НАБАТ

г. Орёл, человек в беде Врач-инвалид: я спасал многих, а остался с несчастьем наедине

ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

Владимир Стародубцов (Россия, Орёл)

Главному редактору журнала "Кругозор" Александру Болясному.

Уважаемый Александр! От слабовидящего парализованного инвалида письмо не проигнорируйте, пожалуйста. Извините, не знаю Вашего отчества. Читал Ваше интернет-издание, восхищался. Показалось, что Вы добрый и отзывчивый. Выслушайте-прочитайте мою историю. Может, кто-то примет участие в моей судьбе?

Я почти слепой доктор (врач) с высшим медицинским образованием (Воронежский мединститут), два диплома с отличием. За 22 года работы гастроэнтерологом-терапевтом государственной муниципальной поликлиники (Орёл) спас жизнь и здоровье многим тысячам людей, избавлял их от операций, успешно профилактировал онкозаболевания.

Кроме лечебно-диагностической работы писал научно-популярные газетные статьи, которые понимают простые люди; у меня много статей, особенно про здоровое питание. Давно очень мне статьи не заказывают.

Попал в безвыходную тяжёлую жизненную ситуацию, о которой хочу рассказать, надеясь на понимание. Вот я спасал людей, а когда болезнь коснулась меня (незаразная, редкая и неизлечимая) - оказался наедине со своей бедой. У меня демиелинизирующее аутоиммунное заболевание головного и спинного мозга, рассеянный склероз. Я инвалид второй группы; похоже, внутренних резервов и ресурсов почти не осталось. Превращаюсь по парализации в подобие Стивена Хокинга; почти ослеп (ретробульбарный неврит двусторонний).

Из-за моей болезни от меня отказалась после 17-ти лет брака венчанная супруга - врач (вместе учились в медакадемии, ныне работает начмедом в частной клинике с огромной зарплатой); выгнала меня из квартиры, которая была выделена от города Орёл и области на моё имя по программе "Молодая семья" - как главе семьи молодых специалистов. Натравила на меня других, выместив на мне то, что её родной брат пять раз сидел в тюрьме за воровство и причинение телесных повреждений.

Удалось ей отсудить треть моих нищенских зарплаты и пенсии. Надеюсь, Вы знаете, что рядовой врач - специалист узкого терапевтического профиля (гастроэнтеролог) - в провинциальной государственной поликлинике (Орёл) получает нищенскую зарплату.

В Европе и Америке есть лекарственный препарат (сипонимод), который может мне помочь, но в России этот препарат недоступен.

Алкоголь я не употребляю, не курю, не игроман, не наркоман, уже четверть века веду монашеский, целомудренный, аскетический, замкнутый образ жизни (работа-дом-работа). За что мне все эти страдания?

Я сделал людям море добра, а мне из этого моря ни капли не вернулось. Вы не представляете, в какой нищете я живу. Двое родных детей от меня отказались - им не нужен нищий отец. Помогая мне, Вы поможете сотням людей, которым я сам ещё в состоянии помочь!

Уважаемый Александр, я не занимаюсь попрошайничеством денег. Прошу Вас или знакомых Вам благотворителей, пиар-менеджеров помочь мне в поиске работы с достойной заработной платой, чтобы я имел возможность снимать себе жильё и достойно жить. Прежде всего в плане написания статей для лучшего понимания важных гастровопросов простыми людьми, а также консультаций по интернету. Имею действующий гос. сертификат по гастроэнтерологии до 2022 года.

Уже не верю, что удастся найти применение моим лечебно-диагностическим навыкам. А они, поверьте, очень высокие. Жаль, что в Орле они никому не нужны.

Мне крайне необходимо скопить деньги на лекарственный препарат сипонимод, который поможет против моей болезни.

С уважением, Владимир Стародубцов.

Россия, 302001, г. Орёл, ул. Комсомольская, дом 64/2, кв. 35

Тел. 8-920-811-7198



О ЗОВЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ОРЛОВЧАНИНА

Александр Болясный (США, Массачусетс)

"…Легко любить всё человечество,

Соседа полюбить сумей!"

Эти строки Кайсына Кулиева, балкарского поэта, я вспоминаю всякий раз, когда приходят вот такие электронные письма. Из России они прибывают в "Кругозор" всё чаще. Почему, спрашиваю, оказавшиеся наедине с бедой авторы посланий - то ли попавшие под державную колесницу несогласные с нынешним режимом, то ли почувствовавшие безысходность люди совершенно аполитичные, сломленные житейскими обстоятельствми - изливают душу заморскому изданию?

- А кому ещё, коль сегодня в нашем Отечестве никто никому не нужен, и, ощутив тупик, ты либо спиваешься, либо в психушке оказываешься, либо руки на себя накладываешь, - в сердцах ответил недавно из Перми брат ещё не старого человека, умершего "на зоне", так за годы и не успевшего опротестовать добивший его циничный оговор.

О моральном здравии общества судят по отношению к слабозащищённым - детям, старикам, больным, инвалидам, бездомным животным. Почему, - продолжаю сам себя допытывать, - не в таёжной глухомани, а в Центральном федеральном округе, Центральном экономическом районе России её гражданин оказался с наедине с бедой?

А ведь в том же Орле - бери не хочу радетелей за счастье всеобщее. Представленные в городе политические партии: "Единая Россия" с Региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведва; КПРФ, ЛДПР, политическая партия "Народная Партия РФ", "Коммунисты России". Список не полный.

А возглавляемая Александром Сергеевичем Муромским Орловская городская администрация с департаментами на все случаи жизни! Видите, со скольких потенциальных источников может обрушиться счастье на отдельно взятого бедного орловчанина - врача-инвалида.

- До чего ж охочи эти журналюги из-за бугра морали россиян учить, - допускаю кривую ухмылку. - Да может Владимир тот Сародубцов вовсе молчал о своих проблемах, а вы виновных выискиваете.

Может, и молчал, но теперь знать о нём будут многие. Независимый всеконтинентальный "Кругозор" берёт Владимира Стародубцова под защиту гласностью. Будем информировать читателей о реакции орловских радетелей за достойную жизнь горожан на драму данного отдельно взятого орловчанина.