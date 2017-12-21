Украина в цугцванге?

БОЛЬ ДНЯ

ИЗ ГРУЗИИ - В УКРАИНУ: ИЗГНАННИК И "ЛУЧШИ Й ДРУГ"

История вообще имеет, как известно, "трехфазную" цикличность. Это заметил еще философ Георг В.Ф. Гегель. Она, история, после своего первого явления повторяется сначала как трагедия. Потом - это уже просто фарс. Если до этого доходит, до третьего цикла…

С Михаилом Саакашвили и его историей политической карьеры в Украине произошли. все три фазы (в отличие от грузинской эпопеи президента-реформатора). Первую фазу ожидали и желали многие. Саакашвили был лучшим другом Президента Ющенко и неоднократно доказывал свои симпатии к происходящим в Украине изменениям. Поэтому при Порошенке лучший друг украинского народа и политический изгнанник из собственной страны - Грузии - оказался вновь "у дел" и принял ряд важных государственных постов.

О пребывании Саакашвили в чине губернатора Одесской области автор этих строк уже писал в "Кругозоре".

. Равно как и о второй, трагической фазе (или цикле - как вам угодно) его политической карьеры. Умничали по этому поводу, впрочем, практически все тогда, всего год назад, были проницательны и догадливы. Репортажи из Одессы и политические прогнозы из Киева по горячим следам в ноябре прошлого годаю стали темой "номер раз" в украинских, да и в зарубежных СМИ.

Отставка Саакашвили, равно как и "парад отставок" целой плеяды приглашенных зарубежных спецов-реформаторов, потрясла украинский политикум. В ней не было ни очевидного смысла, ни явной политической морали. Ведь всё, как и я сам писал тогда, действительно укладывалось поначалу во вполне логическую схему: приезжает в нев кую Одессу всемирно известный успешный реформатор (а в Киеве в это же время ключевые посты в правительстве раздают также грузинам, прогрессивным россиянам-эмигрантам и литовцам). Потом этот известный и опытный политик получает карт-бланш лично от Президента Украины, и сразу вступает в схватку со страшной украинской коррупцией.

И никто ведь из высшего украинского руководства не заметил тогда ни шероховатости с оформлением Саакашвили украинского гражданства, ни его неких, теперь многим "уже очевидных связей с вражеской Россией".

На бытовом уровне реформаторские способности любого деятеля в Украине, а тем более деятеля из "варягов" (людей темных и с непонятными для украинского менталитета намерениями) выглядят обывательски просто. Вот, мол, еще один готов у нас эффективно побороться за социальную справедливость. Всем надоела коррупция. Все страдают от неэффективных реформ властей. Все понимают: в мутной воде крайнего противостояния с могучей еще в военном плане Россией очень легко ловить каждому из олигархов свою "золотую рыбку. И об этом обо всем в очередной раз говорит грузин Саакашвили, обещая нам всем АБСОЛЮТНО светлое будущее через … ну, через каких-нибудь сто семьдесят дней!

НЕПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕЙ ВАЖНОЙ СФЕРЕ

Ничего удивительно во всем вышесказанном нет. Деградация Украины, нашей морали и нашего принятия аморальных правил украинской политической игры, наконец, и самого образа жизни - это не происки злых сил. Увы, это закономерность, вызванная самой ментальностью нынешнего общества. Этот тот самый "цуцванг" *, о котором пламенный оратор Саакашвили в эти дни обмолвился, имея в виду безысходность положения своего главного оппонента - Президента Порошенко.

"Государство" сегодня в лице циклопического и крайне непрофессионального аппарата чиновничества старается изо всех сил обжульничать своих граждан. Они в свою очередь аж выпрыгивают из штанов, чтобы "обуть" родненькое "государство". Ситуация эта не вполне объяснима с чисто этнографической точки зрения. Природой украинства иная. Вполне цивилизованная и европейская. Но категорически мешает жить природа бывшего нашего СОВКА. Ведь мы привыкли к нему как к родному - отсюда и взяточничество, и кумовство (то, что есть на самом деле коррупцией), отсюда отвратительная организация труда и всех процессов производства. Отсюда наши видимые миру якобы глупость и неспособность решить элементарные, как это кажется мировому сообществу, проблемы.

Итак, история с приключениями грузинского экс-президента Саакашвили в Украине сама, наконец, оказалась в фазе третьей (надеюсь, не заключительной, ибо каждый из нас верит в счастливый конец историй) - это фарс, это натуральны цуцванг, выражаясь уже шахматной терминологией.

Участники многих интернет-форумов, обсуждающие происходящее в Украине, выдвигают и обсуждают соображения безрадостные и пессимистические. Я приведу некоторые, понимая текущую ситуацию, анонимно:

"К сожалению, Украину уже нельзя изменить. Как говорится - поезд ушёл. Нет донора, которым в своё время выступал Советский Союз, пытаясь создать украинскую нацию. Не получилось. Проект оказался провальным. Поднимать жлоба до уровня человека с большой буквы - сизифов труд. Не надо ему это. Не поймёт, и даже возненавидит за это, в силу своей рабской природы"

"Наблюдая всю эту картину, могу предположить позорный договорняк: друзья Михо решили поделиться с правоохранительными органами толикой денежек Курченко за освобождение босса. Но, зачерпнув информацию из своих источников внутри грозных органов, я узнал грустную правду: у нас просто нет профессионалов. Вся операция с обыском и доставкой Саакашвили была проведена максимально непрофессионально…"

Приведу еще одно фейсбушное мнение не анонимно - моего коллеги, в прошлом даже работал под его редакторством, известного украинского публициста Евгения Якунова (УКРИНФОРМ):

"Такое впечатление, что вокруг одни предатели, мерзавцы и шпионы. Кроме одного святого человека, единственного способного вывести нас из пустыни к земле обетованной. Фамилии этого героя не называю. Ведь его без колебаний назовет каждый. И каждый - своего ..."

Сверхтолерантность. Сверхтерпимость в религиозных и некоторых иных политических аспектах. Но увы, она же, наша толерантность, отражает и сверхглупость нации, которая никак не может объединиться на пути к решению своих проблем вокруг хотя бы одного уважаемого ВСЕМИ (или простым большинством хотя бы) вождя.

…Россияне страдают от чрезмерного увлечения вождизмом и преданностью одному пустырю, даже если его действия вызывают сомнения у всего мира, всех неросиян. Украинцы страдают сейчас иной крайностью - всеобщим нигилизмом.

Есть и другие у нас проблемы. Увы, если сейчас в Украине принято говорить, что мол, армия наша уже встала с колен и может противостоять любому грозному врагу, то наши спецслужбы… Боюсь, что это самые на сегодняшний день (так же, как и наши чиновники) непрофессиональные на мировом фоне особи в своей важной сфере.

"КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК" ВЛАСТЯМ НЕ ПО ЗУБАМ

Вот штриховой пересказ событий, связанных с Саакашвили, которые курировала наша спецслужба и другие силовики. СБУ провела обыск на квартире у Саакашвили и решилась было доставить его на допрос. Это мероприятие сопровождалось участием неисчислимого количества спецназовцев: из СБУ, из Нацполиции и Нацгвардии. Но тут авто с задержанным Саакашвили окружили его единомышленники. Было их где-то около тысячи. И героический спецназ ничего не смог с ними поделать. Два часа бодания в центре Киева! Побитые окна в микроавтобусе СБУ и вырванный из "когтей" власти "кавказский пленник" - вот результат.

А легендарное шествие через границу Украины, которая, как оказалось, вовсе не на замке - ни для революционеров, ни для (ужасаюсь!) авантюристов - стоит лишь собрать бригаду из полусотни боевиков…

Наблюдая это и уж фарсовые коллизии (например, хождение маститого политика и его арестовывающего спецназа по киевским крышам), можно предполагать любые позорные и для Саакашвили,

и для власти предположения - вплоть до всеобщей государственной измены!

Ну, и наконец - последний в данный момент акт нашего украинского трагифарса. Печерский райсуд Киева оставил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте Михеила Саакашвили без удовлетворения. Соответствующее решение суда объявила следственный судья Лариса Цокол. "Постановление может быть обжаловано непосредственно в апелляционном суде г.Киева в течение пяти дней со дня оглашения", - добавила судья.

…Самые грамотные и интуитивно развитые политологи, равно как и самые умные и дальновидные журналисты, просчитывают, какие векторы высокой политики в Украине - американский или российский - возьмут верх. А нам, сирым, остается лишь ждать. Покуда занавес истории опустится и некий задорно-забугорный голос объявит: "Финита ля комедия"!

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*ЦУГЦВАНГ - (Нем.) "принуждение к ходу"; положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. В настоящее время термин употребляется не только в шахматах, но и в других видах спорта, в азартных и настольных играх, а также теперь, после одного из яростных и пламенных заявлений Саакшвили касательно Порошенко, - и в политике тоже. Увы, в иной фазе исторического развития и действие или бездействие даже очень радеющих о благе народа -все равно приведёт к ухудшению ситуации, то есть, "делать нельзя и не делать тоже нельзя"…

Фото riafan.ru