорее антитезой является русизм и весь остальной мир, хотя с русизмом охотно сотрудничают сейчас все радикальные политические силы.Так было и в начальный период гитлеровского рейха в Германии. Немецкие фашисты охотно вошли в альянс с русскими фашистами, прикрывавшимися фиговым листико социализма и коммунизма.Так в альянсе они начали 2 – ю мировую войну. Вспомните совместный парад русских и немецких войск в захваченной ими Варшаве.. Так что, Мустафа, я не совсем согласна с твоей трактовкой антитез в современном мировом противостоянии. - 0 - 0 Paul (Deutschland) 19.12.2016 15:46 Во первых, Мустафа, спасибо за это исследование ситуации с Трампом и вокруг него. У меня даже начала теплиться надежда, что, наконец, что – то позитивное произойдёт в этом сумасшедшем мире. В предложении автора: «По теории хаоса и теологии с этой закономерностью материализации чувств и мыслей жертв, передаваемой от поколения к поколению на генном уровне и связана обречённость на гибель сообщества людей, лишённых ценностей гуманизма.». Я бы добавил и «по Божественному предопределению». На самом деле «мольбы и проклятья жерт» материализуются, только хотелось бы, чтобы произошло как можно быстро, ведь на самом деле, как отмечают здесь в коментах, русское зло хуже любой эпидемии и распространяется чуть ли не со скоростью света Во первых, Мустафа, спасибо за это исследование ситуации с Трампом и вокруг него. У меня даже начала теплиться надежда, что, наконец, что – то позитивное произойдёт в этом сумасшедшем мире. В предложении автора: «По теории хаоса и теологии с этой закономерностью материализации чувств и мыслей жертв, передаваемой от поколения к поколению на генном уровне и связана обречённость на гибель сообщества людей, лишённых ценностей гуманизма.». Я бы добавил и «по Божественному предопределению». На самом деле «мольбы и проклятья жерт» материализуются, только хотелось бы, чтобы произошло как можно быстро, ведь на самом деле, как отмечают здесь в коментах, русское зло хуже любой эпидемии и распространяется чуть ли не со скоростью света - 0 - 0 Finland (Finland) 19.12.2016 13:30 Читая автора слова: «В силу своей духовной ущербности русский мир не понял, что намерения их миллионов жертв, которых, как скот на бойне, забивают в русских концлагерях, в секретных тюрьмах ФСБ, сжигают живьём напалмовыми бомбами по всему миру, их боль, мольбы, кровь и слёзы материализуются и могут уничтожить своих палачей. Эти мольбы и проклятья приобретают измеримую массу и этой "массы" ненависти убиенных "русским миром" народов и племён хватит разрушить и всю планету…», я, каку русская, чувствую как всё тело и душу пронизывает страх. Это страх кары – неминуемой, близкой – ближе, чем даже нательное бельё. Я ненавижу автора и одновременно осознаю, что он прав. И против этой правды мне нечем ответить, кроме как своей ненавистью и страхом. Ведь на самом деле, выражаясь по авторе, «от Ваньки Грозного, до Володи Путина», «русский мир» носится «голопом по Европам» и по всему миру и сеют кровь и страдания. Сегодня в инете наткнулась на две параллели – разрушенный русскими чеченский Грозный и сирийский Алеппо. В 1994 – 95г.г. русские стёрли Грозный и через 11 лет судьбу Грозного повторили города на другом конце света – на Ближнем Востоке. Вдумайтесь: как быстро по всему свету распространяется русское зло. Это же надо вырвавшись из Рязани, пройтись кровавоё бойней по Кавказу, Украине и дойти до Ближнего Востока. Почему? Потому что никто его не останавливал. Никто. И мне кажется надежды автора с упором на теорию хаоса, что добро восторжествует и зло «русского мира» потерпит крах, напрасны. Читая автора слова: «В силу своей духовной ущербности русский мир не понял, что намерения их миллионов жертв, которых, как скот на бойне, забивают в русских концлагерях, в секретных тюрьмах ФСБ, сжигают живьём напалмовыми бомбами по всему миру, их боль, мольбы, кровь и слёзы материализуются и могут уничтожить своих палачей. Эти мольбы и проклятья приобретают измеримую массу и этой "массы" ненависти убиенных "русским миром" народов и племён хватит разрушить и всю планету…», я, каку русская, чувствую как всё тело и душу пронизывает страх. Это страх кары – неминуемой, близкой – ближе, чем даже нательное бельё. Я ненавижу автора и одновременно осознаю, что он прав. И против этой правды мне нечем ответить, кроме как своей ненавистью и страхом. Ведь на самом деле, выражаясь по авторе, «от Ваньки Грозного, до Володи Путина», «русский мир» носится «голопом по Европам» и по всему миру и сеют кровь и страдания. Сегодня в инете наткнулась на две параллели – разрушенный русскими чеченский Грозный и сирийский Алеппо. В 1994 – 95г.г. русские стёрли Грозный и через 11 лет судьбу Грозного повторили города на другом конце света – на Ближнем Востоке. Вдумайтесь: как быстро по всему свету распространяется русское зло. Это же надо вырвавшись из Рязани, пройтись кровавоё бойней по Кавказу, Украине и дойти до Ближнего Востока. Почему? Потому что никто его не останавливал. Никто. И мне кажется надежды автора с упором на теорию хаоса, что добро восторжествует и зло «русского мира» потерпит крах, напрасны. - 0 - 0 марк эпельзафт (израиль) 18.12.2016 22:39 хороший , глубокий анализ .Спасибо хороший , глубокий анализ .Спасибо - 0 - 0 Veniamin Novikov 18.12.2016 18:02 Спасибо, Мустафа! У меня было много вопросов к Дональду Трампу, но ты дал исчерпывающие на них ответы. А за Лоренца и «взмах крыльев бабочки» особая благодарность. На самом деле, зло бумерангом возвращается к злодею. Спасибо, Мустафа! У меня было много вопросов к Дональду Трампу, но ты дал исчерпывающие на них ответы. А за Лоренца и «взмах крыльев бабочки» особая благодарность. На самом деле, зло бумерангом возвращается к злодею. - 0 - 0 Anna Timofeeva (Россия) 18.12.2016 15:47 У автора, как всегда «страшнее русских – зверя нет». Никакие «энергетические революции» в США, обвалы цен на нефть не могут поколебать решительность русского народа. Как на днях в своём интервью сказал герой войн в Юголавии, Чечне и на Украине Игорь Иванович Гиркин (Стрелков), надо будет заменим этнический состав Украины, Прибалтики и пр. Россия самодостаточна – это 1/6 часть планеты. А вот США, как заметили здесь в каментах многие, пришли к своему логическому завершению. Истребление индейцев, рабство чёрных, агрессия всего исламского мира – войны в Ираке, Афганистане, Сирии, да и по всей планете - это и есть тот самый «взмах крыльев бабочки», по Лоренцу, упоминаемый автором. Америка сейчас разделилась на два антагонистических лагеря и гражданская война здесь неминуема. Washington Post сообщает Трамп в течении года не сможет войти в Белый дом. Обама его туда просто в тупую не пускает и призвал http://nypost.com/2016/11/17/trump-may-not-be-able-to-work-in-the-oval-office-for-over-a-year/ К чему бы это? Известно, что на Западном крыле Белого Дорма глубокий подземный ход. Что там хранит Обама. Также известно, что Америка имеет внешний долг 20триллионов долларов в основном Ротшильдам и Рокфеллерам. Почему – то эти два клана срочно покидают США, перебираясь в Гонгонк. \Но писать об этом автору слабо. У него другой социальный заказ - РУСОФОБИЯ… У автора, как всегда «страшнее русских – зверя нет». Никакие «энергетические революции» в США, обвалы цен на нефть не могут поколебать решительность русского народа. Как на днях в своём интервью сказал герой войн в Юголавии, Чечне и на Украине Игорь Иванович Гиркин (Стрелков), надо будет заменим этнический состав Украины, Прибалтики и пр. Россия самодостаточна – это 1/6 часть планеты. А вот США, как заметили здесь в каментах многие, пришли к своему логическому завершению. Истребление индейцев, рабство чёрных, агрессия всего исламского мира – войны в Ираке, Афганистане, Сирии, да и по всей планете - это и есть тот самый «взмах крыльев бабочки», по Лоренцу, упоминаемый автором. Америка сейчас разделилась на два антагонистических лагеря и гражданская война здесь неминуема. Washington Post сообщает Трамп в течении года не сможет войти в Белый дом. Обама его туда просто в тупую не пускает и призвалК чему бы это? Известно, что на Западном крыле Белого Дорма глубокий подземный ход. Что там хранит Обама. Также известно, что Америка имеет внешний долг 20триллионов долларов в основном Ротшильдам и Рокфеллерам. Почему – то эти два клана срочно покидают США, перебираясь в Гонгонк. \Но писать об этом автору слабо. У него другой социальный заказ - РУСОФОБИЯ… - 0 - 0 Ахмед (Чечня) 18.12.2016 11:07 Автор очень талантливо с присущей ему скрупулезностью создал, можно сказать, психологический портрет нового «Президента» Трампа и вытекающие оттуда события, особенно в России и вокруг неё. Увы, каждый говорит о том, что у него болит. У чеченцев, в целом и у всех кавказце Россия кровоточащая рана несколько веков подряд. Но почему у меня слово «президент» перед Трампом в ковычках. Я согласен с автором и много интересного почерпнул для себя из этой уникальной по своему аналитическому изложению статьи, но всё это может быть так, как прогнозирует автор, если Трамп останется президентом. Именно с упором на «если» складывается ситуация вокруг Трампа внутри самой Америки. Обама при прощальной встрече с военными и ЦРУ призвал их к фактическому антиконституционному путчу. Он призвал не подчиняться Трампу и не признавать его Президентом. Для политической жизни это нонсенс. Как отметила предыдущий комментатор – это повторение JFK, 22 ноября 1963 года. Обама упрямо держится за Белый дом и не пускает туда Трампа. Такое ощущение, что Обама приватизировал у американского народа право на выборы главы государства и развязывает гражданскую войну внутри страны за собственное право на наследственную передачу власти. Так что, автор скорее всего, поспешил с выводами Автор очень талантливо с присущей ему скрупулезностью создал, можно сказать, психологический портрет нового «Президента» Трампа и вытекающие оттуда события, особенно в России и вокруг неё. Увы, каждый говорит о том, что у него болит. У чеченцев, в целом и у всех кавказце Россия кровоточащая рана несколько веков подряд. Но почему у меня слово «президент» перед Трампом в ковычках. Я согласен с автором и много интересного почерпнул для себя из этой уникальной по своему аналитическому изложению статьи, но всё это может быть так, как прогнозирует автор, если Трамп останется президентом. Именно с упором на «если» складывается ситуация вокруг Трампа внутри самой Америки. Обама при прощальной встрече с военными и ЦРУ призвал их к фактическому антиконституционному путчу. Он призвал не подчиняться Трампу и не признавать его Президентом. Для политической жизни это нонсенс. Как отметила предыдущий комментатор – это повторение JFK, 22 ноября 1963 года. Обама упрямо держится за Белый дом и не пускает туда Трампа. Такое ощущение, что Обама приватизировал у американского народа право на выборы главы государства и развязывает гражданскую войну внутри страны за собственное право на наследственную передачу власти. Так что, автор скорее всего, поспешил с выводами - 0 - 0 Ирина (Россия) 17.12.2016 21:50 Я прочитала эту статью ещё сентября Майкла Макфола. Я очень настороженно отношусь к мнениям «специальных» и не специальных советников и помощников Обамы и Клинтон, потому стараюсь их не читать и не слушать, но после статьи Мустафы не удержалась и «полистав» washingtonpost, нашла Макфола. У Макфола к высказываниям Трампа подход слишком прямолинейный, а порой и вовсе тенденциозный, Мустафа лаёт и притом убедительно проникнуть в полтекст «похвалы» Трампа Путина и России, многих других высказываний.Читатель по новому воспринимает в изложении автора статьи и экономическую программу нового президента. Это лучшее что я читала о Трампе. даже из статей его сторонников и активных участников избирательной компании. На самом деле, как правильно заметила Alina, автор заставляет по новому переосмыслит Трампа президента и Трампа – человека. "Мы можем покончить с агрессорами, не сделав ни единого выстрела!" - говорит Трамп, имея ввиду Россию и Иран. Где здесь Майкл Макфол увидел дружбу Трампа и России, в частности и Путина. Здесь скорее прав Мустафа означивший отношение этих лидеров одним словом: «ТРАМП - ПУТИН - АНТИТЕЗА». Фото молодого Трампа, пожимающего руку Рейгану у Мустафы вызывает «ощущение, что встретились два единомышленника и один младший - будущий президент, принимает эстафету от экспрезидента Рейгана, одержавшего победу над планетарным злом - СССР, чтобы довести начатое им дело до конца…». Вот она гармония чувств и мысли. Торамп перенял эстафету «удавки» «оси зла» от своего старшего единомышленника и автор меня в этом убедил. Я прочитала эту статью ещё сентября Майкла Макфола. Я очень настороженно отношусь к мнениям «специальных» и не специальных советников и помощников Обамы и Клинтон, потому стараюсь их не читать и не слушать, но после статьи Мустафы не удержалась и «полистав» washingtonpost, нашла Макфола. У Макфола к высказываниям Трампа подход слишком прямолинейный, а порой и вовсе тенденциозный, Мустафа лаёт и притом убедительно проникнуть в полтекст «похвалы» Трампа Путина и России, многих других высказываний.Читатель по новому воспринимает в изложении автора статьи и экономическую программу нового президента. Это лучшее что я читала о Трампе. даже из статей его сторонников и активных участников избирательной компании. На самом деле, как правильно заметила Alina, автор заставляет по новому переосмыслит Трампа президента и Трампа – человека. "Мы можем покончить с агрессорами, не сделав ни единого выстрела!" - говорит Трамп, имея ввиду Россию и Иран. Где здесь Майкл Макфол увидел дружбу Трампа и России, в частности и Путина. Здесь скорее прав Мустафа означивший отношение этих лидеров одним словом: «ТРАМП - ПУТИН - АНТИТЕЗА». Фото молодого Трампа, пожимающего руку Рейгану у Мустафы вызывает «ощущение, что встретились два единомышленника и один младший - будущий президент, принимает эстафету от экспрезидента Рейгана, одержавшего победу над планетарным злом - СССР, чтобы довести начатое им дело до конца…». Вот она гармония чувств и мысли. Торамп перенял эстафету «удавки» «оси зла» от своего старшего единомышленника и автор меня в этом убедил. - 0 - 0 Alina (Deutschland) 17.12.2016 19:58 Наверное тождественность Трампа с Рейганом у автора не совсем верна, хотя статья убедительна и заставляет многое о Трампе – президенте переосмыслить. Профессор, политолог, американец Майкл Макфол 23.09.2016г. в «Washingtonpost» пишет: «Мнения. Дональд Трамп и Рональд Рейган не мог быть более различными по вопросам внешней политики…». Кстати, Майкл Макфол - директор Freeman Spogli (Института международных исследований) и сотрудник Гувера в Стэнфордском университете, а также пишущий обозреватель. Ранее он занимал должность специального помощника президента Обамы в Совете национальной безопасности от 2009-2012 и бывший посол США в России с 2012-2014 гг. Он приводит много фактов полной противоположности взглядов Трампа и Рейгана на внешнюю политику. Наверное тождественность Трампа с Рейганом у автора не совсем верна, хотя статья убедительна и заставляет многое о Трампе – президенте переосмыслить. Профессор, политолог, американец Майкл Макфол 23.09.2016г. в «Washingtonpost» пишет: «Мнения. Дональд Трамп и Рональд Рейган не мог быть более различными по вопросам внешней политики…». Кстати, Майкл Макфол - директор Freeman Spogli (Института международных исследований) и сотрудник Гувера в Стэнфордском университете, а также пишущий обозреватель. Ранее он занимал должность специального помощника президента Обамы в Совете национальной безопасности от 2009-2012 и бывший посол США в России с 2012-2014 гг. Он приводит много фактов полной противоположности взглядов Трампа и Рейгана на внешнюю политику. - 0 - 0 Elena (Россия) 16.12.2016 11:41 Статья убедительная в смысле антагонизма между США и Россией. Убеждает на очевидных фактах в повторении сценария Рейган – СССР. Но у самого Трампа более ощутимые проблемы внутри самой Америки. На днях в СМИ прошла информация, что ЦРУ - «нечестные пропагандистские говорящие головы лжецов мейнстрима» так называемые средства массовой информации пытается сломить избирателей коллегии выборщиков, чтобы они отказали Трампу в его законном праве в качестве президента, и создать в стране «психологическую атмосферу», призванную оправдать убийство Трампа, как это сделали JFK, 22 ноября 1963 года.» https://plus.google.com/u/0/+carlomiller1984/posts/ACoiGefhyHB . Сколько это противостояние путчистов из ЦРУ с Президентом Трампом продлится и какой у него будет конец трудно предугадать. Так что навряд ли новому Президенту сейчас до России. Статья убедительная в смысле антагонизма между США и Россией. Убеждает на очевидных фактах в повторении сценария Рейган – СССР. Но у самого Трампа более ощутимые проблемы внутри самой Америки. На днях в СМИ прошла информация, что ЦРУ - «нечестные пропагандистские говорящие головы лжецов мейнстрима» так называемые средства массовой информации пытается сломить избирателей коллегии выборщиков, чтобы они отказали Трампу в его законном праве в качестве президента, и создать в стране «психологическую атмосферу», призванную оправдать убийство Трампа, как это сделали JFK, 22 ноября 1963 года.». Сколько это противостояние путчистов из ЦРУ с Президентом Трампом продлится и какой у него будет конец трудно предугадать. Так что навряд ли новому Президенту сейчас до России. - 0 - 0