США: политическая система дала серьезный сбой

ПОЛЕМИКА

Мы уже писали, что за год каденции Трампа авторитет Америки в мире резко упал. Но хуже то, что в ней взметнулась волна насилия и ксенофобии. Резко участились антисемитские выступления, активизировались крайне правые и неонацисты, снова растет количество убийств и, самое страшное, один за другим следуют массовые расстрелы: Лас-Вегас, Флорида, теперь вот Техас. Легко заметить, что эта волна стала нарастать сразу после вступления Трампа в кампанию по выборам президента. После того - вследствие того, говорили римляне и они знали, что говорили.

В чем же дело? Ведь за Трампа, как утверждают его сторонники, голосовала высокоморальная белая Америка! Неужели в этом и выражается ее высокая нравственность? В нетерпимости, нетолерантности, расизме? Похоже на то…

ПЯТАЯ КОЛОННА

Кстати, если помните, в русскоязычной среде США тогда во всех грехах обвиняли Хиллари Клинтон. Да и сейчас пытаются вешать всех собак на нее и на Обаму. На мою электронную почту до сих пор приходят сообщения с компроматом на нее, а тогда она была просто забита многоадресными рассылками однотипных под копирку материалов, ими заваливали знакомые русскоговорящие евреи Америки (есть среди них и авторы "Кругозора"). Они были полны ошеломляющих разоблачений: ах, какая коварная и лживая эта crooked Хиллари, воровка Хиллари, социалистка Хиллари, исламистка Хиллари, кровавая Хиллари! Вы что, не знали, что вокруг Клинтонов люди мрут как мухи!?

Эти фейки даже солидную "Нью-Йорк Таймс" довели до того, что она опубликовала саркастическую статью о том, как Клинтон убила Линкольна! Но "социалистка" Хиллари удивила особенно. Чтобы назвать так ставленницу крупного капитала, протеже воротил Уолл-Стрит, любимицу "жирных котов", в чем ее вполне справедливо обвинял Трамп (фонд ее избирательной кампании раз в пять превышал трамповский), надо иметь особо незамутненный разум...

Господи, потрясенно думал я, а ведь делятся этой дешевой лапшой быстрого ольгинского приготовления, этим явно эфэсбэшным продуктом люди, которые регулярно гордятся своим незаурядным генетически-врожденным умом. Тем, что их комьюнити самая образованная в Америке, что бежали они из империи зла исключительно за свободой и демократией, а вовсе не за колбасой, во что я почти поверил. И вздохнул с облегчением, когда понял, что верить не стоило. Ибо на мои деликатные замечания, что, мол, источники всей этой продукции весьма сомнительны, сама она изрядно попахивает, а превозносить Трампа опрометчиво и, мягко говоря, неловко, поскольку означает отсутствие либо ума, либо порядочности, либо обеих компонент разом, я получал ответ в таком разнузданно-хамском, похабно-местечковом стиле, что сразу вспомнил Жмеринку и Привоз - и даже обрадовался.

Ибо компромат на Клинтонов оказался фейковым, за ним стояли путинские тролли, финансируемые Пригожиным, поваром русского фюрера, а мои брайтонбичевские друзья очутились в неловкой ситуации. Обама недаром под конец каденции выслал 35 русских "дипломатов", а спецпрокуро Мюллер предъявил обвинения организаторам этой кампании диффамации - Кремль приложил большие усилия и вложил немалые деньги в антиклинтоновскую пропаганду в США и в промывание мозгов русскоговорящей эмиграции. И надо сказать, русским многое удалось - 85% популяции Брайтон Бич голосовало за Трампа. Я имею в виду обобщенный, all state Брайтон Бич, голоса которого во многом предопределили победу национального позора Америки. Как-никак, а "наших" в США около 4 млн. и они оказались той самой соломинкой, которая если и не сломала хребет, то поставила на колени нашего свободолюбивого верблюда.

Прав оказался Макс Каммерер, весной 2016 года заметивший, что эта кампания обнажила резкую IQ-поляризацию Америки, ее электорально-интеллектуальную дифференциацию. И наивен был Дантон, когда утверждал, что родину не унесешь на подошвах сапог. Оттого видать ему и отрубили голову. Родину да, не унесешь, но родной грязи - сколько угодно.

Единственное, что утешает (злорадство нехорошее чувство, но иногда оно очень приятно!), так это хорошо акцентированная издевка мидовской Марочки Захаровой (читай - Путина) над бруклинскими русскими евреями, сделавшими грязное дело. Их - всех этих топаллеров и гиндлеров, вайнстайнов и гуревичей - использовали. Кого втемную, кого купили недорого, кто и сам оказался сознательным пятоколонником, а использованную туалетную бумагу выбрасывают, не так ли?..

Помню, вскоре после несчастного для Америки 8 ноября 2016 г. в бостонском альманахе "Лебедь" появилась редакторская статья о непростой дуальности и даже диалектичности триумфатора Трампа. И в качестве аргумента в пользу мудрости народного выбора была приведена карта, из коей следовало, что за Хиллари Клинтон голосовали штаты, города и графства с высоким уровнем преступности, тогда как за Трампа все остальные, высокоморальная, значит, белая Америка.

Хорошая была статья, аналитичная, ярко написанная - льва видно по когтям! Вот только не дочитал я ее до конца. На карте и застопорился. Как представил себе всех этих небритых бандитов и зловеще-респектабельных мафиози, мелких воришек и крупных грабителей, исколотых до синевы наркоманов и наркодилеров с наметанным хищным взглядом, вальяжных поставщиков дорогого живого товара и суетливых сутенеров дешевых проституток, всю эту людскую пену Нью-Йорка, Бостона и Калифорнии с ее Силиконовой долиной, в общем, всех этих подонков изо всех этих омерзительно либеральных штатов, которые с утра, не приняв даже дозу и никого не ограбив, не изнасиловав, заняли очередь на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за милую их сердцу Хиллари Клинтон, - так и не смог читать дальше. Видимо, по причине когнитивного диссонанса…

И потому еще не дочитал, что вспомнились массовые антиклинтоновские и протрамповские публикации в русскоязычной прессе США, вдруг валом повалившие с весны 2015 года. Вспомнились пламенные до остервенения радиофилиппики Виктора Топаллера против демократов, завершившиеся в итоге предложением катить из Америки всем, несогласным с ним. И подумалось: нехороший человек был этот Виктор, хотя я пару раз и вел с ним передач. Он тоже раздувал пожар нетерпимости и ненависти…

КАК ЛЕГЛА КАРТА?

Кстати, лебедевская карта преступности оказалась такой же фейковой, как и жуткие антиклинтоновские новости гэбэшного розлива. Однако сама тема заслуживает внимания. Ибо хочется знать, что же за народ такой пошел за Трампом, что ни сам он, вызывающий естественное омерзение у любого приличного человека, ни откровенная ложь, повсюду сопутствующая ему, этот народ не смущает? Что говорит об этом наш личный опыт и государственная статистика? И нет ли иных, не крапленых карт?

Опыт говорит, что такого народа везде хватает и в России его вообще 86%. Еще он показывает, что от себя не убежишь даже в Америку и это прекрасно видно на примере Брайтон Бич. Что касается карт, то примерно в то же время я опубликовал статью, в которой показал, что Трампа нам на шею посадили пивные штаты очень средней Америки, воспользовавшись растерянностью и апатией более образованных и культурных штатов винных. И привел карту пивных и винных штатов.

Она естественным образом совпала с картой электоральных предпочтений. Если республиканские штаты больше налегают на пиво и даже опережают Чехию с Германией по его потреблению, то в демократических ценят также благородные напитки. То бишь не партийные предпочтения влияют на вкусы, а наоборот, бытие определяет сознание!

Значит, истина действительно в вине и мы движемся в правильном направлении. Поэтому перейдем к делу, ergo, значит, bibamus. Что касается бытия, то в винных штатах (это в первую очередь Массачусетс, Нью-Джерси, Коннектикут, Флорида, да и Нью-Йорк с Калифорнией) больше горожан, значит, там выше уровень доходов и образования, больше культурных заведений и цивилизационного шарма, нежели в простоватых пивных штатах (Зап. Вирджиния, Алабама, Канзас, Айова, обе Дакоты и пр. Техасы и Арканзасы), более высокое сознание, развитость, информированность. И ничего тут не поделаешь, так уж исторически сложилось, что срединные штаты менее культурны и больше славятся живописными ландшафтами, фермерами и ковбоями, нежели яйцеголовыми.

Как видите, о вкусах спорят и часто именно они определяют наш выбор. И вот какая странная ирония судьбы: пиво, этот самый демократический напиток, в США оказался республиканским! Нет, я не думаю, что жители красных штатов сделали свой выбор, изрядно перебрав пивка. Наоборот, в этот раз они совершили подвиг и, оторвавшись от дивана с футболом и от барбекю с друзьями и пивасиком, впервые за много лет дружно двинулись на избирательные участки. И победили, даже будучи в меньшинстве. По этому поводу можно даже сказать, не впадая чрезмерно в патетику, что Гражданская война еще не закончилась, и спустя полтора века Юг взял реванш!

Вот и данные статистики подтверждают очевидное: победу Трампа обеспечили главным образом stupidus vulgaris и sancta simplicitas, малообразованные и не слишком успешные белые, рэднеки, среди которых вэлферщиков куда больше, чем среди черных. И, как это ни удивительно (а ничего парадоксального нет, совок он и есть совок, даже в Америке), примкнувший к ним конгениальный Брайтон Бич.

И раз уж речь зашла об этом известном на весь мир анклаве, то самое время перейти к преступности, ибо известна и доходящая до расизма нелюбовь "наших" к черным, которые вместе со всякими понаехавшими, особенно мусульманами, губят великую страну. Да, казалось бы, криминал должен процветать там, где много черных, этих бездельников-вэлферщиков, много эмигрантов и наркотиков, где слабы позиции религии, а значит и морали, где у власти развращенные и расхлябанные демократы. То есть в штатах именно винных, городских, либеральных.

Однако статистика говорит об ином. Самый высокий уровень преступности в штатах "библейского пояса", в срединных и южных, республиканских штатах!

К примеру, краж со взломом (на 100 тысяч населения) на республиканском юге и даже в обеих Каролинах с Оклахомой втрое больше, чем в эталонно-либеральном, наиболее эмигрантском штате Нью-Йорк. И почти вдвое больше, чем в Калифорнии, где белых немногим более половины населения, а почти 40% это опасные и преступные латинос. Которых тако не корми, текилой не пои - все равно норовят накриминальничать по самое сомбреро…

Похожая картина и с воровством. В крайне распущенном Нью-Йорке, где глаз надо держать востро, а квартиру на хорошем замке, таковых около полутора тысяч в год (на 100000 чел.), что крайне неприятно и возмутительно - как можно жить, не доверяя людям!? Но вот какой казус, в богобоязненной Луизиане хищений гораздо больше. Вы скажете, что там много черных, вот и результат? Гм. Но почему тогда лидирует по этому показателю вполне белая и насквозь республиканская Северная Каролина? Да и Техас отнюдь не пасет задних насчет чего-нибудь стибрить (10 место) и даже мормонская Юта не славится честностью (9 место). Зато переполненная мексиканцами Калифорния на 38-м, а штат Нью-Йорк вообще на 47-м месте. В итоге и здесь в первой десятке самых вороватых - 8 красных штатов. Так у кого более высокие моральные принципы, у белых протестантов с их религиозностью или у всяких легально и нелегально понаехавших?

Но продолжим нашу экскурсию по кругам криминального ада. Преступления, сопровождающиеся насилием, более равномерно распределены, чем кражи и грабежи. Однако и тут лидируют республиканские штаты и в Теннеси на душу населения насилия чуть ли не впятеро больше, чем в Вермонте. Да, Техас и Нью-Йорк соседствуют по этому показателю, но вспомните, с чего мы начали - с оружия. В Нью-Йорке борются с его свободной продажей, в Техасе наоборот, культ револьвера, а результат одинаков. Где же благодетельная роль оружия?

Далее идет самый кровавый круг криминальных разборок: убийства. В том числе убийства по неосторожности, что в стране, переполненной оружием, вносит существенный вклад в общую статистику. Хотя для столь вооруженной страны убийств удивительно мало и даже лидирующей с большим отрывом Луизиане не угнаться за Россией. И тут перевес на стороне республиканских штатов - их снова 8 в первой десятке.

Что еще? Ах да, мы упустили чрезвычайно важный для Америки момент, покушения на святое, преступления, связанные с собственностью! Но тут все просто - одно дело провозглашать святость моральных принципов и совсем другое придерживаться их. Самый порядочный в этом отношении штат - Нью-Йорк, он замыкающий таблицу, а возглавляют ее сплошь красные штаты, начиная с Арканзаса, и если бы не Вашингтон (не столица, штат), портящий красивую картину, то можно было бы заметить очевидное неуважение к собственности в южных штатах.

Как видите, карты говорят правду и она не в пользу республиканцев, спекулирующих на морали.

Год назад губернатор Вашингтона сказал, что главная угроза для Америки это ее нынешний президент. Он стопроцентно прав! Но это свидетельствует о том, что наша Причем сбой не случайный, а именно системный. Налицо ее деградация. Во-первых, с нами сыграла злую шутку наша избирательная система. В итоге президентом стал человек, набравший на три миллиона голосов меньше соперника. Да, намерения создателей этой системы были благие, они хотели уравнять вес голосов избирателей больших и малых штатов, но скажите, ради бога, почему голос малообразованного рэднека из Дакоты, сидящего вместе со своим штатом на шее у федерального бюджета, должен весить втрое больше, чем голос айтишника из Калифорнии, донора этого бюджета?

Во-вторых, двухпартийные наши качели перекосило и понесло вразнос. Сначала истеблишмент демократов, пренебрегая интересами народа, навязал в качестве претендента в президенты непопулярную Хиллари Клинтон, фактически расчистив дорогу Трампу. А потом и республиканцы дали маху, выдвинув этого откровенного демагога. И где гарантия, что через четыре года наши кукловоды учтут свои ошибки? Нет такой гарантии, судя по конформизму республиканцев. Надежда только на образованные массы и на самостийные штаты. Господи, спаси и сохрани Америку!