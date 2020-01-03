ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Фото Укринформ



Фраза «Камо грядеши?» является вопросом: мол, задумайся, правильно ли живёшь, туда ли идёшь в своей жизни, верны ли твои жизненные цели, ценности и т. п. Как утверждает Википедия, это выражение используется также в утилитарно-прямом смысле: как шутливо-торжественная форма вопроса о конечной цели чьего-либо движения. Например, движения нации… Далее речь именно об этом.

Речь о том, что больше всего волнует Украину, о чем говорят ее граждане. Куда идет ее народ – и когда туда придет? Если по-настоящему захочет, конечно.

Первая тема сейчас

это изменения в админустройстве страны и их последствия. Зеленский предлагает переименовать районы в округа, в каждом из них президент Украины также предлагает учредить новую должность — префекта, который станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Задача префекта надзирать на местах за соблюдением Конституции и законов Украины избранными органами местного самоуправления. Префект будет назначаться и освобождаться от должности Президентом по представлению правительства. Срок его полномочий три года. В сетях и на улицах городов и сел, в кухонно-семейной обстановке люди восприняли это грядущее изменение как попытку президента во всех селениях и весях посадить своих «смотрящих»… Этот казус чем-то напоминает олигархический блатняк, реально затеяный еще Януковичем, также подобные попытки – но уже на законодательном уровне, – предпринимал и Порошенко.

Удивительная последовательность вкусов и устремлений! Впрочем, в областях и округах власть, по мысли Владимира Зеленского, будут осуществлять окружные и областные советы и их исполкомы. То есть, как раз сама власть будет оставаться, как и былые года, «СОВЕТСКОЙ». Советы, как предполагает президент, будут назначать и увольнять руководителей исполнительных органов (по представлению совета формируется состав исполкомов всех уровней). Председатели окружного и областного совета будут избираться на основе ротации сроком на один год.

Что интересно заметить в этой связи. Попытки Порошенко и планы по админреформе Зеленского «почти» идентичны. Двойное дно, как говорится, именно и кроется в деталях.

Я не специалист в данном направлении, поэтому не комментирую сами различия. Но есть тем экспертам, которые «законники», и кто досконально освоил тему, – им и карты в руки. Пусть разбираются, пусть предоставят обществу оценку происходящего... Впрочем, некоторые различия очевидны и таким малокомпетентным лицам, как автор этих строк.

В новой редактуре закона префект будет иметь право приостановить решение исполнительной власти (выработанной соответственным Советом) с одновременной подачей в Конституционный суд. Снимать с выборных должностей и распускать выборные органы напрямую он не сможет.

Теперь механизм взаимодействия «смотрящих» и «избранных» таков . Президент Украины по представлению префекта прекращает указом «законотворчество» местных советов, одновременно обращается в Конституционный Суд Украины. Полномочия руководства выборных структур таким образом приостанавливаются. Они потом либо возобновляются, либо совет распускают и назначаются перевыборы... Последнее возможно в случае принятия советом, председателем общины, окружной, областной советом акта, не соответствующим Конституции Украины и создает вероятность нарушения государственного суверенитета (угрозу национальной безопасности).

Таким образом, возрастает роль Конституционного Суда в функционировании государства. Но и роль Президента тоже возрастает!

Многие эксперты считают, что эти «диктаторские правки» Конституции до добра не приведут. Кроме того, мол, это все будет «зеленый коридор» к принятию большинством особого статуса для любого региона. Оппоненты Зеленского уверены: Президент наконец-то показал свои реальные намерения и они большинству оппозиционеров очень не нравятся. Они в открыто заявляют: мол, будут противодействовать новым законодательным инициативам «Слуг народа» как только смогут.

Что же больше всего пугает оппозицию и многих независимых экспертов?

Во-первых, может случиться по их мнению абсолютная централизация власти – длинными руками президентских "префектов", которые могут перехватить контроль над любой общиной. Во-вторых, появляется возможность устанавливать порядок местного самоуправления на той или иной территории, причем – простым законом, принимаемым простым большинством – и таким образом, можно создать сколько угодно "автономий".

Еще раз повторюсь: в случае успеха админреформы Зеленского, многое будет зависеть от поведения и позиции Конституционного суда. Он будет противовесом к «абсолютизации» власти Президента. И я еще добавлю от себя (к тем аргументам, которые играют в пользу реформы): Президенту сейчас реально необходимо усиление собственной власти. Лично я пока не сомневаюсь в его искренних и благих намерениях. А поскольку старая система власти и ее адепты жутко сопротивляются нововведениям (ведь конечный их результат – побороть коррупцию и процветание страны), то Владимиру Зеленскому приходится укреплять систему президентского правления. В данный исторический момент Украине реально нужен мужественный и целеустремленный, пусть даже и в большой степени авторитарный лидер.

К тому же, чтобы успокоить оппонентов Президента, напомню: поправки в Конституцию Украины (те самые, направленные на децентрализацию страны), не предусматривают предоставления Донбассу особого статуса. Это следует из законопроекта, внесенного в пятницу президентом Владимиром Зеленским и опубликованного на его сайте.

Вторая тема, которую украинцы горячо обсуждают на улицах, в транспорте и даже на работе – это новости следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Пока общественности заявлено официально, что среди подозреваемых – сугубо криминальные элементы, но также есть и такие «разбойнички», которые с началом войны 2014го года пошли «в добровольцы». То есть, даже если за всем этим и НЕ кроется (как обычно бывало всегда, в самых подлых политических эксцессах) рука Кремля, то в любом случае авторитету волонтерского движения нанесен большой ущерб.

Но мы давайте вспомним такие явления прошлой истории как «афганский» или «вьетнамский» синдромы. Или вы думаете, раньше не было проявления зверств и немотивированной жестокости тех, кто прошел горнило кровавых региональных войн?

Их мужество, солдат этих войн, за которым стояло пренебрежение к собственной безопасности, было обратной стороной жестокости и пренебрежения жизнью других. Учтем и то, что в судьбоносные моменты истории в армию идут не всегда, далеко не всегда люди морально устойчивые и интеллигентные. «Разбойнички» – тоже идут.

«Вопрос еще в том, перестали ли они после этого (после АТО) быть элементами полукриминальными, разбойными? Сделало ли их участие в войне на Юго-Востоке Украины высоконравственными рыцарями и альтруистами?» – вопрошает один из мною наиболее уважаемых аналитиков и публицистов, киевлянин Евгений Якунов.

Кто готов утвердительно ответить на эти два вопроса?

Итак, лично я тоже никого пока и не обвиняю, и не оправдываю. Нельзя не согласиться с тем же Якуновым в той позиции, что «в мире нет добра, чтобы совсем без зла, и зла, в котором хоть иногда не просыпалось добро».

О чем еще переживают сейчас украинцы и что их беспокоит?

Поскольку после «военного вопроса» вторым по важности остается вопрос «коррупционный», то мне в этом контексте представляется важной еще одна инициатива Зеленского. Президент внес на рассмотрение ВР неотложный проект закона, позволяющий судье не назначать залог, когда речь идет о тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении.

Ведь это действительно важно! Честно сказать, меня давно коробило и даже колбасило, когда из СМИ узнавал, что за какого-то имярек был внесен залог в суде на сумму в два-три-четыре миллиона (!) и этот имярек выпущен под этот залог на свободу! Как правило, судят взяточников. Бывает – подозреваемых в политических убийствах и сепаратизме. Чаще всего судят чиновников. И тогда вопрос: откуда у клерка, пусть даже из самого-самого высшего «эшелона», – такие бабки? Друзья вступились? Что за друзья и за какие такие красивые чиновничьи глазки даются под рискованный залог миллионы? Или может быть, имяреку американская бабушка вовремя наследство передала, даже вот так, принципиально – до своей смерти?

Вопросы, вопросы…

Итак, определенно инициатива Зеленского и на сей раз также оказалась среди «судьбоносных», велением времени призванных к действию! Без иронии сказано… Итак, сей документ предлагает дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса следующим пунктом: отныне судья или суд вправе НЕ определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Касается этот пункт уголовных производств по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

И наконец, еще тема. Земля и люди

Партия власти, «Слуги народа», затеяли провести через ВР закон о продаже частным лицам и в полную собственность украинских с\х угодий, пахотных земель и т.п. Вопрос этот сложный и морально неоднозначный не только для Украины. Например, и в Литве (главном симпатике Украины и стране, где подолгу сам живу) вопрос продажи земли в частные руки (а именно, в руки иностранные) обсуждался горячо и на данный момент завис…

Свою точку зрения и оценку происходящего процесса законотворчества изложу позже. В одном пакете с соображениями о дальнейших путях развития сельского хозяйства в Украине (ведь Украина на самом деле страна аграрная, и из этого надо исходить, говоря о ее возможном процветании). Изложу обязательно – в следующей публикации под таким же заголовком.

Ну, а о том, насколько бушуют парламентские страсти вокруг «земельного вопроса», свидельствует буквально новейшее, вчерашнее (18 декабря) событие: депутаты ВР опять подрались.

Страсти были накалены дальше некуда. Депутат Илья Кива рукоприкладствовал, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в отчаянии и, видимо, чтобы сорвать злость, швырялась разными бумажными документами.

Депутат Кива хотел сильно побить депутата от партии «Слуга народа». Не удалось. Перепихнулись – и всех делов. Киве помешал однопартиец Нестор Шуфрич, которому тоже в итоге досталось. Что характерно. Одновременно перепихиваясь и со своими, и с чужими, Кива затеял перепалку с одной из присутствующих в зале гражданок. Он назвал ее предателем Украины:

Рот закрой, женщина! – вопреки всякому депутатскому, да и гендерному этикету тоже, грозно вопил Кива.

Смотрите далее видео, все поймете: https://news.liga.net/politics/video/rot-zakroy-svoy-jenschina-na-komitete-rady-potasovka-video

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* По апокрифическому преданию, апостол Пётр, покидая Иерусалим и собираясь удалиться в Рим (от преследований в Иудее христиан), встретил Христа. Он обратился к нему с вопросом: «Куда Ты идёшь, Господи?» Услышал в ответ: «За то, что ты оставил Мой народ, Я тоже иду в Рим. На второе распятие». Апостол попросил разрешения у Господа идти с Ним. Там, в Риме, Пётр был распят вниз головой, приняв мученическую смерть.