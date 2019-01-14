Цивилизация войны

БОЛЬ ДНЯ

ГНУСНЫЙ АТРИБУТ

Из всех форм коллективного поведения людей в современной цивилизации самое неотъемлемое и гнусное - это война. Этот отвратительный порок стал непременным атрибутом эволюции развитых стран. Любое развитие современной цивилизации - техническое, экономическое, просветительское должно ознаменоваться кровавым побоищем.

За короткий период современной цивилизации было две мировых войны, на которых погибло десятки миллионов человек мирного населения - детей и женщин, только одна Россия за последние 200 лет (до начала XX в.) воевала 128 лет и это были все захватнические войны. В XX и XX? в.в. эта страна-агрессор продолжает воевать ежегодно. Через каждые три года в новейшей истории, как бы соревнуясь с этим агрессором, воюют США. Все войны с беспрецедентными для прошлых эпох жертвами ведутся в основном по нелепым причинам и поводам с применением оружия массового уничтожения - пулемётов, пушек, бомб, химического, бактериологического, ядерного и психотропного. Представители развитых стран, их элиты и военные убеждены в том, что эти кровавые бойни, особенно глобального масштаба, являются непременным условием и средством дальнейшего развития их стран.

Древние мыслители, в отличие от современных, считали фактор войны не средством и методами человеческого прогресса, а естественными свойствами и потребностями людей, при этом исключая из своей трактовки тот факт, что человек по своему естеству - не суицидное существо.

В века т.н. просвещения и гуманизма войну тоже стали рассматривать как проявление свободной воли людей, являющееся свойством и формой человеческого волеизъявления. При этом утверждалось, что войны прекратят всеобщее только просвещение и прогресс либо само по себе, либо опосредованно, через создание такого страшного оружия, использование которого станет угрозой существования на земле всех людей.

При каждом новом изобретении оружия массового уничтожения люди начинали верить, что угроза их применения станет сдерживающим фактором и, наконец, на планете воцарится мир. Такие надежды, например, возлагались на пулемет и динамит, но все эти чаяния и надежды оказались иллюзией.

В XX веке с этой надеждой пришлось расстаться окончательно и центр планетарной агрессии Россия перенесла это отвратительное явление в XX?в. Заключительным кровавым аккордом XX в. стала беспрецедентная по своей садистской жестокости кровавая бойня русских шовинист-расистов в Чечне и начало XX? в. ознаменовалось кровавой бойней русских реваншистов на Юго-Востоке Украины и на Ближнем Востоке. Русские этой агрессией на Восточную Европу, открыто и нагло заявили всему мировому сообществу об единоличном праве на передел мира, засвидетельствовав XX? век, как столетие грядущих беспрецедентных мировых войн.

Ни один аналитик - прогнозист XIX века не предвидел, что XX век будет не только самым кровавым, но и самым разнообразным по типам войн - от мировых до родовых и племенных, но для политиков, аналитиков и военных мирового сообщества XX и начала XX? веков после беспрецедентного геноцида русскими шовинист - расистами народов Чечни было очевидным, что Россия - центр мировой агрессии и государство - монстр развяжет новую мировую бойню, как она сделала это в 1930-е годы, захватив вместе с гитлеровцами Польшу и совершив вероломное нашествие на Финляндию. Финнам русские проиграли войну, но Польшу поделили с Гитлером по частям. А мировое сообщество со своими хвалёными международными институтами безопасности и прав человека стало вести страусинную политику, в упор не замечая узурпацию права на передел мира русскими шовинист-нацистами и гитлеровцами Германии. Страны Запада и США ровно так повели себя и через 50лет во время геноцида народов Чечни и Грузии и в период вероломной оккупации русскими шовинист-нацистами Юго-Восточной части Украины.

ПОГРОМЫ В РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ УГЛИЧ

В связи с этим припоминается мне моя командировка в г. Углич Ярославской области России. Это было лет 20 назад, в период кровавой бойни русских шовинист-расистов в Чечне. Подвергаемое тотальному геноциду население этой республики вынуждено было бежать. Более-менее материально обеспеченные бежали сразу зарубеж, не имевшие средства выехать за пределы фашистской, по сути, России рассеивались на её территории. Отслеживающие своих жертв русские всё это видели и начинали погромы несчастных.

Как раз такое происходило лет 20 назад в г. Углич. Подстрекаемые фашистской партией известного политического и государственного деятеля России Рогозина, толпы русских шовинист-расистов со свастиками, фашистскими флагами и другой нацистской атрибутикой, вооружнные арматурой, стрелковым оружием, самодельными напалмовыми ракетами, разьезжали по городу Углич и по Угличскому району и устраивали погромы нерусских: чеченцев, молдаван, дагестанцев, евреев и даже белорусов.



Дмитрий Рогозин

Я обратился в Администрацию президента России В. Путина, но в ответ - никакой реакции. Администрация своим молчанием проявила полное согласие с действиями русских фашистов.

Я срочно выехал на место в качестве независимого журналиста и стал публиковать статьи в российских СМИ, обратился в международные организации с призывом прекратить фашистские погромы в России.

Встретился я и с мэром г. Углич г-жой Шереметьевой. Более 10 лет Элеонора Шереметьева работала как Представитель РФ в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (г.Страсбург) в должности заместителя председателя Комитета по социальной сплоченности. Она неоднократно выступала на заседаниях Конгресса, призывая его членов к объективной оценке ситуации в России. На улицах Углича шли погромы, лежали убитые русскими фашистами, горели от фашистских напалмовых ракет дома "нерусских", а мэр Шереметьева между разговором со мной щебетала по телефону с представителями Совета Европы, расписывая в радужных тонах демократические преобразования в России.

В г. Углич на легковых машинах приехала чеченская молодёжь во главе с Казбеком из Урус-Мартана в защиту своих соотечественников и родственников. Они стали избивать и разоружать погромщиков и перешедших на их сторону подразделения ОМОН и милиции.

Местные больницы переполнились ранеными фашистскими боевиками. Русские фашисты и ОМОН трусливо разбежались. Город захватили два десятка молодых чеченцев. Две недели Углич был под их контролем. Тогда местная власть пошла на поклон чеченцам и больше погромов в Угличе не было.

Но боевики Рогозина на этом не успокоились - они устроили погромы в самом Ярославле. Русские фашисты напали на местную синагогу. Совет Европы и другие международные организации продолжали трусливо заигрывать с фашистской, по сути, Россией.

В 2004 году, после получивших широкий резонанс фашистских погромов, в Угличе произошло знаковое событие - состоялось выездное заседание Комитета по социальной сплоченности Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с участием делегаций всех европейских стран и мэров 150 российских городов. Событие широко осветили общероссийские СМИ. Президент Комитета по социальной сплоченности Луиза Лаурелли (Италия) в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС отметила, что такое событие, как выезд в Россию, для КМРВЕ произошло впервые, и оценила работу российских властей по демократическим реформам как эффективную и плодотворную.

Тем временем, российское гестапо - ФСБ - не простило лидеру чеченской молодёжи Казбеку его правозащитную деятельность. Сотрудники ФСБ сфабриковали на него уголовное дело и упрятали в камеру пыток по обвинению в убийстве Хлебникова. А Европа тем временем продолжала находиться в состоянии оцепенения лягушки, покорно становящейся жертвой удава. Страх перед кровавым монстром продолжает сковывать Европу.

НОВЫЙ ВСПЛЕСК БОЙНИ

Но сегодняшние кровавые бойни России в Чечне, Грузии, Украине, на ближнем Востоке, агрессия США и стран Запада на Афганистан, Ирак являются и ярким свидетельством того, что просвещение и технологический прогресс развитых стран мирового сообщества становятся не факторами изобилия, разрешения социальных проблем и умиротворения человечества, а наоборот - вызывают новый всплеск военного противостояния.

"Всеобщее просвещение", вызванное новыми технологиями коммуникации стало актом всеобщего безумия и, наоборот подтолкнуло "просвещённые" народы к новым невиданным ранее масштабам войн.

Ч. П. Сноу в рецензии на книгу А. Л. Роуза о политике умиротворения и поездке в Мюнхен описывает высший уровень британских мозгов и опыта в 30-е годы и с чувством сожаления и горечи пишет: "Коэффициенты интеллекта у них были намного выше, чем обычно бывает у политических боссов. Как же они допустили такую катастрофу?". Под "катастрофой" м-р Роуз подразумевает гитлеровскую Германию, но никак не родину большевизма и фашизма - одновременно - Россию.

По мнению Роуза, "они не стали бы слушать предостережений, ибо не желали ничего слышать". Их ненависть к красным не позволяла им истолковать суть Гитлера…" и добавляет: " Но их неудача ничто по сравнению с той, которая постигла нас сегодня…".

Но одна ли "ненависть к красным не позволяла им истолковать суть Гитлера", м-р Роуз и что "постигло нас сегодня"?

Ах, да! Как всегда, выбирали между двух зол, в данном случае между Сталиным и Гитлером, наименьшее, а выбрали наибольшее - Сталина с садистским русским миром.

Один из основоположников современной "футурологии" Герберт Кан относил начало всех современных глобальных войн к середине 11 века. Однако он не уточнял, что же тогда конкретно произошло, хотя и очевиден его намёк на откол Запада от Православия в 1054 году.

Русский писатель Ф. Достоевский в своей "Легенде о Великом Инквизиторе" в романе "Братья Карамазовы" тоже относит это начало к тому же времени. Он определяет его хронологически словами Великого Инквизитора: "Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь веков". Так как действие, описываемое в этой Легенде, происходит в 16-ом веке, выходит, что русский писатель тоже говорит о восьмом веке: "Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него (от "страшного и премудрого духа")… Рим и меч кесаря".

Здесь и русское блудословие с попыткой Московии на правопреемственность Рима. Великий Инквизитор Достоевского одновременно определяет и главную методологию этого великого исторического процесса: "Мы должны будем лгать".

Известный аргентинский философ Кармен Бальцер в своем докладе в "Аргентинском обществе эллинской культуры", выдвинула предположение, что разрыв Западной Церкви с Восточными в 1054 году был в значительной мере вызван необходимостью легитимации имперской власти наследников Карла Великого: если Константинопольская Церковь будет отлучена и, вследствие этого, с точки зрения Запада потеряет свою легитимность, то, следовательно, и власть константинопольских императоров тоже станет нелегитимной. Вследствие этого только лишь германские императоры будут легитимными. Потому франки и настояли тогда на включении "филиокве" в Символ Веры, ибо знали, что Православный Восток никак с этим не согласитcя.

Но эти псевдорелигиозные мотивации войн домысли самих русских идеологов и плутократов, пытающихся выдать миф о своей "божественной правопреемственности" Римской и Чингис-хана империй за де-юре.

Но Запад озабочен более существенными проблемами на тщедушное выпячивание груди русскими ничтожествами, и не обращает особого внимания. Западные политики понимают, что расовые, национальные, экономические, идеологические, религиозные мотивации современных войн - всего лишь разные формы рекламной упаковки, камуфляж.

Осознав высказывание м-ром Роуз, Эйнштейн незадолго до начала Второй мировой войны в открытом письме Фрейду задал вопрос: не имеет ли война каких-то иррациональных, подсознательных корней?

Фактически это означало бы вернуться от модных в прошлом веке геополитических и экономических объяснений феномена войны к точке зрения античных авторов. Фрейд ответил, что, по его мнению, в основе войны лежат древние инстинкты агрессии и разрушения, а все формы ее подачи - расовые, национальные, экономические, идеологические, религиозные - всего лишь камуфляж.

В мирной обстановке человек вынужден подавлять в себе эти инстинкты, а их проявление наказуемо. Война позволяет реализовать их открыто, более того, она такое поведение не только прощает, но и героизирует. Поэтому у противников грядущей войны мало шансов ее предотвратить. Однако Фрейд тут же высказал надежду, что по мере торжества культуры войны будут угасать. Тут Фрейд явно противоречит закономерности "торжества культуры" современной цивилизации, так как война всех против всех и есть основной и обязательный атрибут "торжества культуры". Но есть и ещё одна деталь, подвигнувшая Фрейда на столь оптимистичное резонёрство. Фрейд был по выражению биологов, "ламаркист": он думал, что инстинкты могут изменяться под воздействием среды.

Но уже доказано наукой, что инстинктивные программы передаются из поколения в поколение с генами и никуда не деваются, но могут быть не пробуждены при высокой духовной, а не технической или иной культуре. Свидетельством этого является негативный, застывший, как монумент русский мир. Имманентно русский феномен холопства, ставший сегодня планетарной проблемой и бедствием, передаётся из поколения в поколение и в этом мире раболепия и тиранопоклонства ничего не меняется даже за столетия - русский феномен холопства передаётся с генами из поколения в поколение.

Исследователи такого явления, как коммуникационное воздействие на психику человека, пришли к выводу, что "самым обычным результатом обрушивания потоков новых сведений и бесконечных новых форм информации является душевный крах различной степени тяжести".

Уиндхем Льюис сделал это темой своих романов, озаглавленных "Век человеческий". Первый из них, "День избиения младенцев", как раз посвящен ускоряющемуся изменению, вызываемому средствами массовой информации, как своего рода массовому убийству невинных. В современных неорелигиозных либеральных понятиях общечеловеческих ценностей по мере того, как всё больше становится доминирующим влияние технологии на формирование психики и психические проявления, нивелируется само понятие преступления и вины за его совершение. Потому к убийце, совершившем убийство в состоянии ярости или совершившем массовые убийства по политическим мотивам относятся так, как принято относиться к жертве рака.

Дж. М. Синг эффектно воспользовался этой идеей в своем "Плейбое западного мира". В мире визуальной и книгопечатной технологии жертвами несправедливости предстают прежде всего ребенок, инвалид, женщина...

"ЧЕЛОВЕК НЕ СВОБОДЕН, ЕСЛИ НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ, КУДА ОН ИДЁТ"

Хоть и с опозданием (после двух мировых войн) высказал свою озабоченность воздействием на умы и души своей паствы новых коммуникаций и необходимости их серьезного изучения и глава христиан Запада Папа Пий XII.

17 февраля 1950 года он сказал: "Не будет преувеличением сказать, что будущее современного общества и стабильность его внутренней жизни зависят в значительной степени от сохранения равновесия между мощью технических средств коммуникации и способностью человека к индивидуальной реакции". Интересно, знал ли Пий XII высказывание чешского психотерапевта К. Райкова по поводу того, что возглавляемая Папой церковь намного опаснее средств коммуникации для его паствы? М-р Райков очень метко подметил: "...По количеству пролитой крови наше триединое божество занимает первое место в мировом пантеоне….".

Но никак нельзя не согласиться и с Пием XII. На самом деле на протяжении веков неумение поддерживать такое равновесие было типичным и всеобщим для т.н. цивилизованного мира . Подсознательное и покорное принятие воздействия средств коммуникации превращало этот мир в тюрьму без стен для тех людей, которые ими пользовались, особенно в изначально рабской России. Как заметил Э. Дж. Либлинг в книге "Пресса", человек не свободен, если не может видеть, куда он идет, пусть даже у него есть ружье, которое поможет ему туда добраться. (или атомная бомба, как у русских. курс. авт.). Ибо каждое средство коммуникации, помимо всего прочего, - это еще и мощное оружие нападения на другие средства коммуникации и другие группы. Как следствие, нынешняя эпоха стала эпохой многочисленных гражданских войн (и мировых войн. Курс. Авт.), которые отнюдь не ограничиваются миром искусства и развлечений.

В книге "Война и человеческий прогресс" проф. Дж. У. Неф заявил: "Тотальные войны нашего времени были результатом ряда интеллектуальных ошибок…". Вопрос: но почему только интеллектуальных ошибок и не духовной ущербности в первую очередь?

Пример разрушительного воздействия новой технологии на традиционные устои общества приводит Роберт Тиболд в книге "Богатые и бедные". Когда австралийские аборигены получили от миссионеров стальные топоры, их культура, базирующаяся на каменном топоре, потерпела катастрофу. Каменный топор был не просто редкостью; он всегда служил основным статусным символом, подчеркивающим значимость мужчины. Миссионеры привезли с собой кучу острых стальных топоров и раздали их женщинам и детям. Мужчинам приходилось даже брать их у женщин взаймы, и это вызвало катастрофическое падение мужского превосходства.

Племенная и феодальная иерархия традиционного типа быстро разрушается при столкновении с любой новой технологией. Технологии детрайбализируют.

Такие технологические средства, как деньги, колесо, письмо или любая другая их форма ускорения обмена и движения информации, приводят к фрагментации племенной структуры. Аналогичным образом, технологический прорыв при открытии электричества с появлением новых форм СМИ вызвал восстановление племенного образца интенсивного вовлечения в Европе.

Но когда такое средство коммуникации, как электронные СМИ, используется в обществах с низкой культурой, как русский мир с традиционным национальным феноменом холопства - это приводит к разрушительным последствиям, совершенно отличным от тех, которые имеют место, скажем, в Англии или Америке, где, например, радио воспринимается как развлечение.

Последнюю группу воздействий можно назвать монополистическими воздействиями электронных СМИ. Они привлекли внимание общественности в силу их значимости в тоталитарных странах. Если государство монополизирует, к примеру, радио, то с помощью простого повторения и исключения противоположных точек зрения оно может определять мнения населения. О том, как реально работает этот монополистический эффект, мы знаем на примерах русского шовинизм- нацизма и его сиамского близнеца большевизма. Но не следует делать из него никаких выводов, касающихся воздействия радио как такового на народы Запада, забывая при этом, что Гитлер пришел к власти не благодаря СМИ, а едва ли не вопреки им, ибо во время его восхождения к власти СМИ контролировали его враги, а первыми гитлеровскими пропагандистами, демонстрантами и гитлерюгендами были русские белоэмигранты - черносотенцы и их дети .

Монополистические воздействия коммуникаций радио и кино на мир Запада имеют меньшую социальную значимость, чем принято считать и в этом нас убеждает вышеприведённый пример. Но низкая русская культура не могла принять такие средства коммуникации, как кино или радио, как развлечение. Для них они, по крайней мере, настолько же разрушительны, насколько разрушительным стало для Западного высокоразвитого письменного мира такое средство коммуникации, как телевидение.

МИРОВАЯ ВОЙНА КАК АТРИБУТ ПРОГРЕССА

Парадокс, но остаётся очевидным фактом, что непременным атрибутом новой ступени эволюции современной цивилизации, любого технологического, коммуникационного открытия и внедрения в практику является мировая кровавая бойня.

Для племенных народов, в том числе и порабащёных национальных меньшинств в самой России, все социальное существование которых есть расширение семейной жизни, радио будет оставаться агрессивным опытом. Высокоразвитым письменным обществам Запада, давно подчинившим семейную жизнь индивидуалистическому акценту бизнеса и политики, удалось абсорбировать и нейтрализовать радиосжатие, обойдясь без революции и диктатур.

Иначе обстоит дело с сообществами, имевшими лишь краткий или поверхностный опыт письменности, как Россия, вернее, русская титульная биомасса с непременным историческим феноменом холопства и прочие. Для них радио является в высшей степени взрывным фактором.

В своих радиообращениях Сталин говорил о себе во множественном числе - не от себя лично, а от Политбюро или от всех порабощенных им и его кликой народов СССР. Гитлер тоже говорил от немецкого народа, но чаще говорил от своего имени.

В радиообращении, сделанном 14 марта 1936 года в Мюнхене, Гитлер сказал: "Я иду своим путем с уверенностью лунатика". Последователи и жертвы одновременно обоих тиранов тоже были в таком же сомнамбулическом состоянии. Они в трансе танцевали под племенной языческий барабан радио, "расширивший вовне их центральную нервную систему и создавший тем самым для каждого глубинное вовлечение".

Способность радио глубоко вовлекать людей проявляется в использовании его молодыми людьми во время работы по дому и многими другими людьми, носящими с собой транзисторные приемники, чтобы создать для себя приватный мир в гуще толпы. У немецкого драматурга Бертольда Брехта есть маленькое стихотворение:

Мой маленький ящик, оставайся со мною во время бегства,

И пусть твои лампы не перегорят

При переноске из дома на судно, с судна на поезд,

Дабы враги продолжали все время со мной говорить -

У изголовья постели, терзая сердце,

Когда отхожу ко сну и когда просыпаюсь, -

О своих победах и о моих заботах,

Обещай мне, что я не останусь внезапно в безмолвии.

Некоторые исследователи влияния средств коммуникаций на общество Запада и США считают: "Появись телевидение в широких масштабах во время правления Гитлера, и он бы скоро исчез из виду; приди телевидение еще раньше, и Гитлера вообще бы не было" - замечает один из исследователей политического триумфа Гитлера.

На самом деле, когда русский лидер Никита Хрущёв появлялся на радио, он казался политической "грозой и молнией".

Но когда он после "потепления" отношений с США появился на американском телевидении, Хрущёв был более приемлем, чем даже президент США Никсон, но уже не в качестве грозного политического лидера и главы ядерной державы - агрессора, а в качестве клоуна и пользовался симпатиями больше у американцев, чем у русских, продолжавших и продолжающих трепетно любить низвергнутого Хрущевым с пьедестала идола кровавого тирана Сталина. Но эти симпатии к русскому лидеру были не как к главе государства и политическому лидеру, а как к забавному и смешному старику с детским интеллектом. Для американского телевидения демонстрация русского лидера стало вовсе не политическим актом, а комическим номером, поводом для веселья и смеха.

Всё, что произошло в далёком и недалёком прошлом в истории современной цивилизации, можно выразить несколькими словами: локальные и глобальные войны с десятками миллионов невинных жертв в ответ на прогресс в любой из сфер деятельности человека. Одно перечисление всех жертв современному прогрессу займёт несколько томов. Но больший интерес и большую актуальность представляет прогноз будущего. Что ожидает человечество в этот заявивший себя с самого начала поворотным XX?век? Чтобы получить исчерпывающий ответ на этот вопрос надо знать какие новые меняющие мир, жизненный уклад людей открытия ожидаются в различных сферах деятельности людей. Читаем новости науки и техники: "Современные технологии, которые изменят мир". Здесь можно смело добавить: "и приведут к новым беспрецедентным глобальным войнам с миллионами жертв". Но об этом потом, посмотрим, что ждёт человечество в сфере хоть и кровавого, но прогресса. Вот далеко неполный перечень:

1) USB 3.0 - супер-скорость Стандарт USB 3.0 получил название SuperSpeed - "супер-скорость". Он позволяет копировать данные со скорость более 3,2 Гбит / с, что в 5-10 раз быстрее, чем копирование с помощью других стандартов и интерфейсов. Ввод в эксплуатацию USB 3.0 позволит создать резервную копию 150-гигабайтного жесткого диска за 5 минут на обычной USB-флешке. Кроме того, технология позволит улучшить передачу данных между компьютером и периферийными устройствами - сканером, принтером или цифровой фотокамерой. USB 3.0 может производить обмен данными одновременно в обоих направлениях - и на устройство, и из него. По прогнозам специалистов, массовое использование этого стандарта начнется в течение нескольких ближайших лет.

2) Wireless-стандарты и передача видео Новые стандарты беспроводной передачи данных - протоколы 802.11aс и 802.11ad - смогут обеспечить скорость 1 Гбит/с или еще быстрее, что позволит каждому пользователю подключать к основному модему несколько высокоскоростных устройств (телевизор, игровая приставка, Blu-Ray-плееры и многое другое). Такая высокая скорость передачи данных позволит смотреть по телевизору различные он-лайн трансляции и при этом избавит квартиру от множества проводов. Также стандарт 802.11aс (оптимальный для передачи видео) может использоваться для приема и передачи данных по беспроводной сети на значительных расстояниях.

3. Домашнее 3D Посмотреть видео на 3DTV-дисплеях можно будет с помощью специальных очков, которые позволят получить качественно новое изображение. Пока стоимость таких очков очень велика, однако специалисты считают, что в ближайшее время она упадет.

4. Одновременно с этим специалисты работают над созданием специальных 3D-мониторов. Sony и Panasonic объявили о планах производства 3D-дисплеев. Однако проблемой может быть создание и распространение 3D-контента - кинематографисты пока не планируют снимать фильмы с учетом этой технологии. Вместе с тем уже ведут и работы по созданию специальных носителей такой информации - 3D-Blu-Ray.

5. "Расширенная реальность" в мобильных устройствах. Расширенная реальность - технология, позволяющая предоставить пользователю информацию о вещах, которые он видит вокруг. Такие инструменты умеют определять местоположение пользователя и предоставлять ему содержания в зависимости от этих данных. Так, современные браузеры Mozilla Firefox, Opera, Safari оснащены функциями геолокации. С их помощью браузер сможет сообщать сайтам о местонахождении пользователя, который посетил интернет-ресурс. Например, приложение Nearest Places позволит найти ближайшие кафе, гостиницы, бары. HTML5 HTML5 покончит с необходимостью установки плагинов для воспроизведения аудио, видео и другого интерактивного контента. Этот язык позволит разработчикам создавать веб-сайты, которые будут работать на любом браузере, - настольном компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве. От компьютера пользователя не потребуется установленный набор плагинов, необходимых для отображения интерактивного и мультимедийного контента. Браузеры, поддерживающие HTML5 (пока это частично Google Chrome, Apple Safari, Opera и Internet Explorer

6), имеют встроенные методы обработки аудио и видео. В свою очередь, дизайнеры и веб-разработчики не будут иметь дело с несколькими несовместимыми форматами.

И таких ещё два десятка открытий, которые изменят жизнь людей, как измела её открытие электричества.

Роберт Тиболд писал об экономических депрессиях: "Есть еще один дополнительный фактор, помогавший держать депрессии под контролем, и этот фактор - лучшее понимание их развития". Перефразируя его можно сказать: "Должен быть ещё один дополнительный фактор, помогаюший держать под контролем провоцирование мировыми элитами глобальных войн, и этот фактор - лучшее понимание технологий этих провокаций". Так, например, после открытия электричества и вслед за этим новый средств коммуникаций человечество заплатило дорогой ценой - десятки миллионов человеческих жизней. Только мировых войн - две. Какие жертвы потребует Сатана от властьпридержащих мирового сообщества? На этот вопрос, хоть и не исчерпывающий даёт ответ покойный уже м-р Хантингтон.

Признанный в развитых странах последней истиной мировой политики идеолог войны цивилизаций Хантингтон незадолго до своей смерти писал: "…Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями - это и есть линии будущих фронтов…". Таким образом, "последняя инстанция" пророчества глобальных конфликтов выразил идею непременности атрибута новых научных открытий в различных сферах деятельности человека новой беспрецедентной по масштабам и жертвам мировой войны.

Что имеет ввиду идеолог войны цивилизаций под "линиями будущих фронтов" - понятно. М-р Хантингтон открыто говорит о будущих мировых войнах в ответ на новые открытия в различных сферах деятельности людей. Это сатанинское условие и принцип существования новой цивилизации, именуемой Западной, и Восточной цивилизацией - Россией.

Говоря о "Линии разлома между цивилизациями", какие цивилизации с таким антогонизмом друг против друга подразумевает м-р Хантингтон?

"О ком следует думать как о европейцах, а значит как о потенциальных членах ЕС и НАТО?" - вот, по мнению Хантингтона, смысл этого вопроса. Отвечая на него, Хантингтон проводит "культурную границу Европы, которая в Европе после холодной войны является также политической и экономической границей Европы и Запада", по линии, "веками отделявшей западнохристианские народы от мусульман и православных". Эта линия идет по границе России с Финляндией и с республиками Прибалтики, разрезает территорию современных Белоруссии, Украины, Румынии и Боснии, упираясь в Адриатическое море на побережье Черногории.

ЛИНИЯ РАЗЛОМА

Вот эта линия между Европой и Россией и есть "линия разлома цивилизаций" по Хантингтону.

В строфах 17 - 45 песни третьей "Паломничества Чайлд Гарольда", написаные Байроном под впечатлением посещения поля битвы при Ватерлоо, описывается вечер 15 июня 1815г. В этот вечер в Брюсселе командованием союзных войск был дан бал, на котором присутствовала значительная часть офицеров английской и голландской армий; на рассвете 16 июня началась битва при Катр-Бра, ставшая прологом Ватерлоо. Байрон описывает этот бал, внезапно переходящий в кровавое побоище:

"В ночи огнями весь Брюссель сиял,

Красивейшие женщины столицы

И рыцари стеклись на шумный бал.

Сверкают смехом праздничные лица.

В такую ночь все жаждет веселиться,

На всем - как будто свадебный наряд,

Глаза в глазах готовы раствориться,

Смычки блаженство темное сулят.

Но что там? Странный звук! -

Надгробный звон? Набат?

Ты слышал? - Нет! А что? - Гремит карета,

Иль просто ветер ставнями трясет.

Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета,

Настал любви и радости черед.

Они ускорят времени полет…"

Далее слышатся звуки орудий и начинается бой Absent minded, содержащееся в указанных строфах созвучное джойсовскому неологизму ABCED-minded, имеет несколько значений. Оно может означать русское "рассеянный", а может означать и "отсутствие ума" (в разных его проявлениях); установление связи всех этих качеств с влиянием алфавита и книжной культуры представляется в данном выражении Джойса достаточно очевидным. Но если исходить из того, что все эти кровавые побоища т.н. европейской цивилизации являлись непременным атрибутом "просвещения и прогресса" (недаром кардинал Ньюмен сказал о Наполеоне: "Он понял грамматику пороха"), здесь больше подходит словосочетание "отсутствие ума" или просто "безумие". Безумие массовое, всеобщее.

Сейчас Россия и Европа пышно справляет грядущий 2019год, а мне слышится по Байрону" Надгробный звон. Набат.". Absent minded! - Безумие современной цивилизации, приносящей Сатане миллионы невинных жертв.

7 июля 1957 г. Джеймс Рестон писал в "Нью-Йорк Таймс" :"Руководитель отдела здравоохранения сообщил на этой неделе, что маленькая мышка, видимо, насмотревшись телевизионных программ, напала на маленькую девочку и ее взрослую кошку. Мышь и кошка остались целы и невредимы, а мы приводим этот случай как напоминание о том, что, видимо, что-то в этом мире меняется".

М-ра Рестона предчувствие обмануло - в этом мире ничего не меняется. Мышь и кошка остались живы, но маленькую девочку принесут в жертву цивилизации новейшей истории. Таков сатанинский порядок в мообществе "развитых стран". А так хочется, чтобы маленькая девочка осталась жива и продолжала играть со своим пушистым котёнком. Как это сделать? Очень просто - перестать жить по сатанинским законам.