Михаил Веллер. Охотник за истиной

ЛИЧНОСТЬ



Михаил Иосифович Веллер - писатель, философ, историк, публицист,

СТРАНСТВУЯ ПО ЖИЗНИ

Член Российского ПЕН-Центра, International Big History Association, Российского философского общества. Петербуржец в седьмом поколении. Родители были врачами. Детские годы провел на Дальнем Востоке и в Сибири. Окончил филологический факультет Ленинградского университета.

Много путешествовал. Летом 1969 года на спор, без денег добрался за месяц из Ленинграда до Камчатки. В следующем году весной уехал в Среднюю Азию, где странствовал до осени.

Сменил более тридцати профессий: вальщик леса, землекоп, перегонщик импортного скота из Монголии в Бийск по Алтайским горам, охотник-промысловик, учителбдь, журналист…

Осенью 1977 года вступил в семинар молодых ленинградских фантастов под руководством Бориса Стругацкого.

В связи с невозможностью издать книгу в России, в 1979 году Михаил Веллер переехал в Таллин. В 1983 году выходит первый сборник его рассказов "Хочу быть дворником". В 1984 книга переводится на эстонский, армянский, бурятский языки, отдельные рассказы издаются во Франции, Италии, Голландии, Болгарии, Польше. В 1988 выходит вторая книга рассказов "Разбиватель сердец". Позднее опубликованы "Технология рассказа" и "Рандеву со знаменитостью". В 1991 году в Ленинграде выходит первое издание романа "Приключения майора Звягина", до сих пор являющегося одним из хитов отечественного книгоиздательства. В 1993 году в Таллине издана книга новелл "Легенды Невского проспекта". С момента выхода в свет и по сию пору этот новеллистический сборник пользуется колоссальным читательским интересом. В 1998 году выходит восьмисотстраничная философская "всеобщая теория всего" - "Всё о жизни". Публикуются романы "Самовар", "Гонец из Пизы", книга рассказов "Памятник Дантесу", а также "Кассандра", "Б.Вавилонская", "Легенды Арбата", "Мишахерезада", "Любовь и страсть".

В соавторстве с Андреем Буровским написал "Гражданскую историю безумной войны" - книгу, представляющую собой первую в отечественной историографии попытку создать внятный, объективный, обобщающий труд по истории Гражданской войны в России.

В разные годы Веллер читал лекции по русской литературе в университетах Милана, Турина, в датском Оденсе, в Иерусалиме. Выступал перед читателями в Нью-Йорке, Бостоне, Кливленде, Чикаго.

"ЭНЕРГОЭВОЛЮЦИОНИЗМ"

Михаил Веллер не только успешный писатель, но и оригинальный мыслитель, разработавший собственную философскую систему, объясняющую основы жизнеустройства от начала начал до сегодняшнего момента и далее в бесконечность. Свои тезисы он излагает доходчиво, разговорным языком, чтобы человек любого уровня образования, смог её осмыслить и сделать инструментом познания себя и мира. Философские взгляды были им обобщены в единую теорию, названную энергоэволюционизмом.

В 2010 году на Международном философском форуме в Афинах Веллер выступил с докладом по своей теории, удостоенным медали форума. В 2011 году на Лондонской международной книжной ярмарке прошла презентация четырёхтомника Веллера, в котором он последовательно излагает теорию энергоэволюционизма.

Линия жизни писателя и философа Веллера такая же яркая, как и его литературная стезя, отмеченная жанровым, тематическим и стилистическим разнообразием. Лаконичность, отточенная ясность формулировок, стремление "дойти до самой сути", честность, витальность, неподражаемая ирония и энциклопедический диапазон - характерные черты стиля Веллера.

Герой его книг - как правило, человек, занятый делом. Несмотря на безалаберность, которая родилась раньше нас, и бездонный экзистенциализм российской действительности, он не погружается с головой в болото безбрежной рефлексии, и поток сознания не уносит его слишком далеко. Правда, временами он с головой погружается в другое болото - с огненной водой, но и оттуда в последний момент выдергивает себя, как, Мюнхгаузен за косицу. Симпатичная брутальность и харизматичность автора в некоторой степени передается и его персонажу. Этот удалец прошел тридевять земель, в огне не сгорел, в "одной воде студёной, а в другой воде варёной" не утонул, на медные трубы не соблазнился. Живет по принципу: "Делай как должно, и будь что будет". Ни от чего не зарекается, но и присутствия духа не теряет. А главное - не теряет чувство юмора.

ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДУШИ И УМА

В литературе, как в любви, важно послевкусие: что обнаруживается на дне в сухом остатке в памяти, уме, сердце. Что касается прозы Веллера, скажу с уверенностью: сожалеть о времени, потраченном на чтение, не придется. Его книги - витамины для души и ума, инъекции любознательности и жизнелюбия, обогащенные мудростью понимания мира, почерпнутой из книг и проверенной жизненным опытом того, кто "из касты охотников за истиной".

В 1990 году в журнале "Звезда" вышел рассказ Михаила Веллера "Хочу в Париж". По его мотивам на камерной сцене Городского драматического театра Нижневартовска был поставлен одноименный моноспектакль. Проект столь успешен, что уже успел покорить и зрителей, и заядлых театралов, и профессионалов, не только собирая полные залы, но и получая самые престижные награды российских и зарубежных международных фестивалей.

СОВЕТСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

"Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж - это

праздник, который всегда с тобой", - так начинается книга воспоминаний американского писателя Эрнеста Хемингуэя о его жизни в Париже.

А вот как начинается рассказ "Хочу в Париж" русского писателя Михаила Веллера, родившегося в СССР, трудовая биография которого насчитывала множество самых неожиданных специальностей от охотника-промысловика в госпромхозе до должности младшего научного сотрудника Государственного музея истории религии и атеизма (ныне Казанском соборе), и которому пришлось потратить годы и массу усилий на то, чтобы хоть какое-то из его произведений было пропущено советской цензурой: "Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и мимолетное, всерьез и в шутку: "Я опять хочу в Париж. - А что, вы там уже были? - Нет, я уже когда-то хотел".

Рассказ о человеке (тут необходима ремарка: о советском человеке), у которого, как у лермонтовского Мцыри, была "одна, но пламенная страсть": он всю жизнь хотел в Париж. Очень. Этот человек, с виду простой советский обыватель, один из миллионов, а на самом деле - великий мечтатель, крепко, страстно, но безнадежно влюбленный в Париж, стал героем моноспектакля "Хочу в Париж!" Городского драматического театра из Нижневартовска. Режиссер - Вячеслав Зайчиков.

История жизни Дмитрия Коренькова так туго переплетена с историей его любви к "Городу огней", что порой не ясно, какая из этих историй истинная линия судьбы героя: та, из его мечты, или другая, реальная, по советскому паспорту.

Актер Евгений Наумов показывает героя в разные периоды его жизни. Сначала он пятиклассник-шалопай, посмотревший в кинотеатре "Трех мушкетеров" и слету, с разбега покоренный и фильмом, и книгой, и упоительно прекрасной, так непохожей на окружающие реалии столицей Франции. Тогда и возникает его мечта, его путеводная звезда, освещавшая с тех пор ему жизненный путь, мечта - побывать в Париже.

…Ах, эти "Три мушкетера"! Вечная книга, культовая, как сейчас говорят. Ею с одинаковым восторгом зачитывались в разных странах и стар и млад. В мире даже есть несколько памятников Д`Артаньяну - главному герою великого романа. Таков градус читательской любви.

Обожали его и в СССР. А как иначе? "Три мушкетера" - книга о свободных людях, об аристократизме духа и отношений. "Один за всех и все за одного!" - что может быть благороднее, что способно мотивировать и вдохновлять сильнее! Тут войны происходят из-за прекрасной дамы. Тут честь женщины, честь мундира, честь шпаги превыше собственной жизни. Тут кодекс чести превыше указа короля. И никакого исторического материализма.

Мог ли устоять юный Дима Кореньков? Разумеется, нет. Он по уши влюбился и в роман, и в прекрасный, свободный Париж.

Однако молодой человек не сидит сложа руки, а прилагает все силы, чтобы ускорить осуществление заветной мечты. Он в совершенстве овладевает французским, с пристрастием изучает историю Франции, штудирует всю имеющуюся литературу о Париже. Он с закрытыми глазами может найти в Париже любую улочку. Теперь он знает, как вести себя в светском обществе, как одеться по европейской моде, разбирается во французской кухне и самых изысканных винах, но… не имеет возможности их пригубить, не может зайти в галерею Лафайет, пощелкать фотоаппаратом на Вандомской площади, у него нет никаких шансов полюбоваться готическими шпилями Нотр-Дам де Пари, и всё потому, что он живет в захолустном провинциальном городишке в ту историческую эпоху, когда простому смертному нечего думать даже о простом телефонном звонке заграницу, не говоря уже о поездке. Невинное слово "иностранец" становится ругательным.

Мы сейчас не ощущаем отрицательных коннотаций за этим словом. Но в минувшую эпоху оно могло смутить человека, поразить. Когда Булгаков описывает, как "в час небывало жаркого заката" на Патриарших появляется "иностранец", это означает, что появляется не просто иностранец, а в воздухе возникает нечто удушливо тревожное, таинственное, пугающее. Иррациональный советский дзен - один из предметов изображения и Пелевина. Эта странная советская мистика входит в жизнь Коренькова.

И вновь актер преображается. Перед зрителями уже несколько постаревший, растерявший за годы работы на заводе изрядную долю оптимизма человек, обремененный семьей и детьми, так и не разделившими с ним его мечты. Тем не менее, он не сдается. Герой продолжает стучаться в закрытые двери, используя малейшую возможность приблизиться к мечте, но везде получает отказ, отказ, снова отказ.

С этого момента история мечты превращается в историю силы духа. Дмитрий растерял все иллюзии, но он чувствует, что в глубине души гонимая и затравленная его мечта всё же жива, как и вера в свою звезду. И как когда-то под влиянием мечты и веры сформировались его яркая индивидуальность, так сейчас они укрепляют его характер и решимость.

Наконец, на пороге шестидесятилетия судьба счастливо улыбается измученному герою. Правдами и неправдами ему удается-таки заполучить многострадальную туристическую путевку в Париж на (о, Боже!) 12 дней. Казалось бы, вот оно - Эльдорадо, город Солнца распахивает перед Дмитрием свои золоченые врата, Аркадия приемлет его в беззаботные, радостные объятия! И сентиментальный читатель, уставший от несправедливости и невзгод собственной жизни, который тоже, вслед за классиком, "обманываться рад", с удовольствием надевает розовые очки, умиленно улыбается, как бы убеждая самого себя: да, дескать, всё не так плохо. Глядишь, и на нашей улице будет праздник…

Но писатель, а вслед за ним и создатели спектакля пресекают прекраснодушные ожидания неудобным вопросом: а возможен ли хэппи-энд в эпоху лжи и тотальной несвободы? Может ли человек с глубоко личной мечтой и субъективным представлением о счастье достичь его, находясь в рамках системы, созданной для контроля и подавления всего личностного, инакового, индивидуального? Почему Кореньков, словно Золушка после бала, очутившаяся, вместо кринолинов, в застиранном переднике и уродливых башмаках, оказался не в "замирающем Париже", где "плывет весна", а в фальшивом граде-маскараде, в муляже мечты?

Над этим предстоит размышлять читателям Михаила Веллера и зрителям спектакля "Хочу в Париж!"

Впрочем, другой литературный персонаж, мучающийся похожей дилеммой - Остап Бендер решает её так: "Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана…"

В финале спектакля во весь рост встает булгаковская мистика. Она сквозит потусторонним холодом сквозь щели бэушного муляжа мечты. Образ Парижа зыблется, развеществляется, распадается на атомы и, как фальшивое зазеркалье, рассыпается острыми брызгами. "Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете"…

Несмотря на серьёзность затронутых проблем, спектакль легок для восприятия, благодаря юмору и доброй иронии, которые являются характерными чертами авторского стиля Веллера и которые удалось передать актеру.

Мечта Коренькова - "Город всех влюбленных", поэтому спектакль овеян той же аурой, что и греза главного героя: элегантным флером романтики - отголоском галантного века. На сцене музыка 60-80-х годов в исполнении Евгения Наумова, в записи звучат голоса Шарля Азнавура, Ива Монтана, Джо Дассена.

В чем же главный урок удивительной истории, рассказанной в спектакле? Или, восклицая по-чеховски: был ли смысл в этих страданиях, в мечте, которой не суждено было сбыться?

Видимо, смысл был. И был он, вероятно в том, что Герой, если он Герой с большой буквы, должен слушать свой внутренний голос, следовать собственному призванию и не важно, куда заведет Мечта…

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На фото - Михаил Веллер; сцена из спектакля.