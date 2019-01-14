Путешествие на Пиратский Берег

СТРАНСТВИЯ

Продолжение (Начало).

При аналитическом подходе всегда меньше эмоций. Но и самая трезвая аналитика, самый ясный ученый ум не проясняет феномен экономического чуда Эмиратов. Пока. Но я, все же, еще раз попробую. Как уж там дальше получится…

В АБУ ДАБИ ВСЁ СПОКОЙНО

В столице ОАЭ действительно уютней как-то, чем в Дубае - где небоскребы торчат эдаким Манхэттеном. В столице они более-менее рассредоточены по территории… гм… мегаполиса-эмирата. В этом, более спокойном конексте, особенно впечатляют дворцы шейхов и эмира с его отпрысками. Плюс - еще больше, чем в Дубае, зелени. Да удивительные мангровые сады, погруженные в воду, полные невероятной дичи. Сады эти недоступны туристам - только для местных.

Возможно, такая экзотика не очень удивляла бы где-нибудь в Турции. Но здесь - на краю обитаемого мира - впечатляет.

Рынок фиников в Абу Даби. Обычная часть традиционной экскурсионной программы, и он тоже, в общем-то, не очень удивил - даже фотографировал его без особого энтузиазма. Рынок - как рынок. Это не Дубайский Мол, а скорее полтавский центральный городской. По размерам. Не делал я там и крупных покупок, всего на полкило обольстился, но зато вкусных невероятно оманских фиников. Оманские финики и специфические сладости, кстати, тут более популярны, чем местные. Многие друзья мои в Эмиратах скупаются основательно и едут домой с полными кошелками всяких вкусняшек. В этом сладком арабском мире соблазнов все-таки премного: финики многообразнейших сортов, ценой от 3-5 долларов за кило - до 30-ти и даже выше. Крупные и мелкие, темные и светло-рыжие, фаршированные всяческой невероятной вкуснотой (фисташками, например), в разноцветном шоколаде - и просто с косточками…

Да-а-а-а. Финики - это в прошлом был основной хлеб местного населения. Финики полезны. Они очень питательны и могут быть в составе многих диет. За редким исключением: их нельзя употреблять при ожирении (чем тут мало кто страдает) и при сахарном диабете. Хотя моя знакомая гид утверждала, что есть сорт фиников, который полезен даже и при этом сложном и капризном заболевании!

Ну, а в целом и общем базар тот был точно как у нас в Полтаве, только сортов тех фиников в 50 раз больше, чем в Украине, да еще фрукты разные экзотические продают. Перечислять не буду...

В Торговом Центре Феррари, который проезжали по дороге в центр Абу Даби, тоже взгляду особо не за что было уцепиться - разве что за концептуальный кар и многие сувениры, футболки фирменные и бейсболки "от Феррари" по бешенным ценам. Купил себе я там кепку всего за 20 долларов - как раз был "сэйл", дешёвая распродажа - и рад как дитя…

Но вернусь к истории Экономического Чуда. Когда собирался в это путешествие, не было времени хоть сколько-нибудь основательно подготовиться. Только сейчас засел за интернет. Сведения скудные, повторяющиеся от источника к источнику. Понятно почему: государство молодое. У него фактически нет истории, и также нет письменных источников, манускриптов или книжных свидетельств путешественников, бывавших здесь в прежние века. Абу Даби, напомню, до конца 70-х годов прошлого века был поселком с парой десятков тысяч человек, а через двадцать лет стал мегаполисом-миллионщиком. Найдите мне ещё подобный пример в истории!

Далее. Все без исключения побывавшие здесь европейцы оказываются в замешательстве. Все - и простые туристы, и эксперты по экономике и политологии, - задаются вопросом о природе здешнего Экономического Чуда.

Например, профессор, доктор экономических наук Василий Козлов, он же ректор одного из известных в РФ вузов - Бизнес-школы "Грин сити", утверждает, что целью последних лет его аналитики в экономической сфере было как раз понять природу мировых Экономических Чудес. Но этот эксперт, подчёркивающий, что проехал ради своего исследования полмира и побывал во всех выдающихся в этом смысле странах - начиная Японией и заканчивая современным Вьетнамом - даже он "споткнулся" на ОАЭ! Феномен Дубая, Абу Даби и еще пяти примкнувших к ним эмиратов, труднообъясним даже для глубоких аналитиков.

Впрочем, Козлов, очень точно "расшифровал" неуспех самих россиян в области продвижения к прогрессу и креативным технологиям ХХІ века. Буквально плавающим на нефти, владеющим неслыханно богатыми природными ресурсами, гражданам РФ не хватает одного: грамотного управления обществом.

Профессор назвал только две цифры: из 64 млн. трудоспособных россиян 18 млн. не заняты в производстве, а работают в "надзорных, контрольных и охранных" органах. Это, считает Козлов, основная проблема РФ, страшная нагрузка на всю страну!

Иначе все в Дубае и Абу Даби. Пиратский Берег и его бедуинское народонаселение попало в нужную пространно-временную точку! Нефть, конечно же, была важным фактором.

Экономический бум, связанный с разведанными в Эмиратах запасами углеводородов, создал беспрецедентно благоприятные условия для иностранного капитала. И ушлая и всегда державшая нос "по нефтяному ветру" Британия на этот раз сплоховала! Эмиры запросили слишком большой процент за помощь европейцев в добыче нефти. Британцы гордо развернулись на 180 градусов и не захотели этим воспользоваться. Лондон переориентировался на Ближнем и среднем востоке на Израиль. Большинством арабов это было воспринято резко негативно - то есть, как попрание палестинской проблемы. Эмираты и их сателлиты начали бойкотировать промышленную продукцию, оборудование и все прочие товары из Европы (Британии), зато ведущее место в их импорте заняла Япония.

Но это было только началом пути и всего переворота в сознании бывших погонщиков верблюдов и ловцов жемчуга. И даже не в том этот переворот состоял, что японцы стали поставлять эмиратцам самые лучшие в мире внедорожники, оборудование для нефтедобычи и др. и т.п.

Люди, ведомые мудрыми лидерами, получили грандиозную Национальную Идею и правильные методы для продвижения к Цели.

Соревнование Западного и Арабского мира за создание лучшей модели государства на ближнем Востоке выиграли арабы. Сегодня Эмираты по макроэкономическим показателям опережают Израиль. При почти одинаковых, тех же непростых обстоятельствах (окружение, климат, недостаточность ресурсов). Сегодняшня Дубай имеет свой основной прирост ВВП не за счёт нефти, а благодаря туризму, торговле недвижимостью. И, глядите, даже новый привлекающий фактор появился: состоятельные европейские мамы и папы направляют своих детей учиться в здешние университеты. Тут хорошие преподаватели - но и очень строгие нравы. Уж во всяком случае дитё не будет отвлекаться на бары и заигрывание с девочками. Тут с этим крайне строго!

Но вернемся к "макроэкономическим" показателям здешнего социума (да и к микро - тоже). Внешне и в тех же Дубае и Абу Даби, и в соседних эмиратах все уже выглядит как в нормальных европейских столицах. На улицах - роскошные супермаркеты, торгующие товарам со всемирными брендами, респектабельные отели и рестораны. Водители автотранспорта тут, правда, не столь корректны и выдержаны, как в Европе. Движение интенсивное и очень жёсткое, к этому не сразу привыкаешь. Зато полицейские тут очень любезны, объективно настроены и в любых конфликтных ситуациях разбираются с достаточным профессионализмом. Но - что также притягательная черта этих мест - стражи порядка и чрезвычайно строги. Но справедливы!

В супермаркетах цены… не то чтобы слишком высоки. Но меня удивило, например, что те же бананы - хотя на вкус однозначно "только что сорванные", - все же чуть дороже, чем, например в Литве! Недешевы забегаловки и кафе. Здесь самый экономичный и быстрый способ перекусить - воспользоваться в тех же супермаркетах услугами кулинарий. Пищу подают горячую, с пылу с жару и, например, грамм 300-400 "биффа" вам обойдется всего в 3-4 доллара (я не буду - для простоты - сравнивать в дирхемах).

Так же дешево и горючее. Литр высокооктанового бензина - всего 60-70 центов. Автомашины в салонах баснословно дешевы. Шмотки в "секондах" - тоже.

В общем, жить можно. Только при условии, что ты зарабатываешь и не пропиваешь. Пардон. Последнее тут категорически исключено. Не видно ни пьяных рож (даже нашего брата - европейского туриста), ни бомжей, ни побирушек.

Мне показали самых убогих, местных нищих: но они вовсе не ходят с протянутой рукой и с плакатиками на груди - они торгуют на улицах всякой ерундой и мелочёвкой, и люди, прекрасно понимая, в чем тут дело, покупают эту дребедень охотно. Даже если в ней вовсе нет нужды.

Смотришь на этот респектабельный ХХІ век - и вдруг вспоминаешь: в том же Абу-Даби еще лет 40-45 даже никакой пресной воды не было! Просто морская вода проходила через песчаный слой пустыни и потому была менее соленая, чем в море. А первый опреснительный завод был построен только в 1961 году. Тогда люди жили в хлипких хижинах "барасти" - убогих сооружениях из ветвей финиковых пальм.

А сегодня ОАЭ стали Меккой, для любителей дешевого шоппинга, всяческих зевак, готовых платить незначительные доллары за экскурсии между удивительными небоскребами и другими достопримечательностями. Как сказал один политолог: Дубаи и Абу Даби - это живая Книга Гиннеса!

Про сверхвысокую Башню Халифа и сверх гигантский торговый центр Дубай Мол я уже упоминал. Среди прочих приманок - и уже в Абу Даби, - это так называемый Мир Феррари, Ferrari World - первый в мире тематический парк Феррари, а также крупнейший парк развлечений на планете, расположенный в закрытом помещении.

Из окна автомобиля я наблюдал за странным комплексом АЛЬБАХАР Al Bahar * - это парные башни-небоскрёбы с уникальным "подвижным" фасадом.

В подражание итальянской Пизе эмиратцы Абу Даби соорудили такой себе небоскребчик Capital Gate - падающую башню. У нее и наклон, больше и высота - во всем старались эти арабы превзойти европейцев! Мне он слабо напомнил Падающую Пизанскую… Скорее, в небоскребе угадывался некий женственный силуэт.

И вот еще небоскреб Aldar HQ - он построен в виде монеты.

Еще говорят - похож, мол, на гигантскую пуговицу. Здание было введено в эксплуатацию в 2010 году. В небоскребе 23 этажа, на каждом открывается панорамный вид. Идеальная округлость здания символизирует, по замыслу авторов, гармонию и бесконечность. В небоскребе могут одновременно находится 120 тысяч человек. Алдар был признан самым оригинальным архитектурный шедевром (в 2008 году). Это первое в мире здание такой формы и таких размеров. О небоскребе ходит легенда (как правило, гиды ее подпитывают и смакуя, передают из уст в уста). Она гласит о том, что некий шейх, заказавший этот АЛДАР, пришел за несколько дней до окончания (установленного контрактом) строительства. Ему не понравилась одна ванная комната небоскреба (то есть, целый туалетный комплекс, в котором здешние мусульмане имеют и помещения для омовения и молитвы). Шейх велел поменять весь кафель. Коварство восточного деспота было оценено европейцами по достоинству, и они поднажали, и в поте лица пропахали круглосуточно еще неделю.

Последнюю - по контракту - строительную операцию завершили в критический момент…

Ибо когда уложили эту последнюю кафельную плитку, вошел шейх. Он остался доволен. Но если бы плитку уложили на десять минут позже - по жестким условиям контракта это считалось бы его нарушением по сроку. И тогда строители и архитекторы могли пролететь как фанера над Парижем. Коварный шейх мог не уплатить условленную сумму. Мог бы потребовать и неустойку - у выиграть суд! Тогда все вернулись бы домой, в свою Европу ни с чем. **

* Задачей зодчих башен Аль-Бахар было обеспечить прохладу в офисных помещениях без использования множества кондиционеров. Для этого был создан гигантский экранирующий фасад из более 1000 подвижных элементов. Здания эти выглядят оттого как два гигантских ананаса! Кожура каждого из этих "фруктов" раскрывается и закрывается в течение дня. Элементы этой ширмы скользят по стеклу, в зависимости от положения солнца. В итоге решётчатый фасад закрывает практически всю площадь стен обоих зданий, кроме северной их стороны. Оригинальное инженерное решение не только вдвое сокращает перегрев здания, но и обеспечивают его вентиляцию и уменьшают потребность в искусственном освещении.

** История с "коварным шейхом" выглядит анекдотически, но на самом деле местные богачи жестоко эксплуатируют арбайтеров и нередко недоплачивают им или не платят под любым предлогом вовсе.

История, написанная одним шейхом Аравии

Этот аравийский шейх вошел в историю ХХ века как самый выдающийся мусульманин Восточного мира. Кто из нас знает об этом? Кто знает что-нибудь о шейхе Зайде ибн Султан Аль Нахайяне из эмирата Абу Даби? И что такое в Законе Шариата и Корана означает само слово?

Шейх по своим функциям и месту в мусульманском мире близок к Учителю, даже в том смысле как в Индии - к Гуру. Ведь в отличие от простого преподавания (пусть даже и богословия) шейх не только преподает предмет, но и устанавливает духовную связь…

Шейху Зайду, первому президенту ОАЭ, удалось убедить народы эмиратов и другие правящие семьи к объединению в федерацию. Причем, хотя это по своей структуре была даже рыхлая конфедерация племен-государств, но союзничать никто не хотел, объединить всех было не просто. Шейхи других эмиратов, хотя им предлагалось владеть и своими подданными и землями и всем, что под землей, были настроены подозрительно и скептически. Ведь эта федерация, как ни крути, ослабляла их личную монархическую власть.

Только после беспрецедентных уговоров и переговоров шейху Зайду в 1971 году удалось провозгласить основание Объединенных Эмиратов.

В них вошли сначала шесть эмиратов. Потом к собратьям-мусульманам присоединился эмир Рас-аль-Хайма. Министрам первого федерального правительства было чуть больше тридцати каждому. Зайд, президент ОАЭ, был тоже не стар, пятидесяти лет от роду. Им всем пришлось вести нелегкую борьбу с пережитками прошлого, создавать новую госструктуру. Бедуины, как коренное население Пиратского Берега, со своими проблемами привыкли обращаться к племенным вождям. Пришлось перестраиваться. Появились официальные бюрократические государственным учреждения, которые - надо признать работали эффективно и почти не знали что такое коррупция. Государство создавалось на белом листе.

Президент Зайд правил Эмиратами 33 года. Почему и как он умер - до сих пор загадка истории. Ее вряд ли разгадают следующие поколения. Хотя и рождение и смерть Правителя и Учителя нации остались под покровом тайны, благодарные эмиратцы воздвигли в честь Зайда Мечеть.

* * *

Считается она шестой по величию, величине и красоте во всем мусульманском мире. Шейх Зайд, скажу сразу, заслужил такое почитание. Он многое поменял в жизни людей. Дикарям дал государство, черной, неграмотной черни(единственную книгу, которую тут знали просвещенные, был Коран) он дал образование и одну из лучших в мире систем здравоохранения.

… Я не видел эти первые пять мечетей мусульманского мира, но скажу честно: когда вечером над Абу-Даби, резиденцией королей ОАЭ понеслась "песнь муэдзина" (призыв на молитву для правоверных), мне страстно захотелось вступить в магометанство!

В этой религии много позитива, невычурной и прагматичной строгости. Я учусь уважать эту часть земной суши, то есть, именно ее религиозное народонаселение (довольно пестрое, кстати) за трудолюбие, высокую мораль и устремленность в будущее. Этих людей есть за что уважать! И нам стоит в некоторых моментах им даже и подражать. Но не во всех...

Несколько слов о самой мечети. Сказать, что красота невероятная и что все тут так строго и так со вкусом, и что Аллах - единый Бог, а Магомет пророк его - значит сказать мало или почти ничего.

Пространство мечети повергает в трепет. Мрамор под ногами и вокруг, перламутровая инкрустация колон, люстры из... громадных драгоценных камней (не вызывает никакого сомнения, что это не стекляшки какие-нибудь)! И это тоже создает настроение и мысли о вечном.

Народу тут в туристические дни тут много. Все почти позируют на камеру - хотя это запрещено. Мусульманские стражи делают по этому поводу замечания, но вполне лояльны к этим всем иноверцам (европейцам, китайцам, малайцам, индусам…) и не слишком строги. Кстати - это довольно уникальный случай, когда мусульмане пускают неверных в свое святилище. Этот случай, вероятно, тоже достоин Книги Гиннеса!