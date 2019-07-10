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КругозорНАБАТ
июль '19
НАБАТ

г. Орёл, человек в беде

Врач-инвалид: я спасал многих, а остался с несчастьем наедине

ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

Владимир Стародубцов (Россия, Орёл)
Главному  редактору  журнала  "Кругозор"  Александру  Болясному.

Уважаемый  Александр! От слабовидящего парализованного инвалида письмо не  проигнорируйте,  пожалуйста.  Извините,  не знаю  Вашего отчества.  Читал Ваше интернет-издание,  восхищался. Показалось,  что Вы  добрый и отзывчивый. Выслушайте-прочитайте мою  историю. Может,  кто-то примет участие в моей  судьбе?

Я почти слепой доктор (врач) с высшим медицинским образованием (Воронежский мединститут), два диплома с отличием. За 22 года работы гастроэнтерологом-терапевтом государственной  муниципальной поликлиники (Орёл) спас жизнь и здоровье многим тысячам людей, избавлял их от операций,  успешно профилактировал онкозаболевания.
Кроме лечебно-диагностической работы писал научно-популярные  газетные  статьи, которые понимают простые люди; у меня много статей,  особенно про здоровое питание. Давно  очень  мне статьи не заказывают.

Попал в безвыходную тяжёлую жизненную ситуацию, о которой хочу  рассказать, надеясь на понимание. Вот я спасал людей, а когда болезнь коснулась меня (незаразная, редкая и неизлечимая) - оказался наедине со своей бедой. У меня демиелинизирующее аутоиммунное заболевание головного и спинного мозга, рассеянный склероз. Я инвалид второй группы; похоже, внутренних резервов и ресурсов почти не осталось. Превращаюсь по парализации в подобие Стивена Хокинга; почти ослеп (ретробульбарный неврит двусторонний).

Из-за моей болезни от меня отказалась после 17-ти лет брака венчанная супруга -  врач (вместе учились в медакадемии, ныне работает начмедом в частной клинике с огромной зарплатой); выгнала меня из квартиры, которая была выделена от города Орёл и области на моё имя по  программе  "Молодая  семья" - как главе семьи молодых специалистов. Натравила на меня других, выместив на мне то, что её родной брат пять раз сидел в тюрьме за воровство и причинение телесных повреждений.

Удалось ей отсудить треть моих нищенских зарплаты и пенсии. Надеюсь, Вы знаете, что рядовой врач - специалист узкого терапевтического профиля  (гастроэнтеролог) - в провинциальной государственной поликлинике  (Орёл)  получает нищенскую зарплату.
В  Европе и  Америке  есть лекарственный препарат (сипонимод), который может мне помочь, но в России этот препарат недоступен.

Алкоголь я не употребляю, не курю, не игроман, не наркоман, уже четверть века веду монашеский, целомудренный, аскетический, замкнутый образ жизни (работа-дом-работа).  За что мне все эти  страдания?

Я сделал людям море добра, а мне из этого моря ни капли не вернулось. Вы не представляете, в какой нищете я живу. Двое родных детей от меня отказались - им не нужен нищий  отец. Помогая мне, Вы поможете сотням людей, которым я сам ещё в состоянии помочь! 

Уважаемый  Александр, я не занимаюсь попрошайничеством денег. Прошу Вас или знакомых Вам благотворителей, пиар-менеджеров помочь мне в поиске работы с достойной заработной платой, чтобы я имел возможность снимать себе жильё и достойно жить. Прежде  всего в плане написания статей для лучшего понимания важных гастровопросов простыми людьми, а также консультаций по интернету. Имею действующий гос. сертификат  по гастроэнтерологии  до 2022  года.

Уже не верю, что удастся найти применение моим лечебно-диагностическим навыкам. А они, поверьте, очень высокие. Жаль, что в Орле  они никому не нужны.

Мне крайне необходимо скопить деньги на лекарственный препарат  сипонимод, который поможет против моей болезни.

С уважением, Владимир Стародубцов.
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Комсомольская, дом 64/2, кв. 35
Тел. 8-920-811-7198


О ЗОВЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ОРЛОВЧАНИНА

Александр Болясный (США, Массачусетс)

"…Легко любить всё человечество,
Соседа полюбить сумей!"

Эти строки Кайсына Кулиева, балкарского поэта, я вспоминаю всякий раз, когда приходят вот такие электронные письма. Из России они прибывают в "Кругозор" всё чаще. Почему, спрашиваю, оказавшиеся наедине с бедой авторы посланий - то ли попавшие под державную колесницу несогласные с нынешним режимом, то ли почувствовавшие безысходность люди совершенно аполитичные, сломленные житейскими обстоятельствми - изливают душу заморскому изданию?

- А кому ещё, коль сегодня в нашем Отечестве никто никому не нужен, и, ощутив тупик, ты либо спиваешься, либо в психушке оказываешься, либо руки на себя накладываешь, - в сердцах ответил недавно из Перми брат ещё не старого человека, умершего "на зоне", так за годы и не успевшего опротестовать добивший его циничный оговор.

О моральном здравии общества судят по отношению к слабозащищённым - детям, старикам, больным, инвалидам, бездомным животным. Почему, - продолжаю сам себя допытывать, - не в таёжной глухомани, а в Центральном федеральном округе, Центральном экономическом районе России её гражданин оказался с наедине с бедой?

А ведь в том же Орле - бери не хочу радетелей за счастье всеобщее. Представленные в городе политические партии: "Единая Россия" с Региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведва; КПРФ, ЛДПР, политическая партия "Народная Партия РФ", "Коммунисты России". Список не полный.

А возглавляемая Александром Сергеевичем Муромским Орловская городская администрация с департаментами на все случаи жизни! Видите, со скольких потенциальных источников может обрушиться счастье на отдельно взятого бедного орловчанина - врача-инвалида.

- До чего ж охочи эти журналюги из-за бугра морали россиян учить, - допускаю кривую ухмылку. - Да может Владимир тот Сародубцов вовсе молчал о своих  проблемах, а вы виновных выискиваете.

Может, и молчал, но теперь знать о нём будут многие. Независимый всеконтинентальный "Кругозор" берёт Владимира Стародубцова под защиту гласностью. Будем информировать читателей о реакции орловских радетелей за достойную жизнь горожан на драму данного отдельно взятого орловчанина.

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